Вплив відгуків і оцінок на ASO та просування додатків

Вплив відгуків і оцінок на ASO та просування додатків

В App Store та Google Play існує велика кількість факторів, які впливають на ранжування та конверсію застосунку. У цій статті з перших вуст від спеціалістки RadASO про вплив рейтингу і відгуків на ASO та просування додатків в обох сторах.

Що таке рейтинг мобільних додатків?

В першу чергу, це показник якості застосунку. Рейтинг ґрунтується на оцінках, які ставлять користувачі у вигляді зірочок, де 1 — мінімальна оцінка, 5 — максимальна.

Відгуки — це текстові коментарі, в яких користувачі діляться своєю думкою про застосунок.

В обох сторах рейтинг застосунку відображається:

у пошуку;

на сторінці застосунку;

у блоці відгуків.

Перш ніж завантажити застосунок, користувачі вивчають його рейтинг та коментарі. Ось кілька показників, на які вони орієнтуються.

Кількість оцінок

Користувачі звертають увагу не лише на рейтинг, а й на кількість оцінок, на основі яких цей рейтинг сформовано. Адже одна справа, коли рейтинг застосунку 5 і він має більше сотні або тисячі оцінок, а інша — коли рейтинг такий же високий, а оцінок всього лише кілька десятків.

Середній показник рейтингу

З дослідження Apptentive бачимо, що більшість користувачів схильні до встановлення застосунків, рейтинг яких не менше 4*.

Зростання рейтингу з 2 до 3 зірок може збільшити конверсію на 306%, а з 3 до 4 зірок — на 92%.

Тому для обох сторів дуже важливо підтримувати рейтинг застосунку на рівні мінімум 4, а в умовах високої конкуренції — не менше 4,5.

Featured-відгуки

Featured-відгуки (топ-відгуки) — це вибрані алгоритмами сторів відгуки, які відображаються безпосередньо на сторінці застосунку.

Відображення в App Store

В App Store на сторінці застосунку у видимій частині відображається лише один відгук на IPhone та два на IPad. Це і є featured-відгуки, тому на них варто акцентувати основну увагу.

Щоб переглянути решту, необхідно натиснути See All, і тоді відобразяться усі відгуки, які можна відсортувати.

Відображення в Google Play

У Google Play у видимій частині відображається три відгуки (featured). А вже натиснувши кнопку See All Reviews, можна побачити решту та відсортувати їх.

Відзначимо також, що в Google Play, коли користувач оцінює застосунок та залишає відгук, стор пропонує йому відповісти на додаткові запитання. Проте ця функція опціональна, і далеко не всі користувачі витрачатимуть на неї час.

Які відгуки можуть потрапити у Featured-відгуки:

розширені коментарі з великою кількістю символів;

Середня довжина featured-відгуків — >40 слів, а серед відгуків, які не були зафічерені, <10 слів.

відгуки, з якими згодні більшість користувачів.

Середня кількість лайків у зафічерених відгуків — 30, в інших — 2.

Як прибрати негативний фічер-відгук

Можна змістити негативний відгук із зафічереного, якщо він набере певну кількість відміток «не корисний». Ця кількість визначається індивідуально для кожного застосунку.

Ви можете витіснити інші зафічерені відгуки, нарощуючи кількість відміток «Helpful» на позитивних відгуках, які хочете бачити на першій сторінці застосунку.

Є опція запросити видалення відгуків, які порушують правила сторів. Наприклад, відправити скаргу, написати в чат служби підтримки. Водночас скаржитись не тільки від імені розробника, але й від імені користувачів.



Наприклад, ось так в консолі Google Play можна подати скаргу на будь-який відгук, відправивши його на рев’ю.

А ось таким чином можна поскаржитись від імені користувача.

Проте немає гарантії, що негатив вдасться замінити на позитив. За нашими спостереженнями, Google Play найчастіше фічерить відгуки з різними оцінками, тобто серед трьох зафічерених відгуків зустрічаються як позитивні, так і негативні. Тому якщо вам вдастся витіснити з видимої частини сторінки один негативний відгук, замість нього з’явиться інший, але є висока ймовірність, що він також буде негативним.

В App Store інша ситуація — у видимій частині можуть виявитись як виключно негативні, так і лише позитивні відгуки. На прикладі багатьох застосунків ми також побачили закономірність, що в зафічерені відгуки потрапляють останні, найновіші коментарі від користувачів.

