Как продвигать посты в Instagram — пошаговая инструкция для новичков

Мы поможем SMM-, PPC-специалистам, блогерам и владельцам бизнеса разобраться с продвижением публикаций в сети Instagram, избежать факапов и с легкостью настроить свою первую рекламу. К слову, вам пригодится и подробный алгоритм по запуску рекламы в Google Ads.

Что нужно знать о рекламе в Instagram

Запустить посты в рекламу в социальных сетях можно в несколько кликов. Но в Instagram этот процесс немного сложнее, поэтому я подробно расскажу и покажу, как настроить post promotion.

На данный момент настроить такие рекламные кампании можно и в мобильном приложеним Instagram на вашем смартфоне, и в Facebook Ads Manager. В этой статье мы подробно рассмотрим оба способа настройки, а также расскажем, как настроить Instagram Shopping Tag.

Продвижение постов обычно подразумевает увеличение активности под ними (лайки, комментарии), но в Instagram такие кампании нацелены на трафик.

Подобные рекламные кампании подойдут проектам, которые:

уделяют большое внимание своему брендингу;

нашли значительный объем свой аудитории именно в Instagram, активно с ней взаимодействуют и имеют потенциал роста в этой сети;

сами по себе существуют преимущественно или полностью только в Instagram (insta-магазины);

продают пользователям информацию и развлекательный контент (блогеры, новостные издания и другие).

Вам вряд ли подойдет этот инструмент, если:

ваш рекламный бюджет сильно ограничен;

Instagram точно не является «средой обитания» вашей целевой аудитории;

вы ориентированы только на прямые заказы и для вас критично важно видеть ROMI по каждому каналу.

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Приложение Instagram: как запустить рекламу?

1. Получите доступ к странице Facebook в своем Business Manager

Если у вас нет Facebook Business Manager, создайте его:

войдите в свой уже существующий аккаунт на сайте Facebook либо создайте новый;

перейдите на страницу Facebook Business Manager;

нажмите «Создать аккаунт»;

введите название своей компании и нажмите «Продолжить»;

введите свое имя, email и нажмите «Готово».

Также вам понадобится рекламный аккаунт. Вы можете создать новый либо использовать существующий.

Как создать рекламный аккаунт

Перейдите в «Настройки компании» на главной странице Facebook Business Manager.

Далее перейдите в раздел «Рекламные аккаунты», нажмите на кнопку «Добавить» и выберите «Создание рекламного аккаунта».

В открывшемся окне введите название рекламного аккаунта, установите часовой пояс и валюту аккаунта. Нажмите «Создать рекламный аккаунт».

При использовании существующего рекламного аккаунта нужно привязать его к Facebook Business Manager. Для этого в предыдущем пункте вместо «Создание» выберите другой вариант:

для связки своего Business Manager и рекламного аккаунта выберите «Заявить права» (1);

для получения доступа к чужому рекламному аккаунту (например, клиентскому) выберите «Запросить доступ» — так вы получите доступ к аккаунту, не забирая прав у его владельца (2).

Как предоставить доступ к странице Facebook на Facebook Business Manager

Зайдите в настройки страницы.

Перейдите в раздел «Роли страницы» (1) и назначьте своему логину (3), на который создавался ваш Business Manager, роль администратора (3) и нажмите «Добавить» (4).

Этот пункт обязателен для выполнения, потому что без привязанной страницы нельзя запрашивать доступ к другим рекламным аккаунтам и страницам.

Если вам необходимо получить доступ к чужой странице, перейдите в настройки Business Manager, в раздел «Страницы», нажмите на «Добавить» и выберите «Запросить доступ к Странице».

Или таким способом.

2. Настройте оплату в рекламном аккаунте Facebook

Перейдите в настройки Business Manager.

Выберите раздел «Рекламные аккаунты» (1) и перейдите в нужный аккаунт (2). Кликните «Посмотреть способы оплаты» (3).

