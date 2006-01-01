Денис Майданник

Денис Майданник

Автор NJ з 2023
Позиція:
Intern PPC Specialist at Team #2
Інформація про себе
Закінчив курси інтернет маркетингу у Projector. У команді PPC Netpeak з березня 2023 року.

Свіжі матеріали

Як налаштувати та відстежувати розширені офлайн-конверсії у Google Ads: на прикладі завантаження якісних лідів з CRM
Миттєві форми Rich Creative для лідогенерації у Meta
Об’єкти та особливості Performance Max кампаній — детальний екскурс
