Кейси
SEO
PPC
Email-маркетинг
SMM
Telegram
App Marketing
SERM
Аналітика
Антикейс
Лідогенерація
UX/UI & CRO
Бізнес
Маркетинг
Інсайди
Команда
Місія
Фан
Інтерв’ю
Процеси
SEO
Академія SEO
Кейси
Лінкбілдинг
Семантичне ядро
Внутрішня оптимізація
PPC
Google Ads
Таргетована реклама
Кейси
Академія PPC
Контекстна реклама
App Marketing
Академія RadASO
ASO
Кейси
Досліди
Реклама застосунків
Telegram
Кейси
Фішки
Добірки
Telegram Ads
Аналітика
Google Analytics
BigQuery
Power BI
Кейси
Академія аналітики
Email-маркетинг
Кейси
Академія email
SMM
Академія SMM
Кейси
Instagram
TikTok
Контент-маркетинг
Копірайтинг
Ідеї для контенту
SERM
Кейси
Marketplace Promotion
Etsy
Amazon
Кейси
Мобайл
Retention-маркетинг
Лідогенерація
Кейси
UX/UI & CRO
Кейси
Катерина Музика
Автор NJ з 2024
Позиція:
UX Specialist
Компанія:
Netpeak Agency Ukraine
Інформація про себе
UX-спеціалістка в Netpeak Ukraine. У команді з 2024 року.
Свіжі матеріали
420
0
Кроки до успіху в ecommerce — кейс UX-аудиту для АТБ
Кроки до успіху в ecommerce — кейс UX-аудиту для АТБ
420
0
817
0
Кейс Camotec: +26% до конверсії в покупку. Як CRO-підхід допоміг прибрати сумніви на шляху до замовлення
Кейс Camotec: +26% до конверсії в покупку. Як CRO-підхід допоміг прибрати сумніви на шляху до замовлення
817
0
437
0
Як отримувати фідбек про сайт: ефективні способи збору зворотного зв’язку від користувачів
Як отримувати фідбек про сайт: ефективні способи збору зворотного зв’язку від користувачів
437
0
2736
0
Огляд Microsoft Clarity: інструмент вебаналітики для аналізу UX і поведінки користувачів
Огляд Microsoft Clarity: інструмент вебаналітики для аналізу UX і поведінки користувачів
2736
0
1328
4
A/B-тестування в eCommerce: як колір кнопки «Купити» впливає на CTR
A/B-тестування в eCommerce: як колір кнопки «Купити» впливає на CTR
1328
4
965
4
ТОП-5 платформ для A/B-тестування: VWO, Optimizely, AB Tasty, Adobe Target, Convert
ТОП-5 платформ для A/B-тестування: VWO, Optimizely, AB Tasty, Adobe Target, Convert
965
4
2746
8
CRO у медицині: +25% конверсії для «ОН Клінік» завдяки правильному супроводу пацієнта на сайті
CRO у медицині: +25% конверсії для «ОН Клінік» завдяки правильному супроводу пацієнта на сайті
2746
8
1796
4
Як за допомогою UX-aудиту зміцнити довіру до бренду і впливати на конверсії для ecommerce
Як за допомогою UX-aудиту зміцнити довіру до бренду і впливати на конверсії для ecommerce
1796
4
2217
5
Як покращити конверсії завдяки UX-аудиту сайту. Кейс «ВМ Техніка»
Як покращити конверсії завдяки UX-аудиту сайту. Кейс «ВМ Техніка»
2217
5
3070
4
Як редизайн інтерфейсу сайту може вплинути на користувацький досвід — UX/UI для Zavezu
Як редизайн інтерфейсу сайту може вплинути на користувацький досвід — UX/UI для Zavezu
3070
4