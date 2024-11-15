Тенденції дизайну в Україні та світі на 2025 рік

Тенденції дизайну в Україні та світі на 2025 рік

Дизайн 2025 року обіцяє бути епохою інновацій, де головну роль відіграватимуть нові технології, екологічні цінності та сучасні способи взаємодії з візуальним контентом.

Багато з цих трендів виокремлені з огляду на їхній розвиток у 2024 році. У цій статті я розгляну ключові тенденції в дизайні наступного року.

Чому важливо дотримуватись трендів

Бо це допомагає брендам залишатися привабливими і конкурентоспроможними. Дизайн — це не просто зовнішній вигляд продукту, а й спосіб донести цінності компанії до аудиторії. Якщо не йти в ногу з новими тенденціями, потенційні клієнти втратять бренд з поля зору, а бренд, відповідно, втратить позиції на ринку.

Деякі тренди вже починають втрачати свою актуальність у 2024 році, а деякі навпаки розвиватимуться.

Дизайн за допомогою AI (штучного інтелекту)

Штучний інтелект активно змінює світ дизайну, і цей вплив набиратиме обертів. Алгоритми AI швидше виконують рутинні завдання та створюють різноманітніший дизайн.

Наприклад, з 2023, протягом усього 2024 року платформа Adobe Firefly набувала популярності. На ній дизайнери створюють графіку за допомогою текстових запитів, що значно спрощує і прискорює роботу з графічним контентом.

А в жовтні цього року на конференції Adobe Max сталася революція у сфері дизайну. Компанія Adobe анонсувала понад 100 нових функцій на основі штучного інтелекту для програм із пакета Creative Cloud.

З найцікавішого:

програма сама виявить зайві об’єкти й видалить їх;

згенеровані зображення стануть ще точнішими й реалістичнішими;

створення 3D-ілюстрації більше не потребуватиме глибоких знань 3D-програм.

Робота з відеоконтентом також стане набагато простішою, бо AI тепер здатен згенерувати відсутню частину відео або підібрати звук. Тож 2025 рік — ідеальний час, щоб повністю освоїти можливості штучного інтелекту й ефективно використовувати їх для розвитку бренду.

Екологічний дизайн

Не просто тренд, а обов’язкова складова відповідального бізнесу. Бренди задумуються про вплив своїх продуктів на довкілля, адаптують процеси до принципів стійкості.

У 2024 році декілька компаній продовжили впроваджувати акцент на екології в дизайні та бізнесі. Наприклад, IKEA далі розвиває програму Take-Back, в рамках якої клієнти повертають старі меблі для переробки або перепродажу. У виробництві IKEA зосереджується на екологічно чистих матеріалах, як-то сертифікована деревина і перероблений пластик, і підкреслює це вибором кольорів та акцентів для сайту.

Patagonia також продовжили свою програму Worn Wear для ремонту й перепродажу старого одягу, яка допомагає ремонтувати і перепродавати старий одяг, подовжуючи його термін служби. У 2024 році бренд збільшив використання екологічних матеріалів: органічної бавовни та перероблених волокон, що відображає на своєму сайті.

У 2025 році екологічний дизайн стане ще більш поширеним. Використання відповідних матеріалів, зменшення відходів і впливу на довкілля будуть головними критеріями. В дизайні це відобразиться відмовою від кислотних та неонових кольорів, й переходом до спокійніших і природніших.

Доповнена та віртуальна реальність

Доповнена (AR) і віртуальна реальності (VR) активно впливають на дизайн, особливо в контексті інтерактивного досвіду для користувачів.

Гарним прикладом є проєкт Ikea Place. Додаток віртуально розставляє меблі вдома, спрощуючи прийняття рішень про покупку у магазині. Він дозволяє черпати натхнення, тестувати різні товари, стилі й кольори в реальних умовах одним дотиком.

Інтеграція доповненої реальності цікавить нових клієнтів бренду та робить процес вибору товарів набагато простішим.

