Форматы баннеров

Продвижение мобильного приложения на iOS и Android: кейс приложения доски объявлений
Кейсы
6 лет назад5
Марина Бриль
95
Реклама в Facebook и Instagram — размеры баннеров
PPC
6 лет назад1
Ирина Волицкая
31
Форматы рекламных объявлений в Facebook и Instagram
PPC
7 лет назад5
Анна Гончаренко
39
Нестандартные форматы баннеров в Google Marketing Platform
PPC
8 лет назад4
Татьяна Гуменюк
33