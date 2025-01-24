Як пройти рев’ю (перевірку) в App Store: огляд App Store Review Guidelines

Як пройти рев’ю (перевірку) в App Store: огляд App Store Review Guidelines

App Store дотримується суворих вимог щодо якості, функціональності, дизайну та безпеки додатків. Їхній збірник правил створює справжній головний біль як під час першої публікації, так і під час наступних оновлень.

У цій статті постараюся відносно коротко (точно коротше, ніж App Review Guidelines) розповісти, яким вимогам варто приділити особливу увагу. І поділюся інсайтами з практики RadASO.

Що таке рев’ю

Рев’ю — це процес перевірки застосунків командою Apple на відповідність усім вимогам. Його необхідно робити перед першою публікацією застосунку в магазині App Store і перед кожним оновленням.

Щоб відправити застосунок на першу перевірку:

Зареєструйтеся в Apple Developer Program. Створіть обліковий запис розробника та оплатіть річну підписку — $99. Переконайтеся, що застосунок відповідає всім вимогам App Review Guidelines. Завантажте застосунок через App Store Connect. Надішліть його на перевірку, натиснувши Submit for Review.

Зазвичай така перевірка займає 1–3 робочих дні.

Щоб перевірити застосунок перед оновленням:

Завантажте нову версію через App Store Connect. Оновіть метадані (наприклад, опис або скріншоти, якщо вони змінилися після оновлення). Додайте коментар для рев’ю-команди (наприклад, якщо для тестування потрібно використовувати певний тестовий акаунт). Надішліть нову версію на рев’ю.

Перевірка необхідна під час оновлень із функціональними змінами та при баг-фіксах. Але якщо зміни відбуваються лише на серверній стороні і клієнтський застосунок не оновлюється, рев’ю не потрібне.

Процес рев’ю для оновлень у середньому займає 1–2 дні.

Підготовка до першої перевірки

Ще на етапі створення застосунку звіряйтеся з базовим чеклістом від Apple, який допомагає підготуватися до першого рев’ю. Якщо один або декілька пунктів не будуть виконані, запуск затягнеться.

Протестуйте додаток на наявність багів і збоїв. Переконайтеся, що метадані та інша інформація точні та повні. Актуалізуйте контактну інформацію. Надайте команді App Review повний доступ до застосунку. Увімкніть внутрішні сервіси. Наприклад, якщо запускаєте інтернет-магазин, мають працювати інструменти для покупки товарів. Додайте детальну документацію щодо всіх неочевидних функцій у примітках до рев’ю. Перевірте застосунок на відповідність таким гайдам:

Основні вимоги App Store

Команда редакторів Apple перевіряє кожен застосунок на наявність шкідливих програм, здатних вплинути на безпеку та конфіденційність користувачів. Також App Store надає великого значення всьому, що стосується дітей. Завдяки цьому, їм вдається підтримувати високі стандарти і бути однією з найбезпечніших платформ для користувачів у світі.

Постараюся коротко описати основні вимоги Apple з App Review Guidelines.

Вимога 1: Безпека

Забезпечення безпеки користувачів і дотримання етичних норм є ключовими вимогами до додатків в App Store.

1. Заборонений образливий, дискримінаційний або неприйнятний контент:

образи релігії, раси та гендеру;

зображення насильства над людьми і тваринами;

заклики купити або незаконно використовувати зброю;

зображення сексуального характеру;

неправдива інформація.

2. Усі додатки з контентом, створеним користувачами, повинні мати вбудовані функції для боротьби зі зловживаннями. Це можливість:

налаштувати фільтр і заблокувати небажаний контент;

залишити скаргу та отримати оперативну відповідь;

заблокувати користувачів.

До прикладу, застосунок Instagram використовує AI для фільтрації заборонених коментарів і зображень. Також він надає можливість скаржитися на контент і блокувати користувачів.

