Готуємось за запуску: що потрібно зробити до і після релізу застосунку — ASO-чеклісти

Готуємось за запуску: що потрібно зробити до і після релізу застосунку — ASO-чеклісти

Розробка та запуск мобільного застосунку — це не просто кропіткий процес, але й відповідальний момент, який може визначити його успіх або невдачу. Команда RadASO підготувала чеклісти, які допоможуть на кожному етапі — від підготовки релізу до пострелізних дій. За допомогою цієї статті перевірте, чи готовий ваш мобільний застосунок до успішного виходу на ринок.

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АSO-чекліст перед першим релізом

Охарактеризувати застосунок

Планування релізу застосунку варто почати з відповідей на такі питання:

Про що застосунок?

Яка його головна функція та унікальна торгова пропозиція (УТП)?

Для кого цей застосунок та хто цільова авдиторія (ЦА)?

За якими запитами застосунок можуть шукати?

Відповіді допоможуть під час розробки маркетингової стратегії просування. Зокрема, з’ясуєте, які потреби та проблеми користувачів зможе вирішити застосунок.

Написати стратегію АSO

ASO-стратегія — це дорожня карта, яка веде мобільний застосунок до поставлених цілей. Вона формує чітке розуміння та послідовність кроків для досягнення мети.

Складові АSO-стратегії:

Задачі для текстової оптимізації — оптимізація метаданих, оптимізація In-App Events, оптимізація In-App покупок (якщо модель монетизації застосунку передбачає наявність внутрішніх покупок). Задачі для оптимізації конверсії — оптимізація графіки, тестування Paywall екранів. Отримання фічерингу — застосунок безкоштовно потрапляє в підбірки App Store та Google Play в одній або відразу у декількох категоріях. Це можливо, якщо редактори самостійно оберуть застосунок серед інших або отримають відповідну заявку на фічеринг. За умов, що застосунок відповідає технічним вимогам. Локалізація застосунку носіями мови. Задачі для поліпшення рейтингу. Аналітика та звітність.

Завдяки чітко сформульованій ASO-стратегії мобільний застосунок отримує шанс стати помітним серед конкурентів і завоювати своїх користувачів.

Визначити та дослідити основних конкурентів + проаналізувати їх відгуки

Цей важливий етап дослідження допомагає зрозуміти ринок, де планується запуск.

Основні питання для аналізу конкурентів:

Які аналогічні застосунки вже існують на ринку?

На які функції найбільший тренд та попит серед користувачів?

З яких країн конкуренти отримують найбільше трафіку?

Де конкуренти отримують найбільший прибуток в цій ніші?

Що саме продають конкуренти та яка вартість?

Основні питання для аналізу відгуків конкурентів:

Що користувачі люблять у застосунках конкурентів?

Які функції та особливості цінуються найбільше?

Які проблеми виділяють і чим не задоволені?

Відповіді на ці питання допоможуть не лише гармонійно вийти на ринок, а й запропонувати ЦА вигідніші пропозиції з метою залучення більшої кількості користувачів на перших етапах.

Приклади аналізу конкурентів наведені нижче:

Робота над АSO-стратегією формує розуміння, наскільки конкурентним є ринок для запуску; на яких функціях слід робити акцент для конкурентоспроможності; на що звернути увагу та які країни є пріоритетними для просування застосунку.

Опрацювати текстові метадані для цільових країн

Текстові метадані — заголовок, підзаголовок, опис, ключові слова — мають надзвичайно велику роль під час запуску застосунку. Завдяки їм користувач знайомиться з контентом застосунку, а пошукові системи «бачать», про що застосунок, та показують цільовій аудиторії.

Вдало пропрацьовані метадані містять релевантні ключові слова, які користувачі шукають у пошуку сторів. Це робить застосунок більш видимим у пошуковій видачі, що призводить до більшого трафіку та рівня доходу відповідно.

Команда RadASO використовує такі правила задля вдалої індексації застосунку вже на перших етапах:

Загальні для App Store та Google Play

Використовувати всі доступні символи в метаданих (Title, Subtitle, Keywords в App Store та Title, Short & Full Description в Google Play).

Підбирати найбільш популярні та релевантні ключі у Title.

Не змінювати закінчення ключа, лише пряме входження.

Не використовувати бренди конкурентів у видимій частині мети.

Якщо власний бренд невідомий та маркетингова активність для впізнаваності бренду відсутня — не вказувати на початку Title.