Вплив рейтингу та відгуків на конверсію та ключові показники

Припустимо, ви хочете завантажити застосунок для підбору або створення зачісок. У пошуковій видачі Google Play знаходите кілька схожих за функціоналом. А тепер спробуйте не зважати на іконку, скріншоти, відео, опис, заголовок, а зверніть увагу лише на рейтинг та відгуки. Який додаток ви обрали б?

Перший має 40 тисяч оцінок і рейтинг 4,6. У зафічерених відгуках користувачі пишуть, що застосунок дуже корисний. Розробники відповідають на зауваження та дякують за гарні відгуки.

Другий застосунок має менше відгуків — 9 тисяч, і рейтинг нижче — 2,7. Прочитавши коментарі незадоволених користувачів, які до того ж залишені без уваги розробників, навряд у вас виникне бажання встановити даний застосунок, чи не так?

Ще один приклад для іншої ніші App Store.

Якщо подивитись на пошукову видачу за запитом «English», уже з першого погляду найменше хочеться встановити застосунок «English Grammar in Use». Серед усіх інших він має найнижчий рейтинг і водночас найменшу кількість оцінок.

Відкривши сторінку застосунку та побачивши негативні відгуки на першій сторінці, враження про застосунок точно не зміняться у кращий бік.

І навпаки, часто розробники демонструють свій високий рейтинг та гарні відгуки на скріншотах. Це ще один доказ своєї переваги для цільової аудиторії.

Отже, якщо ви хочете підвищити конверсію вашого застосунку, приділяйте увагу не лише роботі з графічними елементами, а й відгукам та рейтингу. Важливо утримувати його на рівні не нижче 4, а ще краще — від 4.5.

Рейтинг та відгуки застосунку впливають на:

конверсію у встановлення;

видимість і сортування застосунку в результатах пошуку;

покупки;

репутацію бренда;

подальший розвиток мобільного додатку розробником.

Вплив на конверсію у встановлення

Phiture провели цікаве дослідження щодо впливу рейтингу та відгуків на конверсію.

Коротко про результати:

Відгуки та рейтинг — одні з найвагоміших елементів, на які звертають увагу користувачі перед завантаженням додатку. Більше 40% опитаних на основі власних спостережень назвали рейтинги та відгуки важливи для ухвалення рішення щодо встановлення застосунку. Більшість користувачів звертають увагу на рейтинг і віддають перевагу тим застосункам, у яких цей показник має вище значення. Серед усіх відгуків користувачі найчастіше читають кілька найновіших коментарів. Серед опитуваних є також ті, хто користується фільтром та читають саме негативні відгуки, щоб виявити проблеми застосунку. Кілька рецензентів відповіли, що більше схильні довіряти відгукам, на які є відповідь від розробників.





Середній показник рейтингу. Кількість оцінок, на основі яких рейтинг сформований. Featured-відгуки. Отже, можемо зробити висновок, що на конверсію у встановлення головним чином впливають:

Вплив на видимість застосунку

Показник рейтингу значно впливає на видимість застосунку:

1. В Google Play є фільтр, що дозволяє обрати застосунки з рейтингом від 4 або навіть від 4,5. Якщо користувач ним скористається, додатки з низьким рейтингом просто не відобразяться у результатах пошуку.

В App Store фільтр за конткретним показником не передбачений, проте застосунки можна відсортувати за рейтингом від найвищого до найнижчого.

Тому якщо показник рейтингу вашого застосунку менше, ніж у конкурентів, ви будете знаходитись значно нижче у пошуковій видачі, і шанси на встановлення, звісно, теж нижчі.

2. Нагадаю, рейтинг та відгуки значно впливають на конверсію з показів у встановлення. У свою чергу, це відображається на позиціях застосунку, його видимості в пошуку. Як відомо, один з головних факторів ранжування в обох сторах — це кількість встановлень.

Зверніть увагу на пошукову видачу за будь-яким запитом — застосунки з низьким рейтингом можна знайти в топі лише в поодиноких випадках.

Бiльш того, вищі позиції мобільного додатку та більша кількість встановлень підвищують ймовірність фічерінгу — як наслідок, додаток може з’явитись у ТОП категорії, тематичних добірках тощо. А це значить, що ваш застосунок опиниться у найвидніших місцях сторів і може отримати ще більше встановлень. Щоб це довести, ми провели аналіз, результатами якого готові поділитись з вами.

Аналіз рейтингу застосунків у топі категорій в App Store

Ми в RadASO провели дослідження, щоб визначити середній рейтинг мобільних додатків, що знаходяться в першій трійці серед топу категорій в App Store.

Критерії для аналізу:

усі країни з кількістю користувачів понад 7 мільйонів;

усі категорії в App Store.