Віртуальна реальність також привертає увагу людей не тільки до послуги чи товарів, а й до певних проблем, занурює глядача в них «з головою».

До прикладу, український проєкт War Up Close розкриває подробиці геноциду української нації за допомогою панорамних фотографій 360°, кадрів з дронів та 3D-моделювання. У 2024 році проєкт провів виставу «Війна впритул» в Молдові, Литві, Люксембургу, Німеччині, Дубаї, а також Лос-Анджелесі й Новому Орлеані.

Надалі завдяки сучасним технологіям команда прагне фіксувати злочини, щоб назавжди зберегти пам’ять про цю трагедію.

AR і VR будуть дедалі більше охоплювати компанії та бренди із різних сфер, бо вони ефективно доносять інформацію потенційним клієнтам.

Текстурований 3D-дизайн

Через потребу в реалістичних, деталізованих візуалізаціях, які посилюють ефект занурення в цифрові та віртуальні світи, текстурований 3D-дизайн продовжить залишатися актуальним. Він стає важливим інструментом, оскільки максимально точно відображає продукт і стимулює продажі.

Tesla регулярно використовує текстурований 3D-дизайн для презентації своїх електромобілів. Детальне відтворення текстури шкіри та металів передає відчуття преміумкласу і підкреслює технічну досконалість авто.

Nike й Adidas також постійно інтегрують 3D-технології в рекламу, фокусуючись на високій якості візуалізації товарів. Реалістичні зображення продукції допомагають клієнтам краще оцінити матеріали та властивості, що спрощує вибір й позитивно впливає на рішення про покупки.

У 2025 році текстурований 3D-дизайн буде активно впроваджуватись у нові галузі, роблячи рекламу ще більш привабливою, реалістичною та креативною.

Motion-графіка й анімація

Motion-графіка й анімація залишаються потужним інструментом для створення візуальних історій та брендингу. У 2024 році набули популярності такі тренди:

1. 3D-анімація з реалістичними ефектами. Це контент, який виглядає максимально схожим на реальний світ завдяки високій деталізації і точному відображенню текстур.

Українська студія WEIS STUDIO робить чудові 3D-анімації для брендів по всьому світу. Їхні креативи привертають увагу потенційних клієнтів і створюють міцні емоційні зв’язки між брендом та споживачем.

2. Генеративна анімація за допомогою AI. Штучний інтелект дозволяє дизайнерам швидко створювати складні анімації, що відповідають на конкретні запити або поведінку користувача.

Гарним прикладом є Google. У рекламних кампаніях Performance Max та YouTube Shorts Google використовує генеративний AI для покращення креативності рекламних матеріалів. AI генерує анімовані зображення з даних про продукти й інтерактивну рекламу, які привертають увагу користувачів​.

У 2025 році motion-графіка стане ще більш персоналізованою. В тренді будуть короткі відео з інтерактивними елементами, а традиційні довгі анімації втрачатимуть популярність.

Які рішення втрачають популярність

Не все популярне в минулому, лишається таким. Деякі тенденції згасають вже зараз і остаточно відійдуть у минуле в наступні кілька місяців. Серед них:

Мінімалізм без глибини. Мінімалізм залишиться в тренді, але акцент на плоскі й одношарові дизайни зменшиться. Натомість дизайнери звертатимуть увагу на багатошарові, деталізовані елементи, що додають глибини та реалістичності.

Неонова палітра. Популярність неонових кольорів поступається місцем природним, спокійним відтінкам. У 2025 році дизайнери все частіше обиратимуть природнішу палітру, яка відповідає екологічним трендам і потребі в сталому споживанні.

Класичний flat design. Нові технології і дизайнерські інструменти створюють складніші й інтерактивні елементи. Через це класичний плоский дизайн, який не використовує 3D-анімацію або текстури, поступово втратить популярність.

Насичені фони. Фони, які перевантажені деталями або яскравими кольорами, можуть зникнути. Все більше уваги приділяється чистоті, простоті та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсам, орієнтованим на зручність користувачів.

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