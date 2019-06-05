Форматы рекламных объявлений в Facebook и Instagram

Все методы таргетинга на аудитории по интересам, демографии или конверсиям бесполезны, если маркетолог не «достучался» до целевой аудитории. Самый действенный способ найти общий язык — показать пользователю контент, на который захочется посмотреть, лайкнуть, пошерить и так далее.

Давайте рассмотрим, какие форматы рекламных объявлений есть в Instagram и Facebook. А затем — как с их помощью донести информацию до потенциального клиента и выгодно показать свой товар или услугу.

Изображение

Изображение — это самый универсальный вариант для любого рекламодателя. Потому что с его помощью можно привлечь внимание к объявлению, показать товар, рассказать о предложении (например скидки, акции, специальные условия) или донести уникальность товара/услуги.

Лучше всего использовать изображение в рекламе на Facebook либо Instagram в таких случаях:

Для привлечения бОльшего трафика на сайт.

Как говорит сам Facebook, объявления с картинкой привлекают на сайт больше трафика, чем другие форматы. Для быстрого создания рекламной кампании.

Достаточно опубликовать пост с нужным изображением на вашей странице и быстро запустить его в ротацию непосредственно со страницы.

Также вы можете быстро создавать объявления в Рекламном аккаунте Facebook. Для привлечения внимания к вашему товару.

Если вы продвигаете конкретный товар, то фото — самый удобный вариант показать продукт и рассказать его качествах.

Рекомендации по форматам изображений

Лента Facebook и Instagram — формат 4:5 или 1:1.

— формат 4:5 или 1:1. Facebook и Instagram Stories — формат 9:16.

Можно и 4:5, но тогда горизонтальное изображение будет занимать часть площади вертикального объявления Stories и текст объявления обрежется. Лучше используйте вертикальную картинку.

Также стоит учитывать, что Facebook может сократить охват рекламы или не пропустить ее в ротацию из-за большого количества текста. Больше подробностей об использовании текста на изображениях читайте в справке Facebook.

Видео

Если цель вашей рекламы — охватить больше людей, вовлечь аудиторию, увеличить количество просмотров видео или конверсий, то видеореклама один из лучших вариантов продвижения.

Видеореклама подходит для достижения целей:

охват;

узнаваемость бренда;

трафик;

вовлеченность;

отметки «Нравится» на странице;

ответы на приглашения (продвижение встреч);

установки приложений.

Рекомендации по форматам видео

Видеореклама с кольцевой галереей — формат 1:1 (именно в кольцевой галерее соотношение сторон должно быть одинаковым).

— формат 1:1 (именно в кольцевой галерее соотношение сторон должно быть одинаковым). Видеореклама In-Stream на Facebook и в Audience Network — формат 16:9.

По аналогии с изображением, если в видеоролике содержится большое количество текста, то система будет «урезать» количество трафика — соответственно, эффективность таких объявлений значительно снизится.

Проверить видео с помощью инструмента Facebook не получится. Зато при создании объявления в рекламной аккаунте вы увидите автоматическое предупреждение, что видео содержит много текста и результативность объявления может быть низкой.

Подборка

Подборка — это формат рекламы, который помогает пользователям быстро просмотреть товар в соцсетях и купить прямо со смартфона. В подборке есть основное изображение или видео, а под ним — еще 4 дополнительных.

Как только пользователь нажмет на такое объявление, откроется холст Instant Experience с описанием о продавце и продукте.

В данном формате объявлений есть:

Фото или видео.

Основное фото или видео в рекламе с подборкой — это первое изображение из полноэкранного холста. Заголовок.

До 25 символов (можно и больше, но тогда есть риск, что не весь заголовок будет виден в объявлении). Текст.

До 90 символов (можно и больше, но тогда есть риск, что не весь текст будет виден в объявлении).

Холст подходит для целей:

трафик;

конверсии;

продажи товаров из каталога;

посещения точек.

Кольцевая галерея (карусель)

Карусель — это формат объявлений для одновременной демонстрации максимум 10 изображений/видео.

Причем для каждого из них рекламодатель отдельно задает заголовок, описание и ссылку на сайт. Таким образом удобно продвигать товары одной категории/серии или в одном объявлении указывать несколько акционных предложений в магазине.

Карусель подходит для целей:

охват;

узнаваемость бренда;

трафик;

установки приложений;

генерация лидов;

конверсии;

продажи товаров из каталога.

Требования для баннеров в карусели

Соотношение сторон 1:1. Если изображение будет другого формата, то оно автоматически «обрезается» до квадрата. Минимальное количество карточек в каруселе 2, а максимум — 10. При использовании видео рекомендуемое разрешение: минимум 1080 x 1080 px. Также стоит обращать внимание на количество текста в используемых креативах.

Для запуска динамической кампании («Продажа товаров из каталога») в карусель можно добавить до 200 карточек. Не знаю, кто из пользователей сможет докрутить такую карусель до самого конца, но такая опция доступна.

Слайд-шоу

Это видеореклама из изображений. Сделать ее можно как с мобильного устройства, так и с десктопа. Основное преимущество перед видео — высокая скорость загрузки даже при медленном интернете.

