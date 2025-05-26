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Apple App Store Featuring: Как попасть в рекомендованные приложения. Пошаговое руководство
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Алексей Стенгач

Попасть в рекомендации App Store (Featuring) — амбициозная цель для разработчиков и маркетологов. Фичеринг может значительно увеличить количество установок, повысить узнаваемость бренда и стать маркером доверия для пользователей.

В этой статье делюсь опытом команды RadASO и рассказываю, почему это важно для каждого приложения и как этого добиться.

Размещение в App Store: преимущества

Featuring — это отбор приложений и игр редакторами App Store для продвижения на главной странице магазина или в специальных подборках.

Витрина App Store отображается в нескольких вкладках:

  • Today — истории, интервью, «Приложение дня» / «Игра дня»;
  • Apps — тематические подборки приложений;
  • Games — подборки игр.

Пример отображения витрины App Store в нескольких вкладках

Пример отображения витрины App Store в нескольких вкладках

Частота обновления фичеринга в App Store

  1. Вкладка «Сегодня» (Today Tab) обновляется ежедневно. В ней появляются новые истории, подборки приложений и интервью с разработчиками.
  2. Коллекции и тематические подборки. Обновление происходит еженедельно или с другой периодичностью — в зависимости от тематики и сезона.
  3. Отдельные приложения: могут попасть на главную страницу или в подборки на несколько дней или даже недель.

Преимущества показа приложения на главной странице

Размещение на главной странице — мощный инструмент для роста. Это особенно полезно на этапах запуска продукта или для повторного привлечения пользователей.
Среди преимуществ:

  • увеличение видимости;
  • рост количества показов и установок;
  • признание со стороны команды Apple — одобрение технического качества приложения, что усиливает доверие и стимулирует дальнейшие установки.

Редакторы Apple часто поддерживают новые приложения или игры, особенно от небольших студий, помогая им получить больше показов и загрузок на старте.

Фичеринг — это эффективный способ привлечь внимание к важным обновлениям или событиям в приложении, чтобы удерживать и возвращать пользователей.

Критерии, которым должно соответствовать приложение

Чтобы попасть в рекомендации App Store, приложение должно соответствовать стандартам качества Apple.

  1. Высокое качество дизайна:
    • UI/UX — интуитивный интерфейс и визуально привлекательная страница продукта дают преимущество;
    • производительность — плавные анимации, минимум ошибок и максимально быстрая загрузка.
  2. Технологии и возможности Apple:
    • новые функции iOS — интегрируйте API и возможности системы, такие как ARKit, Siri Shortcuts, виджеты;
    • устройства — обеспечьте поддержку актуальных моделей iPhone и iPad.
  3. ASO:
    • метаданные — название и подзаголовок должны четко передавать суть приложения и включать релевантные поисковые запросы;
    иконка — должна быть узнаваемой и привлекательной;
    • скриншоты и видео — демонстрируйте ключевой функционал и уникальную ценность приложения.
  4. Оценки пользователей и отзывы:
     • отзывы — поощряйте пользователей оставлять отзывы, особенно после положительного опыта в приложении;
    • обратная связь — отвечайте быстро и по существу, чтобы пользователи чувствовали внимание и вовлеченность.
  5. Маркетинг:
     • продвижение приложения — кампании, активность в социальных сетях и пресс-релизы важны на этапе до запуска;
    • сотрудничество с инфлюенсерами — партнерство с блогерами и лидерами мнений помогает привлечь внимание и повысить доверие.
  6. Обновления:
     • частые обновления — регулярно улучшайте приложение: исправляйте ошибки, повышайте производительность, добавляйте новые функции;
    • что нового — пишите понятное и содержательное описание изменений в каждой версии, чтобы пользователи видели ценность обновлений.
  7. Локализация:
     • несколько языков — используйте все доступные локали в регионах, где продвигаетесь;
    • культурная актуальность — адаптируйте контент под культурный контекст разных аудиторий, избегая стереотипов и неуместных образов.
  8. Соблюдение правил Apple:
     • правила App Store — убедитесь, что приложение соответствует всем требованиям модерации, чтобы избежать отклонения;
    • конфиденциальность и безопасность — уделяйте особое внимание защите данных пользователей, это один из ключевых приоритетов Apple.
  9. Уникальные функции:
     • будьте особенными — оригинальный функционал поможет выделиться среди конкурентов;
    • реальные решения — функции должны удовлетворять конкретные потребности и запросы аудитории.

Подробнее о том, как продвигать мобильное приложение в App Store в 2025 году.

Запрос на размещение в Featuring

Прежде чем подавать заявку, убедитесь, что приложение работает корректно. Команда Apple Review самостоятельно решает, на какой вкладке его разместить.

Процесс подачи заявки включает несколько этапов:

  1. Зайдите в свой аккаунт в App Store Connect. На главной странице в разделе Featuring выберите Nominations.

  1. Getting Featured on the App Store — это вступительная страница, где объясняются критерии отбора и принципы фичеринга. Внимательно изучите требования, чтобы подать качественную заявку и понять ожидания Apple.

