Формула ROMI

Как повысить ROMI email-маркетинга на 63%, сократив базу контактов на 40%
Email-маркетинг
7 лет назад2
Глеб Клюйко
26
Зачем нужен медиаплан и как его составить?
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8 лет назад6
Елена Ткаченко
75
Как рассчитать ROMI для большого интернет-магазина — импортируем себестоимость товаров в Google Analytics
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9 лет назад4
Евгений Кадук
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Как измерять ROI и зачем это делать предпринимателям
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10 лет назад2
Валерий Красько
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Как оценить новый канал трафика?
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10 лет назад3
Георгий Рябой
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