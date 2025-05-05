Що таке Google Play Custom Store Listings: вичерпне керівництво

Що таке Google Play Custom Store Listings: вичерпне керівництво

Custom Store Listings (CSL) — один з інструментів у консолі розробника Google Play, призначений для створення альтернативних версій сторінки застосунку, відмінних від основної. Ця функція дає змогу маркетологам і розробникам персоналізувати контент для різних аудиторій, підвищуючи конверсії, трафік й ефективність маркетингових кампаній.

У цьому гайді я відповім на поширені питання та поділюся досвідом команди RadASO щодо налаштування кастомних сторінок застосунку.

У чому практична користь використання Custom Store Listings

Використання Custom Store Listings дає змогу адаптувати контент сторінки застосунку (Store listing) для різних аудиторій:

акцентувати увагу різних сегментів користувачів застосунків й ігор на найбільш пріоритетному для них функціоналі;

демонструвати окремий функціонал для різних країн, оскільки він залежить від регіональних особливостей;

показувати альтернативні варіанти сторінки для користувачів, що приходять з рекламних кампаній Google Ads або промокампаній в соцмережах;

або промокампаній в соцмережах; залучати юзерів ще на стадії тестування продукту;

повторно залучати неактивних користувачів і тих, хто видалив застосунок;

налаштовувати альтернативні варіанти сторінки для різних груп пошукових запитів.

Альтернативні варіанти сторінки застосунку Idle Miner Tycoon: Gold Games

Повний опис (Full description) на різних версіях сторінки застосунку Idle Bank Tycoon: Money Empire

Таргетинг на різні аудиторії підвищує коефіцієнт конверсії сторінки застосунку (Store listing conversion rate).

Store listing conversion rate — частка користувачів, що після відвідування сторінки застосунку встановили його.

Налаштування Custom Store Listings сприяє збільшенню кількості пошукових запитів, за якими ранжується застосунок, оскільки кожна така сторінка індексується окремо.

Навіщо потрібні Custom Store Listings, якщо можна просто перекласти сторінку

Кастомні сторінки допомагають більш точно врахувати відмінності між країнами:

Користувачі в різних країнах можуть мати однакові мовні налаштування девайсів. Наприклад, жителі країн Латинської Америки використовують латиноамериканський варіант іспанської, арабських країн — спільну арабську локалізацію, а британський чи американський варіант англійської встановлений у мовних налаштуваннях користувачів у всьому світі. Водночас культурний контекст і потреби аудиторій у цих регіонах істотно різняться. Контент і функціонал застосунку можуть відрізнятися залежно від країн навіть за однакових мовних налаштувань. Тому варто виділяти ті можливості, що справді працюють у конкретному регіоні.

Детальне керівництво по локалізації текстових метаданих для App Store та вплив культурних і національних особливостей.

Які елементи Custom Store Listing можна налаштувати

Можна одночасно створити до 50 кастомних сторінок. Для кожної сторінки є можливість додати:

окрему назву застосунку ( App name );

); іконку (App icon) ;

; описи ( Short description і Full description );

і ); графіку (скриншоти, відео, Feature graphic).

Контактні дані, політика конфіденційності, категорія — незмінні для всіх варіантів сторінки застосунку.

Які є варіанти налаштування аудиторії Custom Store Listing

Є кілька можливих варіантів налаштування аудиторії, на яку буде націлена Custom Store Listing.

Таргетинг на обрану країну

Можна призначити одну сторінку для кількох країн, але для кожної країни дозволено налаштувати лише одну таку сторінку.