Getting Featured on the App Store

  1. Get Started — это первый шаг после ознакомления с условиями. Здесь вы подтверждаете намерение подать заявку и создаете новую номинацию. Без этого этапа форма не будет активна.

Get Started

Если у вас несколько заявок, их можно подать одновременно, заполнив шаблон и загрузив его.

Загрузка нескольких заявок одновременно

  1. Name Your Nomination. Укажите короткое и информативное название события — это первое, что увидит редактор.

  1. Choose a Type. На этом этапе укажите причину подачи — запуск нового приложения, масштабное обновление или новый контент. Правильно выбранный тип поможет редакторам быстрее понять суть события и рассмотреть заявку в соответствующем редакционном контексте.

  1. Add a Description. Опишите уникальность приложения, его ключевой функционал и соответствие ценностям Apple. Именно здесь формируется первое впечатление о продукте — используйте это пространство стратегически, чтобы убедить редакторов в целесообразности фичеринга.

  1. Choose a Publish Date.  Укажите точную дату релиза, обновления или события. Apple рекомендует выбирать дату не ранее чем через три недели после подачи заявки — это даёт редакторам время на рассмотрение и подготовку возможного фичеринга.

  1. Entry Form. Не игнорируйте ни одно поле. Подробно опишите ценность приложения, его уникальность и пользу для аудитории. Это основная часть заявки — убедите Apple, что ваш продукт заслуживает внимания.

  1. Additional Information. Добавьте связанные приложения, страны, локализации, события и платформы. Предоставьте редакторам как можно больше информации о приложении, чтобы они могли выбрать наилучший формат фичеринга.

  • Related Apps. Укажите другие приложения или те, что связаны с текущим — это поможет Apple сформировать подборку или показать экосистему продуктов.
  • Relevant Countries or Regions. Уточните, в каких странах ваше приложение наиболее актуально — эта информация поможет выбрать удачный формат фичеринга именно для вашей аудитории.
  • In-App Events. Добавьте активные или запланированные события внутри приложения. К заявке можно привязать несколько событий — используйте эту возможность стратегически.
  • Helpful Details. Поделитесь важной информацией о вашем продукте: история создания приложения, социальное влияние, интересные факты или достигнутые результаты.
  • Platforms. Выберите все платформы, на которых доступно приложение. Чем шире поддержка — тем выше шанс на фичеринг.
  • Localization. Перечислите, на каких языках доступно приложение и его страница в App Store.
  • Supplemental Materials. Добавьте любые дополнительные материалы — промо-видео, баннеры, презентации или ссылки в медиа. Это поможет лучше представить вас в фичеринге.

Совет: заполняйте каждый пункт внимательно — редакторы Apple читают заявки вручную, и полная, структурированная информация значительно повышает шансы на фичеринг.

  1. Когда все поля заполнены, нажмите Submit Nomination для отправки заявки.

Сколько ждать рассмотрения заявки

Процесс рассмотрения занимает до 30 дней. В случае одобрения Apple отправит письмо на электронную почту, привязанную к аккаунту владельца. Если решение отрицательное — никакого уведомления не поступает.

Заявку можно отправить повторно — технически это возможно, но абсолютно бессмысленно.

Обратите внимание: даже перспективные приложения могут не получить ответа. Это не означает, что вы сделали что-то неправильно — у App Store ограниченные редакционные ресурсы.

Если заявку одобрят, в App Store Connect появится новый раздел для загрузки маркетинговых материалов: графики, баннеров, скриншотов интерфейса в высоком качестве. Эти элементы нужны для создания редакционного контента — например, Today Story или подборок во вкладках Apps/Games.

Приложение в Featuring — что дальше

Чтобы максимально использовать эту возможность, стоит учесть несколько важных моментов:

  1. Отслеживайте эффективность — следите за загрузками, вовлеченностью пользователей и оперативно исправляйте выявленные ошибки.
  2. Оптимизируйте UX — плавный процесс онбординга и качественная поддержка улучшают пользовательский опыт.
  3. Активируйте маркетинг — продвигайте приложение в соцсетях и через пресс-релизы, поощряйте пользователей оставлять отзывы.
  4. Удерживайте аудиторию — вовлекайте пользователей через обновления и ответы на их отзывы.
  5. Управляйте трафиком — убедитесь, что серверы выдержат возросшую нагрузку.
  6. Усиливайте видимость — используйте кросс-промо, акции и улучшайте страницу приложения в магазине.
  7. Анализируйте и совершенствуйте — изучайте данные после фичеринга для постоянного улучшения.

Выводы

  1. Попасть в рекомендации App Store — задача непростая, но вполне реальная.
  2. Apple отбирает приложения для фичеринга не только по уровню популярности, но и по соответствию стандартам качества, инновационности, пользовательскому опыту и техническому исполнению.
  3. Важно не только улучшать продукт, но и грамотно продвигать его, используя все возможности, которые предоставляет App Store.
  4. Хотя гарантий попасть в рекомендации App Store нет, существует стратегия: улучшайте приложение, подчеркивайте его сильные стороны, следуйте рекомендациям Apple — и ваше приложение имеет все шансы появиться на главной странице App Store.

Алексей Стенгач

ASO Specialist в RadASO.

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