Что такое Google Play Custom Store Listings: подробное руководство

Что такое Google Play Custom Store Listings: подробное руководство

Custom Store Listings (CSL) — один из инструментов в консоли разработчика Google Play, предназначенный для создания альтернативных версий страницы приложения, отличающихся от основной. Эта функция позволяет маркетологам и разработчикам персонализировать контент для разных аудиторий, повышая конверсии, трафик и эффективность маркетинговых кампаний.

В этом гайде я отвечу на часто задаваемые вопросы и поделюсь опытом команды RadASO по настройке кастомных страниц приложения.

В чем практическая польза использования Custom Store Listings

Использование Custom Store Listings дает возможность адаптировать контент страницы приложения (Store listing) для разных аудиторий:

акцентировать внимание сегментов пользователей приложений и игр на наиболее приоритетном для них функционале;

демонстрировать отдельный функционал для разных стран, поскольку он зависит от региональных особенностей;

показывать альтернативные варианты страницы для пользователей, приходящих из рекламных кампаний Google Ads или промокампаний в соцсетях;

или промокампаний в соцсетях; привлекать юзеров еще на стадии тестирования продукта;

повторно привлекать неактивных пользователей и тех, кто удалил приложение;

настраивать альтернативные варианты страницы для разных групп поисковых запросов.

Альтернативные варианты страницы приложения Idle Miner Tycoon: Gold Games

Полное описание на разных версиях страницы приложения Idle Bank Tycoon: Money Empire

Таргетинг на разные аудитории повышает коэффициент конверсии страницы приложения (Store listing conversion rate).

Store listing conversion rate — доля пользователей, которые после посещения страницы приложения установили его.

Настройка Custom Store Listings способствует увеличению количества поисковых запросов, по которым ранжируется продукт, поскольку каждая такая страница индексируется отдельно.

Зачем нужны Custom Store Listings, если можно просто перевести страницу

Кастомные страницы помогают более точно учесть различия между странами:

У пользователей в разных странах могут быть одинаковые языковые настройки девайсов. Например, жители стран Латинской Америки используют латиноамериканский вариант испанского, арабских стран — общую арабскую локализацию, а британский или американский вариант английского установлен в языковых настройках пользователей во всем мире. При этом культурный контекст и потребности аудиторий в этих регионах существенно отличаются. Контент и функционал приложения могут отличаться в зависимости от стран даже при одинаковых языковых настройках. Поэтому стоит выделять те возможности, которые действительно работают в конкретном регионе.

Подробное руководство по локализации текстовых метаданных для App Store и влияние культурных и национальных особенностей.

Какие элементы Custom Store Listing можно настроить

Одновременно можно создать до 50 кастомных страниц. Для каждой страницы есть возможность добавить:

отдельное название приложения ( App name );

); иконку (App icon) ;

; описания ( Short description и Full description );

и ); графику (скриншоты, видео, Feature graphic).

Контактные данные, политика конфиденциальности, категория неизменны для всех вариантов страницы приложения.

Варианты настройки аудитории Custom Store Listing

Есть несколько возможных вариантов настройки аудитории, на которую будет нацелен Custom Store Listing.

Таргетинг на страну

Можно назначить одну страницу для нескольких стран, но для каждой страны разрешено настроить только одну такую страницу.

В настройках аудитории выберите Country/region or user state и отметьте необходимые страны в чекбоксе:

Таргетинг на состояние пользователя (user state)

В настройках аудитории выберите Country / region or user state и одно из двух возможных состояний пользователя:

Lapsed and churned — страница будет отображаться пользователям, которые не использовали приложение в течение последних 28 дней или тем, кто удалил приложение;

— страница будет отображаться пользователям, которые не использовали приложение в течение последних 28 дней или тем, кто удалил приложение; Pre-registration — страница будет показываться в странах и регионах, где приложение находится в состоянии предварительной регистрации. Предварительная регистрация проводится тогда, когда еще не состоялся релиз, то есть приложение еще нельзя найти в магазине и установить.

В странах, где приложение вышло в релиз или проходит закрытое или открытое тестирование, страница отображаться не будет.

Таргетинг по ключевым словам

Страницу будут видеть пользователи, которые ищут приложение по определенным поисковым запросам.

Для корректной настройки проанализируйте потребности сегментов пользователей, использующих разные поисковые запросы, и адаптируйте текстовые и графические метаданные в соответствии с их ожиданиями:

Альтернативные варианты страницы приложения Boo, настроенные под поисковые запросы «dating» и «make friends»

В настройках аудитории выберите Search keywords, добавьте собственные ключевые слова или воспользуйтесь теми, что предложит Google Play.

Фокусируйтесь на запросах, которые приводят заинтересованных посетителей и обеспечивают высокую конверсию:

Таргетинг на пользователей с кампаний Google Ads

В настройках аудитории выберите Google Ads campaign и введите идентификаторы групп кампаний через запятую:

Таргетинг по URL

Направляйте пользователей на альтернативную страницу стора с помощью уникального URL-адреса в кампаниях в социальных сетях, email-кампаниях, публикациях.

В настройках аудитории выберите URL и сгенерируйте URL-адрес. Укажите название параметра, описывающего особенности страницы или аудитории, на которую она настроена. Сгенерированный URL-адрес будет выглядеть так:

https://play.google.com/store/apps/details?id=[packageName]&listing=[parameter]





Как создать и настроить CSL в Google Play Console

Перед созданием кастомной страницы ознакомьтесь с гайдлайном Google Play по созданию Custom Store Listing, а также руководством по настройке метаданных.

