Apple App Store Featuring: Як потрапити в рекомендовані застосунки. Покроковий посібник
Потрапляння в рекомендації Apple App Store: переваги та кроки для розміщення вашого застосунку на головній сторінці
Потрапити в рекомендації App Store (Featuring) — амбітна мета для розробників і маркетологів. Фічеринг може суттєво збільшити кількість установок, посилити впізнаваність бренду й стати маркером довіри для користувачів.
У цій статті ділюся досвідом команди RadASO та розповідаю, чому це потрібно кожному застосунку і як цього досягти.
Розміщення в App Store: переваги для застосунку
Featuring — це відбір застосунків і ігор редакторами App Store для просування на головній сторінці магазину або у спеціальних добірках.
Вітрина App Store відображається в кількох вкладках:
- Today — історії, інтерв’ю, «Застосунок дня» / «Гра дня»;
- Apps — тематичні добірки застосунків;
- Games — підбірки ігор.
Приклад відображення вітрини App Store в кількох вкладках
Частота оновлення фічерингу в App Store
- Вкладка «Сьогодні» (Today Tab) оновлюється щодня. У ній з’являються нові історії, добірки застосунків та інтерв’ю з розробниками.
- Колекції та тематичні добірки. Оновлення відбувається щотижня або з іншою періодичністю — залежно від тематики та сезону.
- Окремі застосунки: можуть потрапити на головну сторінку чи до добірок на кілька днів або навіть тижнів.
Переваги показу застосунку на головній сторінці
Розміщення на головній сторінці — потужний інструмент для зростання. Це особливо корисно на етапах запуску продукту або для повторного залучення користувачів.
Серед переваг:
- збільшення видимості;
- ріст кількості показів та встановлень;
- визнання з боку команди Apple — схвалення технічної якості застосунку, що посилює довіру та заохочує подальші встановлення.
Редактори Apple часто підтримують нові застосунки або ігри, особливо від менших студій, допомагаючи їм отримати більше показів і завантажень на старті.
Фічеринг — це ефективний спосіб привернути увагу до важливих оновлень або подій у застосунку, щоб утримувати та повертати користувачів.
Критерії, яким має відповідати застосунок
Щоб опинитися в рекомендаціях App Store, застосунок має відповідати стандартам якості Apple.
1. Висока якість дизайну:
- UI/UX — інтуїтивний дизайн та візуально приваблива сторінка продукту забезпечать перевагу;
- продуктивність — плавні анімації, мінімум помилок і максимально швидке завантаження.
2. Технології та можливості Apple:
- нові функції iOS — інтегруйте API та нові можливості системи, як-от ARKit, Siri Shortcuts, віджети;
- пристрої — забезпечте підтримку актуальних моделей iPhone і iPad.
3.
- метадані — назва й підзаголовок мають чітко передавати суть застосунку та містити релевантні пошукові запити;
- іконка — має бути чіткою, впізнаваною й привабливою;
- скриншоти та відео — демонструй ключову функціональність і унікальну цінність застосунку.
4. Оцінки користувачів та відгуки:
- відгуки — заохочуйте користувачів залишати відгуки, особливо після позитивного досвіду у застосунку;
- зворотний зв’язок — відповідайте швидко й по суті, щоби користувачі відчували залучення та увагу.
5. Маркетинг:
- просування застосунку — кампанії, активність у соціальних мережах і пресрелізи важливі на етапі перед запуском;
- співпраця з інфлюенсерами — партнерство з блогерами й лідерами думок допоможуть залучити увагу та підвищити довіру.
6. Оновлення:
- часті оновлення — регулярно вдосконалюйте застосунок: виправляти помилки, покращувати продуктивність, додавайте нові функції;
- що нового — пишіть зрозумілий і змістовний опис змін у кожній версії, щоби користувачі бачили цінність оновлень.
7. Локалізація:
- кілька мов — використовуйте всі доступні локалі в регіонах, де ви просуваєтеся;
- культурна актуальність — адаптуйте контент до культурного контексту різних аудиторій, уникаючи стереотипів і недоречних образів.
8. Дотримання правил Apple:
- правила App Store — переконайтеся, що застосунок відповідає всім вимогам перегляду, щоб уникнути відхилення;
- конфіденційність і безпека — приділяйте особливу увагу захисту даних користувачів, це один із ключових пріоритетів Apple.
9. Унікальні функції:
- будьте особливим — оригінальна функціональність допоможе вирізнитися серед конкурентів;
- реальні рішення — функції мають задовольняти конкретні потреби й запити аудиторії.
Детальніше про те, як просувати мобільний застосунок в App Store у 2025 році.
Запит на розміщення в Featuring
Перш ніж подати заявку, переконайтеся, що застосунок коректно працює. Команда Apple Review самостійно вирішує, на якій вкладці його розмістити.
Процес подання заявки складається з кількох етапів:
- Зайдіть у свій кабінет в App Store Connect. На головній сторінці в розділі Featuring оберіть Nominations.
- Getting Featured on the App Store — це вступна сторінка, де пояснюються критерії відбору та принципи фічерингу. Уважно вивчіть вимоги, щоби подати якісну заявку і зрозуміти очікування Apple.