Нажмите «Добавить метод оплаты» и настройте оплату любым удобным способом.

3. Получите логин и пароль от аккаунта Instagram, публикации которого собираетесь продвигать

Если вы не владелец аккаунта, а подрядчик — запросите доступы у клиента.

4. Залогиньтесь в аккаунте Instagram через приложение на своем смартфоне

Добавьте новый аккаунт и введите логин и пароль в приложении.

5. Войдите в свой Business Manager в приложении Instagram

Для этого перейдите в настройки и выберите в блоке Settings пункт Linked Accounts.

Приложение запросит доступ к аккаунту Facebook.

Вам нужно войти в аккаунт Facebook, к которому привязан Business Manager.

Если вы уже залогинены в нужный аккаунт в приложении Facebook, используйте вариант «Войти через приложение» (1) либо войдите с помощью логина и пароля (2).

6. Перейдите в настройки и проверьте, что установлен корректный биллинг

Проверьте, что установлен корректный аккаунт для оплат (если вы подрядчик и у вас много аккаунтов, может автоматически подтянуться другой, поэтому будьте внимательны).

Перейдите в настройки Instagram и выберите раздел Promotion Payments (или просто Payments).

Выберите нужный аккаунт для оплат.

7. Выберите пост для продвижения, откройте его и нажмите на «Promote»

8. Настройте рекламу

Укажите, куда вести пользователей:

на сайт;

в свой Instagram-аккаунт;

таргетировать рекламу по физическому адресу — при выборе этой опции вы сможете задать желаемый адрес и радиус, реклама будет показываться людям, которые находятся в нем.

Затем выберите текст CTA-кнопки.

Настройте аудиторию.

Установите бюджет и длительность рекламной кампании.

В процессе и после настройки система будет прогнозировать потенциальный охват для вашей рекламы.

Результаты и статистика

В приложении Instagram есть раздел аналитики, где вы можете найти статистику своих продвижений в Promotions.

Здесь иногда встречается баг: часто в разделе нет доступной статистики, даже если у вас есть запущенные рекламные кампании.

Не стоит отчаиваться: статистику рекламных кампаний вы сможете увидеть и в своем Business Manager. Аналогично продвижению публикаций Facebook для каждого продвижения Instagram в Business Manager появится отдельная рекламная кампания.

Но статистика в Business Manager очень ограничена — доступны только данные о показах и кликах (справка).

Здесь же вы можете изменить настройки продвижений: при настройке через приложение Instagram возможности очень ограничены, но в Ads Manager вы можете перенастроить уже созданное через Instagram продвижение и задать другую аудиторию.

В приложении Instagram также доступна подробная статистика для каждой публикации. Для просмотра откройте пост и нажмите на View Insight.

После перехода вы увидите статистику с разделением на promotion/original.

Затем сравните результаты, полученные через платные и бесплатные посты.

По умолчанию настройки рекламной кампании и группы такие:

цель кампании — «Трафик»;

оптимизация для показа — «Клики по ссылке»;

назначение ставок — Авто;

оплата — CPM (за показы).

Лайфхак: посты, которые вы продвигаете в Instagram, можно сохранить.

Просто добавьте нужный пост в Saved и вам не нужно будет искать его среди всех публикаций аккаунта.

Можно даже создать под них отдельную «папку» — коллекцию. Это позволит вам удобно ориентироваться в тех публикациях, которые вы планируете продвигать или продвигали ранее.

Для создания коллекции:

Перейдите в «Saved».

Затем создайте новую «Коллекцию».

Чтобы сохранить публикацию в отдельную коллекцию, нажмите на иконку закладки и удерживайте, затем выберите нужную коллекцию.

Еще один совет во избежание факапов: при подвязке своего рекламного аккаунта к Instagram, убедитесь, что в профиле указано имя.