У налаштуваннях аудиторії оберіть Country / region or user state, відмітьте необхідні країни в чекбоксі:

Таргетинг на стан користувача (user state)

У налаштуваннях аудиторії оберіть Country / region or user state й один із двох можливих станів користувача:

Lapsed and churned — сторінка буде відображатися користувачам, що не використовували застосунок протягом останніх 28 днів або юзерам, які видалили застосунок;

— сторінка буде відображатися користувачам, що не використовували застосунок протягом останніх 28 днів або юзерам, які видалили застосунок; Pre-registration — сторінка показуватиметься в країнах і регіонах, де застосунок перебуває в стані попередньої реєстрації. Попередня реєстрація проводиться тоді, коли ще не відбувся реліз застосунку, тобто його ще не можна знайти в магазині й встановити.

У країнах, де застосунок вийшов у реліз або проходить закрите чи відкрите тестування, сторінка відображатись не буде.

Таргетинг за ключовими словами

Сторінку бачитимуть користувачі, які шукають застосунок за певними пошуковими запитами.

Для коректного налаштування проаналізуйте потреби сегментів користувачів, котрі використовують різні пошукові запити, й адаптуйте текстові та графічні метадані відповідно до їхніх очікувань:

Альтернативні варіанти сторінки застосунку Boo, налаштовані під пошукові запити «dating» і «make friends»

У налаштуваннях аудиторії оберіть Search keywords, додайте власні ключові слова або скористайтеся тими, що запропонує Google Play.

Фокусуйтеся на запитах, які приводять трафік і забезпечують високу конверсію:

Таргетинг на користувачів, що приходять із кампаній Google Ads

У налаштуваннях аудиторії оберіть Google Ads campaign і введіть ідентифікатори груп кампаній через кому:

Таргетинг по URL

Спрямовуйте користувачів на альтернативну сторінку стору за допомогою унікальної URL-адреси в кампаніях у соціальних мережах, email-кампаніях, публікаціях на інтернет-ресурсах.

У налаштуваннях аудиторії оберіть URL і згенеруйте URL-адресу. Вкажіть назву параметру, що описує особливості сторінки або аудиторії, на яку вона налаштована. Згенерована URL-адреса виглядатиме так:

https://play.google.com/store/apps/details?id=[packageName]&listing=[parameter]

Як створити та налаштувати CSL у Google Play Console

Перед створенням кастомної сторінки ознайомтесь з гайдлайном Google Play зі створення Custom Store Listing, а також посібником з налаштування метаданих.

Процес складається з декількох кроків:

Перейдіть у розділ Grow users → Store listing, створіть CSL:

Оберіть один із можливих варіантів створення сторінки:

створення сторінки в групі;

дублювання сторінки;

створення нової сторінки:

Сторінка, створена в групі, успадкує графічні і текстові метадані групи за замовчуванням. Оновлення метаданих у групі призведе до оновлення метаданих кожної сторінки в групі. За замовчуванням доступна лише група головної сторінки (Default store listing group).

Щоби створити нову групу, оберіть Grow users → Store listings → Create group та налаштуйте групові метадані:

Дублікат наявної сторінки успадковує її метадані, які потім можна змінити.

Заповніть розділ Listing details, вказавши найменування сторінки, що не буде відображатися користувачеві, і цільову аудиторію:

Оберіть відсоток аудиторії, якому буде відображатися сторінка, із запропонованого ряду від 10% до 100%:

Важливо: після публікації сторінки цей відсоток не можна зменшити.

Зазначте період відображення сторінки в магазині. Встановіть початкову і кінцеву дати (Run for a limited time) або оберіть безстрокове відображення (Run indefinitely — no end date):

У розділі Listing assets заповніть назву застосунку (App name), короткий опис (Short description) і повний опис (Full description) для кожної з необхідних локалізацій:

Змінити мову за замовчуванням або додати нові локалізації можна в меню Manage translations, обравши Change default language або Select languages відповідно:

На відміну від основної сторінки (Default store listing), для Custom Store Listings автоматичний переклад недоступний. Тому переклади на всі мови цільової аудиторії потрібно додавати вручну.

