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Що таке VPN-з'єднання і як ним користуватися
Георгій Рябий
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VPN або Virtual Private Network — це технологія анонімного підключення до мережі. Вона захищає приватну інформацію користувачів в інтернеті. Якщо ви увійшли в «павутину» через приватну мережу, ніхто сторонній не зможе перехопити ваш логін/пароль. Навіть якщо будете використовувати публічний Wi-Fi, з VPN збережете анонімність.

У цій статті я докладно розповідаю, які бувають VPN, як і навіщо використовуються. Текст допоможе вам вибрати підходящий спосіб та створити своє VPN-з'єднання.

Що таке VPN-з'єднання

VPN — технологія підключення до мережі. Вона дозволяє організувати підмережі в існуючому під'єднанні. У перекладі Virtual Private Network означає «віртуальна приватна мережа». Вона шифрує нове, поверхневе підключення, завдяки чому вдається зберегти конфіденційність.

Поверхнева мережа закрита від зовнішнього доступу, тому втрутитись у неї не зможуть. Єдина умова — наявність високої швидкості з'єднання.

Підключення виконується за типом «точка» — «точка». Це тунельне з'єднання. Щоб увійти в тунель, можна використовувати будь-який персональний комп'ютер. Операційна система (ОС) також може бути будь-якою. Головне, щоб було встановлено VPN-клієнт. Він перекидає віртуальний порт TCP/IP на іншу мережу.

Для чого використовується

VPN використовується:

  • щоб забезпечити роботу додатку, IP з іншої зони;
  • для анонімності роботи у мережі;
  • щоб приховати місцезнаходження комп'ютера;
  • для доступу до загальної мережі;
  • щоб отримати високу швидкість з'єднання;
  • щоб уникнути різних збоїв;
  • щоб створити канали, захищені від атак хакерів;
  • для безпечних корпоративних мереж.

Якщо створити VPN-з'єднання, інтернет стане відкритим та безпечним. Можна не переживати, що провайдер чи кіберзлочинець отримає доступ до важливих даних. VPN їх шифрує.

Класифікація VPN

VPN класифікують за кількома параметрами:

  1. Рівень захисту середовища. Може створюватись виключно приватна мережа, або дані будуть додатково зашифровані.
  2. Спосіб реалізації. Інтегрований чи програмний варіант.
  3. Тип протоколу. TCP/IP, IPX та AppleTalk.
  4. Доступність. Платно чи безкоштовно.

Загальноприйнята класифікація ділить VPN на два типи:

  1. Віддалений доступ. ПК підключається до мережі.
  2. Site-to-site. Поєднує дві різні мережі.

Хоча деякі фахівці виділяють ще третій вид — Client/Server VPN. Він використовується, коли створюється пара мереж. Клієнти підключаються до спільного сервера, але передають інформацію своїми мережами внутрішнього типу.

Програми для VPN-з'єднання

Створити VPN-з'єднання можуть спеціальні програми. Існують платні та безкоштовні версії. Зазвичай більшою популярністю користуються другі. Але є програми, де доступні платні тарифи:

  • за часом;
  • за трафіком;
  • за кількістю доступних серверів VPN.

Зазвичай безкоштовні програми — це пробні версії платних. Клієнт має можливість протестувати продукт, перш ніж купити VPN-з'єднання.

Кожна програма має свої особливості:

Програма

Версія

Технології реалізації

Можливості

Особливості

ZenMate

Пробна/безкоштовна, російськомовна

PPTP, IPsec, L2TP, SSTP, OpenVPN
  • автоматичний/ручний режими;
  • шифрування на льоту;
  • анонімний серфінг;
  • антиблокування сайтів;
  • стрімінг;
  • блокування реклами.
  • використовується на Windows, Mac, є розширення для браузерів. Версія для Android, iOS;
  • одна підписка для різних пристроїв;
  • понад 35 країн;
  • пробний період необмежений;
  • манібек 30 днів;
  • висока швидкість та стабільне з'єднання.

PureVPN

Платна

L2TP, PPTP, IPsec, OpenVPN, SSTP
  • налаштування портів;
  • анонімний torrent;
  • автоматичний/ручний режими;
  • анонімний серфінг;
  • шифрування на льоту;
  • стрімінг;
  • обхід блокування сайтів;
  • блокування реклами.
  • функція Hide ip, що приховує адресу користувача;
  • захист трафіку різними протоколами;
  • блокує сніффінг;
  • ips моніторинг;
  • перехоплення dns запитів;
  • функція Split;
  • до 5 пристроїв на ліцензію;
  • доступна передплата та манібек;

– немає розширення для браузерів.

CyberGhost VPN

Безкоштовна/пробна, російськомовна

OpenVPN, PPTP, L2TP IPsec, SSTP
  • torrent анонімний лише частково;
  • автоматичний/ручний режими;
  • серфінг анонімний;
  • налаштування портів;
  • шифрування на льоту, стрімінг;
  • обхід блокування сайтів.
  • відстеження не проводиться;
  • робить wi-fi стійким до зламу;
  • багаторежимність роботи;

– безкоштовна версія VPN на Windows відрізняється обмеженням доступу та необхідністю реєстрації.

