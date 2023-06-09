Просування мобільних застосунків в 2023 — Як розкрутити мобільний застосунок

У сучасному цифровому світі мобільні застосунки стали необхідним інструментом для розвитку бізнесу та полегшення нашого повсякденного життя. Як наслідок, конкуренція на цьому ринку надзвичайно велика. Якщо застосунок лишити малопомітним, він просто загубиться серед незліченних альтернатив.

Але ця проблема вирішується з допомогою просування мобільного додатку. Це окрема стратегія, яка включає в себе цілий комплекс дій для привернення уваги потенційних користувачів, зростання популярності застосунку і кількості його завантажень.

Способи просування мобільних додатків

App Store Optimization

Основа основ для успішного просування застосунків в Apple App Store та Google Play — це ASO.

Основна ідея — розуміти, як працюють алгоритми Apple App Store і Google Play, і використовувати цю інформацію для вдосконалення текстових описів додатка із використанням ключових слів, а також іконки, скріншотів, відео і рейтинга. Ціль ASO — підвищити пошукову видимість застосунку та збільшити органічний трафік.

У процеси App Store Optimization входить ґрунтовний аналіз конкурентів, підбір ключових слів та складання метаданих, аналітика та звітність.

За допомогою ASO ви також можете підняти рейтинг свого застосунку, збільшити конверсію і, як наслідок, кількість завантажень, і досягти успіху як у своїй ніші, так і на ринку в цілому.

Реклама

Залучити увагу цільової аудиторії до свого застосунку можна також за допомогою налаштування рекламних кампаній — Apple Search Ads і Google UAC (Universal App Campaign).

Google UAC — це тип рекламних оголошень для мобільних застосунків в Google Ads, які розміщуються у пошуці Google, Youtube і Google Play. Є можливість використання різноманітних креативів.

Приклади оголошень Google Universal App Campaign

Реклама Apple Search Ads доступна лише в App Store за пошуковими запитами. Креативи розміщуються на головній сторінці (Today tab), на сторінці застосунка (Product page), у пошуці в розділі рекомендованих (Search tab), а також на рекламному «нульовому» місці. Окрім залучення трафіку, цей тип кампаній дає вам змогу дізнатись статистику за ключовими словами, яка недоступна в App Store Connect.

Аналітичні інструменти обох платформ допоможуть отримати розширені дані про показники ефективності вашої реклами, що дозволить вам оптимізувати кампанії та досягти кращих результатів.



Приклади оголошень Apple Search Ads

Реклама в соціальних мережах

Іншим ефективним способом просування мобільних додатків є реклама в соціальних мережах. Соцмережі, такі як Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn та інші, мають велику і активну аудиторію, серед якої точно є саме ваш користувач.

Ось основні аспекти для запуску реклами у соціальних мережах:

Визначте цільову аудиторію. Перш ніж запускати рекламу, визначте, хто є вашою цільовою аудиторією і виберіть соціальну мережу, де ваша аудиторія найбільш активна. Звертайтесь саме до свого цільового користувача. Реклама в соцмережах дозволяє обрати «параметри» своєї аудиторії: стать та вік, інтереси, місце проживання та багато іншого. Це допоможе уникнути зайвих витрат бюджету і спрямувати оголошення на користувачів, яким потенційно цікавий ваш додаток. Створюйте якісні креативи. Візуальна складова є ключовою у привертанні уваги. Розробіть привабливі зображення, відео або анімацію. Це можуть бути публікації або інтерактивні цікаві сторіс, з якісним зображенням і закликом до дії. Продемонструйте, яким чином ваш застосунок може допомогти користувачу вирішити ту чи іншу проблему, або зробити цікавішим його дозвілля. Тестуйте й оптимізуйте. Проводьте А/Б-тестування, щоб перевірити різні варіанти реклами та налаштувань. Відстежуйте показники ефективності, такі як CTR (клікабельність), конверсії та витрати. Оптимізуйте свою кампанію на основі зібраних даних та впроваджуйте зміни для поліпшення результатів.

SEO

SEO також може стати у нагоді при просуванні додатку, адже дозволяє поліпшити видимість вашого бізнесу, а разом з ним і застосунку в результатах пошуку.