Текстові метадані для різних варіантів англійської мови можна згенерувати за допомогою штучного інтелекту. Для цього натисніть Generate suggested descriptions using Gemini над полем Short description, введіть тему й оберіть Generate:



ШІ Gemini від Google підготує два варіанти текстових метаданих на основі основної сторінки, теми і налаштувань цільової аудиторії.

Для отримання нових варіантів натисніть Regenerate, або Insert draft, щоби додати обраний варіант у метадані:

У розділі Graphics завантажте іконку, скриншоти для різних пристроїв, відео та Feature graphic. Графічні метадані мають відповідати загальним рекомендаціям щодо графіки від Google:

Відео (Preview video) має бути завантажене на YouTube зі статусом «Загальнодоступне» і без обмежень за віком. Монетизацію необхідно вимкнути:

Натисніть Save, щоби зберегти налаштування:

За необхідності налаштуйте пріоритет відображення сторінок. У розділі Store presence →Store listings →Custom store listings оберіть Reorder priority. Перемістіть найбільш пріоритетну для відображення сторінку вгору:

Відправте сторінку на рев’ю, а після схвалення — опублікуйте зміни, обравши відповідну секцію в розділі Publishing overview:

Після публікації перевірте відображення налаштованих сторінок на пристроях.

Як оцінити ефективність Custom Store Listing

Перш ніж аналізувати ефективність, дайте CSL достатньо часу для збору даних. Конверсія, розрахована на основі незначної кількості переглядів і встановлень, може бути неточною.

Базові показники сторінки — кількість відвідувань (Store listing visitors) та конверсія (conversion rate). Вони доступні в секції Custom store listings розділу Store presence →Store listings.

Порівняйте значення коефіцієнта конверсії Custom Store Listing з основною сторінкою. Вища конверсія кастомної сторінки свідчить про її ефективність:

Для глибшого аналізу перейдіть у розділ Store performance →Store listing conversion analysi. Налаштуйте відображення за варіантом сторінки (View by: Store listing), обравши головну сторінку (Main store listing) та Custom Store Listing.

За потреби відфільтруйте дані за країною, джерелами трафіку, конкретними пошуковими запитами:

Порівняйте значення й динаміку кількості відвідувань, встановлень, коефіцієнта конверсії головної та кастомної сторінок:





Найкращі практики для створення ефективних CSL

Щоб Custom Store Listings працювали на результат, дотримуйтеся порад, які допоможуть підвищити їхню релевантність для різних сегментів аудиторії та покращити показники конверсії.

Визначте сегменти цільової аудиторії, для яких контент на сторінці за замовчуванням найменш релевантний. Створення окремих сторінок для цих сегментів дасть найбільший приріст трафіку і конверсії. Наприклад, окрема сторінка для користувачів, що приходять до вас за брендовими пошуковими запитами, допоможе показати інший функціонал, який більше відповідає їхньому рівню обізнаності. Створюйте окремі сторінки для країн, населення яких говорить однією мовою. Наприклад, багато користувачів у світі використовують англійську, проте очікування і функціонал застосунку в різних країнах можуть відрізнятись — контент сторінки має це враховувати. Створюйте сторінки для груп країн зі спільною мовою й однаковим функціоналом застосунку. Наприклад, окрема сторінка для Чилі й Аргентини буде доцільною, якщо функціонал у цих країнах відрізняється від решти Латинської Америки.

Custom Store Listings не перекладаються автоматично. Для сторінок, націлених на країни з різними мовами, потрібно додати переклад для кожної з них вручну.

Уникайте перетину аудиторій між різними CSL, щоби користувачі не бачили нерелевантний контент. Наприклад, одна сторінка може бути націлена на країну, а інша — на пошукові запити, популярні саме в цій країні. Щоби показувати правильну версію, установіть пріоритети відображення сторінок. Регулярно проводьте А/В-тестування креативів і описів на сторінці. Лише ітеративний підхід допоможе досягти високої конверсії та максимально залучити трафік.

Висновки