Когда стоит использовать слайд-шоу:

Необходимо быстро запустить рекламную кампанию, но вы не хотите ограничиваться простым одним изображением. Так как слайд-шоу — набор картинок, у вас есть возможность подробнее рассказать о себе, своем продукте и привлечь больше внимания. Вы не за рабочим ноутбуком. С мобильных устройств данный тип можно запустить еще быстрее, чем с компьютера. Поэтому это хороший вариант для оперативных задач. Вы хотите добавить больше информативности в объявления (чего нельзя сделать с помощью одной картинки). Если вы таргетируетесь на аудиторию, которая находится в регионах с плохим покрытием интернета или медленным соединением.

Instant Experience

Instant Experience — это полноэкранный яркий формат рекламы бренда и продуктов для мобильных устройств, который открывается по клику. По факту, это полноценная веб-страница, на которую переходит пользователь, не покидая Facebook или Instagram.

В этом формате удобно использовать практически все стандартные типы креативов (изображения, видео, карусели и так далее). Поэтому у маркетолога больше возможностей ярче и подробнее донести пользователям, что именно за продукт перед ними (характеристики, описание и так далее).

Instant Experience подходит для целей:

трафик;

узнаваемость бренда;

охват;

вовлеченность;

конверсии;

просмотры видео;

посещения точек;

установки приложения.

Требования для запуска объявления Instant Experience

До 20 изображений с рекомендуемым размером 1080 x 1920 px. Изображение в формате PNG или JPG. Для гифок лучше подходит полноценное видео. Видео: минимальное разрешение видео — 720 px (чем больше, тем лучше:). Любое количество видео в Instant Experience суммарной продолжительностью до 2 минут. В текстовых блоках есть ограничение — в каждом не более 500 слов. Рекомендуем между ними делать графические ставки, чтобы повысить читабельность объявления.

Формы для лидов

Чтобы с помощью рекламы собирать данные о пользователях, используйте формат рекламы с открытием формы после клика по объявлению.

Вы самостоятельно можете выбирать поля, которые будут в этой форме, количество и порядок их заполнения. Facebook уже знает что-то о пользователях (например имя, фамилию, город, возраст и так далее), поэтому данные поля система заполнит автоматически (только если данные не скрыты настройками приватности).

Лидогенерационные формы неудобны для заполнения на смартфонах, потому что не поддерживают адаптивную верстку. Из-за этого часть пользователей «отваливается» во время ввода данных или даже до начала. Facebook предлагает готовое решение, оптимизированное под все типы устройств, с которых пользователи заходят в соцсети.

Предложения

Это скидка на товар или услугу. Данное объявление содержит изображение, заголовок и описание специального предложения.

После клика на объявление у пользователя есть выбор: купить в офлайн-точке или в интернет-магазине (если у продавца есть опция выбора места покупки). В первом случае после клика показывается QR-код, который можно предоставить в офлайн-магазине и получить скидку. Во втором — появится промокод для ввода на сайте.

Преимущества:

привлечение новых клиентов, которые еще не знакомы с вашим брендом;

скидки всегда повышают количество трафика на сайт и количество продаж;

Facebook через рассылку автоматических уведомлений оповестит заинтересованных пользователей про окончание срока действия скидки.

Публикации страницы

С помощью вышеперечисленных форматов легко создавать публикации на странице, а затем рекламировать их. Это хорошо подходит для увеличения охвата постов и вовлечения (больше лайков, комментариев, сохранений и других реакций от пользователей).

Отдельные рекламные объявления не видны в ленте вашей страницы, а соответственно, оперативно отслеживать реакции и комментарии не всегда удобно. А вот продвигая пост, маркетолог сразу видит статистику по охвату/взаимодействиям и комментариям, а значит, сможете быстро отвечать и реагировать на ответы/просьбы/замечания и так далее.

Встречи

Формат объявлений, который практически идентичен изображениям/видео, но с отличительным креативом — встречей. То есть заголовок и описание изменить нельзя (они автоматически подтягиваются из страницы встречи), CTA-кнопка — «Пойду» или «Интересует».

Также можно самостоятельно добавить текст объявления, собственное изображение или видео вместо обложки продвигаемой встречи.

Страницы

Практически то же самое, что и встречи, только вместо самого события в объявлении будет — ссылка на страницу и кнопка «Подписаться». Основная задача данного формата — привлечь больше подписчиков на страницу.

Вывод

Все вышеперечисленные форматы помогут закрыть большинство задач c продвижением товаров/услуг в Facebook или Instagram.

Чтобы не ошибиться с форматом объявления:

Определите цель рекламной кампании и сформулируйте, какой конечный результат вы хотите получить. Выберите тип рекламной кампании (а значит, тип оптимизации). В зависимости от типа рекламной кампании подберите формат объявления. Если у вас нет дизайнеров, чтобы смонтировать видеоролик, используйте изображения, создавайте карусель и слайд-шоу. (При работе с изображениями помните про ограничение текста на них).

Сохраните этот пост в закладки и следите за обновлениями в блоге — вскоре мы опубликуем гид по типам рекламных кампаний.