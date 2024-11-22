Тенденции дизайна в Украине и мире на 2025 год
Дизайн 2025 года обещает быть эпохой инноваций, где главную роль будут играть новые технологии, экологические ценности и современные способы взаимодействия с визуальным контентом.
Многие из этих трендов выделены с учетом их развития в 2024 году. В этой статье я рассмотрю ключевые тенденции в дизайне следующего года.
Почему важно придерживаться трендов
Потому что это помогает брендам оставаться привлекательными и конкурентоспособными. Дизайн — не просто внешний вид продукта, но и способ донести ценности компании до аудитории. Если не идти в ногу с новыми тенденциями, потенциальные клиенты потеряют бренд из виду, а бренд, соответственно, потеряет позиции на рынке.
Некоторые тренды уже начинают терять свою актуальность в 2024 году, а некоторые наоборот будут развиваться.
Дизайн с помощью AI (искусственного интеллекта)
Искусственный интеллект активно меняет мир дизайна, и это влияние будет набирать обороты. Алгоритмы AI быстрее выполняют рутинные задачи и создают более разнообразный дизайн.
Например, с 2023, в течение всего 2024 года платформа Adobe Firefly приобретала популярность. На ней дизайнеры создают графику с помощью текстовых запросов, что значительно упрощает и ускоряет работу с графическим контентом.
А в октябре этого года на конференции Adobe Max произошла революция в сфере дизайна. Компания Adobe анонсировала более 100 новых функций на основе искусственного интеллекта для программ из пакета Creative Cloud.
Из самого интересного:
- программа сама обнаружит лишние объекты и удалит их;
- сгенерированные изображения станут еще более точными и реалистичными;
- создание 3D-иллюстрации больше не потребует глубоких знаний 3D-программ.
Работа с видеоконтентом также станет намного проще, так как AI теперь способен сгенерировать недостающую часть видео или подобрать звук. Так что 2025 год — идеальное время, чтобы полностью освоить возможности искусственного интеллекта и эффективно использовать их для развития бренда.
Экологический дизайн
Не просто тренд, а обязательная составляющая ответственного бизнеса. Бренды задумываются о влиянии своих продуктов на окружающую среду, адаптируют процессы к принципам устойчивости.
В 2024 году несколько компаний продолжили внедрять акцент на экологии в дизайне и бизнесе. Например, IKEA дальше развивает программу Take-Back, в рамках которой клиенты возвращают старую мебель для переработки или перепродажи. В производстве IKEA сосредотачивается на экологически чистых материалах, таких как сертифицированная древесина и переработанный пластик, и подчеркивает это выбором цветов и акцентов для сайта.
Patagonia также продолжили свою программу Worn Wear для ремонта и перепродажи старой одежды. В 2024 году бренд увеличил использование экологических материалов: органического хлопка и переработанных волокон, что отображает на своем сайте.
В 2025 году экологический дизайн станет еще более распространенным. Использование соответствующих материалов, уменьшение отходов и воздействия на окружающую среду будут главными критериями. В дизайне это отразится отказом от кислотных и неоновых цветов, и переходом к более спокойным и естественным.
Дополненная и виртуальная реальность
Дополненная (AR) и виртуальная реальности (VR) активно влияют на дизайн, особенно в контексте интерактивного опыта для пользователей.
Хорошим примером является проект Ikea Place. Приложение виртуально расставляет мебель дома, упрощая принятие решений о покупке в магазине. Оно позволяет черпать вдохновение, тестировать различные товары, стили и цвета в реальных условиях одним прикосновением.
Интеграция дополненной реальности интересует новых клиентов бренда и делает процесс выбора товаров намного проще.
Виртуальная реальность также привлекает внимание людей не только к услугам или товарам, но и к определенным проблемам, погружает зрителя в них «с головой».
К примеру, украинский проект war up close раскрывает подробности геноцида украинской нации с помощью панорамных фотографий 360°, кадров с дронов и 3D-моделирования. В 2024 году проект провел спектакль «Война вплотную» в Молдове, Литве, Люксембурге, Германии, Дубае, а также Лос-Анджелесе и Новом Орлеане.
В дальнейшем благодаря современным технологиям команда стремится фиксировать преступления россиян, чтобы навсегда сохранить память об этой трагедии.
AR и VR будут все больше охватывать компании и бренды из разных сфер, потому что они эффективно доносят информацию потенциальным клиентам.
Текстурированный 3D-дизайн
Из-за потребности в реалистичных, детализированных визуализациях, которые усиливают эффект погружения в цифровые и виртуальные миры, текстурированный 3D-дизайн продолжит оставаться актуальным. Он становится важным инструментом, поскольку максимально точно отображает продукт и стимулирует продажи.