- Get Started — це перший крок після ознайомлення з умовами. Тут ви підтверджуєте намір подати заявку та створюєте нову номінацію — без цього етапу форма не буде активною.
Якщо у вас декілька заявок, їх можна подати всі разом, заповнивши темплейт і завантаживши його.
- Name Your Nomination. Дайте коротку, інформативну назву події — це перше, що бачить редактор.
- Choose a Type. На цьому етапі вкажіть причину подання — запуск нового застосунку, масштабне оновлення або новий контент. Правильно обраний тип допоможе редакторам швидше зрозуміти суть події й розглянути заявку у відповідному редакційному контексті.
- Add a Description. Опишіть унікальність застосунку, ключовий функціонал та його відповідність цінностям Apple. Саме тут формується перше враження про продукт — використовуйте цей простір стратегічно, щоби переконати редакторів у доцільності фічерингу.
- Choose a Publish Date. Вкажіть точну дату релізу, оновлення або події. Apple рекомендує обирати дату, що настає щонайменше через три тижні після подання заявки — це дає редакторам час на розгляд і підготовку потенційного фічерингу.
- Entry Form. Не ігноруйте жодне поле. Докладно опишіть цінність застосунку, його унікальність і користь для аудиторії. Це головна частина заявки — переконайте Apple, що ваш продукт вартий уваги.
- Additional Information. Додайте пов’язані застосунки, країни, локалізації, події та платформи. Надайте редакторам якомога більше інформації про застосунок, щоби підібрати найкращий формат фічерінгу.
- Related Apps. Вкажіть інші застосунки або ті, які пов’язані з поточним — так Apple зможе скласти добірку або показати екосистему продуктів.
- Relevant Countris or Regions. Напишіть, у яких країнах ваш застосунок найбільш актуальний — ця інформація допоможе обрати вдалий фічеринг саме для вашої аудиторії.
- In-App Events. Додайте активні або заплановані події всередині застосунку. До заявки можна прив’язати кілька подій — використовуйте цю можливість стратегічно.
- Helpful Details. Поділіться важливою інформацією про ваш продукт: історія створення застосунку, соціальний вплив, цікаві факти чи досягнуті результати.
- Platforms. Виберіть усі платформи, на яких доступний застосунок. Чим ширша підтримка — тим більше шансів на фічеринг.
- Localization. Перерахуйте, якими мовами доступний застосунок і сторінка в App Store.
- Supplemental Materials. Додайте будь-які додаткові матеріали — промовідео, банери, презентації чи посилання в медіа. Це допоможе краще представити вас у фічерингу.
Порада: заповнюйте кожен пункт ретельно — редактори Apple читають заявки вручну, і повна, чітка інформація значно підвищує шанси на фічеринг.
- Коли всі поля заповнені, натисніть Submit Nomination, щоби надіслати заявку.
Скільки чекати на розгляд заявки
Процес розгляду триває до 30 днів. У разі схвалення Apple надішле лист на електронну пошту, прив’язану до акаунта власника. Якщо рішення негативне — жодного сповіщення не надходить.
Можна відправити заявку повторно — технічно це можливо, але абсолютно марно.
Зверніть увагу: навіть перспективні застосунки можуть не отримати відповіді. Це не означає, що ви зробили щось не так — App Store має обмежений редакційний ресурс.
Якщо заявку схвалено, в App Store Connect з’явиться новий розділ для завантаження маркетингових матеріалів:
Застосунок потрапив у Featuring — що далі
Щоби повністю використати цю можливість, варто врахувати кілька важливих моментів:
- Відстежуйте ефективність — слідкуйте за завантаженнями, залученістю користувачів і швидко виправляйте виявлені помилки.
- Оптимізуйте UX — плавний процес онбордингу та сильна підтримка покращують користувацький досвід.
- Активуйте маркетинг — просувайте застосунок у соціальних мережах і через пресрелізи, заохочуйте користувачів залишати відгуки.
- Утримуйте аудиторію — залучайте користувачів через оновлення та відповіді на їхні відгуки.
- Керуйте трафіком — переконайтеся, що сервери витримують підвищення навантаження.
- Посилюйте видимість — використовуйте крос-промоції, акції та покращуйте сторінку застосунку в магазині.
- Аналізуйте і вдосконалюйте — вивчайте дані після фічерінгу для постійного покращення.
Висновки
Потрапляння в рекомендації App Store — завдання непросте, але цілком реальне.
- Apple обирає застосунки для фічерингу на основі не лише їхньої популярності, а й від відповідності стандартам якості, інноваційності, користувацького досвіду та технічного рівня.
- Важливо не лише вдосконалювати продукт, а і грамотно просувати його, використовуючи всі можливості, які відкриває App Store.
- Хоча гарантій потрапляння до рекомендацій App Store немає, але є стратегія: покращуйте застосунок, підкреслюйте сильні сторони, дотримуйтеся рекомендацій Apple — і ваш застосунок має всі шанси з’явитися на головній сторінці App Store.
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