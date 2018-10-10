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Что такое VPN-соединение и как им пользоваться
Егор Самусенко
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Используя VPN соединение, человек может защитить свою приватную информацию в интернете. Никто посторонний не перехватит логин/пароль, даже если пользоваться публичным WI-FI соединением. Заблокированные сайты останутся в прошлом, при этом благодаря VPN можно оставаться анонимным.

Что такое vpn-соединение

VPN — технология сетевого подключения. Она позволяет организовать подсеть в уже существующем соединении. В переводе «Virtual Private Network» означает «виртуальная частная сеть». Она шифрует новое, поверхностное соединение, благодаря чему получается сохранить конфиденциальность.

Поверхностная сеть закрыта от внешнего доступа, потому вмешаться в нее не смогут. Единственное условие — наличие высокой скорости соединения.

Подключение выполняется по типу «точка» — «точка». Это туннельное соединение. Чтобы войти в «туннель» можно использовать любой персональный компьютер. Операционная система (ОС) также может быть любой. Главное, чтобы был установлен VPN-клиент. Он перебрасывает виртуальный порт TCP/IP на другую сеть.

Для чего используется

VPN используется в таких случаях:

  • чтобы обеспечить работу приложения, IP из другой зоны;
  • для анонимности работы в сети;
  • чтобы скрыть местонахождение компьютера;
  • для доступа к общей сети;
  • чтобы получить высокую скорость соединения;
  • чтобы избежать различных сбоев;
  • чтобы создать каналы, защищенные от хакерских атак;
  • для безопасных корпоративных сетей.

Если создать VPN соединение, интернет станет открытым и безопасным. Можно не переживать, что провайдер или киберпреступник получит доступ к важной информации. VPN ее шифрует.

Классификация VPN

VPN классифицируют по нескольким параметрам:

  1. Уровень защиты среды. Может создаваться исключительно частная сеть, или данные будут дополнительно зашифрованы.
  2. Способ реализации. Интегрированный или программный вариант.
  3. Тип протокола. TCP/IP, IPX и AppleTalk.
  4. Доступность. Платно или бесплатно.

Общепринятая классификация делит VPN на два типа:

  1. Удаленный доступ. ПК подключается к сети.
  2. Site-to-site. Соединяет две разные сети.

Хотя некоторые специалисты выделяют еще третий вид — Client/Server VPN. Он используется, когда создается пара сетей. Клиенты подключаются к общему серверу, но передают информацию по своим сетям внутреннего типа.

Программы для VPN-соединения

Создать VPN-соединение могут специальные программы. Существуют платные и бесплатные версии. Обычно большей популярностью пользуются бесплатные. Но есть программы, где доступны платные тарифы:

  • по времени;
  • по трафику;
  • по количеству доступных VPN серверов.

Обычно, бесплатные программы — это пробные версии платных. Клиент получает возможность опробовать продукт, прежде чем купить VPN соединение.

У каждой программы свои особенности:

Программа

Версия

Технологии реализации

Возможности

Особенности

ZenMate

Пробная/бесплатная, русскоязычная

PPTP, IPsec, L2TP, SSTP, OpenVPN
  • автоматический/ручной режимы;
  • шифрование на лету;
  • анонимный серфинг;
  • антиблокировка сайтов;
  • стриминг;
  • блокировка рекламы.
  • используется на ОС Windows, Mac, есть расширение для браузеров. Версия для Android, iOS;
  • одна подписка для разных устройств;
  • более 35 стран;
  • пробный период неограниченный;
  • манибек 30 дней;
  • высокая скорость и стабильное соединение.

PureVPN

Платная

L2TP, PPTP, IPsec, OpenVPN, SSTP
  • настройка портов;
  • анонимный torrent;
  • автоматический/ручной режимы;
  • анонимный серфинг;
  • шифрование на лету;
  • стриминг;
  • обход блокировки сайтов;
  • блокировка рекламы.

 
  • функция Hide ip, скрывающая адрес пользователя;
  • защита трафика разными протоколами;
  • блокирует сниффинг;
  • ips мониторинг;
  • перехват dns запросов;
  • функция Split;
  • до 5 устройств на лицензию;
  • доступна подписка и манибек;

– нет расширений для браузеров.

CyberGhost VPN

Бесплатная/пробная, русскоязычная

OpenVPN, PPTP, L2TP IPsec, SSTP
  • torrent анонимен только частично;
  • автоматический/ручной режимы;
  • серфинг анонимный;
  • настройка портов,
  • шифрование на лету, стриминг;
  • обход блокировки сайтов.

 
  • отслеживание не проводится;
  • делает wi-fi устойчивым к взлому;
  • многорежимность работы;

– бесплатная версия VPN на Windows отличается ограничением доступа и необходимостью в регистрации.

