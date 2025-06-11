Кейс просування аптечного застосунку в App Store: +750% показів, +105% завантажень
Проєкт: застосунок аптеки.
Рік: 2025.
Регіон: Україна.
Послуга: ASO.
Хто наш партнер
Аптечний бренд, представлений як офлайн, так і онлайн.
Ціль співпраці
Збільшити видимість застосунку й кількість завантажень в App Store.
Стратегія просування
Під час розроблення стратегії ми врахували три ключові чинники, що впливали на просування:
- вузьке коло прямих конкурентів;
- сезонність попиту;
- обмежене семантичне ядро через специфіку ніші.
З огляду на це, ми сфокусувалися на точкових рішеннях і побудували послідовний план дій, що складався з чотирьох кроків.
Крок 1. Аналіз конкурентів
На старті ми зібрали конкурентів і поділили їх на дві групи:
- прямі конкуренти — аптеки, що мають власні застосунки;
- непрямі конкуренти — закордонні аптечні сервіси й медичні застосунки.
Через прямих конкурентів ми оцінили ринок: визначили позиціонування партнера, динаміку ніші та інші підходи у сторах.
Непрямі конкуренти дали змогу розширити семантику, зібрати більше візуальних рішень для порівняння і сформувати глибше розуміння сегменту.
Крім того, ми провели функціональний аналіз — порівняли наповнення застосунків, їхні переваги й недоліки. Це дало змогу виявити точки зростання і сильні сторони партнера.
Крок 2. Текстова оптимізація сторінки застосунку
На основі конкурентів ми сформували початкове семантичне ядро. Для цього проаналізували відкриті метадані конкурентних застосунків і отримали чернетковий список ключових слів.
Далі ми опрацювали кожне слово — перевірили його відповідність стратегії просування, оцінили видачу й додаткові показники. На цьому етапі частину ключів відсіяли, а частину залишили у фінальному семантичному ядрі.
На його основі створили метадані:
- заголовок (Title);
- підзаголовок (Subtitle);
- поле Keywords.
В Україні для App Store доступні три локалі: Ukrainian, English (UK) і Russian. Ми заповнили всі поля релевантними й популярними ключовими словами.
Після релізу застосунок зʼявився у пошуку за частиною ключових слів. Ми регулярно оновлюємо метадані: видаляємо ключі, що втратили популярність, або ті, за якими ми вибули з топ-10, й додаємо нові. Ціль — підтримувати метадані в актуальному стані та забезпечувати стабільний приріст видимості.
Дізнайтеся, як попри вузьку семантику та конкурентів ми
Крок 3. Запуск In-App Events
Події в App Store (In-App Events) можуть з’являтися у видачі замість скріншотів застосунку, а також на його сторінці. Ми використали цей інструмент як додатковий спосіб залучення аудиторії та підсилення видимості: івенти привертають увагу до нових функцій, акцій або активностей усередині застосунку.
Крок 4. Технічні та візуальні покращення
Окрім роботи із семантикою і сторінкою, ми також впровадили низку технічних і функціональних покращень, що впливають на конверсію і видимість.
- Оновили графічні метадані, використовуючи підхід Conversion Rate Optimization Loop — цикл покращень, у якому ми спостерігали за поведінкою користувачів, формували гіпотези й тестували різні варіанти оформлення. Після чого впроваджували ті, що дійсно покращують конверсію з переглядів у завантаження.
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Налаштували:
- вікна збору рейтингу — спливаючі запити на оцінку всередині застосунку;
- автовідповіді на відгуки — текстові шаблони, що автоматично публікуються у відповідь на нові коментарі.
Це дало змогу підвищити як кількість, так і якість оцінок, що впливає на видимість і конкурентність за ключовими запитами.
- Стежили за Crash Rate — показником кількості збоїв. Стабільна робота застосунку напряму впливає на якість користувацького досвіду й позиції у видачі.
Результати просування
За п’ять місяців роботи ми отримали:
- зростання показів сторінки застосунку на 750%;
- зростання кількості завантажень на 105%, із просіданням через сезонність.
Графік росту показів сторінки застосунку
Графік росту завантажень застосунку
Попри обмежене семантичне поле, нам вдалося суттєво підвищити видимість застосунку і збільшити кількість завантажень. Цього результату ми досягли завдяки продуманій стратегії просування, що поєднувала роботу з текстовими і графічними метаданими, а також оптимізацію рейтингу і відгуків.
Команда проєкту: Ольга Грек, ASO Team Lead; Олексій Стенгач, ASO Specialist; Надія Островець, Ірина Маселко, Client Project Managers.
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