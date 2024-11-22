Тенденции дизайна в Украине и мире на 2025 год

Тенденции дизайна в Украине и мире на 2025 год

Дизайн 2025 года обещает быть эпохой инноваций, где главную роль будут играть новые технологии, экологические ценности и современные способы взаимодействия с визуальным контентом.

Многие из этих трендов выделены с учетом их развития в 2024 году. В этой статье я рассмотрю ключевые тенденции в дизайне следующего года.

Почему важно придерживаться трендов

Потому что это помогает брендам оставаться привлекательными и конкурентоспособными. Дизайн — не просто внешний вид продукта, но и способ донести ценности компании до аудитории. Если не идти в ногу с новыми тенденциями, потенциальные клиенты потеряют бренд из виду, а бренд, соответственно, потеряет позиции на рынке.

Некоторые тренды уже начинают терять свою актуальность в 2024 году, а некоторые наоборот будут развиваться.

Дизайн с помощью AI (искусственного интеллекта)

Искусственный интеллект активно меняет мир дизайна, и это влияние будет набирать обороты. Алгоритмы AI быстрее выполняют рутинные задачи и создают более разнообразный дизайн.

Например, с 2023, в течение всего 2024 года платформа Adobe Firefly приобретала популярность. На ней дизайнеры создают графику с помощью текстовых запросов, что значительно упрощает и ускоряет работу с графическим контентом.

А в октябре этого года на конференции Adobe Max произошла революция в сфере дизайна. Компания Adobe анонсировала более 100 новых функций на основе искусственного интеллекта для программ из пакета Creative Cloud.

Из самого интересного:

программа сама обнаружит лишние объекты и удалит их;

сгенерированные изображения станут еще более точными и реалистичными;

создание 3D-иллюстрации больше не потребует глубоких знаний 3D-программ.

Работа с видеоконтентом также станет намного проще, так как AI теперь способен сгенерировать недостающую часть видео или подобрать звук. Так что 2025 год — идеальное время, чтобы полностью освоить возможности искусственного интеллекта и эффективно использовать их для развития бренда.

Экологический дизайн

Не просто тренд, а обязательная составляющая ответственного бизнеса. Бренды задумываются о влиянии своих продуктов на окружающую среду, адаптируют процессы к принципам устойчивости.

В 2024 году несколько компаний продолжили внедрять акцент на экологии в дизайне и бизнесе. Например, IKEA дальше развивает программу Take-Back, в рамках которой клиенты возвращают старую мебель для переработки или перепродажи. В производстве IKEA сосредотачивается на экологически чистых материалах, таких как сертифицированная древесина и переработанный пластик, и подчеркивает это выбором цветов и акцентов для сайта.

Patagonia также продолжили свою программу Worn Wear для ремонта и перепродажи старой одежды. В 2024 году бренд увеличил использование экологических материалов: органического хлопка и переработанных волокон, что отображает на своем сайте.

В 2025 году экологический дизайн станет еще более распространенным. Использование соответствующих материалов, уменьшение отходов и воздействия на окружающую среду будут главными критериями. В дизайне это отразится отказом от кислотных и неоновых цветов, и переходом к более спокойным и естественным.

Дополненная и виртуальная реальность

Дополненная (AR) и виртуальная реальности (VR) активно влияют на дизайн, особенно в контексте интерактивного опыта для пользователей.

Хорошим примером является проект Ikea Place. Приложение виртуально расставляет мебель дома, упрощая принятие решений о покупке в магазине. Оно позволяет черпать вдохновение, тестировать различные товары, стили и цвета в реальных условиях одним прикосновением.

Интеграция дополненной реальности интересует новых клиентов бренда и делает процесс выбора товаров намного проще.

Виртуальная реальность также привлекает внимание людей не только к услугам или товарам, но и к определенным проблемам, погружает зрителя в них «с головой».

К примеру, украинский проект war up close раскрывает подробности геноцида украинской нации с помощью панорамных фотографий 360°, кадров с дронов и 3D-моделирования. В 2024 году проект провел спектакль «Война вплотную» в Молдове, Литве, Люксембурге, Германии, Дубае, а также Лос-Анджелесе и Новом Орлеане.

В дальнейшем благодаря современным технологиям команда стремится фиксировать преступления россиян, чтобы навсегда сохранить память об этой трагедии.

AR и VR будут все больше охватывать компании и бренды из разных сфер, потому что они эффективно доносят информацию потенциальным клиентам.

Текстурированный 3D-дизайн

Из-за потребности в реалистичных, детализированных визуализациях, которые усиливают эффект погружения в цифровые и виртуальные миры, текстурированный 3D-дизайн продолжит оставаться актуальным. Он становится важным инструментом, поскольку максимально точно отображает продукт и стимулирует продажи.

Tesla регулярно использует текстурированный 3D-дизайн для презентации своих электромобилей. Детальное воспроизведение текстуры кожи и металлов передает ощущение премиум-класса и подчеркивает техническое совершенство авто.

Nike и Adidas также постоянно интегрируют 3D-технологии в рекламу, фокусируясь на высоком качестве визуализации товаров. Реалистичные изображения продукции помогают клиентам лучше оценить материалы и свойства, что упрощает выбор и положительно влияет на решение о покупках.

В 2025 году текстурированный 3D-дизайн будет активно внедряться в новые отрасли, делая рекламу еще более привлекательной, реалистичной и креативной.

Motion-графика и анимация

Motion-графика и анимация остаются мощным инструментом для создания визуальных историй и брендинга. В 2024 году приобрели популярность следующие тренды:

1. 3D-анимация с реалистичными эффектами. Это контент, который выглядит максимально похожим на реальный мир благодаря высокой детализации и точному отображению текстур.

Украинская студия WEIS STUDIO делает замечательные 3D-анимации для брендов по всему миру. Их креативы привлекают внимание потенциальных клиентов и создают прочные эмоциональные связи между брендом и потребителем.

2. Генеративная анимация с помощью AI. Искусственный интеллект позволяет дизайнерам быстро создавать сложные анимации, отвечающие на конкретные запросы или поведение пользователя.

Хорошим примером является Google. В рекламных кампаниях Performance Max и YouTube Shorts Google использует генеративный AI для улучшения креативности рекламных материалов. AI генерирует анимированные изображения из данных о продуктах и интерактивную рекламу, которые привлекают внимание пользователей.

В 2025 году motion-графика станет еще более персонализированной. В тренде будут короткие видео с интерактивными элементами, а традиционные длинные анимации будут терять популярность.

Какие решения теряют популярность

Не все популярное в прошлом, остается таковым. Некоторые тенденции угасают уже сейчас и окончательно уйдут в прошлое в следующие несколько месяцев. Среди них:

1. Минимализм без глубины. Минимализм останется в тренде, но акцент на плоские и однослойные дизайны уменьшится. Вместо этого дизайнеры будут обращать внимание на многослойные, детализированные элементы, которые добавляют глубины и реалистичности.

2. Неоновая палитра. Популярность неоновых цветов уступает место естественным, спокойным оттенкам. В 2025 году дизайнеры все чаще будут выбирать более естественную палитру, которая соответствует экологическим трендам и потребности в устойчивом потреблении.

3. Классический flat design. Новые технологии и дизайнерские инструменты создают более сложные и интерактивные элементы. Из-за этого классический плоский дизайн, который не использует 3D-анимацию или текстуры, постепенно потеряет популярность.

4. Насыщенные фоны. Фоны, которые перегружены деталями или яркими цветами, могут исчезнуть. Все больше внимания уделяется чистоте, простоте и интуитивно понятным интерфейсам, ориентированным на удобство пользователей.

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Выводы