Surfshark VPN

Платная с частичной поддержкой русского языка

PPTP и OpenVPN

Присутствуют те же возможности, что в предыдущих программах. Кроме настройки портов и анонимного torrent.
  • пять сотен vpn-серверов в 50 государствах;
  • месячная плата от двух долларов;
  • может работать на компьютере, смартфоне, планшете или всех устройствах одновременно (без необходимости регистрировать несколько аккаунтов);
  • потоковая передача видео, обходя блокировку Hulu или Netflix US;
  • уникальная разработка — MultiHop, подключающая к двум VPN серверам одновременно.

 

NordVPN

Платная с частичной поддержкой русскоязычной версии

Есть расширения для Windows и браузеров

PPTP, IPsec, L2TP, SSTP, OpenVPN
  • анонимный torrent и серфинг;
  • автоматический/ручной режимы;
  • шифрование на лету, стриминг,
  • обход блокировки сайтов, блокирует рекламу.
  • 2048 битное шифрование;
  • Double VPN — двойное шифрование на разных серверах;
  • защита от экстренного отключения;
  • учетной записью можно одновременно пользоваться на шести устройствах.

 

У программ, предлагающих vpn соединение бесплатно, более высокий рейтинг. Тестовые режимы обычно длятся от нескольких дней до месяца, но есть и неограниченные по времени бесплатные предложения. Пользоваться полностью бесплатными сервисами не рекомендуется. Они редко обеспечивают надежный уровень соединения.

Как создать VPN-соединение

Чтобы создать соединение, нужно подобрать программу. Лучший вариант из представленных в таблице — NordVPN. Его легко установить и использовать как новичкам, так и специалистам. Длительная подписка предлагается по доступной цене, а взамен открываются широкие возможности.

Для начала создайте аккаунт:

  •  выбираете тариф (наиболее выгодный — на два года);

Наиболее выгодный тариф на два года 

  • регистрируете аккаунт;

Регистрация аккаунта

  • указываете вариант оплаты (paypal, кредитные карты, биткоины);

Указываем вариант оплаты

  • подтверждаете регистрацию (переходите на почту, открываете сообщение от сервиса и следуете подсказкам в нем).

Дальше требуется загрузить программу, которая обеспечивает, например, vpn соединение windows 7. Это можно сделать в личном кабинете во вкладке «Область загрузки».

В личном кабинете во вкладке Область загрузки

Там же можно скачать программу для мобильных устройств. Технология как создать vpn соединение на iphone практически такая же, как и для Windows.

Когда файл загрузится, открывайте его и заполняйте форму с логином/паролем.

Открывайте файл и заполняйте форму с логином и паролем

Переходите во вкладку «Servers», кликайте по стране, выбирайте сервер и нажимайте клавишу «Connect now».

Кликайте по стране, выбирайте сервер и нажимайте клавишу Connect now

После этого VPN будет работать.

Подключение через браузер

У каждого браузера есть свои особенности:

  1. Opera. Со встроенной бесплатной и безлимитной версией VPN. Для включения нужно пройти такой путь: «Меню» — «Настройки» — «Безопасность» — «Включить VPN».
  2. Chrome. Подключение возможно благодаря расширениям. Чтобы их получить, нужно открыть: «Меню» — «Дополнительные инструменты» — «Расширения» — «Еще расширения». Дальше в поисковую строку нужно ввести «VPN». Из полученных результатов, выбрать один, и нажать «Установить». Если расширение установилось, его значок появится на панели «Меню». Большинство расширений бесплатные.
  3. «Яндекс.Браузер». Нужно установить дополнение: «Меню» — «Дополнения» — «Каталог расширений» — Задать поиск по запросу «VPN» — выбрать вариант. Дальнейшие действия аналогичны Chrome.
  4. Mozilla. Схема такая же, как и в предыдущих случаях. Лучшими дополнениями считаются Zenmate Security и Hoxx VPN Proxy.

Это более быстрый путь. Особенно актуален для частных пользователей сети.

Настройка VPN-соединения на компьютере

После запуска важно разобраться, как настроить VPN соединение. Самый распространенный способ настройки на ОС Windows:

  1. «Пуск» — «Панель управления» — «Центр управления сетями и общим доступом».

Центр управления сетями и общим доступом

  1. Выбрать «Настройку нового подключения или сети».

Настройка нового подключения или сети

  1. Выбрать «Подключение к рабочему месту».

Подключение к рабочему месту

  1. Нажать «Использовать мое подключение к интернету (VPN)».

Использовать мое подключение к интернету (VPN)

  1. Появится поле «Интернет адрес», куда нужно внести свой VPN-сервер. Если адрес неизвестный, его можно разузнать, нажав «Win + R», вписав «cmd».

Введите свой VPN-сервер в поле Интернет адрес

  1. Ввести команду «ipconfig» и запустить ее. В строке «Основной шлюз» будет нужный адрес.

В строке «Основной шлюз» будет нужный адрес

  1. Указать адрес, отметив «Не подключаться» и перейти «Далее».