За класикою, варто оптимізувати опис застосунка для того щоб він одразу виводився в пошуці за різними запитами. Крім цього, ви можете створити окремий лендінг для застосунку, або заявити про нього на сторонніх інформаційних сайтах, в оглядах і підбірках тощо.

Таким чином ви отримуєте можливість залучити навіть тих користувачів, хто не мали наміру йти в App Store чи Google Play, пропонуючи вирішення їх питання за допомогою вашого додатку.

Постійна підтримка технічного SEO на сайті та збільшення кількості посилань на застосунок можуть допомогти йому опинитися на першій сторінці результатів пошуку, привернути більше користувачів і забезпечити успіх у висококонкурентному середовищі.

Також є можливість прив’язки сайту до мобільного застосунку за допомогою технології App Indexing. Вона працює таким чином, що коли користувач щось шукає на смартфоні і у результат пошуку потрапляє вебсторінка, пов’язана з мобільним додатком, операційна система одразу запропонує встановити його. Ця можливість доступна як для iOS, так і для Android.

Відгуки та оцінки

Відгуки і оцінки мають величезний вплив на застосунок в цілому, адже відіграють ключову роль у формуванні довіри та виборі користувачів. Хороші відгуки та оцінки позитивно впливають на конверсію, в той час, як негативні — можуть нашкодити репутації застосунку і вплинути на відтік юзерів. Водночас, негативні коментарі показують розробнику, які аспекти у застосунку слід покращити.



Головне, що треба знати про роботу з відгуками та їхню роль у просуванні:

Забезпечення високої якості додатка та постійна підтримка користувачів є важливим фактором, який впливає на конверсію.

Мотивуйте своїх користувачів залишати відгуки за рахунок, наприклад, заохочувальних бонусів у грі. Також, рекомендуємо розміщувати поп-ап віконце з проханням залишити оцінку в той час, коли користувач із найбільшою ймовірністю залишить саме позитивний коментар, наприклад, під час успішного проходження ігрового рівня. Це покращить рейтинг застосунку та підвищить коверсію з показів у встановлення.

Лайфхак: в Google Play індексуються як відгуки, так і відповіді на них. Тому, включайте ключові слова і фрази у свої відповіді користувачам, щоб краще ранжуватися за ними.

Мотивований трафік

Перш за все, давайте визначимо, що таке мотивований трафік. Під цим поняттям розуміємо користувачів, які виконують цільову дію в обмін на «винагороду». Мотив використовують для:

росту позицій пошукових запитів;

для поліпшення рейтингу застосунку.

До плюсів такого просування можемо віднести покращення ранжування додатку за певними ключовими запитами у пошуковій видачі і зростання рейтингу.

Але закупка мотивованого трафіку має і свої мінуси: низький LTV (Lifetime value) та, часом, високий відтік користувачів, нульова платоспроможність і невідповідність мотивованої аудиторії до вашої цільової.

Щоб цих мінусів уникнути — використовуйте дані з ваших ASA-кампаній, щоб дізнатись конверсію за запитами, за якими запускаєте мотив.

Ми рекомендуємо запускати лише ті запити, у яких конверсія з показу у встановленння не менше 10%. Розраховувати конверсію доцільно для тих запитів, які в ASA мають не менше 30 тапів (кліків) і 1000 показів. Також, для розуміння ефективності запитів, радимо користуватись Mobile Measurement Partner (MMP).

Додаткові методи просування мобільних додатків

1. Створення лендінгу (сайту)

Створіть зручне та інформативне середовище, де потенційні користувачі можуть ознайомитися з основними перевагами та функціоналом вашого застосунку. Зосередьтесь на ключових перевагах, виділіть унікальні особливості та продемонструйте їх за допомогою відеопрезентації, анімацій, скріншотів, відгуків користувачів тощо. Додайте call-to-action, що спонукатиме до завантаження застосунку.

Наявність лендінгу або власного сайту для мобільного додатку поліпшує SEO-показники і збільшує його видимість в пошукових системах.

2. Ведення соцмереж

Комунікуйте з аудиторією в соціальних мережах.

В залежності від того, де частіше проводить дозвілля ваша ЦА, створіть офіційні акаунти в Facebook, Twitter, Instagram або LinkedIn. Регулярно публікуйте новини, корисні поради, відеоогляди та оновлення додатка. Взаємодійте зі своїми підписниками, відповідаючи на їх запитання та коментарі. Спонсоруйте рекламні кампанії у соціальних мережах, налаштовуючи їх під свою мету і ЦА.

