Редизайн приложения в App Store и Google Play: как мы обновили пользовательский опыт и усилили позиции Mindsnap

Редизайн приложения в App Store и Google Play: как мы обновили пользовательский опыт и усилили позиции Mindsnap

В мобильных приложениях важна каждая деталь дизайна: иконка, скриншоты, Paywall или онбординг могут определить останется ли пользователь или закроет страницу через несколько секунд. Mindsnap, новое приложение в нише микрообучения, обратились к Netpeak Ukraine, чтобы сделать свой продукт более интересным для аудитории App Store и Google Play.

Над проектом мы работали комплексно — дизайнеры и ASO-специалисты вместе продумывали пользовательский путь и тестировали гипотезы. В этом материале сосредоточимся на дизайне: визуальном обновлении ключевых экранов, влияющих на первое впечатление и уровень вовлеченности.

Подробнее об ASO-части мы рассказали в кейсе оптимизации страницы Mindsnap в App Store .

Проект: Mindsnap. Период: февраль 2025 — май 2025. Регион: весь мир. Услуги: дизайн сопровождение, ASO.

Кто наш партнер

Mindsnap — мобильное приложение в нише микрообучения, подающее знания в формате коротких визуальных уроков, подкастов и интерактивных квизов.

Цели сотрудничества

Повысить видимость приложения в App Store. Увеличить количество загрузок благодаря оптимизации страницы. Обновить ключевые экраны, чтобы упростить путь пользователя от просмотра до установки и подписки.

Стратегия продвижения

При запуске Mindsnap ориентировался преимущественно на рынок США, где конкуренция в нише невысокая, но есть выраженная сезонность: зимой интерес обучающим контентом растет, а летом падает. Мы разработали план действий, охватывающий все ключевые этапы пользовательской воронки, и объединили усилия дизайн- и ASO-команд для комплексного воздействия взаимодействие с юзерами.

Шаг 1. Визуальная оптимизация страницы

На этом этапе мы сфокусировались на том, как пользователь воспринимает приложение с первого взгляда. ASO-команда проанализировала страницу, координировала A/B-тесты и определила гипотезы, а дизайнеры воплотили их в новых визуальных решениях в рамках бренд-стиля.

Обновление иконки приложения

Старая иконка была нечеткой и не отражала суть продукта. Новый вариант имеет акцент на узнаваемость и ассоциацию с микрообучением. В A/B-тестах он показал лучшие результаты.

Обновление скриншотов в App Store

Что мы сделали:

проанализировали конкурентов и определили самые эффективные визуальные подходы;

по рекомендациям ASO-команды вынесли на первые позиции скриншотов ключевые преимущества продукта;

переработали композицию — каждый экран получил четкий заголовок и визуальный акцент;

добавили современную цветовую палитру и типографику, которые лучше соответствуют бренд-стилю и остаются читабельными даже в уменьшенном виде.

Скриншоты — один из главных инструментов продаж для пользователя, который впервые видит приложение. Исследования Storemaven и AppTweak показывают: до 70% решений об установке принимаются именно на основе визуального сета.

Было:

Стало:

Шаг 2. Проработка монетизации

ASO-специалисты определили оптимальные подходы к позиционированию и предоставили UX-инсайты.

Дизайнеры:

создали макеты для светлой и темной темы, синхронизированные с настройками пользователя;

обновили структуру экрана — акцент на выгодах подписки, акционных условиях и понятных CTA («Попробовать сейчас», «Получить доступ»);

оптимизировали показ ценовых пакетов, чтобы пользователь быстрее ориентировался в вариантах и видел ценность;

добавили адаптив для iPad — интерфейс не просто масштабируется, а подстраивается под большой экран;

создали брендированную графику для целостного стиля.

Paywall — ключевая точка монетизации. Именно здесь пользователь решает, переходить ли на платную версию. Согласно исследованиям Jenny’s Newsletter в среднем лишь 1–5% делают этот шаг, но эффективный дизайн может увеличить показатель на 20–70% по данным RevenueCat.

Было:

Стало:

Мобильная версия

Версия для планшета

Шаг 3. Оптимизация онбординга

ASO-команда проанализировала взаимодействие с приложением и проверила, соответствует ли онбординг ожиданиям новых пользователей.

Дизайнеры:

провели редизайн онбординг-экранов с учетом аналитики, чтобы удержать внимание с первых секунд;

заменили длинные описания на короткие месседжи с визуальными подкреплениями;

выстроили интуитивную последовательность шагов для быстрого погружения в функционал;

адаптировали иллюстрации под новую стилистику;

оптимизировали интерфейс под iOS для комфортного просмотра.

Онбординг определяет, останется ли пользователь в приложении. По данным Upland, 21% юзеров удаляют приложение уже после первой сессии.

В нашем случае мы не просто обновили визуал, а сделали ценность продукта более понятной и быстрой для восприятия, что прямо влияет на конверсию в подписку и удержание аудитории.

Было:

Стало:

Результаты

Визуальная оптимизация показала себя как мощный инструмент в рамках ASO: даже без изменений в функциональности правильный дизайн существенно влияет на поведение пользователя. Ключевым фактором успеха стало взаимодействие ASO-команды и дизайнера — благодаря четким целям и задачам мы сосредоточились на главном — повышении ценности продукта.

Мы обновили ключевые элементы интерфейса — иконку, скриншоты, Paywall и онбординг, сделав путь пользователя более понятным, быстрым и визуально привлекательным.

В США благодаря комплексным изменениям страницы приложения (ASO + дизайн) загрузки выросли на 15 394%, а показы — на 3370%*.

*Сравнивая первую половину сентября с первой неделей ноября.

Больше результатов об ASO-продвижении смотрите в первой части кейса Mindsnap.

Отзывы о сотрудничестве

Ильенко Татьяна, Client Project Manager в Netpeak Ukraine

Сотрудничество с Mindsnap было по-настоящему продуктивным: с первого дня мы работали одной командой с четким видением целей. Этот кейс еще раз доказал: оптимизация конверсии настолько же критична, как и разработка нового функционала. Иконка, скриншоты, Paywall, онбординг — каждый из этих элементов напрямую влияет на бизнес-показатели. Когда все составляющие работают синхронно, результат не заставляет долго ждать.