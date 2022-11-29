Розкажіть про свою задачу
Instagram
1669708802
RU

Як просувати пости в Instagram — покрокова інструкція для новачків
64
11
18
Олександра Захарова

Цей пост допоможе SMM-, PPC-фахівцям, блогерам та власникам бізнесу розібратися з просуванням публікацій в Instagram, уникнути факапів та з легкістю налаштувати свою першу рекламу. До речі, вам знадобиться і детальний алгоритм запуску реклами в Google Ads.

Що потрібно знати про рекламу в Instagram

Запустити пости в рекламу в соціальних мережах можна в кілька кліків. Але в Instagram цей процес трохи складніший, тому я докладно розповім та покажу, як налаштувати post promotion.

На даний момент налаштувати такі рекламні кампанії можна і в мобільному додатку Instagram на вашому смартфоні, і у Facebook Ads Manager. Докладно розгляну обидва способи.

Просування постів зазвичай має на меті збільшення активності під ними (лайки, коментарі), але в Instagram такі кампанії націлені на трафік.

Такі рекламні кампанії підійдуть проєктам, які:

  • приділяють велику увагу своєму брендингу;
  • знайшли значний обсяг своєї аудиторії саме в Instagram, активно з нею взаємодіють та мають потенціал зростання у цій мережі;
  • самі по собі існують переважно або повністю лише в Instagram (insta-магазини);
  • продають користувачам інформацію та розважальний контент (блогери, видання новин тощо).

Вам навряд чи підійде цей інструмент, якщо:

  • ваш рекламний бюджет дуже обмежений;
  • Instagram точно не є «середовищем» вашої цільової аудиторії;
  • ви орієнтовані тільки на прямі замовлення і для вас важливо бачити ROMI по кожному каналу.

Instagram: як запустити рекламу?

1. Отримайте доступ до сторінки Facebook у вашому Business Manager

Якщо у вас немає Facebook Business Manager, створіть його:

  • увійдіть до свого вже існуючого акаунту на сайті Facebook або створіть новий;

1_натисніть «Створити акаунт»

  • перейдіть на сторінку Facebook Business Manager (тепер Meta Business Suite);
  • натисніть «Створіть обліковий запис компанії»;

2_натисніть «Створити акаунт»_бізнес

  • введіть назву своєї компанії та натисніть «Продовжити»;
  • введіть своє ім’я, email та натисніть «Готово».

3_введіть своє ім'я, email та натисніть «Готово»

Також вам знадобиться рекламний обліковий запис. Ви можете створити новий або використати існуючий.

Як створити рекламний акаунт

Перейдіть до «Об’єкти компанії» на головній сторінці Facebook Business Manager — розділ «Рекламні облікові записи» — «Додати ресурси». 

4_створення рекламного акаунту

Оберіть «Рекламний обліковий запис».

5_оберіть рекламний акаунт_2

5_2_оберіть рекламний акаунт_2

У вікні, що з’явиться, введіть назву рекламного облікового запису, встановіть часовий пояс і валюту акаунту. Тисніть «Далі».

5_3_оберіть рекламний акаунт_2

5_4_оберіть рекламний акаунт_2

Якщо використовуєте існуючий акаунт, потрібно прив’язати його до Facebook Business Manager. Для цього в попередньому пункті замість «Створення» виберіть інший варіант:

  • щоб зв’язати свій Business Manager та рекламний обліковий запис, виберіть «Заявити права» (1);
  • для отримання доступу до чужого рекламного облікового запису (наприклад, клієнтського) виберіть «Запросити доступ» — так ви отримаєте доступ до облікового запису, не забираючи прав у його власника (2).

6_доступ_3

Як надати доступ до сторінки Facebook на Facebook Business Manager

Зайдіть до налаштувань сторінки.

7_Зайдіть до налаштувань сторінки

Перейдіть до розділу «Доступ до сторінки» та додайте ім’я, на яке створювався ваш Business Manager.

8_Доступ до сторінки_2

Цей пункт є обов’язковим для виконання, тому що без прив’язаної сторінки не можна запитувати доступ до інших рекламних облікових записів та сторінок.

Якщо вам потрібно отримати доступ до чужої сторінки, перейдіть до параметрів Business Manager, у розділі «Об’єкти компанії» — «Сторінки» — «Додати сторінки» і виберіть «Запитати доступ до Сторінки».

9_доступ до сторінки

2. Налаштуйте оплату в рекламному обліковому записі Facebook

Перейдіть до налаштувань Business Manager:

  • у потрібному акаунті «Усі інструменти» — «Ads Manager»;

10_1_спосіб оплати

  • тисніть на «Рахунки»;

10_2_спосіб оплати

  • «Налаштування платежів»;

10_3_спосіб оплати

  • тисніть «Додати спосіб оплати» та налаштуйте оплату будь-яким зручним способом.

