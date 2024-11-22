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Тенденции дизайна в Украине и мире на 2025 год
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Мария Бондаренко

Дизайн 2025 года обещает быть эпохой инноваций, где главную роль будут играть новые технологии, экологические ценности и современные способы взаимодействия с визуальным контентом.

Многие из этих трендов выделены с учетом их развития в 2024 году. В этой статье я рассмотрю ключевые тенденции в дизайне следующего года.

Почему важно придерживаться трендов

Потому что это помогает брендам оставаться привлекательными и конкурентоспособными. Дизайн — не просто внешний вид продукта, но и способ донести ценности компании до аудитории. Если не идти в ногу с новыми тенденциями, потенциальные клиенты потеряют бренд из виду, а бренд, соответственно, потеряет позиции на рынке.

Некоторые тренды уже начинают терять свою актуальность в 2024 году, а некоторые наоборот будут развиваться.

Дизайн с помощью AI (искусственного интеллекта)

Искусственный интеллект активно меняет мир дизайна, и это влияние будет набирать обороты. Алгоритмы AI быстрее выполняют рутинные задачи и создают более разнообразный дизайн.

Например, с 2023, в течение всего 2024 года платформа Adobe Firefly приобретала популярность. На ней дизайнеры создают графику с помощью текстовых запросов, что значительно упрощает и ускоряет работу с графическим контентом.

На ній дизайнери створюють графіку за допомогою текстових запитів, що значно спрощує і прискорює роботу з графічним контентом.

А в октябре этого года на конференции Adobe Max произошла революция в сфере дизайна. Компания Adobe анонсировала более 100 новых функций на основе искусственного интеллекта для программ из пакета Creative Cloud. 

Из самого интересного: 

  • программа сама обнаружит лишние объекты и удалит их;

програма сама виявить зайві об’єкти й видалить їх

програма сама виявить зайві об’єкти й видалить їх

  • сгенерированные изображения станут еще более точными и реалистичными;
  • создание 3D-иллюстрации больше не потребует глубоких знаний 3D-программ.

Работа с видеоконтентом также станет намного проще, так как AI теперь способен сгенерировать недостающую часть видео или подобрать звук. Так что 2025 год — идеальное время, чтобы полностью освоить возможности искусственного интеллекта и эффективно использовать их для развития бренда.

Экологический дизайн

Не просто тренд, а обязательная составляющая ответственного бизнеса. Бренды задумываются о влиянии своих продуктов на окружающую среду, адаптируют процессы к принципам устойчивости.

В 2024 году несколько компаний продолжили внедрять акцент на экологии в дизайне и бизнесе. Например, IKEA дальше развивает программу Take-Back, в рамках которой клиенты возвращают старую мебель для переработки или перепродажи. В производстве IKEA сосредотачивается на экологически чистых материалах, таких как сертифицированная древесина и переработанный пластик, и подчеркивает это выбором цветов и акцентов для сайта.

У виробництві IKEA зосереджується на екологічно чистих матеріалах, як-то сертифікована деревина і перероблений пластик, і підкреслює це вибором кольорів та акцентів для сайту.

Patagonia также продолжили свою программу Worn Wear для ремонта и перепродажи старой одежды. В 2024 году бренд увеличил использование экологических материалов: органического хлопка и переработанных волокон, что отображает на своем сайте.

У 2024 році бренд збільшив використання екологічних матеріалів: органічної бавовни та перероблених волокон, що відображає на своєму сайті.

В 2025 году экологический дизайн станет еще более распространенным. Использование соответствующих материалов, уменьшение отходов и воздействия на окружающую среду будут главными критериями. В дизайне это отразится отказом от кислотных и неоновых цветов, и переходом к более спокойным и естественным. 

Дополненная и виртуальная реальность

Дополненная (AR) и виртуальная реальности (VR) активно влияют на дизайн, особенно в контексте интерактивного опыта для пользователей. 

Хорошим примером является проект Ikea Place. Приложение виртуально расставляет мебель дома, упрощая принятие решений о покупке в магазине. Оно позволяет черпать вдохновение, тестировать различные товары, стили и цвета в реальных условиях одним прикосновением.

Він дозволяє черпати натхнення, тестувати різні товари, стилі й кольори в реальних умовах одним дотиком.

Интеграция дополненной реальности интересует новых клиентов бренда и делает процесс выбора товаров намного проще. 

Виртуальная реальность также привлекает внимание людей не только к услугам или товарам, но и к определенным проблемам, погружает зрителя в них «с головой».

К примеру, украинский проект war up close раскрывает подробности геноцида украинской нации с помощью панорамных фотографий 360°, кадров с дронов и 3D-моделирования. В 2024 году проект провел спектакль «Война вплотную» в Молдове, Литве, Люксембурге, Германии, Дубае, а также Лос-Анджелесе и Новом Орлеане.

В дальнейшем благодаря современным технологиям команда стремится фиксировать преступления россиян, чтобы навсегда сохранить память об этой трагедии.

Надалі завдяки сучасним технологіям команда прагне фіксувати злочини, щоб назавжди зберегти пам’ять про цю трагедію.

AR и VR будут все больше охватывать компании и бренды из разных сфер, потому что они эффективно доносят информацию потенциальным клиентам.

Текстурированный 3D-дизайн

Из-за потребности в реалистичных, детализированных визуализациях, которые усиливают эффект погружения в цифровые и виртуальные миры, текстурированный 3D-дизайн продолжит оставаться актуальным. Он становится важным инструментом, поскольку максимально точно отображает продукт и стимулирует продажи.

