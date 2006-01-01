Блог
Татьяна Гуменюк
Автор NJ c 2017
Об авторе:
Веб-дизайнер агентства Netpeak. Сертифицированный специалист Google Marketing Platform. Занимаюсь разработкой статических и интерактивных рекламных объявлений.
Статьи автора
Бизнес
17978
32
Как выбрать шрифт — инструкция для маркетологов
Бизнес
Как выбрать шрифт — инструкция для маркетологов
17978
32
Мобайл
14578
24
UX и UI мобильных приложений: что связывает дизайн и маркетинг
Мобайл
UX и UI мобильных приложений: что связывает дизайн и маркетинг
14578
24
PPC
11166
33
Нестандартные форматы баннеров в Google Marketing Platform
PPC
Нестандартные форматы баннеров в Google Marketing Platform
11166
33
Бизнес
14682
18
Как не надо составлять техзадание для дизайнера — восемь вредных советов и полезный докс
Бизнес
Как не надо составлять техзадание для дизайнера — восемь вредных советов и полезный докс
14682
18