Apple App Store Featuring: Как попасть в рекомендованные приложения. Пошаговое руководство

Apple App Store Featuring: Как попасть в рекомендованные приложения. Пошаговое руководство

Попасть в рекомендации App Store (Featuring) — амбициозная цель для разработчиков и маркетологов. Фичеринг может значительно увеличить количество установок, повысить узнаваемость бренда и стать маркером доверия для пользователей.

В этой статье делюсь опытом команды RadASO и рассказываю, почему это важно для каждого приложения и как этого добиться.

Размещение в App Store: преимущества

Featuring — это отбор приложений и игр редакторами App Store для продвижения на главной странице магазина или в специальных подборках.

Витрина App Store отображается в нескольких вкладках:

Today — истории, интервью, «Приложение дня» / «Игра дня»;

Apps — тематические подборки приложений;

Games — подборки игр.

Пример отображения витрины App Store в нескольких вкладках

Частота обновления фичеринга в App Store

Вкладка «Сегодня» (Today Tab) обновляется ежедневно. В ней появляются новые истории, подборки приложений и интервью с разработчиками. Коллекции и тематические подборки. Обновление происходит еженедельно или с другой периодичностью — в зависимости от тематики и сезона. Отдельные приложения: могут попасть на главную страницу или в подборки на несколько дней или даже недель.

Преимущества показа приложения на главной странице

Размещение на главной странице — мощный инструмент для роста. Это особенно полезно на этапах запуска продукта или для повторного привлечения пользователей.

Среди преимуществ:

увеличение видимости;

рост количества показов и установок;

признание со стороны команды Apple — одобрение технического качества приложения, что усиливает доверие и стимулирует дальнейшие установки.

Редакторы Apple часто поддерживают новые приложения или игры, особенно от небольших студий, помогая им получить больше показов и загрузок на старте.

Фичеринг — это эффективный способ привлечь внимание к важным обновлениям или событиям в приложении, чтобы удерживать и возвращать пользователей.

Критерии, которым должно соответствовать приложение

Чтобы попасть в рекомендации App Store, приложение должно соответствовать стандартам качества Apple.

Высокое качество дизайна:

• UI/UX — интуитивный интерфейс и визуально привлекательная страница продукта дают преимущество;

• производительность — плавные анимации, минимум ошибок и максимально быстрая загрузка. Технологии и возможности Apple:

• новые функции iOS — интегрируйте API и возможности системы, такие как ARKit, Siri Shortcuts, виджеты;

• устройства — обеспечьте поддержку актуальных моделей iPhone и iPad. ASO:

• метаданные — название и подзаголовок должны четко передавать суть приложения и включать релевантные поисковые запросы;

• иконка — должна быть узнаваемой и привлекательной;

• скриншоты и видео — демонстрируйте ключевой функционал и уникальную ценность приложения. Оценки пользователей и отзывы:

• отзывы — поощряйте пользователей оставлять отзывы, особенно после положительного опыта в приложении;

• обратная связь — отвечайте быстро и по существу, чтобы пользователи чувствовали внимание и вовлеченность. Маркетинг:

• продвижение приложения — кампании, активность в социальных сетях и пресс-релизы важны на этапе до запуска;

• сотрудничество с инфлюенсерами — партнерство с блогерами и лидерами мнений помогает привлечь внимание и повысить доверие. Обновления:

• частые обновления — регулярно улучшайте приложение: исправляйте ошибки, повышайте производительность, добавляйте новые функции;

• что нового — пишите понятное и содержательное описание изменений в каждой версии, чтобы пользователи видели ценность обновлений. Локализация:

• несколько языков — используйте все доступные локали в регионах, где продвигаетесь;

• культурная актуальность — адаптируйте контент под культурный контекст разных аудиторий, избегая стереотипов и неуместных образов. Соблюдение правил Apple:

• правила App Store — убедитесь, что приложение соответствует всем требованиям модерации, чтобы избежать отклонения;

• конфиденциальность и безопасность — уделяйте особое внимание защите данных пользователей, это один из ключевых приоритетов Apple. Уникальные функции:

• будьте особенными — оригинальный функционал поможет выделиться среди конкурентов;

• реальные решения — функции должны удовлетворять конкретные потребности и запросы аудитории.

Подробнее о том, как продвигать мобильное приложение в App Store в 2025 году.

Запрос на размещение в Featuring

Прежде чем подавать заявку, убедитесь, что приложение работает корректно. Команда Apple Review самостоятельно решает, на какой вкладке его разместить.

Процесс подачи заявки включает несколько этапов:

Зайдите в свой аккаунт в App Store Connect. На главной странице в разделе Featuring выберите Nominations.

Getting Featured on the App Store — это вступительная страница, где объясняются критерии отбора и принципы фичеринга. Внимательно изучите требования, чтобы подать качественную заявку и понять ожидания Apple.

