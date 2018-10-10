Что такое VPN-соединение и как им пользоваться

Используя VPN соединение, человек может защитить свою приватную информацию в интернете. Никто посторонний не перехватит логин/пароль, даже если пользоваться публичным WI-FI соединением. Заблокированные сайты останутся в прошлом, при этом благодаря VPN можно оставаться анонимным.
Что такое vpn-соединение
VPN — технология сетевого подключения. Она позволяет организовать подсеть в уже существующем соединении. В переводе «Virtual Private Network» означает «виртуальная частная сеть». Она шифрует новое, поверхностное соединение, благодаря чему получается сохранить конфиденциальность.
Поверхностная сеть закрыта от внешнего доступа, потому вмешаться в нее не смогут. Единственное условие — наличие высокой скорости соединения.
Подключение выполняется по типу «точка» — «точка». Это туннельное соединение. Чтобы войти в «туннель» можно использовать любой персональный компьютер. Операционная система (ОС) также может быть любой. Главное, чтобы был установлен VPN-клиент. Он перебрасывает виртуальный порт TCP/IP на другую сеть.
Для чего используется
VPN используется в таких случаях:
- чтобы обеспечить работу приложения, IP из другой зоны;
- для анонимности работы в сети;
- чтобы скрыть местонахождение компьютера;
- для доступа к общей сети;
- чтобы получить высокую скорость соединения;
- чтобы избежать различных сбоев;
- чтобы создать каналы, защищенные от хакерских атак;
- для безопасных корпоративных сетей.
Если создать VPN соединение, интернет станет открытым и безопасным. Можно не переживать, что провайдер или киберпреступник получит доступ к важной информации. VPN ее шифрует.
Классификация VPN
VPN классифицируют по нескольким параметрам:
- Уровень защиты среды. Может создаваться исключительно частная сеть, или данные будут дополнительно зашифрованы.
- Способ реализации. Интегрированный или программный вариант.
- Тип протокола. TCP/IP, IPX и AppleTalk.
- Доступность. Платно или бесплатно.
Общепринятая классификация делит VPN на два типа:
- Удаленный доступ. ПК подключается к сети.
- Site-to-site. Соединяет две разные сети.
Хотя некоторые специалисты выделяют еще третий вид — Client/Server VPN. Он используется, когда создается пара сетей. Клиенты подключаются к общему серверу, но передают информацию по своим сетям внутреннего типа.
Программы для VPN-соединения
Создать VPN-соединение могут специальные программы. Существуют платные и бесплатные версии. Обычно большей популярностью пользуются бесплатные. Но есть программы, где доступны платные тарифы:
- по времени;
- по трафику;
- по количеству доступных VPN серверов.
Обычно, бесплатные программы — это пробные версии платных. Клиент получает возможность опробовать продукт, прежде чем купить VPN соединение.
У каждой программы свои особенности:
|
Программа
|
Версия
|
Технологии реализации
|
Возможности
|
Особенности
|
ZenMate
|
Пробная/бесплатная, русскоязычная
|
PPTP, IPsec, L2TP, SSTP, OpenVPN
|
|
|
PureVPN
|
Платная
|
L2TP, PPTP, IPsec, OpenVPN, SSTP
|
|
– нет расширений для браузеров.
|
CyberGhost VPN
|
Бесплатная/пробная, русскоязычная
|
OpenVPN, PPTP, L2TP IPsec, SSTP
|
|
– бесплатная версия VPN на Windows отличается ограничением доступа и необходимостью в регистрации.
|
Surfshark VPN
|
Платная с частичной поддержкой русского языка
|
PPTP и OpenVPN
|
Присутствуют те же возможности, что в предыдущих программах. Кроме настройки портов и анонимного torrent.
|
|
NordVPN
|
Платная с частичной поддержкой русскоязычной версии
|
Есть расширения для Windows и браузеров
PPTP, IPsec, L2TP, SSTP, OpenVPN
|
|
У программ, предлагающих vpn соединение бесплатно, более высокий рейтинг. Тестовые режимы обычно длятся от нескольких дней до месяца, но есть и неограниченные по времени бесплатные предложения. Пользоваться полностью бесплатными сервисами не рекомендуется. Они редко обеспечивают надежный уровень соединения.
Как создать VPN-соединение
Чтобы создать соединение, нужно подобрать программу. Лучший вариант из представленных в таблице — NordVPN. Его легко установить и использовать как новичкам, так и специалистам. Длительная подписка предлагается по доступной цене, а взамен открываются широкие возможности.
Для начала создайте аккаунт:
- выбираете тариф (наиболее выгодный — на два года);
- регистрируете аккаунт;
- указываете вариант оплаты (paypal, кредитные карты, биткоины);
- подтверждаете регистрацию (переходите на почту, открываете сообщение от сервиса и следуете подсказкам в нем).
Дальше требуется загрузить программу, которая обеспечивает, например, vpn соединение windows 7. Это можно сделать в личном кабинете во вкладке «Область загрузки».
Там же можно скачать программу для мобильных устройств. Технология как создать vpn соединение на iphone практически такая же, как и для Windows.
Когда файл загрузится, открывайте его и заполняйте форму с логином/паролем.
Переходите во вкладку «Servers», кликайте по стране, выбирайте сервер и нажимайте клавишу «Connect now».
После этого VPN будет работать.
Подключение через браузер
У каждого браузера есть свои особенности:
- Opera. Со встроенной бесплатной и безлимитной версией VPN. Для включения нужно пройти такой путь: «Меню» — «Настройки» — «Безопасность» — «Включить VPN».
