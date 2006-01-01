Татьяна Гуменюк

Татьяна Гуменюк

Автор NJ c 2017
Об авторе:
Веб-дизайнер агентства Netpeak. Сертифицированный специалист Google Marketing Platform. Занимаюсь разработкой статических и интерактивных рекламных объявлений.

Статьи автора

Бизнес
17978 32
Как выбрать шрифт — инструкция для маркетологов
Мобайл
14578 24
UX и UI мобильных приложений: что связывает дизайн и маркетинг
PPC
11166 33
Нестандартные форматы баннеров в Google Marketing Platform
Бизнес
14682 18
Как не надо составлять техзадание для дизайнера — восемь вредных советов и полезный докс
