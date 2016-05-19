Как измерять ROI и зачем это делать предпринимателям

Предпринимателям важно измерять эффективность и окупаемость рекламных кампаний. Один из способов — учет показателя ROI (возврат инвестиций). Давайте разберемся, как его считать — на примере инфографики.

Существует упрощенная формула, которую большинство компаний взяли за правило. Она не учитывает финансовые и бухгалтерские расходы (расходы на логистику, канцелярские принадлежности, зарплаты и так далее). Принимаются во внимание только траты на рекламу и прибыль, полученная в результате рекламной кампании. Учитывая это, показатель корректно называть ROMI (return on marketing investment), так как он отражает возврат маркетинговых инвестиций.

Я встречал и другие разновидности данной формулы — в конце концов, каждый бизнес ее немного видоизменяет под себя. Так что ниже представлен только один из вариантов.

Что надо для подсчета ROI (ROMI)?

маржа или наценка;

траты на рекламу;

доход от рекламной кампании.

Акцентируем внимание на том, что формула ROMI не учитывает все данные бизнеса, поэтому содержит определенные погрешности.

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Как посчитать ROI (ROMI), если нам известна маржа?

Валовая прибыль = Доход (по данным ecommerce) * Маржа

Валовая прибыль — вся прибыль без учета финансовых и бухгалтерских расходов (расходы на логистику, канцелярские принадлежности, зарплаты и так далее). Например:

Маржа: 25%.

Траты на рекламу: $ 1851.

Доход по данным ecommerce: $ 9209,3.

Валовая прибыль = $ 9209 * 0, 25 = $ 2302,2. ROI (ROMI) по валовой прибыли = (2302,2 - 1851) / 1851 * 100% = 24,3%. Рекламная кампания полностью окупилась и принесла 24% прибыли от трат.

Как посчитать ROI (ROMI), если нам известна наценка?

Валовая прибыль = Доход (по данным ecommerce) - Себестоимость

В этом случае мы считаем валовую прибыль через себестоимость, так как нам неизвестна маржа. Чтобы посчитать себестоимость, используем следующую формулу:

Себестоимость = Доход / Наценка

Если наценка составляет 33%, то в формуле считаем это как 1,33. Поясняем: доход составляет 133% с наценкой (себестоимость 100% + наценка 33% = 133%), вот отсюда мы и получили число 1,33. Пример:

Наценка по данным клиента: 33%.

Траты на рекламу: $ 1851.

Доход по данным ecommerce: $ 9209,3.

Себестоимость = $ 9209,3 / 1,33 = $ 6924,2.

Валовая прибыль = $ 9209,3 - $ 6924,2 = $ 2285,1. ROI (ROMI) по валовой прибыли = (2285,1 - 1851) / 1851 * 100% = 23%. Можно обратить внимание на разницу в подсчете ROI (ROMI) через наценку и маржу. Это связано с неточностью указания процента. Наценка в 33% не переводится точно в 25% маржи. Все траты на рекламу нужно считать с учетом комиссии агентства.

Проблема с подсчетом заказов по телефону

Если телефонные звонки отслеживаются, надо к доходу по данным ecommerce прибавить процент дохода от звонков, а в графе расходов учесть траты на телефонные переговоры. Если телефонные звонки не отслеживаются и мы не знаем, сколько точно заказов и на какую сумму было сделано по телефону, то при расчете ROI лучше указать, что вычисление происходит без учета телефонных звонков. Многие спорят о правильности формулы, но узнать все данные у клиента зачастую не представляется возможным.

Выводы

Общий вид формулы: ROI = (Прибыль − Траты на продвижение) / Траты на продвижение * 100%. Но стоит помнить о погрешностях, так как в формуле не учитываются все траты бизнеса за время кампании. Впрочем, динамика изменений — объективный показатель. Скажем, 20% рост прибыли — хороший показатель, а 1000% прибыли — исключительный успех. Еще раз напомним, что корректнее этот показатель называть не ROI, а ROMI, но путаницы и так достаточно :)