10_4_спосіб оплати

3. Отримайте логін та пароль від акаунту Instagram, публікації якого збираєтеся просувати

Якщо ви не власник облікового запису, а підрядник — запросіть доступи у клієнта.

4. Залогіньтесь в акаунті Instagram через застосунок на своєму смартфоні

Додайте новий обліковий запис і введіть логін та пароль у додатку.

Запускаем рекламу в инстаграм пошаговая инструкция от Netpeak

5. Увійдіть до свого Business Manager в Instagram

Для цього перейдіть в налаштування та виберіть у блоці Settings пункт Linked Accounts.

Как рекламировать посты в Instagram мануал Netpeak 011

Додаток запросить доступ до акаунту Facebook.

Как рекламировать посты в Instagram инструкция для новичков Netpeak

Вам потрібно увійти до облікового запису Facebook, до якого прив’язаний Business Manager.

Якщо ви вже залогінені у Facebook, використовуйте варіант «Увійти через програму» (1) або увійдіть за допомогою логіну та пароля (2).

Как новичку разобраться в рекламе в инстаграм

6. Перейдіть до налаштувань і перевірте, чи встановлено коректний білінг

Перевірте, чи встановлений коректний акаунт для оплат. Якщо ви підрядник і у вас багато облікових записів, може автоматично підтягнутися інший, тому будьте уважні.

Как рекламировать посты в Instagram мануал Netpeak 014

Перейдіть до налаштувань Instagram і виберіть розділ Promotion Payments (або просто Payments).

Как рекламировать посты в Instagram мануал Netpeak 015

Виберіть потрібний акаунт для оплат.

Как рекламировать посты в Instagram мануал Netpeak 016

7. Оберіть пост для просування, відкрийте його та натисніть на «Promote»

Как рекламировать посты в Instagram мануал Netpeak 017

8. Налаштуйте рекламу

Вкажіть, куди вести користувачів:

  • на сайт;
  • у свій Instagram-акаунт;
  • таргетувати рекламу за фізичною адресою — обравши цю опцію, ви зможете задати бажану адресу та радіус, реклама показуватиметься людям, які знаходяться всередині нього.

Как таргетировать рекламу в инстаграм

Потім виберіть текст CTA-кнопки.

Как выбрать текст кнопки CTA в инстаграм

Налаштуйте аудиторію.

Как правильно рекламировать посты в инстаграме

Встановіть бюджет та тривалість рекламної кампанії.

Как рекламировать посты в Instagram мануал Netpeak 025

У процесі та після налаштування система прогнозуватиме потенційне охоплення для вашої реклами.

Как рекламировать посты в Instagram мануал Netpeak 026

Результати та статистика

У застосунку Instagram є розділ аналітики, де ви можете знайти статистику своїх просувань у Promotions.

Как рекламировать посты в Instagram мануал Netpeak 027

Тут іноді зустрічається баг: в розділі немає доступної статистики, навіть якщо у вас є запущені рекламні кампанії.

Как рекламировать посты в Instagram мануал Netpeak 028

Це не критично: статистику рекламних кампаній ви зможете побачити і у своєму Business Manager. Як і у випадку просування публікацій Facebook для кожного просування Instagram у Business Manager з’явиться окрема рекламна кампанія.

11_окрема рекламна кампанія

Тут же ви можете змінити налаштування просування: при налаштуванні через додаток Instagram можливості дуже обмежені, але в Ads Manager ви можете переналаштувати вже створене через Instagram просування та задати іншу аудиторію.

12_задати іншу аудиторіює

12_2_задати іншу аудиторіює

У застосунку Instagram також доступна докладна статистика для кожної публікації. Щоб переглянути, відкрийте пост і натисніть View Insight.

Как рекламировать посты в Instagram мануал Netpeak 033

Після переходу ви побачите статистику із поділом на promotion/original.

Как рекламировать посты в Instagram мануал Netpeak 035

Далі порівняйте результати, отримані через платні та безкоштовні пости.

Как посмотреть статистику рекламных постов в Instagram

За замовчуванням налаштування рекламної кампанії та групи такі:

  • мета кампанії — «Трафік»;
  • оптимізація для показу — «Кліки за посиланням»;
  • призначення ставок — Авто;
  • оплата — CPM (за покази).
Лайфхак: пости, які ви просуваєте в Instagram, можна зберегти.

Просто додайте потрібний пост у «Saved», і вам не доведеться шукати його серед усіх публікацій акаунту.

Можна навіть створити під них окрему «папку» — колекцію. Це дозволить вам зручно орієнтуватися в публікаціях, які ви плануєте просувати або просували раніше.

Для створення колекції:

Перейдіть до «Saved».

