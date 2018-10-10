Что такое VPN-соединение и как им пользоваться

Используя VPN соединение, человек может защитить свою приватную информацию в интернете. Никто посторонний не перехватит логин/пароль, даже если пользоваться публичным WI-FI соединением. Заблокированные сайты останутся в прошлом, при этом благодаря VPN можно оставаться анонимным.

Что такое vpn-соединение

VPN — технология сетевого подключения. Она позволяет организовать подсеть в уже существующем соединении. В переводе «Virtual Private Network» означает «виртуальная частная сеть». Она шифрует новое, поверхностное соединение, благодаря чему получается сохранить конфиденциальность.

Поверхностная сеть закрыта от внешнего доступа, потому вмешаться в нее не смогут. Единственное условие — наличие высокой скорости соединения.

Подключение выполняется по типу «точка» — «точка». Это туннельное соединение. Чтобы войти в «туннель» можно использовать любой персональный компьютер. Операционная система (ОС) также может быть любой. Главное, чтобы был установлен VPN-клиент. Он перебрасывает виртуальный порт TCP/IP на другую сеть.

Для чего используется

VPN используется в таких случаях:

чтобы обеспечить работу приложения, IP из другой зоны;

для анонимности работы в сети;

чтобы скрыть местонахождение компьютера;

для доступа к общей сети;

чтобы получить высокую скорость соединения;

чтобы избежать различных сбоев;

чтобы создать каналы, защищенные от хакерских атак;

для безопасных корпоративных сетей.

Если создать VPN соединение, интернет станет открытым и безопасным. Можно не переживать, что провайдер или киберпреступник получит доступ к важной информации. VPN ее шифрует.

Классификация VPN

VPN классифицируют по нескольким параметрам:

Уровень защиты среды. Может создаваться исключительно частная сеть, или данные будут дополнительно зашифрованы. Способ реализации. Интегрированный или программный вариант. Тип протокола. TCP/IP, IPX и AppleTalk. Доступность. Платно или бесплатно.

Общепринятая классификация делит VPN на два типа:

Удаленный доступ. ПК подключается к сети. Site-to-site. Соединяет две разные сети.

Хотя некоторые специалисты выделяют еще третий вид — Client/Server VPN. Он используется, когда создается пара сетей. Клиенты подключаются к общему серверу, но передают информацию по своим сетям внутреннего типа.

Программы для VPN-соединения

Создать VPN-соединение могут специальные программы. Существуют платные и бесплатные версии. Обычно большей популярностью пользуются бесплатные. Но есть программы, где доступны платные тарифы:

по времени;

по трафику;

по количеству доступных VPN серверов.

Обычно, бесплатные программы — это пробные версии платных. Клиент получает возможность опробовать продукт, прежде чем купить VPN соединение.

У каждой программы свои особенности:

Программа Версия Технологии реализации Возможности Особенности ZenMate Пробная/бесплатная, русскоязычная PPTP, IPsec, L2TP, SSTP, OpenVPN автоматический/ручной режимы;

шифрование на лету;

анонимный серфинг;

антиблокировка сайтов;

стриминг;

блокировка рекламы. используется на ОС Windows, Mac, есть расширение для браузеров. Версия для Android, iOS;

одна подписка для разных устройств;

более 35 стран;

пробный период неограниченный;

манибек 30 дней;

высокая скорость и стабильное соединение. PureVPN Платная L2TP, PPTP, IPsec, OpenVPN, SSTP настройка портов;

анонимный torrent;

автоматический/ручной режимы;

анонимный серфинг;

шифрование на лету;

стриминг;

обход блокировки сайтов;

блокировка рекламы. функция Hide ip, скрывающая адрес пользователя;

защита трафика разными протоколами;

блокирует сниффинг;

ips мониторинг;

перехват dns запросов;

функция Split;

до 5 устройств на лицензию;

доступна подписка и манибек; – нет расширений для браузеров. CyberGhost VPN Бесплатная/пробная, русскоязычная OpenVPN, PPTP, L2TP IPsec, SSTP torrent анонимен только частично;

автоматический/ручной режимы;

серфинг анонимный;

настройка портов,

шифрование на лету, стриминг;

обход блокировки сайтов. отслеживание не проводится;

делает wi-fi устойчивым к взлому;

многорежимность работы; – бесплатная версия VPN на Windows отличается ограничением доступа и необходимостью в регистрации. Surfshark VPN Платная с частичной поддержкой русского языка PPTP и OpenVPN Присутствуют те же возможности, что в предыдущих программах. Кроме настройки портов и анонимного torrent. пять сотен vpn-серверов в 50 государствах;

месячная плата от двух долларов;

может работать на компьютере, смартфоне, планшете или всех устройствах одновременно (без необходимости регистрировать несколько аккаунтов);

потоковая передача видео, обходя блокировку Hulu или Netflix US;

уникальная разработка — MultiHop, подключающая к двум VPN серверам одновременно. NordVPN Платная с частичной поддержкой русскоязычной версии Есть расширения для Windows и браузеров PPTP, IPsec, L2TP, SSTP, OpenVPN анонимный torrent и серфинг;

автоматический/ручной режимы;

шифрование на лету, стриминг,

обход блокировки сайтов, блокирует рекламу. 2048 битное шифрование;

Double VPN — двойное шифрование на разных серверах;

защита от экстренного отключения;

учетной записью можно одновременно пользоваться на шести устройствах.

У программ, предлагающих vpn соединение бесплатно, более высокий рейтинг. Тестовые режимы обычно длятся от нескольких дней до месяца, но есть и неограниченные по времени бесплатные предложения. Пользоваться полностью бесплатными сервисами не рекомендуется. Они редко обеспечивают надежный уровень соединения.

Как создать VPN-соединение

Чтобы создать соединение, нужно подобрать программу. Лучший вариант из представленных в таблице — NordVPN. Его легко установить и использовать как новичкам, так и специалистам. Длительная подписка предлагается по доступной цене, а взамен открываются широкие возможности.

Для начала создайте аккаунт:

выбираете тариф (наиболее выгодный — на два года);

регистрируете аккаунт;

указываете вариант оплаты (paypal, кредитные карты, биткоины);

подтверждаете регистрацию (переходите на почту, открываете сообщение от сервиса и следуете подсказкам в нем).

Дальше требуется загрузить программу, которая обеспечивает, например, vpn соединение windows 7. Это можно сделать в личном кабинете во вкладке «Область загрузки».

Там же можно скачать программу для мобильных устройств. Технология как создать vpn соединение на iphone практически такая же, как и для Windows.

Когда файл загрузится, открывайте его и заполняйте форму с логином/паролем.

Переходите во вкладку «Servers», кликайте по стране, выбирайте сервер и нажимайте клавишу «Connect now».

После этого VPN будет работать.

Подключение через браузер

У каждого браузера есть свои особенности:

Opera. Со встроенной бесплатной и безлимитной версией VPN. Для включения нужно пройти такой путь: «Меню» — «Настройки» — «Безопасность» — «Включить VPN». Chrome. Подключение возможно благодаря расширениям. Чтобы их получить, нужно открыть: «Меню» — «Дополнительные инструменты» — «Расширения» — «Еще расширения». Дальше в поисковую строку нужно ввести «VPN». Из полученных результатов, выбрать один, и нажать «Установить». Если расширение установилось, его значок появится на панели «Меню». Большинство расширений бесплатные. «Яндекс.Браузер». Нужно установить дополнение: «Меню» — «Дополнения» — «Каталог расширений» — Задать поиск по запросу «VPN» — выбрать вариант. Дальнейшие действия аналогичны Chrome. Mozilla. Схема такая же, как и в предыдущих случаях. Лучшими дополнениями считаются Zenmate Security и Hoxx VPN Proxy.

Это более быстрый путь. Особенно актуален для частных пользователей сети.

Настройка VPN-соединения на компьютере

После запуска важно разобраться, как настроить VPN соединение. Самый распространенный способ настройки на ОС Windows:

«Пуск» — «Панель управления» — «Центр управления сетями и общим доступом».

Выбрать «Настройку нового подключения или сети».

Выбрать «Подключение к рабочему месту».

Нажать «Использовать мое подключение к интернету (VPN)».

Появится поле «Интернет адрес», куда нужно внести свой VPN-сервер. Если адрес неизвестный, его можно разузнать, нажав «Win + R», вписав «cmd».

