Як оптимізація кошика збільшила взаємодію з кнопкою оформлення на 40% — кейс Trofim Family

У багатьох ecommerce-проєктах кошик сприймається радше як місце для перевірки вибраних товарів, а не як повноцінний етап воронки. Проте на практиці саме тут користувач часто вирішує, чи готовий переходити до checkout, чи варто відкласти покупку.

Для оптового ритейлера Trofim Family ми оптимізували цей етап: посилили головну дію, спростили інтерфейс і зробили сценарій у кошику зрозумілішим. У кейсі показуємо, як ці зміни вплинули на поведінку користувачів і збільшили взаємодію з кнопкою «Оформити замовлення» на 40%.

Хто наш партнер

Trofim Family — один із лідерів українського ринку оптового продажу одягу, взуття для всієї сім’ї та товарів для дому.

Виклик і вхідні дані

Компанія працює з великим асортиментом і широкою мережею постачальників, а сайт і мобільний застосунок є основними інструментами роботи з клієнтами. У таких умовах кошик — це не просто сторінка для перевірки обраних товарів, а один із вирішальних етапів перед оформленням замовлення.

На момент звернення кошик на сайті Trofim Family виконував лише базову функцію перегляду продуктів, але не допомагав активно переводити користувача до замовлення.

Це створювало низку проблем:

головна дія — кнопка «Оформити замовлення» — не була закріплена, тому могла випадати з поля зору;

для користувачів, які ще не готові оформлювати замовлення, не було альтернативного сценарію;

блок рекомендацій не мав швидкої взаємодії;

частина елементів інтерфейсу не підсилювала основну дію й створювала візуальний шум.

У результаті частина користувачів не переходила до checkout, а кошик не виконував свою головну роль — не допомагав довести клієнта до оформлення замовлення.

Для B2B ecommerce цей етап особливо важливий: саме тут відвідувач остаточно вирішує, продовжити покупку чи відкласти її.

Цілі співпраці

Збільшити взаємодію з кнопкою «Оформити замовлення». Зменшити втрати користувачів у кошику. Спростити інтерфейс і зменшити когнітивне навантаження. Додати альтернативні сценарії поведінки, не відволікаючи користувача від основної дії.

Стратегія просування

Ми розглядали кошик не як технічний список товарів, а як ключовий етап прийняття рішення. Тому в основі стратегії — фокус на діях юзера: що він бачить, куди натискає і чи має зручний сценарій для продовження покупки.

Підсилити головну дію → зробити CTA постійно видимим і зрозумілим. Зменшити візуальний шум → прибрати або послабити елементи, які відволікають від переходу до оформлення. Дати користувачу контроль над сценарієм → залишити не лише шлях до checkout, а й можливість продовжити покупки. Перевірити додаткові точки монетизації → додати рекомендації та допродажі прямо в кошику.

У підсумку нова логіка виглядає так:

Кошик → Фокус на CTA → Менше тертя → Альтернативні сценарії → Перехід до checkout.

Рішення

Щоби перетворити кошик із базового списку товарів на повноцінний етап конверсійної воронки, ми сформували й реалізували низку UX-гіпотез. Кожна з них мала закрити окрему проблему в сценарії користувача: посилити головну дію, зменшити візуальний шум або дати зручний альтернативний шлях до продовження покупки.

Нижче — як виглядав кошик до змін і після.

Далі — детально про кожну гіпотезу і зміни:

Гіпотеза 1. Закріплена кнопка «Оформити замовлення»

Що змінили:

Закріпили кнопку «Оформити замовлення» у нижній частині екрана, щоб основна дія залишалася доступною під час перегляду кошика.

Чому це важливо:

Коли CTA постійно в полі зору, користувачеві легше перейти до наступного кроку без додаткового скролу, пошуку кнопки чи втрати фокусу.

Результат

Після впровадження взаємодія з кнопкою зросла приблизно на 40%: із середніх 5,7% до 7,97%.