- Chrome. Подключение возможно благодаря расширениям. Чтобы их получить, нужно открыть: «Меню» — «Дополнительные инструменты» — «Расширения» — «Еще расширения». Дальше в поисковую строку нужно ввести «VPN». Из полученных результатов, выбрать один, и нажать «Установить». Если расширение установилось, его значок появится на панели «Меню». Большинство расширений бесплатные.
- «Яндекс.Браузер». Нужно установить дополнение: «Меню» — «Дополнения» — «Каталог расширений» — Задать поиск по запросу «VPN» — выбрать вариант. Дальнейшие действия аналогичны Chrome.
- Mozilla. Схема такая же, как и в предыдущих случаях. Лучшими дополнениями считаются Zenmate Security и Hoxx VPN Proxy.
Это более быстрый путь. Особенно актуален для частных пользователей сети.
Настройка VPN-соединения на компьютере
После запуска важно разобраться, как настроить VPN соединение. Самый распространенный способ настройки на ОС Windows:
- «Пуск» — «Панель управления» — «Центр управления сетями и общим доступом».
- Выбрать «Настройку нового подключения или сети».
- Выбрать «Подключение к рабочему месту».
- Нажать «Использовать мое подключение к интернету (VPN)».
- Появится поле «Интернет адрес», куда нужно внести свой VPN-сервер. Если адрес неизвестный, его можно разузнать, нажав «Win + R», вписав «cmd».
- Ввести команду «ipconfig» и запустить ее. В строке «Основной шлюз» будет нужный адрес.
- Указать адрес, отметив «Не подключаться» и перейти «Далее».
- Вписать пароль и логин, нажав «Создать».
- Снова перейти в «Центр управления сетями», выбрав «Изменение параметров адаптера».
- Будет создан значок VPN-подключения. Для подключения нужно нажать на иконку правой кнопкой мыши, выбрав, «Подключить», а для отключения нажать «Отключить».
Для соединения нужно будет ввести логин и пароль.
Маршрутизация VPN соединений
Настраивается маршрутизация VPN соединений следующим образом:
- перейти в «Центр управления сетями», «Изменение параметров адаптера», нажав на правую кнопку мыши выбрать пункт «Свойства»;
- открыть «Сеть» и также выбрать «Свойства»;
- нажать «Дополнительно»;
- в «Параметры IP» убрать отметку на пункте «Использовать основной шлюз…», нажать «Ок»;
- нажать правой кнопкой на соединение, и выбрать «Подробно»;
- записать данные из поля «Адрес сервера»;
- открыть поиск, ввести «cmd», после чего указать команду «route add 192.168.0.0 MASK 255.255.255.0 172.239.0.1».
Нужно учесть, что:
- 192.168.0.0 — адрес рабочей сети.
- MASK 255.255.255.0 – маска подсети.
- 172.239.0.1 — шлюз.
Каждый параметр индивидуален. Чтобы все заработало, нужно нажать «Enter».
Тестирование скорости VPN-соединения
Тест скорости VPN соединения нужен, чтобы оценить, насколько снизится пропускная способность сети. Также он позволяет оценить качество соединения. Провести проверку можно следующим образом:
- Узнать скорость интернет-соединения без VPN. Проще всего выяснить это значение с помощью FCC testing. В нем три составляющие: задержка, скорость загрузки и выгрузки.
- Подключиться к VPN серверу.
- Повторно пройти тест, получив новые значения уже с учетом VPN соединения.
- Сравнить показатели и узнать разницу.
Финальные цифры продемонстрируют, какая часть скорости теряется. Зная это значение, можно попытаться увеличить скорость vpn соединения, подобрав другую программу.
Ошибки VPN-соединения
Часто при соединении с VPN возникают ошибки. Наиболее распространенные перечислены в таблице.
|
Ошибка
|
Причины
|
Решение
|
400 Bad Request
|
|
|
678
|
ОС запретила шифрование.
|
Перепроверить в реестре «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\RasMan\ Parameters» правильность параметра «ProhibitIpSec». Его значение должно быть нулевым.
|
691
|
|
|
692
|
Произошел аппаратный сбой порта.
|
Перезагрузить компьютер и заново создать подключение.
|
720/738
|
Подключение уже выполнено.
|
Ошибка 720 обычно появляется на ОС Windows7. Другие ОС отражают код 738. Решается созданием разных имен пользователя.
|
741,742
|
Неправильные настройки безопасности.
|
Убедиться в правильности настроек VPN-подключения. Если ничего не найдено, пересоздать VPN-соединение.
|
734
|
Автоматическое подключение.
|
Зайти в свойства подключения, где «Автоматический» изменить на «L2TP IPSec VPN».
|
789
|
ОС не поддерживает l2tp. Часто возникает на Windows WP.
|
Применить автоматическую настройку VPN: «Настройки VPN-подключения» — «Сеть» — «Автоматически»/«Туннельный протокол точка-точка (PPTP)». Подключится заново.
Если антивирусная программа или брандмауэр блокируют соединение, с помощью номера ошибки можно быстро найти решение проблемы. Даже если выполняется vpn соединение через прокси сервер.
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Запомнить
- VPN — технология анонимного сетевого подключения. Она позволяет организовать подсеть в уже существующем соединении.
- Применяется для защиты информации и достижения анонимности в сети.
- Подключиться к VPN можно благодаря настройкам ОС и специальным программам.
- При подключении могут возникнуть ошибки, которые мешают подключиться к сети. Решить их можно с помощью создания нового подключения, поиска ошибок в настройках или отключением антивируса.
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