Перші кроки в ASO для VR-застосунків: Кейс просування HaloSphere у Vision Pro App Store

Перші кроки в ASO для VR-застосунків: Кейс просування HaloSphere у Vision Pro App Store

Наприкінці 2024 року ми розпочали просування VR-додатку для Apple Vision Pro. Це був перший досвід взаємодії з новим VR App Store — без звичних інструментів ASO. Уже на старті ми зіткнулися з низкою обмежень, але знайшли робочі рішення і досягли перших помітних результатів, якими готові поділитися.

Проєкт: HaloSphere. Період: листопад 2024 — продовжуємо працювати. Регіон: весь світ. Послуга: ASO.

Хто наш партнер

HaloSphere — це застосунок для віртуальних подорожей з ефектом повного занурення. У ньому поєднуються відомі локації, унікальні зникаючі куточки планети та зручні функції — від інтерактивного навчання до офлайн-доступу.

Ціль співпраці

Збільшити органічні покази і завантаження застосунку HaloSphere в VR App Store.

Стратегія просування

App Store для Vision Pro — це окрема екосистема з украй обмеженим маркетинговим функціоналом. У ньому відсутня можливість:

запускати рекламу через Apple Ads;

просувати підписки (Promo In-Apps) і оновлення функціоналу (In-App Events);

налаштовувати різні версії сторінки під аудиторії (Custom Product Pages);

використовувати базові інструменти аналітики та A/B тестування.

В цих умовах ми вибудували покрокову стратегію просування, орієнтовану на ручну оптимізацію і максимальне використання доступних каналів.

Крок 1. Пошук ASO-інструментів під VR

Першим етапом стало дослідження ринку ASO-сервісів. На старті ми зіткнулися з повною непрозорістю VR-секції App Store. Був відсутній функціонал:

перегляду пошукової видачі;

оцінки популярності ключових запитів;

аналізу конкурентів.

Це пов’язано з тим, що жоден з великих ASO-сервісів поки що не планував розпочинати роботу з додатками для Vision Pro. Однак виходячи зі швидкого розвитку ринку і наших запитів в ASO-ком’юніті, ми очікуємо появи нових рішень у найближчому майбутньому.

Крок 2. Аналіз конкурентів

Через відсутність сервісів для пошуку та аналізу конкурентів у VR App Store, ми проводили збір вручну через Google і прямий пошук у магазині. Зараз ніша перебуває на початкових етапах формування — це стало нашою перевагою.

Крок 3. Збір семантики з допомогою AI та Google Trends

Ми сформували семантичне ядро вручну.

З допомогою ШІ згенерували список потенційних пошукових запитів. Додали назви конкурентів. Перевірили релевантність запитів через Google Trends.

Це дало нам основу для текстової оптимізації метаданих.

Крок 4. Розширення і локалізація метаданих

Спочатку в застосунку була активна тільки одна локаль — English (U.S.). Ми провели оновлення метаданих тричі та поступово розширили кількість локалей до 14, охопивши ключові регіони, в яких доступний Vision Pro.

Локалізували поля індексації Title (назва застосунку) і Subtitle (підзаголовок) для кожної з них — це збільшило потенційне охоплення і поліпшило видимість у пошуку.

Локалі, з якими ми працювали:

English (U.S.);

English (U.K.);

English (Canada);

English (Australia);

Korean (U.S.);

Chinese (Simplified);

Chinese (Traditional);

Arabic;

French (France);

French (U.S.);

French (Canada);

Vietnamese;

German;

Japanese.

На цьому етапі ми враховували крос-локалізацію: наприклад, французька мова використовується не тільки у Франції, а й у США. Це дало змогу задіяти локалі з інших країн для розширення семантики: наприклад, заповнивши французьку локаль у Канаді, ми посилили видимість застосунку і за франкомовними запитами в цій країні.

Такий підхід забезпечив синхронізацію ключових слів між країнами з однаковою мовою і дав змогу максимально ефективно використовувати всі доступні поля для індексації.

1600% росту завантажень завдяки локалізації: дізнайтеся більше в кейсі Mod-Master .

Результати

Покази і загальна видимість (Пошук + Перегляди).

Після першого оновлення метаданих застосунок показав стабільне зростання органічних показів. Основний приріст забезпечив трафік із пошуку App Store (Search) — максимальна кількість показів на день зросла з 30 до 92, а середня кількість — з 20 до 60.

Застосунок також почав з’являтися в добірках і категоріях (Browse). Внесок Browse поки що залишається невеликим і становить близько 7% від загального числа показів. Проте динаміка Browse позитивна і демонструє потенціал для подальшого зростання.

Максимальна кількість показів на день — ріст на 206,7%. Середня кількість показів — ріст на 200%. Browse (підбірки та категорії) — позитивна динаміка, близько 7% від загального числа показів.

Графіки ілюструють динаміку показів після трьох релізів оновлених метаданих: окремо за пошуковими показами (Search) і загалом за Search + Browse.

Перші завантаження (Пошук).

До оновлення метаданих максимальна кількість перших завантажень програми на день дорівнювала одному. Після релізу нових метаданих цей показник збільшився до п’яти на день.

Середня кількість перших завантажень до оновлень трималася на рівні близько 0,3 на день, а до початку січня збільшилася до двох на день.

Максимальна кількість перших завантажень на день — ріст на 400%. Середня кількість перших завантажень — ріст на 566,7%.

Пік завантажень 22 листопада пов’язаний з активністю партнера і не відображає ефекту ASO.

Загальні завантаження (Пошук + Перегляди).

У перші дні після оновлення кількість завантажень досягла 15 на день, а середня зросла приблизно до чотирьох на день.

Середня кількість загальних завантажень збільшилась на 300–400%. Максимальна кількість загальних завантажень зросла приблизно на 1400%.

Плани та бізнес-інсайти

Традиційний підхід до збору та оптимізації метаданих підтвердив свою ефективність: текстові метадані в VR App Store дійсно впливають на індексацію по ключових запитах і дають змогу збільшити органічну видимість застосунку.

Однак в умовах відсутності ASO-сервісів для VR-застосунків подальше зростання вимагає постійної адаптації класичних ASO-методик. Після перших зроблених кроків ми плануємо:

продовжувати досліджувати семантичне ядро для App Store iPhone — аналізувати ключові запити з точки зору релевантності ніші і звичної логіки користувачів, щоб зрозуміти, як формуються VR-запити в контексті туризму;

зібрати бренди конкурентів напряму через Vision Pro, а не лише через сторонні джерела;

перекласти базове семантичне ядро зі спільними запитами на всі відкриті локалі.

Обмеженість даних щодо популярності запитів та індексації справді ускладнює процес, тож наразі ми покладаємося на власні знання та підтримку професійних спільнот, таких як ASO Busters. А також продовжуємо тестувати нові ідеї та гіпотези — саме це рухає нас вперед.

Слідкуйте за оновленнями — розвитком цього кейсу та новими результатами ми поділимося в майбутніх матеріалах.