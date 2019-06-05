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Форматы рекламных объявлений в Facebook и Instagram
Александра Захарова
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Все методы таргетинга на аудитории по интересам, демографии или конверсиям бесполезны, если маркетолог не «достучался» до целевой аудитории. Самый действенный способ найти общий язык — показать пользователю контент, на который захочется посмотреть, лайкнуть, пошерить и так далее.

Давайте рассмотрим, какие форматы рекламных объявлений есть в Instagram и Facebook. А затем — как с их помощью донести информацию до потенциального клиента и выгодно показать свой товар или услугу.

Популярные форматы рекламных объявлений в Instagram и Facebook

Изображение

Изображение — это самый универсальный вариант для любого рекламодателя. Потому что с его помощью можно привлечь внимание к объявлению, показать товар, рассказать о предложении (например скидки, акции, специальные условия) или донести уникальность товара/услуги.

Рекламное объявление изображение в фейсбуке или инстаграме

Правильные размеры баннеров для рекламы в фейбуке и инстаграме

Правильные баннеры для рекламы в фейбуке и инстаграме

Лучше всего использовать изображение в рекламе на Facebook либо Instagram в таких случаях:

  1. Для привлечения бОльшего трафика на сайт.
    Как говорит сам Facebook, объявления с картинкой привлекают на сайт больше трафика, чем другие форматы.
  2. Для быстрого создания рекламной кампании.
    Достаточно опубликовать пост с нужным изображением на вашей странице и быстро запустить его в ротацию непосредственно со страницы.
    Также вы можете быстро создавать объявления в Рекламном аккаунте Facebook.
  3. Для привлечения внимания к вашему товару.
    Если вы продвигаете конкретный товар, то фото — самый удобный вариант показать продукт и рассказать его качествах.

Рекомендации по форматам изображений

  • Лента Facebook и Instagram — формат 4:5 или 1:1.
  • Facebook и Instagram Stories — формат 9:16.
    Можно и 4:5, но тогда горизонтальное изображение будет занимать часть площади вертикального объявления Stories и текст объявления обрежется. Лучше используйте вертикальную картинку.

Также стоит учитывать, что Facebook может сократить охват рекламы или не пропустить ее в ротацию из-за большого количества текста. Больше подробностей об использовании текста на изображениях читайте в справке Facebook.

Ограничения фейсбука для изображений в рекламе

Видео

Если цель вашей рекламы — охватить больше людей, вовлечь аудиторию, увеличить количество просмотров видео или конверсий, то видеореклама один из лучших вариантов продвижения.

Видеореклама на Facebook требования к объявлениям

Видеореклама подходит для достижения целей:

  • охват;
  • узнаваемость бренда;
  • трафик;
  • вовлеченность;
  • отметки «Нравится» на странице;
  • ответы на приглашения (продвижение встреч);
  • установки приложений.

Рекомендации по форматам видео

  • Видеореклама с кольцевой галереей — формат 1:1 (именно в кольцевой галерее соотношение сторон должно быть одинаковым).
  • Видеореклама In-Stream на Facebook и в Audience Network — формат 16:9.

По аналогии с изображением, если в видеоролике содержится большое количество текста, то система будет «урезать» количество трафика — соответственно, эффективность таких объявлений значительно снизится.

Проверить видео с помощью инструмента Facebook не получится. Зато при создании объявления в рекламной аккаунте вы увидите автоматическое предупреждение, что видео содержит много текста и результативность объявления может быть низкой.

Подборка

Подборка — это формат рекламы, который помогает пользователям быстро просмотреть товар в соцсетях и купить прямо со смартфона. В подборке есть основное изображение или видео, а под ним — еще 4 дополнительных.

Какое изображение нужно для рекламе в подборке в Facebook или Instagram

Как только пользователь нажмет на такое объявление, откроется холст Instant Experience с описанием о продавце и продукте.

В данном формате объявлений есть:

  1. Фото или видео.
    Основное фото или видео в рекламе с подборкой — это первое изображение из полноэкранного холста.
  2. Заголовок.
    До 25 символов (можно и больше, но тогда есть риск, что не весь заголовок будет виден в объявлении).
  3. Текст.
    До 90 символов (можно и больше, но тогда есть риск, что не весь текст будет виден в объявлении).

Холст подходит для целей:

  • трафик;
  • конверсии;
  • продажи товаров из каталога;
  • посещения точек.

Кольцевая галерея (карусель)

Карусель — это формат объявлений для одновременной демонстрации максимум 10 изображений/видео.

Реклама карусель в Facebook и Instagram

Причем для каждого из них рекламодатель отдельно задает заголовок, описание и ссылку на сайт. Таким образом удобно продвигать товары одной категории/серии или в одном объявлении указывать несколько акционных предложений в магазине.

Карусель подходит для целей:

  • охват;
  • узнаваемость бренда;
  • трафик;
  • установки приложений;
  • генерация лидов;
  • конверсии;
  • продажи товаров из каталога.

Требования для баннеров в карусели

  1. Соотношение сторон 1:1. Если изображение будет другого формата, то оно автоматически «обрезается» до квадрата.
  2. Минимальное количество карточек в каруселе 2, а максимум — 10.
  3. При использовании видео рекомендуемое разрешение: минимум 1080 x 1080 px.
  4. Также стоит обращать внимание на количество текста в используемых креативах.

Для запуска динамической кампании («Продажа товаров из каталога») в карусель можно добавить до 200 карточек. Не знаю, кто из пользователей сможет докрутить такую карусель до самого конца, но такая опция доступна.

Слайд-шоу

Это видеореклама из изображений. Сделать ее можно как с мобильного устройства, так и с десктопа. Основное преимущество перед видео — высокая скорость загрузки даже при медленном интернете.