Створити переконливу та читабельну назву та опис, які точно представляють функції та переваги застосунку.

Для Google Play

Перевірити опис для Google Play в Google Natural Language (Confidence відповідності категорії повинен бути не менше 0,7).

Щоб уникнути переспаму в повному індексованому описі не використовувати один ключ більш ніж 3-5 разів. Google це контролює.

Використовувати цікаву інформацію у першому абзаці. Довжина повного опису 4 000 символів, однак лише незначний відсоток користувачів читають до кінця.

В Package name вставити важливі ключові слова.

У відповіді користувачам органічно імплементувати релевантні ключові слова або бренди конкурентів, адже в Google Play індексуються відгуки.

Для App Store

Не дублювати ключові слова у різних полях.

Не використовувати в метаданих назву категорії, підкатегорії та імені розробника, оскільки Apple автоматично індексує застосунок за ними.

Не повторювати ключові слова в однині та множині англійською мовою. Однак в інших мовах потрібно додавати ключове слово як в однині, так і в множині.

Віддавати перевагу загальним пошуковим запитам у Keywords замість брендових конкурентів, а також запитам локальною мовою.

Не використовувати стоп-слова, бо пошукові системи й так проіндексують застосунок за ними.

Список таких «безкоштовних» слів:

a, about, above, after, again, against, all, am, an, and, any, app, are, aren’t, as, at, be, because, been, before, being, below, between, both, but, by, can’t, cannot, could, couldn’t, did, didn’t, do, does, doesn’t, doing, don’t, down, during, each, few, for, from, further, had, hadn’t, has, hasn’t, have, haven’t, having, he, he’d, he’ll, he’s, her, here, here’s, hers, herself, him, himself, his, how, how’s, i, i’d, i’ll, i’m, i’ve, if, in, into, is, isn’t, it, it’s, its, itself, let’s, me, more, most, mustn’t, my, myself, no, nor, not, of, off, on, once, only, or, other, ought, our, ours, ourselves, out, over, own, same, shan’t, she, she’d, she’ll, she’s, should, shouldn’t, so, some, such, than, that, that’s, the, their, theirs, them, themselves, then, there, there’s, these, they, they’d, they’ll, they’re, they’ve, this, those, through, to, too, under, until, up, very, was, wasn’t, we, we’d, we’ll, we’re, we’ve, were, weren’t, what, what’s, when, when’s, where, where’s, which, while, who, who’s, whom, why, why’s, with, won’t, would, wouldn’t, you, you’d, you’ll, you’re, you’ve, your, yours, yourself, yourselves

У полі Keywords писати слова через кому без пробілів.

Ретельно опрацювати ASO перед першим релізом, використовуючи максимальну кількість локалізацій.

Примітка. Під час першого релізу в Apple протягом 5 днів стор автоматично додає підказки з його заголовка для кожного ключового слова в ньому. Такий буст (підсилення) відображається для будь-яких ключових слів із заголовка в App Store.

Читайте більше про те, як «бустанути» застосунок під час першого релізу в App Store: лайфгаки від RadASO

Підготувати якісні скриншоти та іконку

Іконка та скриншоти — перше, що бачать користувачі під час пошуку чи знайомством із застосунком. Приваблива візуальна частина привертає увагу користувачів, показує користувачеві про що застосунок, виділяє застосунок на фоні конкурентів, створює позитивне перше враження та збільшує ймовірність завантажень. Тому важливо зробити графіку якісною.

Головні принципи в роботі з іконкою та скриншотами:

Використайте короткі влучні кепшени (текстова інформація на скриншотах).

На перших скриншотах продемонструйте основний функціонал та переваги застосунку.

Додайте відео, що приверне увагу користувачів та продемонструє функції застосунку.

За допомогою зумування, шрифту, плашок або ж графічних елементів зверніть увагу користувача на найбільш важливі для нього функції.

Створіть релевантну іконку без дрібних елементів, проте з відповідними ніші графічними елементами.

Визначте загальну концепцію дизайну (загальний дизайн застосунків, популярні елементи та кольори) у ніші.

Примітка. Не забувайте додати унікальні елементи, щоб виділитися на фоні конкурентів.

Підсилити ефективність також допоможуть наступні кроки під час створення візуалу:

аналіз ніші та актуальних трендів на ринку мобайлу;

генерація гіпотез для скриншотів, іконки, відео, які б спонукали користувача до конверсії;

створення чіткого технічного завдання для дизайнера;

контроль відмальовки скриншотів.

