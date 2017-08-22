Как не надо составлять техзадание для дизайнера — восемь вредных советов и полезный докс

Мы уже писали, как составлять техзадание для программиста , если ты гуманитарий. Но от нелепо составленных ТЗ страдают и дизайнеры. Пожалуй, даже больше, чем программисты.

Итак, представим, что вы специалист по контекстной рекламе и не хотите получить эффектные и эффективные баннеры, а мечтаете внести 100500 правок. Что для этого нужно?

Не описывайте проект и его специфику

Дизайнер — профессионал, сам разберется. Не рассказывайте о проекте в деталях, о его фишках и уникальных чертах.

Забудьте про целевую аудиторию

Не расписывайте, на кого рассчитана реклама, кто будет смотреть/кликать по баннеру, кому это интересно.

Не ставьте четкие цели и задачи

Цель любого графического элемента — привлечь внимание. Не рассказывайте дизайнеру, как это сделать. Не описывайте задачу рекламной кампании с этими баннерами. Пусть дизайнер сам догадается, что важно: кнопка «скачать», яркий логотип или жирный текст.

Чаще повторяйте: «поиграйся с цветом и шрифтами»

Дизайнер к этому привык, он поймет с полуслова. Ни за что не смотрите в таблицу цветов. Хотите изумрудный — пишите «зеленый».

Обязательно напишите в техзадании: «баннеры должны быть выполнены в стилистике сайта/лендинга»

Особенно, если основной цвет сайта — белый. Просто must have фраза в техзадании.

Никаких примеров

Баннер должен быть уникальным, чтоб сразу в Канны. Незачем вдохновлять дизайнера тем, как с подобным заданием справились конкуренты.

Некоторые дизайнеры считают, что нужно даже приводить плохие примеры баннеров с низким CTR — чтобы понять, как делать не нужно. Не верьте им, дизайнерам на самом деле примеры не нужны.

Не раскрывайте свой замысел и сюжет графического элемента

Не описывайте идею кампании, не уточняйте рекламные площадки.

Ошибочно считать, что в техзадании важна аргументация. Конечно, если дизайнер видит в техзадании странное цветовое решение или несовпадения с текстом, у него возникает вопрос: «Зачем?». Всегда оставляйте долю неизвестности — в хорошем техзадании должна быть загадка.

Отбросьте мысли прописать шрифт и цветовую гамму

Особенно не рекомендую заходить на этот сайт для выбора шрифтов и этот — для выбора гаммы цветов. Лучше напишите в техзадании: «брутальный шрифт на размыто-болотном фоне».

Выводы

Дизайнер, в частности дизайнер баннеров, — человек, который оформляет конкретную идею, текст и логотип в приемлемую визуальную форму. Все делают это по-разному, но результат всегда зависит от четкости поставленной задачи.

Поэтому:

рассказывайте о проекте;

делитесь инсайтами о целевой аудитории;

рассказывайте о целях и задачах кампании;

рассказывайте о рекламных площадках;

предлагайте примеры, даже #какделатьненадо;

покажите подходящие шрифты и цветовую гамму;

аргументируйте спорные решения в техзадании;

расставляйте акценты, отталкиваясь от цели рекламного объявления.

Чтобы немного упростить задачу, ловите шаблон техзадания на создание баннеров. Здесь собраны требования к форматам и размерам от разных рекламных систем. Достаточно просто скопировать документ на свой Google Drive и заполнить необходимые поля. Конечно, это не идеальное ТЗ, но оно точно облегчит процесс поиска взаимопонимания с дизайнером.