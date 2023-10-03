Миттєві форми Rich Creative для лідогенерації у Meta

Кампанії з ціллю генерації лідів в Meta Ads є потужним інструментом для формування бази потенційних клієнтів. Вони чудово підходять для бізнес-моделей B2B та просування послуг, адже в рамках рекламної кампанії знаходять людей, які зацікавлені у ваших продуктах або послугах, і збирають їх контактну інформацію (ім’я, номер телефону, електронну адресу), не перенаправляючи на зовнішні сайти.

Коли ви створюєте нову кампанію з ціллю Ліди в Meta Ads Manager, то можете обрати миттєві форми як місце конверсії. Миттєві форми призначені для того, щоб допомогти вам генерувати та кваліфікувати ліди, пропонуючи людям заповнити форму. Донедавна існувало лише два типи миттєвих форм для лідогенерації: «Більший обсяг» та «Більша мотивація».

Щоб підкреслити індивідуальність бренду та надати більше контексту про бізнес, продукт або послуги, компанія Meta додала нову миттєву форму Rich Creative (Брендований креатив). Я покажу вам її можливості та переваги використання.

Як виглядає Rich Creative

Інтерфейс цієї миттєвої форми та її функціональний набір кардинально відрізняється від «Більшого обсягу» та «Більшої мотивації». Форма містить у собі нові поля та пропонує більше гнучкості в оформленні.

Давайте більш детально розберемось, що за скарб перед нами, та який його функціонал.

Поле «Коротка інформація»

В першу чергу, варто звернути увагу на оновлення поля Коротка інформація. В старих формах це поле теж було, але у формах Rich Creative ви можете додати власне зображення безпосередньо для форми, не використовуючи запропоновані зображення з оголошень, створених раніше, або попередньо завантажених креативів. Подане зображення повинно відповідати таким параметрам:

формат — PNG або JPEG;

розмір — до 10МБ;

розширення — мінімум 1080x1080px.

В оновленій миттєвій формі також з’явилась нова категорія «Переваги». Ця категорія не є обов’язковою до заповнення, проте вона надає можливість вказати максимум три унікальні переваги вашої компанії чи пропонованого продукту, послуги, що виокремлюють вас серед конкурентів.

Також ви можете вказати переваги від заповнення цієї форми, що може отримати потенційний лід від вашого бренду. Наприклад, безкоштовна консультація.

Build your story як ефективний інструмент кастомізації

Проте повний потенціал Rich Creative розкритий у новому для форм підрозділі — Build your story. Саме тут з’являється доступ до кастомізації лідформи. Ви можете впливати не лише на її візуальну складову, а й додавати більше інформації про компанію, продукт, та працювати з маркетинговою воронкою. Цей блок містить у собі чотири секції.

Розділ «Як це працює». Виконує роль своєрідної дорожньої карти для потенційних лідів. Він складається з випадаючого списку з пропозицією назви розділу. Доступні такі варіанти:

як це працює (how it works);

з чого почати (get started);

детальніше про нас (more about us);

чому саме ми (how we’re different);

актуальне (highlights).

У цьому розділі ви можете додати від двох до п’яти кроків, в яких розмістити деталі щодо заповнення форми та додаткову інформацію у вигляді заголовків та описів до них.

Розділ «Товари». Призначений для створення каруселей карток з переліком товарів чи послуг компанії. Картка складається з:

зображення — PNG або JPEG, до 10МБ та 1200x803px;

заголовка;

опису;

трьох слотів для «Переваг», до яких можна додати ваші відмінності від конкурентів чи причини обрати саме цей продукт.

Максимальна кількість об’єктів до завантаження обмежена п’ятьма картками. Використовуйте цей розділ для презентації ваших товарів та послуг.

Розділ «Підтвердження від спільноти» містить поля для внесення відгуків, сертифікатів, акредитацій, та публікацій у ЗМІ. Кожен з цих параметрів знаходиться у випадаючому списку.



Розділ складається з каруселей карток з можливістю додавання зображень (PNG або JPEG, до 10МБ та 1200 x 803px), заголовків та опису, стандартизованих для кожного з пунктів списку. Також, варто зазначити, що ви можете створити карусель карток лише одного параметру для однієї форми Rich Creative: або відгуки, або сертифікати, або публікації в ЗМІ.

Останнім нововведенням є розділ «Заохочення». Він покликаний збільшити мотивацію потенційних лідів за рахунок спеціальних пропозицій або винагороди за заповнення форми, наприклад: безкоштовна консультація, знижка на покупку.



Тут можна вказати, наприклад, що є часове обмеження акції чи кількості користувачі, які можуть заповнити форму й отримати винагороду. До заохочення можна додати опис (Description) та дисклеймер (Disclaimer).

Запитання, політика конфіденційності та повідомлення для лідів та вкладка Налаштування

Розділи «Запитання», «Політика конфіденційності» та «Повідомлення для лідів» залишились сталими для миттєвої форми Rich Creative, адже вони складені відповідно до Умов використання реклами для лідів на основі Американського та Європейського законодавства щодо захисту персональних даних.

Щодо вкладки налаштувань, вона теж залишилась у сталому вигляді та не отримала оновлення. В ній ви обираєте мову відображення миттєвої форми, можливість поширення форми, назви полів для експорту даних та параметри відстеження.

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Підсумок

Нова миттєва форма має високий рівень кастомізації з можливістю надати додаткову інформацію про компанію та продукт для користувача. У форму можна додати багато додаткової інформації про ваш бізнес: переваги компанії, товарні картки та навіть спеціальні або обмежені пропозиції. Використання форми дозволяє ширше працювати з маркетинговою воронкою та збільшити кількість лідів.

FAQ

Що таке Rich Creative?

Нова миттєва форма для генерації лідів у Meta Ads Manager.

Які формати зображення використовуються у Rich Creative формі?

PNG або JPEG, розміром до 10МБ і розширенням мінімум 1080x1080px.

Який формат зображень використовується для карток товарів у Rich Creative формі?

PNG або JPEG, до 10МБ та 1200x803px.