Редизайн застосунку в App Store і Google Play: як ми оновили досвід користувачів і посилили позиції Mindsnap

У мобільних застосунках важлива кожна деталь дизайну: іконка, скриншоти, Paywall чи онбординг можуть визначити, чи залишиться користувач, чи закриє сторінку за кілька секунд. Mindsnap, новий додаток у ніші мікронавчання, звернувся до Netpeak Ukraine, щоб зробити зробити свій продукт привабливішим для аудиторії App Store і Google Play.

Над проєктом ми працювали комплексно — дизайнери та ASO-фахівці разом формували користувацький шлях і тестували гіпотези. У цьому матеріалі зосередимося на дизайні: візуальному оновленні ключових екранів, що впливають на перше враження та рівень залученості.

Докладніше про ASO-частину ми розповіли в кейсі оптимізації сторінки Mindsnap в App Store .

Проєкт: Mindsnap. Період: лютий 2025 — травень 2025. Регіон: весь світ. Послуги: дизайн супровід, ASO.

Хто наш партнер

Mindsnap — мобільний застосунок у ніші мікронавчання, що подає знання у форматі коротких візуальних уроків, подкастів та інтерактивних квізів.

Цілі співпраці

Підвищити видимість застосунку в App Store. Збільшити кількість завантажень завдяки оптимізації сторінки. Оновити ключові екрани, щоб спростити шлях користувача від перегляду до встановлення і підписки.

Стратегія просування

Під час запуску Mindsnap орієнтувався переважно на ринок США, де конкуренція в ніші невисока, але є виражена сезонність: взимку інтерес до навчального контенту зростає, а влітку падає. Ми розробили план дій, що охоплював усю користувацьку воронку, і об’єднали зусилля дизайн- та ASO-команд для комплексного впливу на взаємодію з юзерами.

Крок 1. Візуальна оптимізація сторінки

На цьому етапі ми зосередилися на тому, як користувач сприймає застосунок з першого погляду. ASO-команда проаналізувала сторінку, координувала A/B-тести і визначила гіпотези, а дизайнери втілили їх у нових візуальних рішеннях у межах бренд-стилю.

Оновлення іконки застосунку

Стара іконка була нечіткою і не відображала сутність продукту. Новий варіант має акцент на впізнаваність та асоціацію з мікронавчанням. У A/B-тестах він показав кращі результати.

Оновлення скриншотів у App Store

Що зробили:

проаналізували конкурентів і визначили найефективніші візуальні підходи;

за рекомендаціями ASO-команди винесли на перші позиції скриншотів ключові переваги продукту;

переробили композицію — кожен екран отримав чіткий заголовок і візуальний акцент;

додали сучасну кольорову палітру та типографіку, які краще відповідають бренд-стилю і залишаються читабельними навіть у зменшеному вигляді.

Скриншоти — один із головних інструментів продажу для користувача, який вперше бачить застосунок. Дослідження Storemaven та AppTweak показують: до 70% рішень про інсталяцію ухвалюються саме на основі візуального сету.

Було:

Стало:

Крок 2. Опрацювання монетизації

ASO-фахівці визначили оптимальні підходи до позиціонування та надали UX-інсайти.

Дизайнери:

створили макети для світлої і темної теми, синхронізовані з налаштуваннями користувача;

оновили структуру екрану — акцент на вигодах підписки, акційних умовах і зрозумілих CTA («Спробувати зараз», «Отримати доступ»);

оптимізували показ цінових пакетів, щоб користувач швидше орієнтувався у варіантах і бачив цінність;

додали адаптив для iPad — інтерфейс не просто масштабується, а підлаштовується під великий екран;

створили брендовану графіку для цілісного стилю.

Paywall — ключова точка монетизації. Саме тут користувач вирішує, чи переходити на платну версію. Згідно з дослідженням Jenny’s Newsletter у середньому лише 1–5% роблять цей крок, але ефективний дизайн може збільшити показник на 20–70% за даними RevenueCat.

Було:

Стало:

Мобільна версія

Версія для планшету

Крок 3. Оптимізація онбордингу

ASO-команда проаналізувала взаємодію із додатком і перевірила, чи відповідає онбординг очікуванням нових користувачів.

Дизайнери:

провели редизайн онбординг-екранів з урахуванням аналітики, щоб утримати увагу з перших секунд;

замінили довгі описи на короткі меседжі з візуальними підкріпленнями;

вибудували інтуїтивну послідовність кроків для швидкого занурення у функціонал;

адаптували ілюстрації під нову стилістику;

оптимізували інтерфейс під iOS для комфортного перегляду.

Онбординг визначає, чи залишиться користувач у застосунку. За даними Upland, 21% юзерів видаляють додаток уже після першої сесії.

У нашому випадку ми не просто оновили візуал, а зробили цінність продукту зрозумілішою і швидшою для сприйняття, що напряму впливає на конверсію в підписку та утримання аудиторії.

Було:

Стало:

Відгуки про співпрацю

Ільєнко Тетяна, Client Project Manager в Netpeak Ukraine

Співпраця з Mindsnap була по-справжньому продуктивною: з першого дня ми працювали однією командою з чітким баченням цілей. Цей кейс ще раз довів: оптимізація конверсії настільки ж критична, як і розроблення нового функціоналу. Іконка, скриншоти, Paywall, онбординг — кожен із цих елементів напряму впливає на бізнес-показники. Коли всі складники працюють синхронно, результат не змушує довго чекати.

Результати

Візуальна оптимізація показала себе як потужний інструмент у межах ASO: навіть без змін у функціональності правильний дизайн суттєво впливає на поведінку користувача. Ключовим чинником успіху стала взаємодія ASO-команди та дизайнера — завдяки чітким цілям і задачам ми зосередилися на головному — підвищенні цінності продукту.

Ми оновили ключові елементи інтерфейсу — іконку, скриншоти, Paywall та онбординг, зробивши шлях користувача зрозумілішим, швидшим і візуально привабливішим.

У США завдяки комплексним змінам сторінки застосунку (ASO + дизайн) завантаження зросли на 15 394%, а покази — на 3370%*.

*Порівнюючи першу половину вересня з першим тижнем листопада.

Більше результатів про ASO-просування дивіться в першій частині кейсу Mindsnap.