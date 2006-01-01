Катерина Малярчук

Катерина Малярчук

Автор NJ з 2025
Позиція:
Web Designer
Компанія:
Netpeak Agency Ukraine

Свіжі матеріали

Кейси
App Marketing
697 4
Редизайн застосунку в App Store і Google Play: як ми оновили досвід користувачів і посилили позиції Mindsnap
Кейси
App Marketing
Редизайн застосунку в App Store і Google Play: як ми оновили досвід користувачів і посилили позиції Mindsnap
697 4
Кейси
Email-маркетинг
Retention-маркетинг
978 2
Як тематична email-розсилка до Дня Святого Валентина стала найуспішнішою — кейс iMind
Кейси
Email-маркетинг
Retention-маркетинг
Як тематична email-розсилка до Дня Святого Валентина стала найуспішнішою — кейс iMind
978 2