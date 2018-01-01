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UX и UI мобильных приложений: что связывает дизайн и маркетинг
Татьяна Гуменюк
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Сложность: норм норм
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Что связывает дизайн и маркетинг? Что такое UX/UI дизайн? И почему хорошо спроектированное приложение и грамотная маркетинговая кампания — это залог успеха проекта?

Чем отличается UX от UI дизайна?

В идеале дизайн объединяет в себе форму и функции, свойства и эстетические проявления. UX (User Experience) дизайн отвечает за функции и свойства, это процесс создания продукта, который полезен, легок в использовании и приятен для взаимодействия. Задача UX дизайнера — привести пользователя к конечной цели, помочь ему «решить проблему».

UI дизайн — это визуальное оформление «изделия»: какие использовать цвета, удобно ли будет человеку попадать пальцем в кнопки, читабельным ли будет текст.

Задача UX/UI дизайна — «продать» товар или услугу через интерфейс. Именно на основе работы UX/UI дизайнера пользователь принимает решение: «Быть или не быть?», нравится или не нравится.

С чего начинается UX?

У исследований, которые проводят на первых этапах UX дизайна есть много общего с маркетинговыми. Например, анализ конкурентов и рынка, определение ЦА и бизнес модели.

Бенчмаркинг — одно из таких исследований. Это способ для изучения деятельности компаний-конкурентов, чтобы перенять их положительный опыт и применить данные о нем в своей деятельности.

Зачем проводить бенчмаркинг дизайнеру?

  1. Определить сильные и слабые черты оцениваемых объектов.
  2. Расширить понимание рынка и бизнес-домена*.
  3. Развить собственное видение проекта и выработать новые идеи.
*Бизнес-домен (в рамках разработки ПО) — предметная область, которая определяет набор стандартных требований, специальной терминологии и функциональности (например, развлечения, туризм и путешествия или социальные сервисы).

Также с маркетинговыми исследованиями пересекается анализ аудитории. UX дизайнеры проводят его на первых этапах работы. Начиная с интервью, опроса или наблюдения, сегментируя аудиторию по типам пользователей. Создавая персон (вымышленные личности, образы будущих пользователей) и продумывая сценарий для каждого из них. Зачем проводить подобные исследования? Какие выгоды дизайнер получит от этого:

  1. Определит основные и вторичные задачи пользователей.
  2. Определит мотивацию пользователей.
  3. Выявит типовые проблемы, с которыми сталкиваются пользователи.
  4. Выделит приоритеты в разрезе пользовательских потребностей.
  5. Сформирует собирательный портрет пользователя.
  6. Найдет предпосылки для выстраивания эмпатической связи.

UX — это подход к дизайну, который учитывает все аспекты взаимодействия человека с продуктом или услугой. Он крепко связан с пониманием поведения пользователя, его нуждами, целями, мотивацией и контекстом, в котором будет использован продукт.

После того, как все исследования проведены, будущее приложение спроектировано и создан Wireframe, следует визуальное оформление.

Четыре правила создания удобного дизайна

UI (User Interface) — это то, что у многих людей сразу ассоциируется со словом «дизайн»: цвета, графика, иконки и логотип. Это средство связи между человеком и системой. Для того, чтобы дизайн был удобен, решал проблему и «продавал» продукт существует ряд правил и тенденций, которым следуют UX/UI дизайнеры для достижения своей цели:

  1. Упрощение пользовательского взаимодействия. Когда пользователь взаимодействует с приложением, у него есть определенная цель. И, как правило, чем меньше усилий пользователь прилагает для достижения этой цели, тем лучше пользовательский опыт. Хороший пример — дизайн линейного пути, когда каждый шаг пользователя сопровождается выполнением только одного действия.
  2. Цвет как функциональный элемент. Выбор цвета продиткован не только  эстетикой, это часть пользовательского взаимодействия. Цвет — инструмент акцентирования на главном. Например, дизайнеры могут использовать цвета, чтобы установить визуальное различие между разными типами уведомлений.
  3. Диалоговый дизайн. Пользователи часто использует только три приложения, и как минимум одно из них — мессенджер. Люди любят общаться. Поэтому чатботы и голосовые помощники, усиленные искусственным интеллектом, стали трендами последних лет.
  4. Эмоциональное взаимодействие. Даже в эпоху интерфейсов командной строки мы использовали эмотиконы (смайлики), чтобы донести до других свои чувства. Людям свойственно устанавливать эмоциональную связь со всеми используемыми продуктами. Как следствие, при взаимодействии с продуктами мы ожидаем реакций похожих на человеческие.

Рынок мобильных приложений развивается, девайсы становятся умнее, а дизайнеры находят все новые визуальные решения, чтобы «очеловечить» смартфон. Все это для того, чтобы удовлетворить потребности пользователей и бизнеса.

Чем схожи дизайн и маркетинг?

Как правило, маркетологи отталкиваются от созданного продукта и решают, кто должен быть клиентами бизнеса. Дизайнеры делают наоборот, сначала исследуют проблему клиента и создают для нее решение — продукт. Связывает их то, что дизайн и маркетинг служат целям бизнеса (продукта).

Маркетолог и дизайнер ставят задачи и добиваются цели на основе оценок, анализа и исследований рынка, специфики, востребованности и аудитории. Дизайнеры научились быть эмпатами, ведь для того, чтобы спроектировать приложение необходимо много знаний о потребителе и его поведении. Тоже самое используют и маркетологи для проведения успешной рекламной кампании. Формула успеха для бизнеса — это хороший дизайн + хороший маркетинг.

Маркетинг и дизайн связывает бизнес (продукт), а именно прогнозирование будущего отклика и впечатления, проектирование поведения, нового опыта и планирование поведения на основе уже существующих моделей.

Выводы

  1. Задача UX/UI дизайна — «продать» товар или услугу через интерфейс. Именно на основе работы UX/UI дизайнера пользователь принимает решение: «Быть или не быть?», нравится или не нравится.
  2. UX (User Experience) дизайн отвечает за функции и свойства, это процесс создания продукта, который полезен, легок в использовании и приятен для взаимодействия. UI дизайн — это визуальное оформление «изделия»: какие использовать цвета, удобно ли будет человеку попадать пальцем в кнопки, читабельным ли будет текст.
  3. Чтобы дизайн был удобен, решал проблему и «продавал» продукт существует ряд правил, которым следуют UX/UI дизайнеры для достижения своей цели:
  • диалоговый дизайн;
  • цвет как функциональный элемент; 
  • упрощение пользовательского взаимодействия;
  • эмоциональное взаимодействие. 

Как правило, маркетологи отталкиваются от созданного продукта и решают, кто должен быть клиентами бизнеса. Дизайнеры делают наоборот, сначала исследуют проблему клиента и создают для нее решение — продукт. Связывает их то, что дизайн и маркетинг служат целям бизнеса (продукта).

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проектирование интерфейсов мобильные приложения ux проектирование
Татьяна Гуменюк

Веб-дизайнер агентства Netpeak. Сертифицированный специалист DoubleClick Studio.
Занимаюсь разработкой статических и интерактивных рекламных объявлений.

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