Ввести команду «ipconfig» и запустить ее. В строке «Основной шлюз» будет нужный адрес.

Указать адрес, отметив «Не подключаться» и перейти «Далее».

Вписать пароль и логин, нажав «Создать».

Снова перейти в «Центр управления сетями», выбрав «Изменение параметров адаптера».

Будет создан значок VPN-подключения. Для подключения нужно нажать на иконку правой кнопкой мыши, выбрав, «Подключить», а для отключения нажать «Отключить».

Для соединения нужно будет ввести логин и пароль.

Маршрутизация VPN соединений

Настраивается маршрутизация VPN соединений следующим образом:

перейти в «Центр управления сетями», «Изменение параметров адаптера», нажав на правую кнопку мыши выбрать пункт «Свойства»;

открыть «Сеть» и также выбрать «Свойства»;

нажать «Дополнительно»;

в «Параметры IP» убрать отметку на пункте «Использовать основной шлюз…», нажать «Ок»;

нажать правой кнопкой на соединение, и выбрать «Подробно»;

записать данные из поля «Адрес сервера»;

открыть поиск, ввести «cmd», после чего указать команду «route add 192.168.0.0 MASK 255.255.255.0 172.239.0.1».

Нужно учесть, что:

192.168.0.0 — адрес рабочей сети. MASK 255.255.255.0 – маска подсети. 172.239.0.1 — шлюз.

Каждый параметр индивидуален. Чтобы все заработало, нужно нажать «Enter».

Тестирование скорости VPN-соединения

Тест скорости VPN соединения нужен, чтобы оценить, насколько снизится пропускная способность сети. Также он позволяет оценить качество соединения. Провести проверку можно следующим образом:

Узнать скорость интернет-соединения без VPN. Проще всего выяснить это значение с помощью FCC testing. В нем три составляющие: задержка, скорость загрузки и выгрузки. Подключиться к VPN серверу. Повторно пройти тест, получив новые значения уже с учетом VPN соединения. Сравнить показатели и узнать разницу.

Финальные цифры продемонстрируют, какая часть скорости теряется. Зная это значение, можно попытаться увеличить скорость vpn соединения, подобрав другую программу.

Ошибки VPN-соединения

Часто при соединении с VPN возникают ошибки. Наиболее распространенные перечислены в таблице.

Ошибка Причины Решение 400 Bad Request Проблемы с брандмауэром. Браузер не поддерживает соединение. Отключить брандмауэр. Обновить браузер или использовать другой. 678 ОС запретила шифрование. Перепроверить в реестре «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\RasMan\ Parameters» правильность параметра «ProhibitIpSec». Его значение должно быть нулевым. 691 Отсутствие денег на балансе. Неправильно введены логин/пароль. Провести проверку баланса, и если денег действительно нет, пополнить его. Проверить правильность указанного в настройках адреса VPN сервера. При необходимости пересоздать vpn-подключение. 692 Произошел аппаратный сбой порта. Перезагрузить компьютер и заново создать подключение. 720/738 Подключение уже выполнено. Ошибка 720 обычно появляется на ОС Windows7. Другие ОС отражают код 738. Решается созданием разных имен пользователя. 741,742 Неправильные настройки безопасности. Убедиться в правильности настроек VPN-подключения. Если ничего не найдено, пересоздать VPN-соединение. 734 Автоматическое подключение. Зайти в свойства подключения, где «Автоматический» изменить на «L2TP IPSec VPN». 789 ОС не поддерживает l2tp. Часто возникает на Windows WP. Применить автоматическую настройку VPN: «Настройки VPN-подключения» — «Сеть» — «Автоматически»/«Туннельный протокол точка-точка (PPTP)». Подключится заново.

Если антивирусная программа или брандмауэр блокируют соединение, с помощью номера ошибки можно быстро найти решение проблемы. Даже если выполняется vpn соединение через прокси сервер.

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Запомнить

VPN — технология анонимного сетевого подключения. Она позволяет организовать подсеть в уже существующем соединении. Применяется для защиты информации и достижения анонимности в сети. Подключиться к VPN можно благодаря настройкам ОС и специальным программам. При подключении могут возникнуть ошибки, которые мешают подключиться к сети. Решить их можно с помощью создания нового подключения, поиска ошибок в настройках или отключением антивируса.