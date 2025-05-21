Apple App Store Featuring: Як потрапити в рекомендовані застосунки. Покроковий посібник

Apple App Store Featuring: Як потрапити в рекомендовані застосунки. Покроковий посібник

Потрапляння в рекомендації Apple App Store: переваги та кроки для розміщення вашого застосунку на головній сторінці

Потрапити в рекомендації App Store (Featuring) — амбітна мета для розробників і маркетологів. Фічеринг може суттєво збільшити кількість установок, посилити впізнаваність бренду й стати маркером довіри для користувачів.

У цій статті ділюся досвідом команди RadASO та розповідаю, чому це потрібно кожному застосунку і як цього досягти.

Розміщення в App Store: переваги для застосунку

Featuring — це відбір застосунків і ігор редакторами App Store для просування на головній сторінці магазину або у спеціальних добірках.

Вітрина App Store відображається в кількох вкладках:

Today — історії, інтерв’ю, «Застосунок дня» / «Гра дня»;

— історії, інтерв’ю, «Застосунок дня» / «Гра дня»; Apps — тематичні добірки застосунків;

— тематичні добірки застосунків; Games — підбірки ігор.

Приклад відображення вітрини App Store в кількох вкладках

Частота оновлення фічерингу в App Store

Вкладка «Сьогодні» (Today Tab) оновлюється щодня. У ній з’являються нові історії, добірки застосунків та інтерв’ю з розробниками. Колекції та тематичні добірки. Оновлення відбувається щотижня або з іншою періодичністю — залежно від тематики та сезону. Окремі застосунки: можуть потрапити на головну сторінку чи до добірок на кілька днів або навіть тижнів.

Переваги показу застосунку на головній сторінці

Розміщення на головній сторінці — потужний інструмент для зростання. Це особливо корисно на етапах запуску продукту або для повторного залучення користувачів.

Серед переваг:

збільшення видимості;

ріст кількості показів та встановлень;

визнання з боку команди Apple — схвалення технічної якості застосунку, що посилює довіру та заохочує подальші встановлення.

Редактори Apple часто підтримують нові застосунки або ігри, особливо від менших студій, допомагаючи їм отримати більше показів і завантажень на старті.

Фічеринг — це ефективний спосіб привернути увагу до важливих оновлень або подій у застосунку, щоб утримувати та повертати користувачів.

Критерії, яким має відповідати застосунок

Щоб опинитися в рекомендаціях App Store, застосунок має відповідати стандартам якості Apple.

1. Висока якість дизайну:

UI/UX — інтуїтивний дизайн та візуально приваблива сторінка продукту забезпечать перевагу;

інтуїтивний дизайн та візуально приваблива сторінка продукту забезпечать перевагу; продуктивність — плавні анімації, мінімум помилок і максимально швидке завантаження.

2. Технології та можливості Apple:

нові функції iOS — інтегруйте API та нові можливості системи, як-от ARKit, Siri Shortcuts, віджети;

інтегруйте API та нові можливості системи, як-от ARKit, Siri Shortcuts, віджети; пристрої — забезпечте підтримку актуальних моделей iPhone і iPad.

3. ASO:

метадані — назва й підзаголовок мають чітко передавати суть застосунку та містити релевантні пошукові запити;

назва й підзаголовок мають чітко передавати суть застосунку та містити релевантні пошукові запити; іконка — має бути чіткою, впізнаваною й привабливою;

має бути чіткою, впізнаваною й привабливою; скриншоти та відео — демонструй ключову функціональність і унікальну цінність застосунку.

4. Оцінки користувачів та відгуки:

відгуки — заохочуйте користувачів залишати відгуки, особливо після позитивного досвіду у застосунку;

заохочуйте користувачів залишати відгуки, особливо після позитивного досвіду у застосунку; зворотний зв’язок — відповідайте швидко й по суті, щоби користувачі відчували залучення та увагу.

5. Маркетинг:

просування застосунку — кампанії, активність у соціальних мережах і пресрелізи важливі на етапі перед запуском;

кампанії, активність у соціальних мережах і пресрелізи важливі на етапі перед запуском; співпраця з інфлюенсерами — партнерство з блогерами й лідерами думок допоможуть залучити увагу та підвищити довіру.

6. Оновлення:

часті оновлення — регулярно вдосконалюйте застосунок: виправляти помилки, покращувати продуктивність, додавайте нові функції;

регулярно вдосконалюйте застосунок: виправляти помилки, покращувати продуктивність, додавайте нові функції; що нового — пишіть зрозумілий і змістовний опис змін у кожній версії, щоби користувачі бачили цінність оновлень.

7. Локалізація:

кілька мов — використовуйте всі доступні локалі в регіонах, де ви просуваєтеся;

використовуйте всі доступні локалі в регіонах, де ви просуваєтеся; культурна актуальність — адаптуйте контент до культурного контексту різних аудиторій, уникаючи стереотипів і недоречних образів.

8. Дотримання правил Apple:

правила App Store — переконайтеся, що застосунок відповідає всім вимогам перегляду, щоб уникнути відхилення;

— переконайтеся, що застосунок відповідає всім вимогам перегляду, щоб уникнути відхилення; конфіденційність і безпека — приділяйте особливу увагу захисту даних користувачів, це один із ключових пріоритетів Apple.

9. Унікальні функції:

будьте особливим — оригінальна функціональність допоможе вирізнитися серед конкурентів;

оригінальна функціональність допоможе вирізнитися серед конкурентів; реальні рішення — функції мають задовольняти конкретні потреби й запити аудиторії.

Детальніше про те, як просувати мобільний застосунок в App Store у 2025 році.