Нижче наводимо приклади скриншотів з дотриманими рекомендаціями:

Більш детально про візуальну складову читайте у статтях Netpeak Journal:

ASO-чекліст після першого релізу

Аналізувати отримані результати та корегувати плани

ASO — це постійний процес, який потребує ретельного аналізу результатів та їх адаптації після кожної ітерації.

Що важливо враховувати для коректних висновків:

Показники за різні періоди після релізу та динаміку показів.

Загальну кількість показів, а також за певними ключовими словами.

Сегментацію даних за країнами, щоб визначити, де саме застосунок отримує найбільший приріст показів. Країни з потенціалом на ринку варто опрацювати в першу чергу. До уваги беремо роботу з конверсією, оптимізацію візуальних метаданих і локалізацію застосунку.

Зовнішні фактори, які припали на час релізу — маркетингова активність, сезонність, оновлення застосунку або ж зміни в алгоритмах сторів.

Відстежування перших завантажень — кількість, джерела, з яких країн, динаміка.

Динаміку рейтингу застосунку — кількість оцінок, самі оцінки(3/4/5), середній рівень рейтингу.

Відстежити зміни після першого релізу допоможуть такі інструменти з аналітикою: ASOLytics, Sensor Tower, App Store Connect, Google Play Console.

Регулярно оновлювати метадані та графіку

Алгоритми App Store та Google Play постійно оновлюються та інтереси людей змінюються. Щоб відповідати новим вимогам та виділятися серед конкурентів, важливо регулярно адаптувати метадані та графіку.

Робота з метаданими (заголовком, описом та ключовими словами) робить застосунок більш релевантним для пошукових запитів користувачів. Це призводить до кращого ранжування, а в результаті — збільшення конверсії та прибутку.

Локалізація сторінки застосунку мовою пріоритетної країни з урахуванням культурних особливостей

Це робить застосунок більш доступним та зрозумілим. Локалізація збільшує довіру користувачів, а опис та скриншоти їхньою мовою мотивує до завантаження.

Потрібно також враховувати культурні особливості певних країн та регіонів. Наприклад, деякі кольори можуть мати негативне значення в певних культурах, а використання недоречних зображень може привести до критики та несприйняття продукту.

Читайте детальніше про вплив культурних та національних особливостей на локалізацію метаданих.

Nike, United Kindom:

Nike, Korea:

Uber, United States:

Uber, Japan:

Примітка. Залучайте носіїв мови для адаптації контенту та не економте на якісному перекладі.

Запуск івентів в App Store

Івенти (In-app events) — це події в застосунках та іграх, що мають обмежений час дії. Наприклад, ігрові змагання, прем’єри фільмів, пряма трансляція.

Де користувачі можуть бачити івенти:

На сторінці продукту, де відображаються всі опубліковані застосунком події.

У результатах пошуку (деяким користувачам показується замість скриншотів).

У підібраних редакцією добірках і персоналізованих рекомендаціях на вкладках «Сьогодні», «Ігри» та «Програми».

Джерело: Apple Developer

Івенти у застосунку спонукають нових користувачів спробувати його, наявних — ще більше захопитись застосунком, а колишніх — повернутися. Це шанс збільшити видимість застосунку, отримати більше завантажень та зібрати відгуки.

Використання Promotional Content в Google Play

Promotional Content (рекламний контент, LiveOps) — контент для інформування про події, новинки, акції, спеціальні пропозиції та значні оновлення програми. Це можливо всередині Google-маркету в розділах Games Home, Store Listing Page, Event Tab, Search Results.

Повідомити новини можливо за допомогою трьох основних типів рекламного контенту:

Спеціальні пропозиції — знижки, переваги, винагороди, передплати. Йдеться як про цифрові продукти (платні та безплатні), так і про реальні товари та послуги. Події, обмежені за часом — прямі трансляції та змагання, але без акцій. Наприклад, спортивні трансляції, церемонії нагородження, конкурси, обмежені за кількістю товари. Великі оновлення — розширення функціоналу програми, важливі оголошення, серії або фільми, що тільки вийшли тощо.

Оптимізація промопокупок в App Store

Промопокупки (Promoted In-App Purchases) — це покупки віртуальних товарів, які з’являються на сторінці застосунку, в результатах пошуку, на вкладках Today, Apps та Games.

Вони надають додаткової видимості для застосунку і потенційно можуть вплинути на конверсію, оскільки займають більше місця у пошуковій видачі через відображення під застосунком. Одночасно можна просувати до 20 різних покупок.

Примітка. Кожна промопокупка містить власні метадані: назву, опис та іконку. Назва (до 30 символів) — індексується, опис (до 45 символів) — не індексується.

Назву та опис можна оптимізувати для 39 локалізацій (як і звичайні метадані сторінки застосунку).

Іконка — єдина для всіх локалізацій. . Кожна промопокупка містить власні метадані: назву, опис та іконку.

Запуск A/B-тестів

Ціль запуску A/B-тестування — визначити найефективніші візуальні елементи сторінки магазину (скриншоти, іконки, відео та метаданих для Google Play) задля збільшення конверсії з переглядів у завантаження.

Дізнайтесь більше про A/B-тестування в ASO. Що це та як провести в App Store чи Google Play?

Для проведення A/B-тесту важливо:

Розробити чітку гіпотезу для кожного тестування.

Тестувати по одному елементу за раз, щоб чітко визначити його вплив.

Закласти час на збір даних (мінімум тиждень), щоб врахувати циклічність та достатню кількість трафіку. При недостатній кількості даних неможливо отримати вірогідний результат.

Примітка. Важливо продовжувати тестування, допоки не виділимо групу людей з кращою конверсією встановлень.

У App Store можливо тестувати іконку, скриншоти, відео та одночасно проводити лише один тест (на усі локалізації або на певні).

У Google Play можна тестувати короткий та довгий опис, іконку, фічер графіки, скриншоти, відео та одночасно проводити п’ять тестів. Також у Google Play є два типи тестів:

тест дефолтної графіки — запущений на всі країни, де немає локалізованих графічних чи текстових матеріалів;

локалізований під певні локалі — запущений на конкретні країни, де мова графіки або текстових матеріалів відповідає вибраній країні.

В обох сторах поточний варіант елементу порівнюється з максимум трьома новими варіантами.

Carta

Варіант А:

Варіант В:

Linkedin

Варіант А:

Варіант В:

Слідкувати за оновленнями сторів

Стори прагнуть захищати користувачів від шкідливих, шахрайських або неналежних програм. Слідування правилам гарантує, що застосунок відповідає цим стандартам.

Ще декілька причин чому це важливо:

Оновлення алгоритмів можуть впливати на ранжування та видимість застосунку в Apple Store та Google Play.

Недотримання правил може призвести до видалення застосунку з магазину.

Нові функції сторів можуть допомогти покращити UX та залучити більше користувачів.

Слідкуйте за оновленнями сторів на офіційних сторінках Apple Store та Google Play.

Запуск реклами та маркетингових активностей

Щоб залучити перших користувачів, важливо розпочати рекламні та маркетингові кампанії.

Ключові платформи, які варто використовувати:

Google Ads — пошукова реклама, контекстно-медійна мережа (КМС), YouTube.

Facebook Ads — використовуючи таргетинг за інтересами, таргетинг за демографією ЦА, Lookalike авдиторії.

Apple Search Ads — реклама в результатах пошуку App Store та рекламу на сторінках продуктів.

Подача на фічеринг

Фічеринг в ASO — це розміщення мобільного застосунку в спеціальних підбірках App Store та Google Play, таких як «Нові та цікаві», «Рекомендовано», «Вибір редакції» тощо.

Цей інструмент здатен значно збільшити видимість застосунку, привернути увагу користувачів та збільшити кількість завантажень з інших джерел у сторах.

Як потрапити у фічеринг

Переконайтесь, що застосунок відповідає вимогам та правилам для фічерингу в App Store та Google Play.

та правилам для фічерингу в App Store та Google Play. Створіть якісну сторінку застосунку: важливо, щоб він був корисним та цікавим. Оптимізуйте заголовок, опис, скриншоти, іконку та інші елементи сторінки, щоб зробити їх максимально привабливими.

важливо, щоб він був корисним та цікавим. Оптимізуйте заголовок, опис, скриншоти, іконку та інші елементи сторінки, щоб зробити їх максимально привабливими. Підготуйте чітку заявку: опишіть переваги та особливості вашого застосунку, щоб виділитися на тлі конкурентів.

Працювати над підвищенням рейтингу застосунку

Рейтинг мобільного застосунку — це числова оцінка, яка генерується на основі відгуків та оцінок від користувачів.

Робота над підвищенням рейтингу надає застосунку декілька переваг:

Збільшення кількості завантажень — користувачі частіше завантажують програми з високим рейтингом.

— користувачі частіше завантажують програми з високим рейтингом. Підвищення видимості — застосунки з високим рейтингом частіше потрапляють на верхні позиції в результатах пошуку та категоріях.

— застосунки з високим рейтингом частіше потрапляють на верхні позиції в результатах пошуку та категоріях. Конкурентна перевага серед аналогічних застосунків з нижчим рейтингом.

серед аналогічних застосунків з нижчим рейтингом. Довіра та авторитетність, оскільки високий рейтинг позиціонує застосунок як якісний та надійний.

Як підвищити рейтинг застосунку:

☑️Впровадьте App Rating Prompts — pop-up вікно для запиту оцінки та рейтингу всередині застосунку, які ще називають Rate-Us-вікнами.

Може бути як стандартне (надається від самого стору), так і кастомне (вікно в застосунку, яке зробив розробник). Завдяки цьому користувач може оцінити застосунок та залишити відгук. Це вікно повинно з’являтись після позитивного досвіду (проходження рівня гри, виграш, будь-яка успішна дія) у застосунку.

Дізнайтесь більше про те, як покращити рейтинг мобільного застосунку через App Rating Prompts.

☑️Відповідайте на негативні відгуки, якщо такі є. Якщо проблему користувача вдасться вирішити, то швидше за все він змінить оцінку на позитивну.

Дізнайтесь більше про вплив відгуків і оцінок на ASO та просування застосунків.

Аналіз відгуків та відповідь на негативні коментарі

Відгуки користувачів — це цінне джерело інформації про застосунок.

Завдяки відгукам можна безкоштовно отримати відповіді на такі запитання:

Що подобається користувачу у застосунку?

Чому він використовує саме його? Які характеристики його приваблюють?

Які моменти потребують доопрацювання?

Примітка. Обов’язково відповідайте на відгуки користувачів та демонструйте зацікавленість до їх думки.

У Google Play варто використовувати ключові слова у відповідях, оскільки Google враховує їх при індексації.

Аналіз відгуків та покращення на їхній основі веде до високого рівня задоволеності користувачів. Зазвичай, це автоматично відображається на завантаженнях та доході.

Відстежувати зміни у ніші, поведінці користувачів та загалом ринку

Це допомагає застосунку бути завжди у тренді, підвищувати ефективність ASO та адаптуватись до змін та поведінки користувачів.

Що варто враховувати:

Конкурентів: рейтинги, кількість завантажень, метадані, візуальні зміни, відгуки, стратегії просування. Тренди в ніші: популярні ключові слова та бренди, нові функції, зміни дизайну, кольорів, стилю ніші. Поведінку користувачів: зміна інтересів, потреб, пріоритетів; нові очікування; зміна шляху користувачів під час пошуку застосунку.

Забезпечити стабільність, безпечність і відповідність технічним вимогам сторів

Це базова необхідна умова для роботи будь-якого мобільного застосунку. Вимоги сторів можна знайти у App Store та Google Play.

Чому це важливо та як впливає на застосунок?

Алгоритми сторів більше «довіряють». Застосунки, які не відповідають вимогам App Store та Google Play можуть бути відхилені від публікації або видалені з магазину. Якщо у застосунку багато недоопрацювань, користувачі напишуть про це негативний відгук та попередять інших. Користувачі неохоче завантажують нестабільні та неякісні застосунки , а низький рейтинг та негативні відгуки через постійні збої — відлякають назавжди. Нестабільний застосунок у Google Play може отримати відповідне повідомлення на сторінці застосунку про несправність, що негативно впливає на конверсію у завантаження. Користувачі, які стикнулись з негативним досвідом при взаємодії з застосунком скоріш за все видалять його, що знижує конверсію у покупку всередині програми та утримання користувача. Алгоритми Google Play можуть значно знизити видимість застосунку у сторі, якщо технічні показники не відповідають вимогам.

Отже, ASO — це довгострокова стратегія з багатьох дій до та після першого релізу, описаних у цій статті. Використовуйте цей чекліст, щоб застосунок отримав не лише успішний старт та покращив видимість в майбутньому, а й відповідно збільшив органічний трафік та завантаження.