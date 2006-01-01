Журнал
Олексій Стенгач
Автор NJ з 2024
Позиція:
ASO Specialist
Компанія:
RadASO
Інформація про себе
ASO Specialist в RadASO.
Свіжі матеріали
Кейси
App Marketing
467
0
Як без глобального редизайну збільшити конверсію в Google Play: кейс eSIM Plus
Кейси
App Marketing
1213
8
Кейс просування аптечного застосунку в App Store: +750% показів, +105% завантажень
Кейси
App Marketing
829
8
Як отримати +26,5% трафіку і +15,5% завантажень у Google Play через CSL — кейс Nicegram
Кейси
App Marketing
1338
8
Як ми оновили сторінку COMFY і підвищили конверсію в App Store та Google Play
App Marketing
991
2
Apple App Store Featuring: Як потрапити в рекомендовані застосунки. Покроковий посібник
Кейси
App Marketing
1000
7
Перші кроки в ASO для VR-застосунків: Кейс просування HaloSphere у Vision Pro App Store
App Marketing
1989
2
Як пройти рев’ю (перевірку) в App Store: огляд App Store Review Guidelines
App Marketing
1102
1
Як оптимізувати конверсії для сторінок застосунку в App Store і Google Play
App Marketing
1116
2
Найпопулярніші ключові слова в App Store — І півріччя 2024 року. Тенденції та прогнози