3. Застосунки для дітей не можуть збирати особисті дані користувачів або інформацію про пристрої. Сторонні аналітичні або рекламні сервіси допускаються до такої інформації тільки за дотримання суворих умов конфіденційності.

У додатках з категорії Kids заборонені:

зовнішні посилання;

реклама;

покупки без батьківського контролю.

У батьків повинна бути можливість зайти в розділ Екранний час > Обмеження вмісту та конфіденційності на пристрої дитини, щоб керувати покупками і завантаженнями в застосунку, а також змінювати налаштування конфіденційності.

4. Команда App Review пильно стежить за додатками, які здатні становити фізичну загрозу:

медичним застосункам не можна надавати невірні дані;

додатки не можуть заохочувати вживання або сприяти продажу тютюну, алкоголю, наркотиків або азартних ігор;

заборонено заохочувати участь у небезпечних діях (наприклад, в екстремальних челенджах).

5. Додаток можуть відхилити, якщо ви не надасте актуальну контактну інформацію для зв’язку з користувачами.

6. Забезпечте захист даних користувачів, дотримуючись Apple Developer Program License Agreement.

Вимога 2: Висока продуктивність

Перед подачею додатка на перевірку, переконайтеся в його готовності.

1. Завершіть додаток:

видаліть тимчасові матеріали;

використовуйте тільки працюючі посилання;

не використовуйте приховані функції;

забезпечте належне відображення і коректну роботу вбудованих покупок.

2. Ретельно налаштуйте текстові та графічні метадані застосунку (назву, підзаголовок, опис, прев’ю, скріншоти та відео). Кілька рекомендацій:

коректно виберіть категорію;

скріншоти та відео в App Store мають демонструвати використання застосунку, актуальний функціонал та інтерфейс;

чітко опишіть вбудовані покупки.

3. Метадані для подій (In-App Events) мають бути коректними, актуальними та містити глибоке посилання (deep link) на релевантний розділ застосунку.

4. Протестуйте застосунок на стабільність на пристроях Apple:

не можна надмірно навантажувати пристрій або швидко розряджати батарею;

за можливості, додатки для iPhone мають бути сумісні з iPad;

для додатків для Apple TV має бути достатньо Siri Remote без додаткових пристроїв.

5. Врахуйте основні вимоги до програмного забезпечення:

застосунки повинні використовувати тільки публічні API і працювати на актуальній версії iOS;

заборонено завантажувати, встановлювати або виконувати код, який змінює функції програми;

використовуйте фонові служби тільки для цільових завдань застосунку.

Якщо застосунок заточений під редактор фото, він не повинен зберігати і передавати жодних особистих даних, тому що це не його цільове завдання.

6. Обов’язково створіть демоакаунт або деморежим для додатків з авторизацією, щоб команда Apple могла подивитися, як працює функціонал.

Застосунок із явними технічними проблемами відхилять, тож перевірте все двічі за допомогою бета-тесту в Test Flight. І обов’язково дотримуйтесь вимог публічного релізу.

Вимога 3: Оригінальний і зручний дизайн

Існує список вимог до дизайну застосунків. Розповім про найважливіші.

1. Копії додатків заборонені — застосунки-клони будуть видалені з магазину. Також заборонено створювати кілька ідентичних застосунків під різні Bundle ID. Це вважається спамом.

Bundle ID — це ідентифікатор, який використовується в екосистемах Apple. Він має бути унікальним для кожного додатку

2. Застосунок має пропонувати корисні функції, що відрізняють його від звичайного сайту. Якщо немає унікальних фіч, можна отримати реджект (відмову).

3. ARKit (фреймворк, який дає змогу створювати застосунки з використанням доповненої реальності) має пропонувати багатий інтегрований AR-досвід.

4. Застосунок має працювати автономно.