Отмечаем «Не подключаться» и переходим «Далее»

  1. Вписать пароль и логин, нажав «Создать».

Вписать пароль и логин

  1. Снова перейти в «Центр управления сетями», выбрав «Изменение параметров адаптера».

Изменение параметров адаптера

  1. Будет создан значок VPN-подключения. Для подключения нужно нажать на иконку правой кнопкой мыши, выбрав, «Подключить», а для отключения нажать «Отключить».

Cоздан значок VPN-подключения

Для соединения нужно будет ввести логин и пароль.

Маршрутизация VPN соединений

Настраивается маршрутизация VPN соединений следующим образом:

  • перейти в «Центр управления сетями», «Изменение параметров адаптера», нажав на правую кнопку мыши выбрать пункт «Свойства»;

Настройка маршрутизации VPN соединений

  • открыть «Сеть» и также выбрать «Свойства»;

Открываем Сеть и выбираем Свойства

  • нажать «Дополнительно»;

Нажимаем Дополнительно

  • в «Параметры IP» убрать отметку на пункте «Использовать основной шлюз…», нажать «Ок»;

Убрать отметку на пункте Использовать основной шлюз и нажать Ок

  • нажать правой кнопкой на соединение, и выбрать «Подробно»;
  • записать данные из поля «Адрес сервера»;

Записать данные из поля Адрес сервера

  • открыть поиск, ввести «cmd», после чего указать команду «route add 192.168.0.0 MASK 255.255.255.0 172.239.0.1».

Нужно учесть, что:

  1. 192.168.0.0 — адрес рабочей сети.
  2. MASK 255.255.255.0 – маска подсети.
  3. 172.239.0.1 — шлюз.

Каждый параметр индивидуален. Чтобы все заработало, нужно нажать «Enter».

Тестирование скорости VPN-соединения

Тест скорости VPN соединения нужен, чтобы оценить, насколько снизится пропускная способность сети. Также он позволяет оценить качество соединения. Провести проверку можно следующим образом:

  1. Узнать скорость интернет-соединения без VPN. Проще всего выяснить это значение с помощью FCC testing. В нем три составляющие: задержка, скорость загрузки и выгрузки.
  2. Подключиться к VPN серверу.
  3. Повторно пройти тест, получив новые значения уже с учетом VPN соединения.
  4. Сравнить показатели и узнать разницу.

Финальные цифры продемонстрируют, какая часть скорости теряется. Зная это значение, можно попытаться увеличить скорость vpn соединения, подобрав другую программу.

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Ошибки VPN-соединения

Часто при соединении с VPN возникают ошибки. Наиболее распространенные перечислены в таблице.

Ошибка

Причины

Решение

400 Bad Request
  1. Проблемы с брандмауэром.
  2. Браузер не поддерживает соединение.
  1. Отключить брандмауэр.
  2. Обновить браузер или использовать другой.

678

ОС запретила шифрование.

Перепроверить в реестре «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\RasMan\ Parameters» правильность параметра «ProhibitIpSec». Его значение должно быть нулевым.

691
  1. Отсутствие денег на балансе.
  2. Неправильно введены логин/пароль.
  1. Провести проверку баланса, и если денег действительно нет, пополнить его.
  2. Проверить правильность указанного в настройках адреса VPN сервера. При необходимости пересоздать vpn-подключение.

692

Произошел аппаратный сбой порта.

Перезагрузить компьютер и заново создать подключение.

720/738

Подключение уже выполнено.

Ошибка 720 обычно появляется на ОС Windows7. Другие ОС отражают код 738. Решается созданием разных имен пользователя.

741,742

Неправильные настройки безопасности.

Убедиться в правильности настроек VPN-подключения. Если ничего не найдено, пересоздать VPN-соединение.

734

Автоматическое подключение.

Зайти в свойства подключения, где «Автоматический» изменить на «L2TP IPSec VPN».

789

ОС не поддерживает l2tp. Часто возникает на Windows WP.

Применить автоматическую настройку VPN: «Настройки VPN-подключения» — «Сеть» — «Автоматически»/«Туннельный протокол точка-точка (PPTP)». Подключится заново.

Если антивирусная программа или брандмауэр блокируют соединение, с помощью номера ошибки можно быстро найти решение проблемы. Даже если выполняется vpn соединение через прокси сервер.

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Запомнить

  1. VPN — технология анонимного сетевого подключения. Она позволяет организовать подсеть в уже существующем соединении.
  2. Применяется для защиты информации и достижения анонимности в сети.
  3. Подключиться к VPN можно благодаря настройкам ОС и специальным программам.
  4. При подключении могут возникнуть ошибки, которые мешают подключиться к сети. Решить их можно с помощью создания нового подключения, поиска ошибок в настройках или отключением антивируса.

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Егор Самусенко

Редактор Netpeak Journal, журналист.

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