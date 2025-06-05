Як отримати +26,5% трафіку і +15,5% завантажень у Google Play через CSL — кейс Nicegram

Як отримати +26,5% трафіку і +15,5% завантажень у Google Play через CSL — кейс Nicegram

Проєкт: Nicegram. Період: січень 2025 – квітень 2025 (продовжуємо співпрацю). Регіон: США, Індія. Послуга: ASO.

Хто наш партнер

Nicegram — месенджер на базі Telegram API з підтримкою мультиакаунтів, вбудованим ШІ-помічником, холодним криптогаманцем, розширеними налаштуваннями конфіденційності та іншими унікальними можливостями.

Ціль просування

Збільшити трафік у Google Play — відвідування сторінки і завантаження застосунку.

Стратегія роботи

При розробленні стратегії ми спиралися на два ключових інсайти:

основний об’єм трафіку забезпечують брендові запити, 40% — за Nicegram, 37% — за брендом конкурента Telegram;

візуальне оформлення застосунку регулярно оновлюється з урахуванням актуальних ASO-підходів.

Врахочуючи це, ми сформували покрокову стратегію з фокусом на тестування гіпотез та допрацювання сильних сторін.

Крок 1. Налаштування Custom Store Listing

Так як більше третини пошукового трафіку приходить за брендом конкурента, команда RadASO прийняла рішення використати Custom Store Listing (CSL) в Google Play — на брендовий ключ telegram. Так ми показали окрему версію сторінки користувачам, що шукають конкурента, але потенційно готові розглянути альтернативу.

Разом з партнером ми обрали два пріоритетних регіони для запуску CSL:

Індія — лідер по кількості установок Nicegram;

США — найбільший світовий ринок.

Крок 2. Аналіз графіки та складання гіпотез

Далі ми порівняли оригінальне оформлення Nicegram з графікою Telegram — основного конкурента і джерела значного обсягу брендового трафіку.

Графіка Telegram.

Оригінальна графіка Nicegram.

В результаті аналізу ми прийняли рішення використати палітру кольорів і стиль Telegram, оскільки Nicegram побудований на його базі. Це підвищило впізнаваність і ефективність залучення аудиторії.

Також ми замінили заголовок «Nicegram: Secure AI Messenger» на «Nicegram: Unlimited Telegram», акцентуючи увагу на ключовій перевазі — розширених можливостях у порівнянні з оригінальним месенджером.

Крок 3. Створення нового оформлення

Для Custom Store Listing ми розробили нову візуальну концепцію, орієнтовану на користувачів, знайомих з Telegram.

Іконка оформлена у впізнаваному стилі, що візуально нагадує Telegram. Перший скриншот посилює це враження, підкреслюючи зв’язок між двома продуктами. Решта скриншотів зосереджені на унікальних можливостях і розширеному функціоналі Nicegram.

Як оптимізація графіки дала +16% CR в App Store і +5,5% в Google Play — читайте детальніше в кейсі Shkaf .

Результати запуску CSL

Спочатку ми включили кастомну сторінку для 50% аудиторії, щоб протестувати ефективність нової графіки без ризику для основного трафіку.

Після запуску проаналізували ключові метрики:

Store Listing Visitors — кількість користувачів, що відвідали сторінку;

Store Listing Acquisitions — кількість інсталяцій застосунку.

Результати:

CSL стабільно випереджала оригінальну сторінку за кількістю відвідувань;

завантаження також перевищували показники основної версії;

окрема фільтрація за ключем telegram показала зростання як за відвідуваннями, так і за інсталяціями.

У числових показниках ми отримали зростання відвідувань на 26,5% і завантажень — на 15,5%.

Порівняння трафіку CSL і основної сторінки: зростання відвідуваності після запуску кастомної версії

Порівняння інсталяцій з кастомною та основною сторінками: зростання показників після запуску CSL

Зміна кількості відвідувань і установок за ключем telegram після запуску CSL

Масштабування і розвиток

Після того як кастомна сторінка показала стабільне зростання відвідувань та інсталяцій, команда RadASO — за погодженням з партнером — розгорнула CSL на всю аудиторію. Такий поетапний підхід дав змогу мінімізувати ризики: спочатку протестували гіпотезу, потім — масштабували успішне рішення.

На цьому робота не завершилася. Nicegram активно розвивається, регулярно додаючи нові функції, а конкуренти посилюють свою графіку. Щоб утримувати позиції і швидко реагувати на зміни, ми регулярно аналізуємо результати і кожні кілька місяців пропонуємо актуальні оновлення CSL.