Слайдшоу реклама в фейсбуке и инстаграме

Когда стоит использовать слайд-шоу:

  1. Необходимо быстро запустить рекламную кампанию, но вы не хотите ограничиваться простым одним изображением. Так как слайд-шоу — набор картинок, у вас есть возможность подробнее рассказать о себе, своем продукте и привлечь больше внимания.
  2. Вы не за рабочим ноутбуком. С мобильных устройств данный тип можно запустить еще быстрее, чем с компьютера. Поэтому это хороший вариант для оперативных задач.
  3. Вы хотите добавить больше информативности в объявления (чего нельзя сделать с помощью одной картинки).
  4. Если вы таргетируетесь на аудиторию, которая находится в регионах с плохим покрытием интернета или медленным соединением.

Instant Experience

Instant Experience — это полноэкранный яркий формат рекламы бренда и продуктов для мобильных устройств, который открывается по клику. По факту, это полноценная веб-страница, на которую переходит пользователь, не покидая Facebook или Instagram.

Instant Experience в рекламе Facebook и Instagram

В этом формате удобно использовать практически все стандартные типы креативов (изображения, видео, карусели и так далее). Поэтому у маркетолога больше возможностей ярче и подробнее донести пользователям, что именно за продукт перед ними (характеристики, описание и так далее).

Instant Experience подходит для целей:

  • трафик;
  • узнаваемость бренда;
  • охват;
  • вовлеченность;
  • конверсии;
  • просмотры видео;
  • посещения точек;
  • установки приложения.

Требования для запуска объявления Instant Experience

  1. До 20 изображений с рекомендуемым размером 1080 x 1920 px.
  2. Изображение в формате PNG или JPG. Для гифок лучше подходит полноценное видео.
  3. Видео: минимальное разрешение видео — 720 px (чем больше, тем лучше:).
  4. Любое количество видео в Instant Experience суммарной продолжительностью до 2 минут.
  5. В текстовых блоках есть ограничение — в каждом не более 500 слов. Рекомендуем между ними делать графические ставки, чтобы повысить читабельность объявления.

Формы для лидов

Чтобы с помощью рекламы собирать данные о пользователях, используйте формат рекламы с открытием формы после клика по объявлению.

Instagram реклама формы для лидов

Вы самостоятельно можете выбирать поля, которые будут в этой форме, количество и порядок их заполнения. Facebook уже знает что-то о пользователях (например имя, фамилию, город, возраст и так далее), поэтому данные поля система заполнит автоматически (только если данные не скрыты настройками приватности).

Лидогенерационные формы неудобны для заполнения на смартфонах, потому что не поддерживают адаптивную верстку. Из-за этого часть пользователей «отваливается» во время ввода данных или даже до начала. Facebook предлагает готовое решение, оптимизированное под все типы устройств, с которых пользователи заходят в соцсети.

Предложения

Это скидка на товар или услугу. Данное объявление содержит изображение, заголовок и описание специального предложения.

Формат рекламы предложения в фейсбуке и инстаграме

После клика на объявление у пользователя есть выбор: купить в офлайн-точке или в интернет-магазине (если у продавца есть опция выбора места покупки). В первом случае после клика показывается QR-код, который можно предоставить в офлайн-магазине и получить скидку. Во втором — появится промокод для ввода на сайте.

Преимущества:

  • привлечение новых клиентов, которые еще не знакомы с вашим брендом;
  • скидки всегда повышают количество трафика на сайт и количество продаж;
  • Facebook через рассылку автоматических уведомлений оповестит заинтересованных пользователей про окончание срока действия скидки.

Публикации страницы

С помощью вышеперечисленных форматов легко создавать публикации на странице, а затем рекламировать их. Это хорошо подходит для увеличения охвата постов и вовлечения (больше лайков, комментариев, сохранений и других реакций от пользователей).

Отдельные рекламные объявления не видны в ленте вашей страницы, а соответственно, оперативно отслеживать реакции и комментарии не всегда удобно. А вот продвигая пост, маркетолог сразу видит статистику по охвату/взаимодействиям и комментариям, а значит, сможете быстро отвечать и реагировать на ответы/просьбы/замечания и так далее.

Встречи

Формат объявлений, который практически идентичен изображениям/видео, но с отличительным креативом — встречей. То есть заголовок и описание изменить нельзя (они автоматически подтягиваются из страницы встречи), CTA-кнопка — «Пойду» или «Интересует».

Формат рекламы встречи в фейсбуке и инстаграме

Также можно самостоятельно добавить текст объявления, собственное изображение или видео вместо обложки продвигаемой встречи.

Страницы

Практически то же самое, что и встречи, только вместо самого события в объявлении будет — ссылка на страницу и кнопка «Подписаться». Основная задача данного формата — привлечь больше подписчиков на страницу.

Формат рекламы страницы в фейсбуке и инстаграме

Вывод

Все вышеперечисленные форматы помогут закрыть большинство задач c продвижением товаров/услуг в Facebook или Instagram.

Чтобы не ошибиться с форматом объявления:

  1. Определите цель рекламной кампании и сформулируйте, какой конечный результат вы хотите получить.
  2. Выберите тип рекламной кампании (а значит, тип оптимизации).
  3. В зависимости от типа рекламной кампании подберите формат объявления. Если у вас нет дизайнеров, чтобы смонтировать видеоролик, используйте изображения, создавайте карусель и слайд-шоу. (При работе с изображениями помните про ограничение текста на них).

Сохраните этот пост в закладки и следите за обновлениями в блоге — вскоре мы опубликуем гид по типам рекламных кампаний.

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Александра Захарова

К команде Netpeak присоединилась в 2017 году после курсов Образовательного Центра. Сертифицированный специалист Facebook, Google Ads и Google Analytics.

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