Мы уже писали,
Итак, представим, что вы специалист по контекстной рекламе и не хотите получить эффектные и эффективные баннеры, а мечтаете внести 100500 правок. Что для этого нужно?
Не описывайте проект и его специфику
Дизайнер — профессионал, сам разберется. Не рассказывайте о проекте в деталях, о его фишках и уникальных чертах.
Забудьте про целевую аудиторию
Не расписывайте, на кого рассчитана реклама, кто будет смотреть/кликать по баннеру, кому это интересно.
Не ставьте четкие цели и задачи
Цель любого графического элемента — привлечь внимание. Не рассказывайте дизайнеру, как это сделать. Не описывайте задачу рекламной кампании с этими баннерами. Пусть дизайнер сам догадается, что важно: кнопка «скачать», яркий логотип или жирный текст.
Чаще повторяйте: «поиграйся с цветом и шрифтами»
Дизайнер к этому привык, он поймет с полуслова. Ни за что не смотрите в таблицу цветов. Хотите изумрудный — пишите «зеленый».
Обязательно напишите в техзадании: «баннеры должны быть выполнены в стилистике сайта/лендинга»
Особенно, если основной цвет сайта — белый. Просто must have фраза в техзадании.
Никаких примеров
Баннер должен быть уникальным, чтоб сразу в Канны. Незачем вдохновлять дизайнера тем, как с подобным заданием справились конкуренты.
Некоторые дизайнеры считают, что нужно даже приводить плохие примеры баннеров с низким CTR — чтобы понять, как делать не нужно. Не верьте им, дизайнерам на самом деле примеры не нужны.
Не раскрывайте свой замысел и сюжет графического элемента
Не описывайте идею кампании, не уточняйте рекламные площадки.
Ошибочно считать, что в техзадании важна аргументация. Конечно, если дизайнер видит в техзадании странное цветовое решение или несовпадения с текстом, у него возникает вопрос: «Зачем?». Всегда оставляйте долю неизвестности — в хорошем техзадании должна быть загадка.
Отбросьте мысли прописать шрифт и цветовую гамму
Особенно не рекомендую заходить на этот сайт для выбора шрифтов и этот — для выбора гаммы цветов. Лучше напишите в техзадании: «брутальный шрифт на размыто-болотном фоне».
Выводы
Дизайнер, в частности дизайнер баннеров, — человек, который оформляет конкретную идею, текст и логотип в приемлемую визуальную форму. Все делают это по-разному, но результат всегда зависит от четкости поставленной задачи.
Поэтому:
- рассказывайте о проекте;
- делитесь инсайтами о целевой аудитории;
- рассказывайте о целях и задачах кампании;
- рассказывайте о рекламных площадках;
- предлагайте примеры, даже #какделатьненадо;
- покажите подходящие шрифты и цветовую гамму;
- аргументируйте спорные решения в техзадании;
- расставляйте акценты, отталкиваясь от цели рекламного объявления.
Чтобы немного упростить задачу, ловите шаблон техзадания на создание баннеров. Здесь собраны требования к форматам и размерам от разных рекламных систем. Достаточно просто скопировать документ на свой Google Drive и заполнить необходимые поля. Конечно, это не идеальное ТЗ, но оно точно облегчит процесс поиска взаимопонимания с дизайнером.
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