Как рекламировать посты в Instagram мануал Netpeak 040

Как рекламировать посты в Instagram мануал Netpeak 041

Потім створіть нову «Колекцію».

Как рекламировать посты в Instagram мануал Netpeak 042

Щоб зберегти публікацію в окремій колекції, натисніть іконку закладки та утримуйте, а потім виберіть потрібну колекцію.

Как рекламировать посты в Instagram мануал Netpeak 043

Как рекламировать посты в Instagram мануал Netpeak 044

Ще одна порада, щоб уникнути факапів: при підв’язці свого рекламного акаунту до Instagram, переконайтеся, що в профілі вказано ім’я.


Якщо поле не заповнене у профілі, у нього підтягнеться ім’я, вказане у вашому обліковому записі Facebook, через який ви здійснили зв’язку з Business Manager.

Как рекламировать посты в Instagram мануал Netpeak 045

Як запустити рекламу за допомогою Facebook Ads Manager

У рекламному акаунті створіть нову кампанію з метою «Охоплення» або «Залучення для публікації».

У першому випадку система намагатиметься за меншу вартість показати пости якомога більшій кількості користувачів. У другому — алгоритми Instagram показуватимуть пости користувачам, які з більшою ймовірністю будуть взаємодіяти з публікацією, що рекламується. Лайкнуть, прокоментують, додадуть в «Збережене» і відправлять іншому користувачеві.

13_У рекламному акаунті створіть нову кампанію

Доступні дії на рівні групи оголошень:

  • вибрати тип рекламного бюджету: «денний» або «на весь термін дії»;
  • задати бюджет;
  • задати дату запуску та завершення;

14_задати дату запуску та завершення

  • додати аудиторії, що збирає Facebook Pixel (нагадую, для збору та використання аудиторії її попередньо потрібно створити);
  • вибрати геотаргетинг, вік, стать та мову (мова інтерфейсу користувача);

15_вибрати геотаргетинг, вік, стать та мову

  • додати інтереси користувачів та тип зв’язку (наприклад, підписники вашої сторінки Facebook або друзі підписників);

16_додати інтереси користувачів та тип зв'язку

  • плейсмент. Дуже важливий момент: серед різноманітності плейсментів, які пропонують у Facebook, потрібно вибрати тільки один — стрічку Instagram;

17_плейсмент

  • тип оптимізації. При виборі для кампанії мети «Залучення для публікації» за замовчуванням оптимізація буде налаштована на максимальну кількість людей, які взаємодіятимуть із постом. Якщо ж у вас задана мета «Охоплення», виберіть інший тип кампанії та оптимізації;

18_тип оптимізації

  • встановити обмеження за ціною за одну взаємодію (або за 1000 показів у відповідній кампанії).

Після налаштування таргетингу перейдіть до налаштувань посту. На рівні оголошення виберіть акаунт Instagram, в якому будете просувати пост.

19_перейдіть до налаштувань посту

Потім виберіть публікацію та натисніть «Продовжити».

20_ виберіть публікацію та натисніть «Продовжити»

Ви побачите попередній перегляд рекламного посту у стрічці, якщо все добре, опублікуйте зміни.

21_опублікуйте зміни

Висновки

Просування постів підійде далеко не кожному бізнесу, оскільки його мета — підвищення охоплення та/або залученості серед користувачів Instagram. Відстежити прямий вплив таких рекламних кампаній на продаж чи заявку не завжди можливо.

  1. Для просування постів Instagram потрібен або смартфон, або Facebook Ads Manager.
  2. Для створення просувань знадобляться Business Manager та сторінка Facebook, які мають бути пов’язані між собою, а також налаштування способу оплати Business Manager.
  3. Налаштування просування потрібно виконувати уважно, щоб не допустити помилок в оплаті або настройках профілю, що відображаються.

Що ще почитати на тему?

Думаємо, вам знадобиться гайд про формати оголошень в Instagram.

А коли опануєте рекламу через кнопку «Просувати», переходьте до більш складного налаштування реклами в Instagram через рекламний кабінет Facebook.

Олександра Захарова

Інші пости цього автора
Дізнатися більше
соцмережі просування в соцмережах
11
3
2

Свіжі

Зростання доходу на більш ніж 100% від органічного трафіку та 30% із платного каналу рік до року — кейс PUMA

Навіть при просуванні сайту світового бренду є свої виклики.

Повний посібник з мобільної аналітики та MMP

Як оцінити ключові показники ефективності застосунку?

Як створити HTML-карту сайту

Як реалізувати HTML-карту. Верстка карт New York Times, IMDb і Daily Mail як приклад.

Підпишіться

на найкориснішу розсилку з інтернет-маркетингу
Cookies policy
Коли ви переглядаєте цей сайт, ви погоджуєтесь з нашими правилами конфіденційності — Погодитися