Катерина Музика

Катерина Музика

Автор NJ з 2024
Позиція:
UX Specialist
Компанія:
Netpeak Agency Ukraine
Інформація про себе
UX-спеціалістка в Netpeak Ukraine. У команді з 2024 року.

Свіжі матеріали

Кейси
UX/UI & CRO
420 0
Кроки до успіху в ecommerce — кейс UX-аудиту для АТБ
Кейси
UX/UI & CRO
817 0
Кейс Camotec: +26% до конверсії в покупку. Як CRO-підхід допоміг прибрати сумніви на шляху до замовлення
Аналітика
UX/UI & CRO
437 0
Як отримувати фідбек про сайт: ефективні способи збору зворотного зв’язку від користувачів
Аналітика
UX/UI & CRO
2736 0
Огляд Microsoft Clarity: інструмент вебаналітики для аналізу UX і поведінки користувачів
Бізнес
1328 4
A/B-тестування в eCommerce: як колір кнопки «Купити» впливає на CTR
Бізнес
965 4
ТОП-5 платформ для A/B-тестування: VWO, Optimizely, AB Tasty, Adobe Target, Convert
Кейси
UX/UI & CRO
2746 8
CRO у медицині: +25% конверсії для «ОН Клінік» завдяки правильному супроводу пацієнта на сайті
Кейси
UX/UI & CRO
1796 4
Як за допомогою UX-aудиту зміцнити довіру до бренду і впливати на конверсії для ecommerce
Кейси
UX/UI & CRO
2217 5
Як покращити конверсії завдяки UX-аудиту сайту. Кейс «ВМ Техніка»
Кейси
UX/UI & CRO
3070 4
Як редизайн інтерфейсу сайту може вплинути на користувацький досвід — UX/UI для Zavezu
