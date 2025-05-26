Apple App Store Featuring: Как попасть в рекомендованные приложения. Пошаговое руководство
Попасть в рекомендации App Store (Featuring) — амбициозная цель для разработчиков и маркетологов. Фичеринг может значительно увеличить количество установок, повысить узнаваемость бренда и стать маркером доверия для пользователей.
В этой статье делюсь опытом команды RadASO и рассказываю, почему это важно для каждого приложения и как этого добиться.
Размещение в App Store: преимущества
Featuring — это отбор приложений и игр редакторами App Store для продвижения на главной странице магазина или в специальных подборках.
Витрина App Store отображается в нескольких вкладках:
- Today — истории, интервью, «Приложение дня» / «Игра дня»;
- Apps — тематические подборки приложений;
- Games — подборки игр.
Пример отображения витрины App Store в нескольких вкладках
Частота обновления фичеринга в App Store
- Вкладка «Сегодня» (Today Tab) обновляется ежедневно. В ней появляются новые истории, подборки приложений и интервью с разработчиками.
- Коллекции и тематические подборки. Обновление происходит еженедельно или с другой периодичностью — в зависимости от тематики и сезона.
- Отдельные приложения: могут попасть на главную страницу или в подборки на несколько дней или даже недель.
Преимущества показа приложения на главной странице
Размещение на главной странице — мощный инструмент для роста. Это особенно полезно на этапах запуска продукта или для повторного привлечения пользователей.
Среди преимуществ:
- увеличение видимости;
- рост количества показов и установок;
- признание со стороны команды Apple — одобрение технического качества приложения, что усиливает доверие и стимулирует дальнейшие установки.
Редакторы Apple часто поддерживают новые приложения или игры, особенно от небольших студий, помогая им получить больше показов и загрузок на старте.
Фичеринг — это эффективный способ привлечь внимание к важным обновлениям или событиям в приложении, чтобы удерживать и возвращать пользователей.
Критерии, которым должно соответствовать приложение
Чтобы попасть в рекомендации App Store, приложение должно соответствовать стандартам качества Apple.
- Высокое качество дизайна:
• UI/UX — интуитивный интерфейс и визуально привлекательная страница продукта дают преимущество;
• производительность — плавные анимации, минимум ошибок и максимально быстрая загрузка.
- Технологии и возможности Apple:
• новые функции iOS — интегрируйте API и возможности системы, такие как ARKit, Siri Shortcuts, виджеты;
• устройства — обеспечьте поддержку актуальных моделей iPhone и iPad.
ASO:
• метаданные — название и подзаголовок должны четко передавать суть приложения и включать релевантные поисковые запросы;
• иконка — должна быть узнаваемой и привлекательной;
• скриншоты и видео — демонстрируйте ключевой функционал и уникальную ценность приложения.
- Оценки пользователей и отзывы:
• отзывы — поощряйте пользователей оставлять отзывы, особенно после положительного опыта в приложении;
• обратная связь — отвечайте быстро и по существу, чтобы пользователи чувствовали внимание и вовлеченность.
- Маркетинг:
• продвижение приложения — кампании, активность в социальных сетях и пресс-релизы важны на этапе до запуска;
• сотрудничество с инфлюенсерами — партнерство с блогерами и лидерами мнений помогает привлечь внимание и повысить доверие.
- Обновления:
• частые обновления — регулярно улучшайте приложение: исправляйте ошибки, повышайте производительность, добавляйте новые функции;
• что нового — пишите понятное и содержательное описание изменений в каждой версии, чтобы пользователи видели ценность обновлений.
- Локализация:
• несколько языков — используйте все доступные локали в регионах, где продвигаетесь;
• культурная актуальность — адаптируйте контент под культурный контекст разных аудиторий, избегая стереотипов и неуместных образов.
- Соблюдение правил Apple:
• правила App Store — убедитесь, что приложение соответствует всем требованиям модерации, чтобы избежать отклонения;
• конфиденциальность и безопасность — уделяйте особое внимание защите данных пользователей, это один из ключевых приоритетов Apple.
- Уникальные функции:
• будьте особенными — оригинальный функционал поможет выделиться среди конкурентов;
• реальные решения — функции должны удовлетворять конкретные потребности и запросы аудитории.
Подробнее о том, как продвигать мобильное приложение в App Store в 2025 году.
Запрос на размещение в Featuring
Прежде чем подавать заявку, убедитесь, что приложение работает корректно. Команда Apple Review самостоятельно решает, на какой вкладке его разместить.
Процесс подачи заявки включает несколько этапов:
- Зайдите в свой аккаунт в App Store Connect. На главной странице в разделе Featuring выберите Nominations.
- Getting Featured on the App Store — это вступительная страница, где объясняются критерии отбора и принципы фичеринга. Внимательно изучите требования, чтобы подать качественную заявку и понять ожидания Apple.