Процесс состоит из нескольких шагов:

Перейдите в раздел Grow users → Store listing, создайте CSL:

Выберите один из доступных вариантов:

создание страницы в группе;

дублирование страницы;

создание новой страницы:

Страница, созданная в группе, унаследует графические и текстовые метаданные группы по умолчанию. Обновление метаданных в группе приведет к обновлению метаданных каждой страницы в группе. По умолчанию доступна только группа главной страницы (Default store listing group).

Чтобы создать новую группу, выберите Grow users → Store listings → Create group и настройте групповые метаданные:

Дубликат существующей страницы наследует ее метаданные, которые затем можно изменить.

Заполните раздел Listing details, указав название страницы, которое не будет отображаться пользователю, и целевую аудиторию:

Выберите процент аудитории, которой будет отображаться страница, из предложенного ряда от 10% до 100%:

Важно: после публикации страницы этот процент нельзя уменьшить.

Укажите период отображения страницы в магазине. Установите начальную и конечную даты (Run for a limited time) или выберите бессрочное отображение (Run indefinitely — no end date):

В разделе Listing assets заполните название приложения (App name), краткое (Short description) и полное описания (Full description) для каждой из необходимых локализаций:

Изменить язык по умолчанию или добавить новые локализации можно в меню Manage translations, выбрав Change default language или Select languages соответственно:

В отличие от основной страницы (Default store listing), для Custom Store Listings автоматический перевод недоступен. Поэтому переводы на все языки целевой аудитории нужно добавлять вручную.

Текстовые метаданные для вариантов английского языка можно сгенерировать с помощью искусственного интеллекта. Для этого нажмите Generate suggested descriptions using Gemini над полем Short description, введите тему и выберите Generate:

АІ Gemini от Google подготовит два варианта текстовых метаданных на основе основной страницы, темы и настроек целевой аудитории.

Для получения новых вариантов нажмите Regenerate, или Insert draft, чтобы добавить выбранный вариант в метаданные:

В разделе Graphics загрузите иконку, скриншоты для различных устройств, видео и Feature graphic. Графические метаданные должны соответствовать общим рекомендациям по графике от Google:

Видео (Preview video) должно быть загружено на YouTube со статусом «Общедоступное» и без ограничений по возрасту. Монетизацию необходимо отключить:

Нажмите Save и сохраните настройки:

При необходимости настройте приоритет отображения страниц. В разделе Store presence →Store listings →Custom store listings выберите Reorder priority. Переместите наиболее приоритетную для отображения страницу вверх:

Отправьте страницу на ревью, а после одобрения — опубликуйте изменения, выбрав соответствующую секцию в разделе Publishing overview:

После публикации проверьте отображение настроенных страниц на устройствах.

Как оценить эффективность Custom Store Listing

Прежде чем анализировать эффективность, дайте CSL достаточно времени для сбора данных. Конверсия, рассчитанная на основе незначительного количества просмотров и установок, может быть неточной.

Базовые показатели страницы — количество посещений (Store listing visitors) и конверсия (conversion rate). Они доступны в секции Custom store listings раздела Store presence →Store listings.

Сравните значение коэффициента конверсии Custom Store Listing с основной страницей. Более высокая конверсия кастомной страницы свидетельствует о ее эффективности:

Для более глубокого анализа перейдите в раздел Store performance →Store listing conversion analysis. Настройте отображение по варианту страницы (View by: Store listing), выбрав главную страницу (Main store listing) и Custom Store Listing.

При необходимости отфильтруйте данные по стране, источникам трафика, конкретным поисковым запросам:

Сравните значения и динамику количества посещений, установок, коэффициента конверсии главной и кастомной страниц:





Лучшие практики для создания эффективных CSL

Чтобы Custom Store Listings работали на результат, придерживайтесь советов, которые помогут повысить их релевантность для различных сегментов аудитории и улучшить показатели конверсии.

Определите сегменты целевой аудитории, для которых контент на странице по умолчанию наименее релевантный. Создание отдельных страниц для этих сегментов даст наибольший прирост трафика и конверсии. Например, отдельная страница для пользователей, приходящих к вам по брендовым поисковым запросам, поможет показать другой функционал, который больше соответствует их уровню осведомленности. Создавайте отдельные страницы для стран, население которых говорит на одном языке. Например, многие пользователи в мире используют английский, однако ожидания и функционал приложения в разных странах могут отличаться — контент страницы должен это учитывать. Создавайте страницы для групп стран с общим языком и одинаковым функционалом приложения. Например, отдельная страница для Чили и Аргентины будет целесообразной, если функционал в этих странах отличается от остальной Латинской Америки.

Custom Store Listings не переводятся автоматически. Для страниц, нацеленных на страны с разными языками, нужно добавить перевод для каждой из них вручную.

Избегайте пересечения аудиторий между разными CSL, чтобы пользователи не видели нерелевантный контент. Например, одна страница может быть нацелена на страну, а другая — на поисковые запросы, популярные именно в этой стране. Чтобы показывать правильную версию, установите приоритеты отображения страниц. Регулярно проводите А/В-тестирование креативов и описаний на странице. Только итеративный подход поможет достичь высокой конверсии и максимально привлечь трафик.

Выводы