Tesla регулярно использует текстурированный 3D-дизайн для презентации своих электромобилей. Детальное воспроизведение текстуры кожи и металлов передает ощущение премиум-класса и подчеркивает техническое совершенство авто.

Детальне відтворення текстури шкіри та металів передає відчуття преміумкласу і підкреслює технічну досконалість авто.

Детальне відтворення текстури шкіри та металів передає відчуття преміумкласу і підкреслює технічну досконалість авто.

Nike и Adidas также постоянно интегрируют 3D-технологии в рекламу, фокусируясь на высоком качестве визуализации товаров. Реалистичные изображения продукции помогают клиентам лучше оценить материалы и свойства, что упрощает выбор и положительно влияет на решение о покупках.

Реалістичні зображення продукції допомагають клієнтам краще оцінити матеріали та властивості, що спрощує вибір й позитивно впливає на рішення про покупки.

Реалістичні зображення продукції допомагають клієнтам краще оцінити матеріали та властивості, що спрощує вибір й позитивно впливає на рішення про покупки.

Реалістичні зображення продукції допомагають клієнтам краще оцінити матеріали та властивості, що спрощує вибір й позитивно впливає на рішення про покупки.

В 2025 году текстурированный 3D-дизайн будет активно внедряться в новые отрасли, делая рекламу еще более привлекательной, реалистичной и креативной. 

Motion-графика и анимация 

Motion-графика и анимация остаются мощным инструментом для создания визуальных историй и брендинга. В 2024 году приобрели популярность следующие тренды:

1. 3D-анимация с реалистичными эффектами. Это контент, который выглядит максимально похожим на реальный мир благодаря высокой детализации и точному отображению текстур.

Це контент, який виглядає максимально схожим на реальний світ завдяки високій деталізації і точному відображенню текстур.

Украинская студия WEIS STUDIO делает замечательные 3D-анимации для брендов по всему миру. Их креативы привлекают внимание потенциальных клиентов и создают прочные эмоциональные связи между брендом и потребителем.

2. Генеративная анимация с помощью AI. Искусственный интеллект позволяет дизайнерам быстро создавать сложные анимации, отвечающие на конкретные запросы или поведение пользователя.

Хорошим примером является Google. В рекламных кампаниях Performance Max и YouTube Shorts Google использует генеративный AI для улучшения креативности рекламных материалов. AI генерирует анимированные изображения из данных о продуктах и интерактивную рекламу, которые привлекают внимание пользователей.

AI генерує анімовані зображення з даних про продукти й інтерактивну рекламу, які привертають увагу користувачів​.

В 2025 году motion-графика станет еще более персонализированной. В тренде будут короткие видео с интерактивными элементами, а традиционные длинные анимации будут терять популярность.

Какие решения теряют популярность

Не все популярное в прошлом, остается таковым. Некоторые тенденции угасают уже сейчас и окончательно уйдут в прошлое в следующие несколько месяцев. Среди них:  

1. Минимализм без глубины. Минимализм останется в тренде, но акцент на плоские и однослойные дизайны уменьшится. Вместо этого дизайнеры будут обращать внимание на многослойные, детализированные элементы, которые добавляют глубины и реалистичности.

Натомість дизайнери звертатимуть увагу на багатошарові, деталізовані елементи, що додають глибини та реалістичності.

2. Неоновая палитра. Популярность неоновых цветов уступает место естественным, спокойным оттенкам. В 2025 году дизайнеры все чаще будут выбирать более естественную палитру, которая соответствует экологическим трендам и потребности в устойчивом потреблении.

У 2025 році дизайнери все частіше обиратимуть природнішу палітру, яка відповідає екологічним трендам і потребі в сталому споживанні.

3. Классический flat design. Новые технологии и дизайнерские инструменты создают более сложные и интерактивные элементы. Из-за этого классический плоский дизайн, который не использует 3D-анимацию или текстуры, постепенно потеряет популярность.

Через це класичний плоский дизайн, який не використовує 3D-анімацію або текстури, поступово втратить популярність.

4. Насыщенные фоны. Фоны, которые перегружены деталями или яркими цветами, могут исчезнуть. Все больше внимания уделяется чистоте, простоте и интуитивно понятным интерфейсам, ориентированным на удобство пользователей.

Все більше уваги приділяється чистоті, простоті та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсам, орієнтованим на зручність користувачів.

Все більше уваги приділяється чистоті, простоті та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсам, орієнтованим на зручність користувачів.

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Выводы

  1. Соблюдение трендов в дизайне помогает брендам оставаться привлекательными и конкурентоспособными.
  2. В 2025 году будут терять популярность минимализм без глубины, неоновые палитры, классический flat design и насыщенные фоны. 
  3. Зато будет набирать популярность использование AI, дополненной и виртуальной реальности, текстурированного 3D и motion-графики. 
  4. Больше внимания также будет уделяться экологичности. В дизайне будут использоваться натуральные цвета, а также будут делаться акценты на экологичности продукции.
Мария Бондаренко

Имею опыт в дизайне с 2017 года. Начала карьеру с создания логотипов и разработки фирменного стиля для брендов. С 2023 года специализируюсь на создании рекламных креативов и визуальном оформлении контента для социальных сетей. Реализовала успешные кейсы для бренда «Ичня» и Александра Усика. Сейчас работаю графическим дизайнером в Netpeak Agency.

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