3. Контент-маркетинг

Просувайте мобільний додаток за допомогою релевантного контенту. який відповідатиме потребам вашої аудиторії. Створюйте статті, інфографіку, відео-ролики або навіть подкасти, де ви розкажете яку користь приносить ваш мобільний додаток і які проблеми вирішує.

Розповсюджуйте цей контент через різні канали, такі як вебсайт, соціальні мережі, гостьові блоги, медіа або розсилки. Не нехтуйте SEO-стратегіями, щоб ваш контент був доступний для пошукових систем і займав високі позиції у результатах пошуку.

4. Інфлюенс-маркетинг

Інфлюенсери мають значний вплив на свою аудиторію, і їхні рекомендації та відгуки викликають довіру у прихильників. Оберіть лідерів думок, які максимально відповідають вашій цільовій аудиторії, мають велику активність та залученість своїх фоловерів, а також відповідають цінностям вашого бренду.

5. Email-розсилки

Це більш довготривала історія. Для впровадження email-розсилки треба побудувати базу підписників, збираючи адреси електронної пошти через різні канали — сайт, соцмережі тощо. Цю базу необхідно постійно актуалізувати, а також забезпечувати можливість відписатись від отримання ваших листів. Основною метою email-розсилок є залучення користувачів до взаємодії з вашим додатком. Використовуйте чіткі call-to-action кнопки, що спонукатимуть до конкретних дій, таких як завантаження, оновлення або реєстрація.

Для досягнення високої конверсії радимо персоналізувати розсилки, використовуючи дані про попередні дії та інтереси отримувачів. Створюйте спеціальні пропозиції для певних груп користувачів і надсилайте їм релевантний контент — такий підхід продемонструє більшу ефективність.

Що потрібно підготувати до початку просування мобільного додатку

Щоб просування мобільного додатку було успішним, перед його початком необхідно провести ряд дій.

Мета і цінність. Визначте основну мету вашого застосунку і його цінність та унікальність в порівнянні з конкурентами. Ретельне дослідження ринку та аналіз аудиторії допоможуть зрозуміти потреби та вимоги користувачів. Аналіз конкуренції. Дослідіть конкурентів і їхні стратегії просування. Визначте їх сильні та слабкі сторони, щоб виробити унікальний підхід і виділитися серед них. Виправлення багів. Переконайтесь, що ваш застосунок пройшов всі необхідні виправлення помилок і тестування. Він має бути стабільним і забезпечувати задекларовану функціональність. Дизайн і юзабіліті. Застосунок має бути привабливим, зручним у використанні і інтуїтивно зрозумілим для користувачів. App Store Optimization. Впевніться, що ваш застосунок відповідає всім вимогам і рекомендаціям магазинів додатків App Store або Google Play. Використовуйте ключові слова у назві та описах, а також оптимізуйте креативи, щоб забезпечити кращу видимість у пошукових результатах і високий рівень конверсії. Не слід забувати про буст, який дає Apple при першому релізі. Title вашого застосунку буде показуватись в автопідказках за запитами, які прописані в ньому. Тому додайте туди максимально релевантні та популярні ключові слова. Маркетинговий план. Розробіть покроковий маркетинговий план для просування додатку через різні канали, такі як соціальні медіа, контент-маркетинг, реклама та співпраці з інфлюенсерами. Рейтинг та відгуки. Приділіть увагу зворотньому зв'язку користувачів. Оцінки та відгуки впливають на підвищення рейтингу і надають цінну інформацію щодо покращення вашого додатку.

Ці аспекти мають бути враховані перед початком просування мобільного додатку, щоб забезпечити його успішний вихід на ринок та максимальну ефективність просування.

Аналітика просування мобільного додатку

Аналітика просування мобільних додатків є важливим етапом для оцінки її ефективності. Існує кілька ключових кроків, які допоможуть провести цей аналіз.

Визначте конкретні метрики успішності, які ви хочете виміряти. Це можуть бути показники кількості завантажень, активності користувачів, конверсій, доходів або інші. Їх можна умовно поділити на зовнішні та внутрішні. Перші доступні усім користувачам, другі — лише для розробників.