Surfshark VPN

Платна з частковою підтримкою російської мови

PPTP і OpenVPN

Є ті ж можливості, що в попередніх програмах. Крім налаштування портів та анонімного torrent.
  • п'ять сотень VPN-серверів у 50 державах;
  • місячна плата від двох доларів;
  • може працювати на комп'ютері, смартфоні, планшеті або на всіх пристроях одночасно (без потреби реєструвати кілька акаунтів);
  • потокова передача відео, обходячи блокування Hulu або Netflix US;
  • унікальна розробка — MultiHop, що підключає до двох VPN-серверів одночасно.

NordVPN

Платна з частковою підтримкою російськомовної версії

Є розширення для Windows та браузерів

PPTP, IPsec, L2TP, SSTP, OpenVPN
  • анонімний torrent та серфінг;
  • автоматичний/ручний режими;
  • шифрування на льоту, стрімінг;
  • обхід блокування сайтів, блокує рекламу.
  • 2048 бітне шифрування;
  • Double VPN – подвійне шифрування на різних серверах;
  • захист від екстреного відключення;
  • обліковим записом можна одночасно користуватися шістьома пристроями.

У програм, що пропонують VPN-з'єднання безкоштовно, вищий рейтинг. Тестові режими зазвичай тривають від кількох днів до місяця, але є й необмежені за часом безкоштовні пропозиції. Користуватись повністю безкоштовними сервісами не рекомендується. Вони рідко забезпечують надійний рівень з'єднання.

Як створити VPN-з'єднання

Щоб створити з'єднання, потрібно обрати програму. Найкращий варіант з представлених у таблиці — NordVPN. Його легко встановити та використовувати як новачкам, так і фахівцям. Тривала підписка пропонується за доступною ціною і відкриває широкі можливості.

Для початку створіть обліковий запис:

  1. Вибираєте тариф (найвигідніший — на два роки):

Наиболее выгодный тариф на два года

  1. Реєструєте обліковий запис:

Регистрация аккаунта

  1. Вказуєте варіант оплати (paypal, кредитні картки, біткоїни):

Указываем вариант оплаты

  1. Підтверджуєте реєстрацію (переходьте на пошту, відкриваєте повідомлення від сервісу і дотримуєтеся підказок у ньому).

Далі потрібно завантажити програму, яка забезпечує, наприклад, VPN-з'єднання Windows 7. Це можна зробити в особистому кабінеті у вкладці «Область завантаження».

В личном кабинете во вкладке Область загрузки

Там же можна завантажити програму для мобільних пристроїв. Технологія створення VPN-з'єднання на iPhone практично така ж, як і для Windows.

Коли файл завантажиться, відкривайте його та заповнюйте форму з логіном/паролем.

Открывайте файл и заполняйте форму с логином и паролем

Перейдіть у вкладку «Servers», клацніть по країні, вибирайте сервер та натискайте клавішу «Connect now».

Кликайте по стране, выбирайте сервер и нажимайте клавишу Connect now

Після цього VPN працюватиме.

Підключення через браузер

Це швидший шлях. Особливо актуальний для окремих користувачів мережі.

Кожен браузер має свої особливості:

Opera. З вбудованою безкоштовною та безлімітною версією VPN. Для включення потрібно пройти такий шлях: «Меню» — «Налаштування» — «Безпека» — «Увімкнути VPN».

Chrome. Підключення можливе завдяки розширенням. Щоб їх отримати, потрібно відкрити: «Меню» — «Додаткові інструменти» — «Розширення» — «Ще розширення». Далі в пошуковий рядок потрібно ввести VPN. З отриманих результатів обрати один і натиснути «Встановити». Якщо розширення встановлено, його піктограма з'явиться на панелі меню. Більшість розширень безкоштовні.

Mozilla. Схема така сама, як і в попередніх випадках. Найкращими доповненнями вважаються Zenmate Security та Hoxx VPN Proxy.

Налаштування VPN-з'єднання на комп'ютері

Після запуску важливо розібратися, як налаштувати VPN-з'єднання. Найпоширеніший спосіб налаштування на Windows:

  1. «Пуск» — «Панель управління» — «Центр управління мережами та загальним доступом»:

Центр управления сетями и общим доступом

  1. Вибрати «Налаштування нового підключення або мережі»:

Настройка нового подключения или сети

  1. Вибрати «Підключення до робочого місця»:

Подключение к рабочему месту

  1. Натиснути «Використовувати моє підключення до Інтернету (VPN)»:

Использовать мое подключение к интернету (VPN)

  1. З'явиться поле «Інтернет адреса», куди потрібно внести свій VPN-сервер. Якщо адреса невідома, її можна дізнатися, натиснувши «Win + R», вписавши «cmd»:

Введите свой VPN-сервер в поле Интернет адрес

  1. Введіть команду «ipconfig» і запустіть її. У рядку «Основний шлюз» буде потрібна адреса:

В строке «Основной шлюз» будет нужный адрес

  1. Вказати адресу, відзначивши «Не підключатися», та перейти «Далі»:

Отмечаем «Не подключаться» и переходим «Далее»

  1. Вписати пароль та логін, натиснувши «Створити»:

Вписать пароль и логин

  1. Перейдіть до «Центру керування мережами», обравши «Зміна параметрів адаптера»:

Изменение параметров адаптера

  1. Буде створено значок підключення VPN. Для підключення потрібно натиснути на іконку правою кнопкою миші, обравши «Підключити», а для відключення натиснути «Вимкнути»:

Cоздан значок VPN-подключения

Для з'єднання потрібно буде ввести логін та пароль.