5. Важливо відповідати наступній документації для створення розширень:

6. Якщо додаток надає доступ до бібліотеки Apple Music:

дотримуйтесь вимог документації MusicKit;

не монетизуйте доступ до MusicKit без особливого дозволу;

забезпечте прозоре використання даних і транзакцій користувачів.

7. У разі використання для авторизації стороннього сервісу (Google, Facebook, LinkedIn тощо), запропонуйте альтернативний спосіб входу з мінімальною передачею даних.

8. Для повторюваних платежів, надайте користувачам мінімальний набір інформації при використанні Apple Pay:

які функції вони отримають;

період використання і вартість підписки;

що підписка буде активною, поки її не скасувати, і як це зробити.

9. Не монетизуйте вбудовані функції на кшталт камери або гіроскопа.

Вимога 4: Зрозуміла монетизація

1. Зробіть монетизацію прозорою:

чітко поясніть бізнес-модель у метаданих і нотатках для рецензії — неочевидність моделі/покупок затримає перевірку або призведе до реджекту;

якщо вас запідозрять у явно завищених цінах або зловлять на спробі обману — перевірку не пройдете.

2. Закупівля рейтингів і відгуків призведе до видалення застосунку і його виключення з програми Apple Developer.

3. Оплата та внутрішньоігрові покупки:

щоб активувати функціонал покупок усередині застосунку, використовуйте In-App Purchases ;

; не застосовуйте власні механізми розблокування контенту, які не вказані в гайдах App Store;

якщо в застосунку є лутбокси (від англ. loot box) — віртуальні контейнери з випадковим набором внутрішньоігрових предметів (скінів, зброї, персонажів тощо), перед купівлею обов’язково розкрийте шанси на отримання кожного типу предметів;

(від англ. loot box) — віртуальні контейнери з випадковим набором внутрішньоігрових предметів (скінів, зброї, персонажів тощо), перед купівлею обов’язково розкрийте шанси на отримання кожного типу предметів; забезпечте роботу функціоналу безкоштовного пробного періоду.

4. Підписки мають нести постійну цінність, а також бути доступними на всіх пристроях. Заборонено:

примушувати до дій, на кшталт оцінювання застосунку, для надання доступу до функціоналу;

обманювати користувачів — це призведе до видалення застосунку та виключення його з програми Apple Developer.

5. Є обмежений список застосунків, які можуть використовувати альтернативні методи оплати (крім підписки і покупок усередині застосунку). Це:

читалки (рідери) — можуть пропонувати доступ до раніше купленого контенту;

— можуть пропонувати доступ до раніше купленого контенту; мультиплатформні сервіси — надають контент, куплений на інших платформах;

— надають контент, куплений на інших платформах; сервіси для підприємств;

додатки, які допомагають здійснити послуги між двома людьми в режимі реального часу.

6. Щодо криптовалют:

є можливість зберігати віртуальну валюту на пристроях, але майнити заборонено;

робота з криптовалютами можлива виключно в країнах, де це ліцензовано та дозволено законом.

Вимога 5: Відповідність законодавству

Застосунки мають відповідати законам. Розповім, на що потрібно звернути особливу увагу.

1. У політиці конфіденційності чітко пропишіть, які дані користувачів збираєте і яким чином їх використовуєте.

2. Обов’язково отримайте згоду користувача на збір даних, зокрема анонімних. Ця згода не повинна впливати на доступ до платних функцій.

3. Просіть дозвіл користувачів на передачу даних третім особам у рекламних цілях або заради поліпшення застосунку. Якщо дані зібрали для однієї мети, а плануєте використовувати для іншої — просіть додаткову згоду.

4. Запитуйте вхід до облікового запису, тільки якщо це виправдано. Застосунок має працювати без реєстрації.

5. Запитуйте доступ тільки до даних, необхідних для роботи функціоналу.

6. Використовуйте служби геолокації, тільки якщо це виправдано функціоналом застосунку. Збирайте дані про місцезнаходження за згодою користувачів.

7. Контент має бути ліцензованим або створеним вами.