Если в профиле это поле не заполнено, в него подтянется имя, указанное в вашем аккаунте Facebook, через который вы осуществили связку с Business Manager.

Как запустить рекламу с помощью Facebook Ads Manager

В рекламном аккаунте создайте новую кампанию с целью «Охват» или «Вовлеченность для публикации».

В первом случае система будет стараться за меньшую стоимость показать посты как можно большему количеству пользователей. Во втором — алгоритмы Instagram будут показывать посты пользователям, которые с большей вероятностью провзаимодействуют с рекламируемой публикацией (лайкнут, прокомментируют, добавят в «Сохраненное» и отправят другому пользователю).

Доступные действия на уровне группы объявлений:

выбрать тип рекламного бюджета: «дневной» или «на весь срок действия»;

задать бюджет;

задать дату запуска и завершения;

добавить аудитории, которые собирает Facebook Pixel. (Напоминаю, для сбора и использования аудитории ее предварительно нужно создать);

выбирать геотаргетинг, возраст, пол и язык (язык интерфейса пользователя);

добавить интересы пользователей и тип связи (например, подписчики вашей страницы Facebook или друзья подписчиков);

плейсмент. Очень важный момент: среди разнообразия плейсментов, предлагаемых Facebook, нужно выбрать только один — ленту Instagram.

тип оптимизации. При выборе для кампании цели «Вовлеченность для публикации» по умолчанию оптимизация будет настроена на максимальное количество людей, которые будут взаимодействовать с постом. Если же у вас задана цель «Охват» — выберите другой тип кампании и оптимизации.

задать ограничение по цене за одно взаимодействие (или за 1000 показов в соответствующей кампании).

После настройки таргетинга перейдите в настройки поста. Перейдите на уровень объявления и выберите аккаунт Instagram, в котором будем продвигать пост.

Затем выберите публикацию и нажмите «Продолжить».

Вы увидите предварительный просмотр рекламного поста в ленте, если все хорошо, опубликуйте изменения.

Как настроить Instagram Shopping Tag

Маркетологи уже давно используют товарные теги в Америке и Европе, но в Украине до недавнего времени их нельзя было подключить. Товарные теги нужны пользователям, которые продают через Instagram. С их помощью посетители страницы при скроллинге поста в ленте могут сразу увидеть товар, просмотреть описание и стоимость, а затем перейти на сайт продавца и купить.

Что нужно для настройки?

Бизнес-аккаунт Instagram. Каталог Facebook. Везение, потому что не всем с первого раза открывается этот функционал.

Зайдите в Менеджер каталогов в вашем аккаунте, выберите необходимый каталог (если у вас их несколько) и свяжите его с бизнес-профилем Instagram.

Важный момент: делать связку может только администратор аккаунта и каталога.

Далее зайдите в аккаунт Instagram (с телефона или компьютера) обязательно с VPN, чтобы включить теги в самой системе.

Далее «Настройки» — «Компания» — «Покупки» — «Продолжить» — «Выберите источник товаров».

Как только откроются источники товаров, вы сможете отредактировать предыдущие публикации и добавить теги. Не расстраивайтесь, если сразу у вас не получится, потому что в Украине эту бету открывают, к сожалению, не всем.

Вывод

Продвижение постов подойдет далеко не каждому бизнесу, поскольку его цель — повышение охвата и/или вовлеченности среди пользователей Instagram. Отследить прямое влияние таких рекламных кампаний на продажи или заявки не всегда возможно.

Для продвижения постов Instagram нужен или смартфон, или Facebook Ads Manager. Для создания продвижений понадобятся Business Manager и страница Facebook, которые должны быть связаны между собой, а также настройка способа оплаты в Business Manager. Настройку продвижений нужно выполнять внимательно, чтобы не допустить ошибок в оплате или отображаемых настройках профиля. Для подключения торговых тегов Instagram понадобится бизнес-аккаунт Instagram, каталог Facebook и невероятное желание получить эту бету.

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