- Get Started — это первый шаг после ознакомления с условиями. Здесь вы подтверждаете намерение подать заявку и создаете новую номинацию. Без этого этапа форма не будет активна.
Если у вас несколько заявок, их можно подать одновременно, заполнив шаблон и загрузив его.
- Name Your Nomination. Укажите короткое и информативное название события — это первое, что увидит редактор.
- Choose a Type. На этом этапе укажите причину подачи — запуск нового приложения, масштабное обновление или новый контент. Правильно выбранный тип поможет редакторам быстрее понять суть события и рассмотреть заявку в соответствующем редакционном контексте.
- Add a Description. Опишите уникальность приложения, его ключевой функционал и соответствие ценностям Apple. Именно здесь формируется первое впечатление о продукте — используйте это пространство стратегически, чтобы убедить редакторов в целесообразности фичеринга.
- Choose a Publish Date. Укажите точную дату релиза, обновления или события. Apple рекомендует выбирать дату не ранее чем через три недели после подачи заявки — это даёт редакторам время на рассмотрение и подготовку возможного фичеринга.
- Entry Form. Не игнорируйте ни одно поле. Подробно опишите ценность приложения, его уникальность и пользу для аудитории. Это основная часть заявки — убедите Apple, что ваш продукт заслуживает внимания.
- Additional Information. Добавьте связанные приложения, страны, локализации, события и платформы. Предоставьте редакторам как можно больше информации о приложении, чтобы они могли выбрать наилучший формат фичеринга.
- Related Apps. Укажите другие приложения или те, что связаны с текущим — это поможет Apple сформировать подборку или показать экосистему продуктов.
- Relevant Countries or Regions. Уточните, в каких странах ваше приложение наиболее актуально — эта информация поможет выбрать удачный формат фичеринга именно для вашей аудитории.
- In-App Events. Добавьте активные или запланированные события внутри приложения. К заявке можно привязать несколько событий — используйте эту возможность стратегически.
- Helpful Details. Поделитесь важной информацией о вашем продукте: история создания приложения, социальное влияние, интересные факты или достигнутые результаты.
- Platforms. Выберите все платформы, на которых доступно приложение. Чем шире поддержка — тем выше шанс на фичеринг.
- Localization. Перечислите, на каких языках доступно приложение и его страница в App Store.
- Supplemental Materials. Добавьте любые дополнительные материалы — промо-видео, баннеры, презентации или ссылки в медиа. Это поможет лучше представить вас в фичеринге.
Совет: заполняйте каждый пункт внимательно — редакторы Apple читают заявки вручную, и полная, структурированная информация значительно повышает шансы на фичеринг.
- Когда все поля заполнены, нажмите Submit Nomination для отправки заявки.
Сколько ждать рассмотрения заявки
Процесс рассмотрения занимает до 30 дней. В случае одобрения Apple отправит письмо на электронную почту, привязанную к аккаунту владельца. Если решение отрицательное — никакого уведомления не поступает.
Заявку можно отправить повторно — технически это возможно, но абсолютно бессмысленно.
Обратите внимание: даже перспективные приложения могут не получить ответа. Это не означает, что вы сделали что-то неправильно — у App Store ограниченные редакционные ресурсы.
Если заявку одобрят, в App Store Connect появится новый раздел для загрузки маркетинговых материалов:
Приложение в Featuring — что дальше
Чтобы максимально использовать эту возможность, стоит учесть несколько важных моментов:
- Отслеживайте эффективность — следите за загрузками, вовлеченностью пользователей и оперативно исправляйте выявленные ошибки.
- Оптимизируйте UX — плавный процесс онбординга и качественная поддержка улучшают пользовательский опыт.
- Активируйте маркетинг — продвигайте приложение в соцсетях и через пресс-релизы, поощряйте пользователей оставлять отзывы.
- Удерживайте аудиторию — вовлекайте пользователей через обновления и ответы на их отзывы.
- Управляйте трафиком — убедитесь, что серверы выдержат возросшую нагрузку.
- Усиливайте видимость — используйте кросс-промо, акции и улучшайте страницу приложения в магазине.
- Анализируйте и совершенствуйте — изучайте данные после фичеринга для постоянного улучшения.
Выводы
- Попасть в рекомендации App Store — задача непростая, но вполне реальная.
- Apple отбирает приложения для фичеринга не только по уровню популярности, но и по соответствию стандартам качества, инновационности, пользовательскому опыту и техническому исполнению.
- Важно не только улучшать продукт, но и грамотно продвигать его, используя все возможности, которые предоставляет App Store.
- Хотя гарантий попасть в рекомендации App Store нет, существует стратегия: улучшайте приложение, подчеркивайте его сильные стороны, следуйте рекомендациям Apple — и ваше приложение имеет все шансы появиться на главной странице App Store.
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