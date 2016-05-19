Предпринимателям важно измерять эффективность и окупаемость рекламных кампаний. Один из способов — учет показателя ROI (возврат инвестиций). Давайте разберемся, как его считать — на примере инфографики.
Существует упрощенная формула, которую большинство компаний взяли за правило. Она не учитывает финансовые и бухгалтерские расходы (расходы на логистику, канцелярские принадлежности, зарплаты и так далее). Принимаются во внимание только траты на рекламу и прибыль, полученная в результате рекламной кампании. Учитывая это, показатель корректно называть ROMI (return on marketing investment), так как он отражает возврат маркетинговых инвестиций.
Я встречал и другие разновидности данной формулы — в конце концов, каждый бизнес ее немного видоизменяет под себя. Так что ниже представлен только один из вариантов.
Что надо для подсчета ROI (ROMI)?
- маржа или наценка;
- траты на рекламу;
- доход от рекламной кампании.
Акцентируем внимание на том, что формула ROMI не учитывает все данные бизнеса, поэтому содержит определенные погрешности.
Больше статей о маркетинге и историй продвижения с высоким ROMI получают читатели блога:
Как посчитать ROI (ROMI), если нам известна маржа?
Валовая прибыль = Доход (по данным ecommerce) * Маржа
Валовая прибыль — вся прибыль без учета финансовых и бухгалтерских расходов (расходы на логистику, канцелярские принадлежности, зарплаты и так далее). Например:
- Маржа: 25%.
- Траты на рекламу: $ 1851.
- Доход по данным ecommerce: $ 9209,3.
Валовая прибыль = $ 9209 * 0, 25 = $ 2302,2. ROI (ROMI) по валовой прибыли = (2302,2 - 1851) / 1851 * 100% = 24,3%. Рекламная кампания полностью окупилась и принесла 24% прибыли от трат.
Как посчитать ROI (ROMI), если нам известна наценка?
Валовая прибыль = Доход (по данным ecommerce) - Себестоимость
В этом случае мы считаем валовую прибыль через себестоимость, так как нам неизвестна маржа. Чтобы посчитать себестоимость, используем следующую формулу:
Себестоимость = Доход / Наценка
Если наценка составляет 33%, то в формуле считаем это как 1,33. Поясняем: доход составляет 133% с наценкой (себестоимость 100% + наценка 33% = 133%), вот отсюда мы и получили число 1,33. Пример:
- Наценка по данным клиента: 33%.
- Траты на рекламу: $ 1851.
- Доход по данным ecommerce: $ 9209,3.
- Себестоимость = $ 9209,3 / 1,33 = $ 6924,2.
Валовая прибыль = $ 9209,3 - $ 6924,2 = $ 2285,1. ROI (ROMI) по валовой прибыли = (2285,1 - 1851) / 1851 * 100% = 23%. Можно обратить внимание на разницу в подсчете ROI (ROMI) через наценку и маржу. Это связано с неточностью указания процента. Наценка в 33% не переводится точно в 25% маржи. Все траты на рекламу нужно считать с учетом комиссии агентства.
Проблема с подсчетом заказов по телефону
Если телефонные звонки отслеживаются, надо к доходу по данным ecommerce прибавить процент дохода от звонков, а в графе расходов учесть траты на телефонные переговоры. Если телефонные звонки не отслеживаются и мы не знаем, сколько точно заказов и на какую сумму было сделано по телефону, то при расчете ROI лучше указать, что вычисление происходит без учета телефонных звонков. Многие спорят о правильности формулы, но узнать все данные у клиента зачастую не представляется возможным.
Выводы
Общий вид формулы: ROI = (Прибыль − Траты на продвижение) / Траты на продвижение * 100%. Но стоит помнить о погрешностях, так как в формуле не учитываются все траты бизнеса за время кампании. Впрочем, динамика изменений — объективный показатель. Скажем, 20% рост прибыли — хороший показатель, а 1000% прибыли — исключительный успех. Еще раз напомним, что корректнее этот показатель называть не ROI, а ROMI, но путаницы и так достаточно :)
По теме
Как провести корпоратив на удаленке и 15-летие Netpeak Group в зуме
Онлайн-корпоративы стали трендом 2020 года, но останутся с нами надолго если не в чистом, то в гибридном формате. Делимся опытом организации дня рождения компании в Zoom.
Артем Борисов из Яндекс.Казахстан: казахстанцам нужен качественный контент на родном языке
Почему встречаются низкие показатели переходов на сайты по всем источникам трафика? Нет рекламодателей, которые могут предложить пользователям те или иные товары и услуги.
Свежее
Как успешно запустить интернет-магазины по продаже семян и саженцев в Болгарии, Чехии и Словакии — кейс Gradinamax
Положительная динамика с первых месяцев работы.
Как с помощью разнообразия контент-плана увеличить доход от рассылок — кейс fatline.com.ua
Новые триггеры, разнообразие рассылок и обновленная форма подписки дали нужный результат.
Как с помощью ASO увеличить количество бесплатных установок на 25% — кейс monobank
Нам удалось увеличить количество органических показов на 63% и установок на 25%.