Тренди у дизайні

Фінальний крок до покупки: як оптимізація checkout для Trofim Family збільшила конверсю на 81%
Кейси UX/UI & CRO
2 місяці тому5
Валерія Іванова
0
Як оптимізація кошика збільшила взаємодію з кнопкою оформлення на 40% — кейс Trofim Family
Кейси UX/UI & CRO
2 місяці тому5
Валерія Іванова
0
Як виділитися в переповненому inbox: мікроанімації в email-дизайні
Email-маркетинг Retention-маркетинг
8 місяців тому5
Ольга Леванова
0
Як ми створили для УАФ сайт, що говорить мовою футболу
Кейси UX/UI & CRO
9 місяців тому4
Данііл Сокольський
10
Як тематична email-розсилка до Дня Святого Валентина стала найуспішнішою — кейс iMind
Кейси Email-маркетинг Retention-маркетинг
рік тому3
Катерина Малярчук
2
Як успішно комунікувати через розсилки без must have інструменту — знижок. Кейс інтернет-книгарні «Сенс»
Кейси Email-маркетинг
рік тому7
Аліна Мостінець
7
Тенденції дизайну в Україні та світі на 2025 рік
Бізнес
рік тому5
Марія Бондаренко
2
Як редизайн інтерфейсу сайту може вплинути на користувацький досвід — UX/UI для Zavezu
Кейси UX/UI & CRO
рік тому6
Катерина Музика
4
UX і UI мобільних застосунків: що пов’язує дизайн і маркетинг
Мобайл
рік тому4
Тетяна Гуменюк
2
Навіщо потрібен мокап для просування мобільних застосунків в App Store і Google Play
App Marketing
2 роки тому4
Ганна Романко
9
Що таке ASO і як правильно просувати мобільний застосунок
App Marketing
3 роки тому20
Ірина Приходько
2
Як покращити UX/UI сайту — сім порад щодо юзабіліті
SEO
3 роки тому4
Сергій Онищенко
78
Боді і позитив: чи продається натуральність
Бізнес
4 роки тому5
Аліна Оніка
0