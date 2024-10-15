UX і UI мобільних застосунків: що пов’язує дизайн і маркетинг

UX і UI мобільних застосунків: що пов’язує дизайн і маркетинг

Що пов’язує дизайн і маркетинг? Що таке UX/UI дизайн? І чому добре спроєктований застосунок і грамотна маркетингова кампанія — це запорука успіху проєкту?

Чим відрізняється UX від UI дизайну?

В ідеалі дизайн об’єднує в собі форму і функції, властивості та естетичні прояви. UX (User Experience) дизайн відповідає за функції та властивості. Це процес створення корисного продукту, легкого у використанні. Завдання UX дизайнера — привести користувача до кінцевої мети, допомогти йому «розв’язати проблему».

UI дизайн — це візуальне оформлення «виробу»: які використовувати кольори, чи зручно буде людині потрапляти пальцем у кнопки, чи читабельний текст.

Завдання UX/UI дизайну — «продати» товар або послугу через інтерфейс. Саме на основі роботи UX/UI дизайнера користувач ухвалює рішення: «Бути чи не бути?», подобається чи не подобається.

З чого починається UX?

У досліджень, які проводять на перших етапах UX дизайну, є багато спільного з маркетинговими. Наприклад, аналіз конкурентів і ринку, визначення цільової аудиторії і бізнес-моделі.

Бенчмаркінг — одне з таких досліджень. Це спосіб для вивчення діяльності компаній-конкурентів, щоб перейняти їхній позитивний досвід і застосувати дані про нього у своїй діяльності.

Навіщо проводити бенчмаркінг дизайнеру?

Визначити сильні та слабкі риси оцінюваних об’єктів. Розширити розуміння ринку та бізнес-домену*. Розвинути власне бачення проєкту та виробити нові ідеї.

*Бізнес-домен (у межах розроблення ПЗ) — предметна галузь, що визначає набір стандартних вимог, спеціальної термінології та функціональності (наприклад, розваги, туризм і подорожі або соціальні сервіси).

Також із маркетинговими дослідженнями перетинається аналіз аудиторії. UX дизайнери проводять його на перших етапах роботи. Починаючи з інтерв’ю, опитування або спостереження, сегментуючи аудиторію за типами користувачів. Створюючи персон (вигадані особистості, образи майбутніх користувачів) і продумуючи сценарій для кожного з них. Навіщо проводити подібні дослідження? Які переваги дизайнер отримає від цього:

Визначить основні та вторинні завдання користувачів. Визначить мотивацію користувачів. Виявить типові проблеми, з якими стикаються користувачі. Виділить пріоритети в розрізі користувацьких потреб. Сформує збірний портрет користувача. Знайде передумови для вибудовування емпатичного зв’язку.

UX — це підхід до дизайну, який враховує всі аспекти взаємодії людини з продуктом або послугою. Він міцно пов’язаний із розумінням поведінки користувача, його потребами, цілями, мотивацією і контекстом, у якому використовуватиметься продукт.

Після того, як усі дослідження проведено, майбутній застосунок спроєктовано і створено Wireframe, настає візуальне оформлення.

Чотири правила створення зручного дизайну

UI (User Interface) — це те, що у багатьох людей одразу асоціюється зі словом «дизайн»: кольори, графіка, іконки та логотип. Це засіб зв’язку між людиною і системою. Для того, щоб дизайн був зручний, розв’язував проблему і «продавав» продукт, є низка правил і тенденцій, яких дотримуються UX/UI дизайнери для досягнення своєї мети:

Спрощення користувацької взаємодії. Коли людина взаємодіє із застосунком, у неї є певна мета. І, як правило, що менше зусиль користувач докладає для досягнення цієї мети, тим кращий користувацький досвід. Хороший приклад — дизайн лінійного шляху, коли кожен крок юзера супроводжується виконанням тільки однієї дії. Колір як функціональний елемент. Вибір кольору продиктований не тільки естетикою, це частина користувацької взаємодії. Колір — інструмент акцентування на головному. Наприклад, дизайнери можуть використовувати кольори, щоб встановити візуальну відмінність між різними типами повідомлень. Діалоговий дизайн. Користувачі часто використовують лише три застосунки, і щонайменше один із них — месенджер. Люди люблять спілкуватися. Тому чат-боти та голосові помічники, посилені штучним інтелектом, останніми роками у тренді. Емоційна взаємодія. Навіть в епоху інтерфейсів командного рядка ми використовували емотикони (смайлики), щоб донести до інших свої почуття. Користувачі часто встановлюють емоційний зв’язок з усіма використовуваними продуктами.

Ринок мобільних застосунків розвивається, девайси стають розумнішими, а дизайнери знаходять дедалі нові візуальні рішення, щоб «олюднити» смартфон. Усе це для того, щоб задовольнити потреби користувачів і бізнесу.

Чим схожі дизайн і маркетинг?

Як правило, маркетологи відштовхуються від створеного продукту і вирішують, хто має бути клієнтами бізнесу. Дизайнери роблять навпаки, спочатку досліджують проблему клієнта і створюють для неї рішення — продукт. Пов’язує їх те, що дизайн і маркетинг служать цілям бізнесу (продукту).

Маркетолог і дизайнер ставлять завдання і досягають мети на основі оцінок, аналізу та досліджень ринку, специфіки, затребуваності та аудиторії. Дизайнери навчилися бути емпатами, адже для того, щоб спроєктувати застосунок, необхідно багато знань про споживача та його поведінку. Теж саме використовують і маркетологи для проведення успішної рекламної кампанії. Формула успіху для бізнесу — це хороший дизайн + хороший маркетинг.

Маркетинг і дизайн пов’язує бізнес (продукт), а саме прогнозування майбутніх відгуків і вражень, нового досвіду та планування поведінки на основі вже наявних моделей.

Висновки

Завдання UX/UI дизайну — «продати» товар або послугу через інтерфейс. Саме на основі роботи UX/UI дизайнера користувач ухвалює рішення: «Бути чи не бути?», подобається чи не подобається. UX (User Experience) дизайн відповідає за функції та властивості, це процес створення корисного, легкого у використанні продукту. UI дизайн — це візуальне оформлення «виробу»: які використовувати кольори, чи зручно буде людині потрапляти пальцем у кнопки, чи читабельний текст. Щоб дизайн був зручний, розв’язував проблему і «продавав» продукт, існує низка правил, яких дотримуються UX/UI дизайнери для досягнення своєї мети:

діалоговий дизайн;

колір як функціональний елемент;

спрощення користувацької взаємодії;

емоційна взаємодія.

Як правило, маркетологи відштовхуються від створеного продукту і вирішують, хто має бути клієнтами бізнесу. Дизайнери роблять навпаки, спочатку досліджують проблему клієнта і створюють для неї рішення — продукт. Пов’язує їх те, що дизайн і маркетинг служать цілям бізнесу (продукту).

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