8. Не імітуйте продукти Apple і не пишіть на застосунку, що він схвалений Apple.

Категорично заборонено:

приховано отримувати дані на кшталт паролів або іншої особистої інформації користувачів;

на кшталт паролів або іншої особистої інформації користувачів; маніпулювати з дозволами користувачів (наприклад, застосунок із функціоналом постингу фото в соціальних мережах не повинен запитувати доступ до мікрофона перед надсиланням фото);

(наприклад, застосунок із функціоналом постингу фото в соціальних мережах не повинен запитувати доступ до мікрофона перед надсиланням фото); збирати дані про встановлені на пристроях застосунки ;

; передавати або використовувати особисті дані користувачів без їхнього дозволу ;

; використовувати дані про здоров’я в маркетингових цілях.

Для додатків, що проводять дослідження, необхідні:

згода учасників;

схвалення незалежного етичного комітету.

Якщо контекст застосунку стосується соцопитувань без ризику, вимоги можуть бути спрощені. Якщо це медичне дослідження, обов’язково дотримуйтесь суворих стандартів.

Щодо додатків для дітей:

Дотримуйтесь вимог COPPA (Children’s Online Privacy Protection) і GDPR (European Union’s General Data Protection Regulation), а також інших законів конфіденційності. Не розміщуйте рекламу і не збирайте аналітику, за винятком рідкісних випадків.

Рев’ю: схвалення, відмова та апеляція

Розповім, що відбувається після відправлення застосунку на рев’ю.

У середньому, проходження рев’ю займає від 8 до 24 годин. Команда App Review прагне зробити перевірку швидкою, однак якщо застосунок складний, процес затягується. У критичній ситуації можна запросити прискорення перевірки, але будьте чесними, неправдива інформація загрожує відмовою в майбутніх проєктах. Якщо застосунок схвалили, публікація застосунку на всіх вітринах App Store (Today, Apps тощо) займе близько доби. Якщо дата релізу встановлена в майбутньому, застосунок не опублікують до зазначеного часу. У разі відмови ситуація може затягнутися на місяці. Але ви отримаєте детальний фідбек від команди App Review і матимете змогу врахувати всі нюанси в наступній версії білда. Є можливість подати апеляцію, якщо ви не згодні з результатом рев’ю. Для цього потрібно відповісти на фідбек. В апеляції можна пропонувати поліпшення для внесення змін у керівництвах Apple.

Ви можете відстежувати актуальний статус рев’ю в App Store Connect.

Поширені причини відмови за версією RadASO

Я зібрав досвід нашої команди, щоб поділитися моментами, з якими стикаємося найчастіше. Команда App Review прискіпливо перевіряє застосунок уперше, і реджекти можна отримати з різноманітних причин.

Переконайтеся, що у вас достатньо зображень реального інтерфейсу на скріншотах. Наприклад, трьох скріншотів із мокапами інтерфейсу і ще трьох рекламних із популярними товарами — замало. Потрібно додати додаткові скріншоти з мокапами інтерфейсу. Не використовуйте мокап смартфона для відео. Це стає причиною реджекту. Акуратно вживайте назви брендів у видимій частині метаданих. Наприклад, фраза «for Samsung» може призвести до реджекту, хоча ви лише намагалися позначити, для кого це рішення. Не згадуйте Android. Фраза «Це універсальний пульт управління смарт-телевізорами Apple, Samsung і Android» призведе до реджекту. In-App Events (події всередині додатків) мають відповідати правилам Apple. Часом мені доводилося створювати новий івент по кілька разів, поки не знайшов золоту середину. Важливо читати причину відмови і вносити правки в івент на підставі фідбеку.

Команда, яка перевіряє In-App Events, йде на вихідні з вечора п’ятниці до вечора неділі. Ви дізнаєтеся, чи пройшов івент рев’ю, ввечері в неділю за центральноєвропейським часом.

Висновок