Запит на розміщення в Featuring

Перш ніж подати заявку, переконайтеся, що застосунок коректно працює. Команда Apple Review самостійно вирішує, на якій вкладці його розмістити.

Процес подання заявки складається з кількох етапів:

Зайдіть у свій кабінет в App Store Connect. На головній сторінці в розділі Featuring оберіть Nominations.

Getting Featured on the App Store — це вступна сторінка, де пояснюються критерії відбору та принципи фічерингу. Уважно вивчіть вимоги, щоби подати якісну заявку і зрозуміти очікування Apple.

Get Started — це перший крок після ознайомлення з умовами. Тут ви підтверджуєте намір подати заявку та створюєте нову номінацію — без цього етапу форма не буде активною.

Якщо у вас декілька заявок, їх можна подати всі разом, заповнивши темплейт і завантаживши його.

Name Your Nomination. Дайте коротку, інформативну назву події — це перше, що бачить редактор.

Choose a Type. На цьому етапі вкажіть причину подання — запуск нового застосунку, масштабне оновлення або новий контент. Правильно обраний тип допоможе редакторам швидше зрозуміти суть події й розглянути заявку у відповідному редакційному контексті.

Add a Description. Опишіть унікальність застосунку, ключовий функціонал та його відповідність цінностям Apple. Саме тут формується перше враження про продукт — використовуйте цей простір стратегічно, щоби переконати редакторів у доцільності фічерингу.

Choose a Publish Date. Вкажіть точну дату релізу, оновлення або події. Apple рекомендує обирати дату, що настає щонайменше через три тижні після подання заявки — це дає редакторам час на розгляд і підготовку потенційного фічерингу.

Entry Form. Не ігноруйте жодне поле. Докладно опишіть цінність застосунку, його унікальність і користь для аудиторії. Це головна частина заявки — переконайте Apple, що ваш продукт вартий уваги.

Additional Information. Додайте пов’язані застосунки, країни, локалізації, події та платформи. Надайте редакторам якомога більше інформації про застосунок, щоби підібрати найкращий формат фічерінгу.

Related Apps. Вкажіть інші застосунки або ті, які пов’язані з поточним — так Apple зможе скласти добірку або показати екосистему продуктів.

Вкажіть інші застосунки або ті, які пов’язані з поточним — так Apple зможе скласти добірку або показати екосистему продуктів. Relevant Countris or Regions. Напишіть, у яких країнах ваш застосунок найбільш актуальний — ця інформація допоможе обрати вдалий фічеринг саме для вашої аудиторії.

Напишіть, у яких країнах ваш застосунок найбільш актуальний — ця інформація допоможе обрати вдалий фічеринг саме для вашої аудиторії. In-App Events. Додайте активні або заплановані події всередині застосунку. До заявки можна прив’язати кілька подій — використовуйте цю можливість стратегічно.

Додайте активні або заплановані події всередині застосунку. До заявки можна прив’язати кілька подій — використовуйте цю можливість стратегічно. Helpful Details . Поділіться важливою інформацією про ваш продукт: історія створення застосунку, соціальний вплив, цікаві факти чи досягнуті результати.

. Поділіться важливою інформацією про ваш продукт: історія створення застосунку, соціальний вплив, цікаві факти чи досягнуті результати. Platforms. Виберіть усі платформи, на яких доступний застосунок. Чим ширша підтримка — тим більше шансів на фічеринг.

Виберіть усі платформи, на яких доступний застосунок. Чим ширша підтримка — тим більше шансів на фічеринг. Localization. Перерахуйте, якими мовами доступний застосунок і сторінка в App Store.

Перерахуйте, якими мовами доступний застосунок і сторінка в App Store. Supplemental Materials. Додайте будь-які додаткові матеріали — промовідео, банери, презентації чи посилання в медіа. Це допоможе краще представити вас у фічерингу.

Порада: заповнюйте кожен пункт ретельно — редактори Apple читають заявки вручну, і повна, чітка інформація значно підвищує шанси на фічеринг.

Коли всі поля заповнені, натисніть Submit Nomination, щоби надіслати заявку.

Скільки чекати на розгляд заявки

Процес розгляду триває до 30 днів. У разі схвалення Apple надішле лист на електронну пошту, прив’язану до акаунта власника. Якщо рішення негативне — жодного сповіщення не надходить.

Можна відправити заявку повторно — технічно це можливо, але абсолютно марно.

Зверніть увагу: навіть перспективні застосунки можуть не отримати відповіді. Це не означає, що ви зробили щось не так — App Store має обмежений редакційний ресурс.

Якщо заявку схвалено, в App Store Connect з’явиться новий розділ для завантаження маркетингових матеріалів: графіки, банерів, скрінів інтерфейсу у високій якості. . Ці елементи потрібні для створення редакційного контенту — наприклад, Today Story або добірок у вкладках Apps/Games.

Застосунок потрапив у Featuring — що далі

Щоби повністю використати цю можливість, варто врахувати кілька важливих моментів:

Відстежуйте ефективність — слідкуйте за завантаженнями, залученістю користувачів і швидко виправляйте виявлені помилки. Оптимізуйте UX — плавний процес онбордингу та сильна підтримка покращують користувацький досвід. Активуйте маркетинг — просувайте застосунок у соціальних мережах і через пресрелізи, заохочуйте користувачів залишати відгуки. Утримуйте аудиторію — залучайте користувачів через оновлення та відповіді на їхні відгуки. Керуйте трафіком — переконайтеся, що сервери витримують підвищення навантаження. Посилюйте видимість — використовуйте крос-промоції, акції та покращуйте сторінку застосунку в магазині. Аналізуйте і вдосконалюйте — вивчайте дані після фічерінгу для постійного покращення.

Висновки

Потрапляння в рекомендації App Store — завдання непросте, але цілком реальне.