В 2025 році до змін:

жовтень — 5,5%;

листопад — 5,47%;

грудень — 6,1%.

В 2026 році після змін:

січень — 7,9%;

лютий — 7,7%;

березень — 8,3%.

Гіпотеза 2. Кнопка «Продовжити покупки»

Що змінили:

Додали в кошик кнопку «Продовжити покупки», якої раніше не було.

Чому це важливо:

Не всі користувачі готові одразу переходити до оформлення. Деяким потрібно повернутися до каталогу, переглянути інші товари або доповнити замовлення.

Результат

Після впровадження кнопку почали постійно використовувати. У середньому 1,3% користувачів у кошику поверталися через неї до покупок:

1,09% — січень 2026;

1,4% — лютий 2026;

1,3% — березень 2026.

Гіпотеза 3. Іконка «Додати в кошик» у блоці «Вас також зацікавить»

Що змінили:

Розмістили на картки товарів у блоці «Вас також зацікавить» швидку іконку «Додати в кошик».

Чому це важливо:

Гіпотеза полягала в тому, що частина користувачів буде додавати супутні товари без повернення до каталогу. Це могло б зробити блок рекомендацій не просто інформаційним, а функціональним елементом допродажу.

Результат

Гіпотеза не підтвердилася. Середня клікабельність (CTR) іконки становила лише близько 0,03%:

0,02% — січень 2026;

0,04% — лютий 2026;

0,03% — березень 2026.

Такий рівень взаємодії показав, що в межах цього сценарію користувачі майже не використовували рекомендації для швидкого додавання товарів у кошик.

Додаткові зміни в кошику

Окрім основних гіпотез, ми внесли кілька допоміжних UX-покращень:

оновили ціну на картці товару при зміні кількості;

прибрали блок «Залишайтесь в курсі новинок»;

додали очікувану дату доставки;

налаштували відображення залишків товару в реальному часі;

спростили футер.

Частину цих змін не вимірювали окремо, оскільки їхній вплив перетинається з іншими етапами взаємодії. У комплексі вони зробили кошик зрозумілішим, зменшили візуальне навантаження й допомогли користувачу легше перейти до оформлення замовлення.

Результати

Оптимізація кошика показала, що найбільший ефект дають зміни, які напряму підтримують рух користувача до checkout. Найкраще спрацювало посилення головної CTA — кнопки «Оформити замовлення». Водночас блок рекомендацій у кошику майже не вплинув на швидке додавання товарів.

Ключові результати:

взаємодія з кнопкою «Оформити замовлення» зросла приблизно на 40% ;

; закріплена CTA краще підтримала перехід користувачів із кошика до checkout;

у кошику з’явився альтернативний сценарій — кнопку «Продовжити покупки» використовували близько 1,3% юзерів ;

; додаткові UX-зміни зробили інтерфейс простішим і менш перевантаженим.

У підсумку кошик перетворився на зручний етап переходу до оформлення: основна дія стала доступнішою, інтерфейс — чистішим, а користувач отримав логічний спосіб продовжити покупки без виходу зі сценарію.

Відгуки про співпрацю

Валерія Іванова, UX/CRO Specialist в Netpeak

Найбільшим викликом у цьому проєкті було правильно визначити пріоритети змін. У кошику легко додати багато функцій, але важливо не перевантажити інтерфейс і не відволікти користувача від основної дії. Найбільший ефект дало підсилення CTA. Рішення здається простим, але саме воно найпомітніше вплинуло на поведінку користувачів. Окремо важливо, що не всі гіпотези підтвердилися. Ми побачили, що сценарій допродажів у кошику працює значно слабше, ніж очікували, тому такі елементи потрібно тестувати окремо й не сприймати як гарантований інструмент зростання. Для мене головний висновок цього кейсу в тому, що в CRO важливо не просто додавати нові елементи, а розуміти контекст поведінки користувача на кожному етапі воронки. Саме це допомагає відрізнити зміни, які справді впливають на конверсію, від тих, що лише ускладнюють інтерфейс.