І ось що ми побавили.

Переважна більшість застосунків, що знаходяться першій трійці серед топу категорій, мають рейтинг від 4 і вище. У Великобританії таких застосунків найбільше — 91%, найменше у Кореї — 68%. Середній показник серед усіх країн — 78%. Значно менше застосунків у топі категорій з рейтингом від 3, але менше 4. Найбільше їх у Японії — 21%, найменше у Великобританії — усього 7%. Середній показник серед усіх країн склав 14%. Найменше застосунків у топі категорій серед трійки лідерів з рейтингом нижче 3. Найбільше таких застосунків у Кореї — 12%, найменше у Великобританії — 2%. Середній показник по всіх країнах — 7,5%. Середній рейтинг серед усіх категорій в усіх країнах — 4,29. Найнижчий середній рейтинг мають застосунки із категорії Education — 3,59. Найвищий середній рейтинг у застосунків категорії Health & Fitness — 4,63.

Які висновки можна зробити?

Рейтинг точно впливає на конверсію, відповідно на кількість встановлень і появу застосунку в топі категорій. Де більшість застосунків мають рейтинг вище 4.

Рейтинг є лише додатковим фактором впливу. Значно більшу роль відіграють кількість встановлень, частота і тривалість користування застосунком, періодичність оновлень тощо. Саме тому у топі категорій зустрічаються деякі застосунки із рейтингом навіть менше 3.

Кількість оцінок, на основі яких сформований рейтинг, не має значення. Про це свідчить те, що у топі категорій в App Store можна зустріти застосунки як з декількома мільйонами оцінок, так і лише з однією-двома.

Вплив на покупки

Рейтинг та відгуки впливають також і на покупки у застосунках.

Наприклад, дослідження Netpeak доводить, що перед покупкою товару більшість користувачів читають відгуки в інтернеті.

Так само і у сфері мобільних додатків — перед встановленням і, тим паче, покупкою користувач майже завжди прискіпливо придивляється до застосунку. Він читає, що пишуть у своїх відгуках інші, які оцінки ставлять.

Розробники можуть використовувати ці знання з користю. Скажімо, акцентувати увагу на високому рейтингу або на позитивних відгуках прямо на сторінці оформлення підписки.

Вплив на репутацію бренда

Мобільні застосунки — це додатковий сучасний канал просування бренда. App Store та Google Play відкривають широкі можливості для взаємодії з аудиторією. Підтримувати високий рейтинг і слідкувати за відгуками застосунку важливо на будь-якому етапі його функціонування:

коли застосунок новий, і про нього ще не склалось враження;

коли застосунок вже доволі відомий і має певну репутацію.

Більшість користувачів скептично ставляться до нового додатку, тому що знають, що часто на початкових етапах виникає безліч багів та недопрацювань. І якщо із самого початку користувачі почнуть ставити вам високі оцінки та залишати гарні відгуки, це вплине на рішення інших щодо взаємодії з вашим додатком.

Коли застосунок вже має певну кількість оцінок та відгуків, необхідно утримувати рейтинг на належному рівні. Це дозволить утримувати існуючих користувачів і заохочувати нових юзерів.

Розглянемо вплив відгуків у сторах на бренд на прикладі відомого японського ресторану Osama Sushi. Так, у цієї компанії є безліч відгуків на просторах інтернету — як позитивних, так і негативних. Але, погодьтеся, далеко не всі прихильники японської кухні їх читають на сторонніх сайтах. Інша справа — мобільний застосунок, через який більшість людей якраз і роблять замовлення.

Відкривши застосунок і побачивши відгуки інших користувачів про пересолену їжу і проблеми з доставкою, у вас мимоволі складеться негативне враження про бренд в цілому. І ви, напевно, будете шукати інший ресторан та інший застосунок.

Вплив відгуків на розвиток застосунку

Завдяки регулярному аналізу відгуків можна знаходити шляхи покращення та подальшого розвитку продукту. Наприклад, користувачі у своїх відгуках можуть:

пропонувати свої ідеї для покращення продукту;

вказувати на недоліки чи помилки;

робити зауваження щодо інтерфейсу;

вказувати на баги після оновлення застосунку.

Дослухаючись до відгуків, зауважень та порад ваших користувачів, маєте змогу значно покращити продукт. Важливо звертати увагу на конкретні функції, про які найчастіше пишуть — це говорить про їхню популярність. Тому такі функції варто показати на перших скріншотах — це може підвищити конверсію у встановлення.

