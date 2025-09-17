Редизайн застосунку в App Store і Google Play: як ми оновили досвід користувачів і посилили позиції Mindsnap
У мобільних застосунках важлива кожна деталь дизайну: іконка, скриншоти, Paywall чи онбординг можуть визначити, чи залишиться користувач, чи закриє сторінку за кілька секунд. Mindsnap, новий додаток у ніші мікронавчання, звернувся до Netpeak Ukraine, щоб зробити зробити свій продукт привабливішим для аудиторії App Store і Google Play.
Над проєктом ми працювали комплексно — дизайнери та ASO-фахівці разом формували користувацький шлях і тестували гіпотези. У цьому матеріалі зосередимося на дизайні: візуальному оновленні ключових екранів, що впливають на перше враження та рівень залученості.
Проєкт: Mindsnap.
Період: лютий 2025 — травень 2025.
Регіон: весь світ.
Послуги: дизайн супровід, ASO.
Хто наш партнер
Mindsnap — мобільний застосунок у ніші мікронавчання, що подає знання у форматі коротких візуальних уроків, подкастів та інтерактивних квізів.
Цілі співпраці
- Підвищити видимість застосунку в App Store.
- Збільшити кількість завантажень завдяки оптимізації сторінки.
- Оновити ключові екрани, щоб спростити шлях користувача від перегляду до встановлення і підписки.
Стратегія просування
Під час запуску Mindsnap орієнтувався переважно на ринок США, де конкуренція в ніші невисока, але є виражена сезонність: взимку інтерес до навчального контенту зростає, а влітку падає. Ми розробили план дій, що охоплював усю користувацьку воронку, і об’єднали зусилля дизайн- та ASO-команд для комплексного впливу на взаємодію з юзерами.
Крок 1. Візуальна оптимізація сторінки
На цьому етапі ми зосередилися на тому, як користувач сприймає застосунок з першого погляду. ASO-команда проаналізувала сторінку, координувала A/B-тести і визначила гіпотези, а дизайнери втілили їх у нових візуальних рішеннях у межах бренд-стилю.
Оновлення іконки застосунку
Стара іконка була нечіткою і не відображала сутність продукту. Новий варіант має акцент на впізнаваність та асоціацію з мікронавчанням. У A/B-тестах він показав кращі результати.
Оновлення скриншотів у App Store
Що зробили:
- проаналізували конкурентів і визначили найефективніші візуальні підходи;
- за рекомендаціями ASO-команди винесли на перші позиції скриншотів ключові переваги продукту;
- переробили композицію — кожен екран отримав чіткий заголовок і візуальний акцент;
- додали сучасну кольорову палітру та типографіку, які краще відповідають бренд-стилю і залишаються читабельними навіть у зменшеному вигляді.
Скриншоти — один із головних інструментів продажу для користувача, який вперше бачить застосунок. Дослідження Storemaven та AppTweak показують: до 70% рішень про інсталяцію ухвалюються саме на основі візуального сету.
Було:
Стало:
Крок 2. Опрацювання монетизації
ASO-фахівці визначили оптимальні підходи до позиціонування та надали UX-інсайти.
Дизайнери:
- створили макети для світлої і темної теми, синхронізовані з налаштуваннями користувача;
- оновили структуру екрану — акцент на вигодах підписки, акційних умовах і зрозумілих CTA («Спробувати зараз», «Отримати доступ»);
- оптимізували показ цінових пакетів, щоб користувач швидше орієнтувався у варіантах і бачив цінність;
- додали адаптив для iPad — інтерфейс не просто масштабується, а підлаштовується під великий екран;
- створили брендовану графіку для цілісного стилю.
Paywall — ключова точка монетизації. Саме тут користувач вирішує, чи переходити на платну версію. Згідно з дослідженням Jenny’s Newsletter у середньому лише 1–5% роблять цей крок, але ефективний дизайн може збільшити показник на 20–70% за даними RevenueCat.
Було:
Стало:
Мобільна версія
Версія для планшету
Крок 3. Оптимізація онбордингу
ASO-команда проаналізувала взаємодію із додатком і перевірила, чи відповідає онбординг очікуванням нових користувачів.
Дизайнери:
- провели редизайн онбординг-екранів з урахуванням аналітики, щоб утримати увагу з перших секунд;
- замінили довгі описи на короткі меседжі з візуальними підкріпленнями;
- вибудували інтуїтивну послідовність кроків для швидкого занурення у функціонал;
- адаптували ілюстрації під нову стилістику;
- оптимізували інтерфейс під iOS для комфортного перегляду.
Онбординг визначає, чи залишиться користувач у застосунку. За даними Upland, 21% юзерів видаляють додаток уже після першої сесії.
У нашому випадку ми не просто оновили візуал, а зробили цінність продукту зрозумілішою і швидшою для сприйняття, що напряму впливає на конверсію в підписку та утримання аудиторії.
Було:
Стало:
Відгуки про співпрацю
Ільєнко Тетяна, Client Project Manager в Netpeak Ukraine
Співпраця з Mindsnap була по-справжньому продуктивною: з першого дня ми працювали однією командою з чітким баченням цілей.
Цей кейс ще раз довів: оптимізація конверсії настільки ж критична, як і розроблення нового функціоналу. Іконка, скриншоти, Paywall, онбординг — кожен із цих елементів напряму впливає на бізнес-показники. Коли всі складники працюють синхронно, результат не змушує довго чекати.
Результати
Візуальна оптимізація показала себе як потужний інструмент у межах ASO: навіть без змін у функціональності правильний дизайн суттєво впливає на поведінку користувача. Ключовим чинником успіху стала взаємодія ASO-команди та дизайнера — завдяки чітким цілям і задачам ми зосередилися на головному — підвищенні цінності продукту.
Ми оновили ключові елементи інтерфейсу — іконку, скриншоти, Paywall та онбординг, зробивши шлях користувача зрозумілішим, швидшим і візуально привабливішим.
У США завдяки комплексним змінам сторінки застосунку (ASO + дизайн) завантаження зросли на 15 394%, а покази — на 3370%*.
*Порівнюючи першу половину вересня з першим тижнем листопада.
Більше результатів про ASO-просування дивіться в першій частині кейсу Mindsnap.
Команда проєкту: Ткаченко Наталія, Design Team Lead; Катерина Малярчук, Айканиш Бейшембаєва, Web Designers; Квишко Лілія, ASO Specialist; Ільєнко Тетяна, Client Project Manager.