Зовнішні метрики повʼязані з пошуковими запитами та видимістю вашого застосунку. Це має бути вашим ключовим KPI при оцінці ефективності текстової оптимізації. Чим більше популярних пошукових запитів в топі, тим вища видимість вашого застосунку, що безпосередньо впливає на кількість органічного трафіку.

До внутрішніх метрик можна віднести всі дані аналітики застосунку. В першу чергу це дохід. Також вам слід слідкувати за показами, завантаженнями, рейтингом та іншими показниками застосунку.

Збирайте дані про застосунок і його взаємодію з користувачами. Використовуйте аналітичні інструменти, такі як Google Analytics або Firebase, для відстеження активності користувачів, їхньої поведінки, конверсій та інших важливих показників.

Як обрати ефективний спосіб просування мобільного застосунку

Ви зможете обрати найефективніший спосіб просування для вашого мобільного додатку, який найкраще відповідає вашим потребам та ресурсам, об’єднавши ці фактори:

Цільова аудиторія. Ретельно проаналізуйте свою цільову аудиторію та дослідіть, на яких платформах і майданчиках вона активна. Наприклад, якщо ваша цільова аудиторія переважно користується Instagram, розгляньте можливості просування саме через цю соціальну мережу.



Бюджет. Визначте свій бюджет для просування та оцініть, які способи для вас найбільш прийнятні в його рамках. Наприклад, реклама на платформах Google або у соціальних мережах можуть вимагати значних фінансових витрат, тоді як співпраця з лідерами думок може бути менш витратною.



Час та ресурси. Оцініть доступні вам часові та людські ресурси для реалізації обраного способу просування. Деякі методи можуть вимагати багато часу та зусиль, наприклад, створення контенту для блогу або підтримки соціальних мереж, тоді як інші можуть бути більш автоматизованими, наприклад, реклама у пошукових системах.



Аналіз конкурентів. Вивчіть, які методи просування використовують ваші конкуренти. Це може дати вам уявлення про те, що працює в вашій галузі та допоможе вам знайти свою нішу та виокремитися з конкуренції.



Тестування та аналітика. Не забувайте про важливість тестування та аналізу результатів. Спробуйте різні способи просування, виконуйте А/В-тестування та вимірюйте їхню ефективність. Аналізуйте дані, щоб визначити, які методи найкраще працюють для вашого додатку.

Топ-5 найпоширеніших помилок під час просування мобільних застосунків

Щоб просування вашого мобільного додатку не було приреченим на невдачу, слід знати, яких помилок найчастіше припускаються інші, і уникати їх.

Недостатнє дослідження цільової аудиторії.

Незнання потреб та очікувань користувачів може призвести до створення застосунку, який не відповідає їхнім потребам. Це, звісно, зменшує шанси на встановлення і користування. Недостатній фокус на маркетинг.

Відсутність маркетингової стратегії та просування навмання можуть призвести до низької видимості додатка та такого ж залучення нових користувачів. Ваша стратегія повинна бути чіткою, ви точно знаєте свою ЦА і канали, де збираєтесь просувати застосунок. Недостатня підтримка застосунку.

Відсутність постійної підтримки, включаючи виправлення помилок, оновлення функцій та відповідь на відгуки користувачів, може призвести до втрати довіри з боку останніх. Випуск застосунку без належного тестування.

Це може призвести до проблем з функціональністю, стабільністю роботи застосунку та загальним досвідом користувачів, що може негативно вплинути на його успіх та репутацію. Відсутність аналітики та оцінки результатів.

Недостатня увага до збору та аналізу даних про взаємодію користувачів з додатком може ускладнити визначення ефективності просування та зведе на нуль виявлення можливостей для його подальшого вдосконалення.

Висновок

Просування мобільних додатків передбачає чітке розуміння своєї аудиторії і наявність стратегії, за якою ви будете рухатись.

Об’єднуйте ваші маркетингові зусилля, використовуючи одразу декілька каналів для просування — це дозволить вам швидше стати поміченими своєю аудиторією.

Пам’ятайте, що без належної якості у всьому — від роботи застосунку до рекламних креативів, високих результатів буде досягти важче, або вони будуть короткочасними.