До речі, аналізувати бажано не тільки відгуки свого додатку, а й відгуки конкурентів для розуміння їхніх переваг і недоліків, та впровадження деяких цікавих фіч на своїй практиці.

Отже, відгуки — це ще й фідбек для розробників, який допомагає зрозуміти свої помилки та недопрацювання, виправити їх і отримати лояльність від користувачів.

Як формується рейтинг мобільних додатків

В App Store середній рейтинг формується на основі оцінок за весь період існування застосунку.

Рейтинг є індивідуальним для кожної окремої країни.

У Google Play рейтинг обчислюється на основі оцінок поточного рівня якості додатка, а не як середнє значення оцінок користувачів, отриманих за весь період існування застосунку. Як показують спостереження, в Android-застосунках, 10-20% рейтингу складають оцінки за весь час існування застосунку в певній країні, а 80-90% — оцінки за останній місяць у цій же країні.

В Google Play рейтинг відображається окремо для кожного типу пристроїв, а відгуки — в залежності від мовних налаштувань на пристрої.

Особливість Google Play в тому, що якщо в попередньому релізі були недоліки і виникло багато негативу, рейтинг значно знизиться. Однак, якщо після виправлення недоліків користувачі почнуть ставити «5» та «4», негативні оцінки будуть видалятися, і рейтинг відновиться.

На графіку нижче видно, як видаляються негативні оцінки при появі позитивних, і навпаки.

Так само як в App Store, в Google Play рейтинг відображається у всіх користувачів залежно від країни, тому треба звертати увагу на рейтинг та відгуки в усіх країнах.

Скидання рейтингу в App Store

Особливість App Store — рейтинг можна обнулити з випуском нової версії застосунку.

В деяких випадках це дійсно корисна функція. Наприклад, вийшов новий реліз, у якому з певних причин виявилось багато багів. Від користувачів миттєво з’явились незадоволені відгуки та негативні оцінки.

Відповідно, нові користувачі, які шукають схожий застосунок, бачать негатив, і тому вже набагато менша ймовірність, що вони встановлять саме цей додаток.

Щоб виправити рейтинг лише органікою, знадобиться багато часу, адже психологія людей така, що вони виплескують негатив набагато частіше та охотніше, ніж діляться позитивними емоціями.

Якщо розробник врахував рекомендації, все виправив і обнулив рейтинг з новим релізом — заробити хорошу репутацію буде простіше.

Однак при скиданні рейтингу є важливі моменти:



Відгуки не видаляються. Якщо у вашого додатку високий рейтинг, але водночас негативні відгуки — це викличе підозру у користувачів. У застосунках видно не лише рейтинг, а й кількість оцінок, на підставі яких він сформований. Більше довіри викличе додаток, який має не лише вищий рейтинг, а й більше оцінок. Тому, якщо у вашого застосунку уже велика кількість оцінок, і вам не хотілось би заробляти авторитет з нуля, краще таким способом не користуватись.

Немає сенсу скидати рейтинг, якщо ви не впевнені на 100%, що всі недоліки усунуті і застосунок працює як треба.

Індексація відгуків в Google Play

На відміну від App Store, в Google Play відгуки індексуються — з текстових коментарів стор вибирає певні ключові слова, по яких може показуватись ваш застосунок.

Саме тому у відповіді на відгуки треба включати важливі для вас трафікові запити. Це допоможе:

отримати додатковий трафік;

покращити позиції застосунку у пошуковій видачі;

збільшити кількість ключових слів, за якими ви індексуєтеся.

Наприклад, таким чином відповідають на коментарі від своїх користувачів розробники служби таксі, використовуючи необхідні ключові запити.

Зміни у роботі оцінок та відгуків в Google Play

Після нещодавного оновлення в Google Play, оцінки та відгуки почали публікуватись через 24 години після їхнього написання.

Тобто оцінки та відгуки відображаються в Google Play Console, і розробник може відповісти на коментарі, але на сторінці застосунку вони доступні не відразу.

Це дає можливість розробникам застосунку за 24 години розібратись у проблемі або поскаржитись на несправедливий відгук, не допустивши його потрапляння на сторінку додатку. Це також дає змогу оперативно виправляти баги та стримувати недостовірні відгуки або атаки конкурентів. Проте для цього треба постійно моніторити нові оцінки та відгуки.

Сервіси для моніторингу оцінок та відгуків

Існує багато сервісів, які дозволяють контролювати динаміку оцінок та читати відгуки. Розглянемо способи, що доступні кожному безкоштовно.

