Маркетинг

Как не надо составлять техзадание для дизайнера — восемь вредных советов и полезный докс
Татьяна Гуменюк
11258 16 1
1503379038
6

Мы уже писали, как составлять техзадание для программиста, если ты гуманитарий. Но от нелепо составленных ТЗ страдают и дизайнеры. Пожалуй, даже больше, чем программисты.

Итак, представим, что вы специалист по контекстной рекламе и не хотите получить эффектные и эффективные баннеры, а мечтаете внести 100500 правок. Что для этого нужно?

Не описывайте проект и его специфику

Дизайнер — профессионал, сам разберется. Не рассказывайте о проекте в деталях, о его фишках и уникальных чертах.

Не рассказывайте о проекте в деталях

Забудьте про целевую аудиторию

Не расписывайте, на кого рассчитана реклама, кто будет смотреть/кликать по баннеру, кому это интересно.

Не ставьте четкие цели и задачи

Цель любого графического элемента — привлечь внимание. Не рассказывайте дизайнеру, как это сделать. Не описывайте задачу рекламной кампании с этими баннерами. Пусть дизайнер сам догадается, что важно: кнопка «скачать», яркий логотип или жирный текст.

Не ставьте четкие цели и задачи

Чаще повторяйте: «поиграйся с цветом и шрифтами»

Дизайнер к этому привык, он поймет с полуслова. Ни за что не смотрите в таблицу цветов. Хотите изумрудный — пишите «зеленый».

Ни за что не смотрите в таблицу цветов

Обязательно напишите в техзадании: «баннеры должны быть выполнены в стилистике сайта/лендинга»

Особенно, если основной цвет сайта — белый. Просто must have фраза в техзадании.

Никаких примеров

Баннер должен быть уникальным, чтоб сразу в Канны. Незачем вдохновлять дизайнера тем, как с подобным заданием справились конкуренты.

с подобным заданием справились конкуренты

Некоторые дизайнеры считают, что нужно даже приводить плохие примеры баннеров с низким CTR — чтобы понять, как делать не нужно. Не верьте им, дизайнерам на самом деле примеры не нужны.

Не раскрывайте свой замысел и сюжет графического элемента

Не описывайте идею кампании, не уточняйте рекламные площадки.

Ошибочно считать, что в техзадании важна аргументация. Конечно, если дизайнер видит в техзадании странное цветовое решение или несовпадения с текстом, у него возникает вопрос: «Зачем?». Всегда оставляйте долю неизвестности — в хорошем техзадании должна быть загадка.

в хорошем техзадании должна быть загадка

Отбросьте мысли прописать шрифт и цветовую гамму

Особенно не рекомендую заходить на этот сайт для выбора шрифтов и этот — для выбора гаммы цветов. Лучше напишите в техзадании: «брутальный шрифт на размыто-болотном фоне».

Отбросьте мысли прописать шрифт

Выводы

Дизайнер, в частности дизайнер баннеров, — человек, который оформляет конкретную идею, текст и логотип в приемлемую визуальную форму. Все делают это по-разному, но результат всегда зависит от четкости поставленной задачи.

Поэтому:

  • рассказывайте о проекте;
  • делитесь инсайтами о целевой аудитории;
  • рассказывайте о целях и задачах кампании;
  • рассказывайте о рекламных площадках;
  • предлагайте примеры, даже #какделатьненадо;
  • покажите подходящие шрифты и цветовую гамму;
  • аргументируйте спорные решения в техзадании;
  • расставляйте акценты, отталкиваясь от цели рекламного объявления.

Чтобы немного упростить задачу, ловите шаблон техзадания на создание баннеров. Здесь собраны требования к форматам и размерам от разных рекламных систем. Достаточно просто скопировать документ на свой Google Drive и заполнить необходимые поля. Конечно, это не идеальное ТЗ, но оно точно облегчит процесс поиска взаимопонимания с дизайнером.

16
6
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
аудит контекстной рекламы создание эффективных рекламных кампаний фишки контекстной рекламы контекстная реклама целевая аудитория рекламная кампания
Татьяна Гуменюк

Веб-дизайнер агентства Netpeak. Сертифицированный специалист DoubleClick Studio.
Занимаюсь разработкой статических и интерактивных рекламных объявлений.

Больше постов

Комментарии (1)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok