Розробка та запуск мобільного застосунку — це не просто кропіткий процес, але й відповідальний момент, який може визначити його успіх або невдачу. Команда RadASO підготувала чеклісти, які допоможуть на кожному етапі — від підготовки релізу до пострелізних дій. За допомогою цієї статті перевірте, чи готовий ваш мобільний застосунок до успішного виходу на ринок.

Планування релізу застосунку варто почати з відповідей на такі питання:

Відповіді допоможуть під час розробки маркетингової стратегії просування. Зокрема, з’ясуєте, які потреби та проблеми користувачів зможе вирішити застосунок.

ASO-стратегія — це дорожня карта, яка веде мобільний застосунок до поставлених цілей. Вона формує чітке розуміння та послідовність кроків для досягнення мети.

Складові АSO-стратегії:

Завдяки чітко сформульованій ASO-стратегії мобільний застосунок отримує шанс стати помітним серед конкурентів і завоювати своїх користувачів.

Цей важливий етап дослідження допомагає зрозуміти ринок, де планується запуск.

Основні питання для аналізу конкурентів:

Основні питання для аналізу відгуків конкурентів:

Відповіді на ці питання допоможуть не лише гармонійно вийти на ринок, а й запропонувати ЦА вигідніші пропозиції з метою залучення більшої кількості користувачів на перших етапах.

Приклади аналізу конкурентів наведені нижче:

Робота над АSO-стратегією формує розуміння, наскільки конкурентним є ринок для запуску; на яких функціях слід робити акцент для конкурентоспроможності; на що звернути увагу та які країни є пріоритетними для просування застосунку.

Текстові метадані — заголовок, підзаголовок, опис, ключові слова — мають надзвичайно велику роль під час запуску застосунку. Завдяки їм користувач знайомиться з контентом застосунку, а пошукові системи «бачать», про що застосунок, та показують цільовій аудиторії.

Вдало пропрацьовані метадані містять релевантні ключові слова, які користувачі шукають у пошуку сторів. Це робить застосунок більш видимим у пошуковій видачі, що призводить до більшого трафіку та рівня доходу відповідно.

Команда RadASO використовує такі правила задля вдалої індексації застосунку вже на перших етапах:

Загальні для App Store та Google Play

Для Google Play

Для App Store

Список таких «безкоштовних» слів:

a, about, above, after, again, against, all, am, an, and, any, app, are, aren’t, as, at, be, because, been, before, being, below, between, both, but, by, can’t, cannot, could, couldn’t, did, didn’t, do, does, doesn’t, doing, don’t, down, during, each, few, for, from, further, had, hadn’t, has, hasn’t, have, haven’t, having, he, he’d, he’ll, he’s, her, here, here’s, hers, herself, him, himself, his, how, how’s, i, i’d, i’ll, i’m, i’ve, if, in, into, is, isn’t, it, it’s, its, itself, let’s, me, more, most, mustn’t, my, myself, no, nor, not, of, off, on, once, only, or, other, ought, our, ours, ourselves, out, over, own, same, shan’t, she, she’d, she’ll, she’s, should, shouldn’t, so, some, such, than, that, that’s, the, their, theirs, them, themselves, then, there, there’s, these, they, they’d, they’ll, they’re, they’ve, this, those, through, to, too, under, until, up, very, was, wasn’t, we, we’d, we’ll, we’re, we’ve, were, weren’t, what, what’s, when, when’s, where, where’s, which, while, who, who’s, whom, why, why’s, with, won’t, would, wouldn’t, you, you’d, you’ll, you’re, you’ve, your, yours, yourself, yourselves