Як контролювати рейтинг та відгуки для iOS-застосунку в App Store Connect:

заходьте в Connect — обирайте застосунок — у полі General виберіть Ratings and Reviews.

Зручно користуватись фільтрами:

за країною;

за новизною або критичністю;

за версією;

за оцінками;

за відгуками.

Також можна відповідати на відгуки. Для цього необхідно вибрати потрібний коментар та натиснути «Відповісти».

У цьому інструменті можна відстежувати показники рейтингу та відгуків Android-застосунку в розділі Quality.

Яка інформація доступна:

Default Google Play rating — обчислюється на основі останніх оцінок у всіх країнах;

Lifetime average rating — середня оцінка з часу першого релізу застосунку;

Users — кількість користувачів, які оцінили застосунок;

Rating vs. peers — можна порівняти рейтинг вашого застосунку з конкурентам;

Rating distribution — є можливість переглянути розподілення оцінок в абсолютних значеннях або у відсотках;

Ratings breakdown — можна переглянути загальну кількість оцінок та середню оцінку за такими ключовими параметрами:

країна/регіон;

мова;

версія застосунку;

версія Android;

тип пристрою;

модель пристрою;

оператор.

Що ще цікавого можна зробити в Google Play Console стосовно відгуків:

відразу відповідати на коментарі;

відстежити дані по відгуках з відповідями та без них;

у розділі Benchmarks можна побачити, як користувачі оцінюють додаток за різними критеріями, а також порівняти їх з оцінками схожих застосунків у категорії «Продуктивність». Доступно для відгуків, написаних англійською мовою;

у розділі Topics знаходяться слова, які користувачі найчастіше згадують в оглядах застосунку. Можна побачити, як відгуки, у яких згадується кожна з цих тем, впливають на оцінку додатку.

Дуже зручний сервіс, у якому можна провести моніторинг оцінок та відгуків для додатків в App Store і Google Play.

Тут побачите рейтинг мобільного додатку з розбивкою усіх оцінок у відсотковому співвідношенні.

Також можна відстежити динаміку рейтингу у графічному вигляді.

Зручно переглянути усі відгуки з різних країн та версій на одному дашборді.

Є також можливість переглянути рейтинг додатку в усіх країнах одночасно та побачити кількість оцінок.

Сервіс має найширший функціонал щодо роботи з відгуками та оцінками.

Що корисного можна побачити:

скільки оцінок отримав додаток за певний проміжок часу, а також на яку кількість з них отримана відповідь розробника;

можна безпосередньо відповідати на відгуки. Водночас зручно відсортувати нові коментарі, починаючи із зафічерених у різних країнах, або відсортувати за потребою;

можна прямо в сервісі перекладати відгуки та фільтрувати їх за багатьма параметрами;

загальні дані за новими оцінкам та відгуками й окремо винесені відгуки, які потребують уваги;

зручно у графічному вигляді відстежувати, у які дні скільки оцінок було видалено стором, а скільки з’явилось нових;

видно динаміку рейтингу в різних країнах;

видно динаміку рейтингу по окремих релізах застосунку. Завдяки чому можна виявити, яка з версій містила певні баги.

Способи мотивації користувачів залишати оцінки та відгуки у застосунку

Психологія людей така, що якщо їм усе подобається в застосунку, вони ним просто користуються, і вважають це нормою. Самостійно вони дуже рідко згадують про те, щоб якось похвалити розробника.

Проте, коли щось іде не так як слід — людина відразу хоче залишити негативний коментар або низьку оцінку, щоб привернути увагу та виплеснути своє незадоволення. Саме тому негативні відгуки з’являються частіше, а ось про позитивні необхідно нагадувати.

Більшість готові залишити відгук або поставити оцінку, якщо їх про це попросять.

Як мотивувати юзерів залишати відгуки/оцінки?

Поставте у застосунок pop-up форму із проханням залишити відгук. Проте важливо вибрати для цього вдалий момент, після якого користувач отримав позитивні емоції. Не варто просити оцінку, коли закінчився безкоштовний період або користувачеві не вдається пройти певний рівень у грі. Всередині застосунку інтегруйте кнопку «Оцінити застосунок» таким чином, щоб вона гармонійно вписувалась в інтерфейс та не заважала. Організуйте івент у грі, участь у якому можна буде взяти лише після залишеного відгуку. Нагадуйте про оцінки у соціальних мережах. Мотивуйте користувачів залишати відгуки та оцінки, надаючи бонуси в застосунку.

Проте пам’ятайте: за бонуси в App Store можна отримати бан.

Висновки

Які треба зберегти собі в закладки.