Get Started — это первый шаг после ознакомления с условиями. Здесь вы подтверждаете намерение подать заявку и создаете новую номинацию. Без этого этапа форма не будет активна.

Если у вас несколько заявок, их можно подать одновременно, заполнив шаблон и загрузив его.

Name Your Nomination. Укажите короткое и информативное название события — это первое, что увидит редактор.

Choose a Type. На этом этапе укажите причину подачи — запуск нового приложения, масштабное обновление или новый контент. Правильно выбранный тип поможет редакторам быстрее понять суть события и рассмотреть заявку в соответствующем редакционном контексте.

Add a Description. Опишите уникальность приложения, его ключевой функционал и соответствие ценностям Apple. Именно здесь формируется первое впечатление о продукте — используйте это пространство стратегически, чтобы убедить редакторов в целесообразности фичеринга.

Choose a Publish Date. Укажите точную дату релиза, обновления или события. Apple рекомендует выбирать дату не ранее чем через три недели после подачи заявки — это даёт редакторам время на рассмотрение и подготовку возможного фичеринга.

Entry Form. Не игнорируйте ни одно поле. Подробно опишите ценность приложения, его уникальность и пользу для аудитории. Это основная часть заявки — убедите Apple, что ваш продукт заслуживает внимания.

Additional Information. Добавьте связанные приложения, страны, локализации, события и платформы. Предоставьте редакторам как можно больше информации о приложении, чтобы они могли выбрать наилучший формат фичеринга.

Related Apps. Укажите другие приложения или те, что связаны с текущим — это поможет Apple сформировать подборку или показать экосистему продуктов.

Укажите другие приложения или те, что связаны с текущим — это поможет Apple сформировать подборку или показать экосистему продуктов. Relevant Countries or Regions. Уточните, в каких странах ваше приложение наиболее актуально — эта информация поможет выбрать удачный формат фичеринга именно для вашей аудитории.

Уточните, в каких странах ваше приложение наиболее актуально — эта информация поможет выбрать удачный формат фичеринга именно для вашей аудитории. In-App Events. Добавьте активные или запланированные события внутри приложения. К заявке можно привязать несколько событий — используйте эту возможность стратегически.

Добавьте активные или запланированные события внутри приложения. К заявке можно привязать несколько событий — используйте эту возможность стратегически. Helpful Details. Поделитесь важной информацией о вашем продукте: история создания приложения, социальное влияние, интересные факты или достигнутые результаты.

Поделитесь важной информацией о вашем продукте: история создания приложения, социальное влияние, интересные факты или достигнутые результаты. Platforms. Выберите все платформы, на которых доступно приложение. Чем шире поддержка — тем выше шанс на фичеринг.

Выберите все платформы, на которых доступно приложение. Чем шире поддержка — тем выше шанс на фичеринг. Localization. Перечислите, на каких языках доступно приложение и его страница в App Store.

Перечислите, на каких языках доступно приложение и его страница в App Store. Supplemental Materials. Добавьте любые дополнительные материалы — промо-видео, баннеры, презентации или ссылки в медиа. Это поможет лучше представить вас в фичеринге.

Совет: заполняйте каждый пункт внимательно — редакторы Apple читают заявки вручную, и полная, структурированная информация значительно повышает шансы на фичеринг.

Когда все поля заполнены, нажмите Submit Nomination для отправки заявки.

Сколько ждать рассмотрения заявки

Процесс рассмотрения занимает до 30 дней. В случае одобрения Apple отправит письмо на электронную почту, привязанную к аккаунту владельца. Если решение отрицательное — никакого уведомления не поступает.

Заявку можно отправить повторно — технически это возможно, но абсолютно бессмысленно.

Обратите внимание: даже перспективные приложения могут не получить ответа. Это не означает, что вы сделали что-то неправильно — у App Store ограниченные редакционные ресурсы.

Если заявку одобрят, в App Store Connect появится новый раздел для загрузки маркетинговых материалов: графики, баннеров, скриншотов интерфейса в высоком качестве . Эти элементы нужны для создания редакционного контента — например, Today Story или подборок во вкладках Apps/Games.

Приложение в Featuring — что дальше

Чтобы максимально использовать эту возможность, стоит учесть несколько важных моментов:

Отслеживайте эффективность — следите за загрузками, вовлеченностью пользователей и оперативно исправляйте выявленные ошибки. Оптимизируйте UX — плавный процесс онбординга и качественная поддержка улучшают пользовательский опыт. Активируйте маркетинг — продвигайте приложение в соцсетях и через пресс-релизы, поощряйте пользователей оставлять отзывы. Удерживайте аудиторию — вовлекайте пользователей через обновления и ответы на их отзывы. Управляйте трафиком — убедитесь, что серверы выдержат возросшую нагрузку. Усиливайте видимость — используйте кросс-промо, акции и улучшайте страницу приложения в магазине. Анализируйте и совершенствуйте — изучайте данные после фичеринга для постоянного улучшения.

Выводы