Tesla регулярно использует текстурированный 3D-дизайн для презентации своих электромобилей. Детальное воспроизведение текстуры кожи и металлов передает ощущение премиум-класса и подчеркивает техническое совершенство авто.
Nike и Adidas также постоянно интегрируют 3D-технологии в рекламу, фокусируясь на высоком качестве визуализации товаров. Реалистичные изображения продукции помогают клиентам лучше оценить материалы и свойства, что упрощает выбор и положительно влияет на решение о покупках.
В 2025 году текстурированный 3D-дизайн будет активно внедряться в новые отрасли, делая рекламу еще более привлекательной, реалистичной и креативной.
Motion-графика и анимация
Motion-графика и анимация остаются мощным инструментом для создания визуальных историй и брендинга. В 2024 году приобрели популярность следующие тренды:
1. 3D-анимация с реалистичными эффектами. Это контент, который выглядит максимально похожим на реальный мир благодаря высокой детализации и точному отображению текстур.
Украинская студия WEIS STUDIO делает замечательные 3D-анимации для брендов по всему миру. Их креативы привлекают внимание потенциальных клиентов и создают прочные эмоциональные связи между брендом и потребителем.
2. Генеративная анимация с помощью AI. Искусственный интеллект позволяет дизайнерам быстро создавать сложные анимации, отвечающие на конкретные запросы или поведение пользователя.
Хорошим примером является Google. В рекламных кампаниях Performance Max и YouTube Shorts Google использует генеративный AI для улучшения креативности рекламных материалов. AI генерирует анимированные изображения из данных о продуктах и интерактивную рекламу, которые привлекают внимание пользователей.
В 2025 году motion-графика станет еще более персонализированной. В тренде будут короткие видео с интерактивными элементами, а традиционные длинные анимации будут терять популярность.
Какие решения теряют популярность
Не все популярное в прошлом, остается таковым. Некоторые тенденции угасают уже сейчас и окончательно уйдут в прошлое в следующие несколько месяцев. Среди них:
1. Минимализм без глубины. Минимализм останется в тренде, но акцент на плоские и однослойные дизайны уменьшится. Вместо этого дизайнеры будут обращать внимание на многослойные, детализированные элементы, которые добавляют глубины и реалистичности.
2. Неоновая палитра. Популярность неоновых цветов уступает место естественным, спокойным оттенкам. В 2025 году дизайнеры все чаще будут выбирать более естественную палитру, которая соответствует экологическим трендам и потребности в устойчивом потреблении.
3. Классический flat design. Новые технологии и дизайнерские инструменты создают более сложные и интерактивные элементы. Из-за этого классический плоский дизайн, который не использует 3D-анимацию или текстуры, постепенно потеряет популярность.
4. Насыщенные фоны. Фоны, которые перегружены деталями или яркими цветами, могут исчезнуть. Все больше внимания уделяется чистоте, простоте и интуитивно понятным интерфейсам, ориентированным на удобство пользователей.
Читайте также про дизайн email-розсилок:
- Творческая сторона Retention-маркетинга: где брать вдохновение на рассылки, которые хочется пересылать друзьям
- Как создать уникальную геймификацию с редиректом ссылок — кейс по email-маркетингу для MOYO
- Верстка email-рассылки: полное руководство
Выводы
- Соблюдение трендов в дизайне помогает брендам оставаться привлекательными и конкурентоспособными.
- В 2025 году будут терять популярность минимализм без глубины, неоновые палитры, классический flat design и насыщенные фоны.
- Зато будет набирать популярность использование AI, дополненной и виртуальной реальности, текстурированного 3D и motion-графики.
- Больше внимания также будет уделяться экологичности. В дизайне будут использоваться натуральные цвета, а также будут делаться акценты на экологичности продукции.
По теме
Восемь способов сделать так, чтобы люди покупали в вашем блоге
В этой статье поделюсь способами, благодаря которым вы превратите читателей вашего блога в клиентов
Репутация бренда в интернете — SERM для бизнеса
Плюс чек-лист с обязательными имиджевыми шагами для молодых компаний, которые слабо представлены в сети.
Свежее
Идентификатор потока данных Google Analytics 4: что это такое, как его найти и установить
В этой статье расскажу, для чего нужен идентификатор потока данных в GA4, как его найти и установить, чтобы начать собирать данные
Как получить целевого подписчика на канал за 10 грн в нише медицины. Кейс Pleso по Telegram Ads
В качестве инструмента мы выбрали Telegram Ads — новую для Украины услугу, которая позволяет получить быстрые результаты и интересует все больше бизнесов.
Как в «низкий» сезон летнего SALE достичь дохода с email на 23% выше, чем в высокий — кейс PUMA
Отдельные кампании, даже длящиеся всего месяц, способны принести значительный доход. Об этом наш кейс по email-маркетингу для PUMA