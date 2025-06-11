Кейс просування аптечного застосунку в App Store: +750% показів, +105% завантажень

Проєкт: застосунок аптеки. Рік: 2025. Регіон: Україна. Послуга: ASO.

Хто наш партнер

Аптечний бренд, представлений як офлайн, так і онлайн.

Ціль співпраці

Збільшити видимість застосунку й кількість завантажень в App Store.

Стратегія просування

Під час розроблення стратегії ми врахували три ключові чинники, що впливали на просування:

вузьке коло прямих конкурентів;

сезонність попиту;

обмежене семантичне ядро через специфіку ніші.

З огляду на це, ми сфокусувалися на точкових рішеннях і побудували послідовний план дій, що складався з чотирьох кроків.

Крок 1. Аналіз конкурентів

На старті ми зібрали конкурентів і поділили їх на дві групи:

прямі конкуренти — аптеки, що мають власні застосунки;

— аптеки, що мають власні застосунки; непрямі конкуренти — закордонні аптечні сервіси й медичні застосунки.

Через прямих конкурентів ми оцінили ринок: визначили позиціонування партнера, динаміку ніші та інші підходи у сторах.

Непрямі конкуренти дали змогу розширити семантику, зібрати більше візуальних рішень для порівняння і сформувати глибше розуміння сегменту.

Крім того, ми провели функціональний аналіз — порівняли наповнення застосунків, їхні переваги й недоліки. Це дало змогу виявити точки зростання і сильні сторони партнера.

Крок 2. Текстова оптимізація сторінки застосунку

На основі конкурентів ми сформували початкове семантичне ядро. Для цього проаналізували відкриті метадані конкурентних застосунків і отримали чернетковий список ключових слів.

Далі ми опрацювали кожне слово — перевірили його відповідність стратегії просування, оцінили видачу й додаткові показники. На цьому етапі частину ключів відсіяли, а частину залишили у фінальному семантичному ядрі.

На його основі створили метадані:

заголовок (Title);

підзаголовок (Subtitle);

поле Keywords.

В Україні для App Store доступні три локалі: Ukrainian, English (UK) і Russian. Ми заповнили всі поля релевантними й популярними ключовими словами.

Після релізу застосунок зʼявився у пошуку за частиною ключових слів. Ми регулярно оновлюємо метадані: видаляємо ключі, що втратили популярність, або ті, за якими ми вибули з топ-10, й додаємо нові. Ціль — підтримувати метадані в актуальному стані та забезпечувати стабільний приріст видимості.

Дізнайтеся, як попри вузьку семантику та конкурентів ми збільшили застосунку Liro перегляди на 131%, а інстали — на 38% .

Крок 3. Запуск In-App Events

Події в App Store (In-App Events) можуть з’являтися у видачі замість скріншотів застосунку, а також на його сторінці. Ми використали цей інструмент як додатковий спосіб залучення аудиторії та підсилення видимості: івенти привертають увагу до нових функцій, акцій або активностей усередині застосунку.

Крок 4. Технічні та візуальні покращення

Окрім роботи із семантикою і сторінкою, ми також впровадили низку технічних і функціональних покращень, що впливають на конверсію і видимість.

Оновили графічні метадані, використовуючи підхід Conversion Rate Optimization Loop — цикл покращень, у якому ми спостерігали за поведінкою користувачів, формували гіпотези й тестували різні варіанти оформлення. Після чого впроваджували ті, що дійсно покращують конверсію з переглядів у завантаження. Налаштували: вікна збору рейтингу — спливаючі запити на оцінку всередині застосунку;

— спливаючі запити на оцінку всередині застосунку; автовідповіді на відгуки — текстові шаблони, що автоматично публікуються у відповідь на нові коментарі. Це дало змогу підвищити як кількість, так і якість оцінок, що впливає на видимість і конкурентність за ключовими запитами. Стежили за Crash Rate — показником кількості збоїв. Стабільна робота застосунку напряму впливає на якість користувацького досвіду й позиції у видачі.

Результати просування

За п’ять місяців роботи ми отримали:

зростання показів сторінки застосунку на 750% ;

; зростання кількості завантажень на 105%, із просіданням через сезонність.

Графік росту показів сторінки застосунку

Графік росту завантажень застосунку

Попри обмежене семантичне поле, нам вдалося суттєво підвищити видимість застосунку і збільшити кількість завантажень. Цього результату ми досягли завдяки продуманій стратегії просування, що поєднувала роботу з текстовими і графічними метаданими, а також оптимізацію рейтингу і відгуків.