Маршрутизація VPN-з'єднань

Налаштовується маршрутизація VPN-з'єднань наступним чином:

  1. Перейти в «Центр управління мережами», «Зміна параметрів адаптера», натиснувши праву кнопку миші, вибрати пункт «Властивості»:

Настройка маршрутизации VPN соединений

  1. Відкрити «Мережу» та вибрати «Властивості»:

Открываем Сеть и выбираем Свойства

  1. Натиснути «Додатково»:

Нажимаем Дополнительно

  1. У «Параметри IP» прибрати позначку на пункті «Використовувати основний шлюз ...», натиснути «Ок»:

Убрать отметку на пункте Использовать основной шлюз и нажать Ок

  1. Натиснути правою кнопкою на з'єднання та вибрати «Докладно».
  2. Записати дані з поля «Адреса сервера»:

Записать данные из поля Адрес сервера

  1. Відкрити пошук, ввести «cmd», після чого вказати команду «route add 192.168.0.0 MASK 255.255.255.0 172.239.0.1».

Потрібно врахувати, що:

  • 192.168.0.0 — адреса робочої мережі;
  • MASK 255.255.255.0 — маска підмережі;
  • 172.239.0.1 — шлюз.

Кожен параметр індивідуальний. Щоб усе запрацювало, тисніть «Enter».

Тестування швидкості VPN-з'єднання

Тест швидкості VPN-з'єднання потрібен, щоб зрозуміти, наскільки знизиться пропускна здатність мережі. Також він дозволяє оцінити якість з'єднання. Провести перевірку можна таким чином:

  1. Дізнатися швидкість підключення до інтернету без VPN. Найпростіше з'ясувати це значення за допомогою FCC testing. У ньому три складові: затримка, швидкість завантаження та вивантаження.
  2. Підключитись до VPN-сервера.
  3. Повторно пройти тест, отримавши нові значення з урахуванням VPN-з'єднання.
  4. Порівняти показники та дізнатися різницю.

Фінальні цифри продемонструють, яку частину швидкості втрачено. Знаючи це, можна спробувати збільшити швидкість VPN-з'єднання, підібравши іншу програму.

Помилки VPN-з'єднання

Часто при з'єднанні з VPN виникають помилки. Найбільш поширені перераховані у таблиці.

Помилка

Причини

Рiшення

400 Bad Request
  1. Проблеми із брандмауером.
  2. Браузер не підтримує з'єднання.
  1. Вимкнути брандмауер.
  2. Оновити браузер або використовувати інший.

678

ОС заборонила шифрування.

Перевірити в реєстрі «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\RasMan\ Parameters» правильність параметра «ProhibitIpSec». Його значення має бути нульовим.

691
  1. Відсутність грошей на балансі.
  2. Неправильно введено логін/пароль.
  1. Перевірити баланс, і якщо грошей дійсно немає, поповнити його.
  2. Перевірити правильність вказаної в налаштуваннях адреси VPN-сервера. За необхідності перестворити підключення VPN.

692

Стався апаратний збій порту.

Перезавантажте комп'ютер і знову створіть з'єднання.

720/738

Підключення вже здійснено.

Помилка 720 зазвичай з'являється на Windows 7. Інші ОС показують код 738. Усунути можна, створивши різні імена користувача.

741,742

Неправильні налаштування безпеки.

Переконатися у коректності параметрів VPN-підключення. Якщо нічого не знайдено, перестворити VPN-з'єднання.

734

Автоматичне підключення.

Зайти до властивостей підключення, де «Автоматичний» змінити на «L2TP IPSec VPN».

789

ОС не підтримує l2tp. Часто виникає на Windows WP.

Застосувати автоматичне налаштування VPN: «Налаштування VPN-підключення» — «Мережа» — «Автоматично»/«Тунельний протокол точка-точка (PPTP)». Підключитись знову.

Якщо антивірусна програма або брандмауер блокують з'єднання, за допомогою номера помилки можна швидко знайти рішення проблеми. Навіть якщо виконується VPN-з'єднання через проксі-сервер.

Запам'ятати

  1. VPN — технологія анонімного підключення до мережі. Вона дозволяє організувати підмережі в існуючому підключенні.
  2. Застосовується для захисту інформації та анонімності в мережі.
  3. Підключитися до VPN можна завдяки налаштуванням ОС та спеціальним програмам.
  4. При підключенні можуть виникнути помилки. Усунути їх можна за допомогою створення нового підключення, пошуку помилок у налаштуваннях або вимкненням антивірусу.
Георгій Рябий

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