Як зібрати семантичне ядро та кластеризувати ключові слова: п’ять кроків

Хочете просунути сайт, але не знаєте, які ключові слова використовувати? З чого почати, щоб зібрати справді ефективне семантичне ядро? Помилки на цьому етапі можуть коштувати вам трафіку та продажів.

У цій статті я розповім, як знайти й згрупувати ключові слова так, щоб залучити цільову аудиторію.

Типи пошукових запитів і їх важливість

Для ефективної SEO-стратегії важливо розуміти, які типи пошукових запитів існують і як вони впливають на сайт. Основні типи — інформаційні, навігаційні та трансакційні.

Розповім детальніше про кожен із них

Інформаційні запити

Використовуються для пошуку даних з певної теми. Часто формулюються у вигляді запитань. Такі запити не передбачають негайної дії, а допомагають отримати знання.

Приклади:

як приготувати борщ;

що таке блокчейн;

поради щодо вибору ноутбука.

Кому підходять: блоги, SaaS-проєкти, сайти послуг і eCommerce із тематичним блогом.

Статті, оптимізовані під інформаційні запити, можуть залучати значний трафік.

Наприклад, на eCommerce-сайті матеріал з детальним порівнянням ноутбуків не лише приверне відвідувачів, а й допоможе їм зробити вибір. Такий контент підвищує конверсію, перетворюючи читачів на покупців.

Навігаційні запити

Спрямовані на пошук конкретного сайту або сторінки. Користувачі вже знають, куди хочуть потрапити, і використовують пошукову систему саме для цього. Такі запити демонструють чітке намір відвідати певний ресурс.

Приклади:

Facebook;

офіційний сайт Apple;

вхід у Netflix.

Кому підходять: сайти SaaS і компаній із впізнаваним брендом.

Оптимізація сторінок під навігаційні запити допомагає підвищити конверсію.

Якщо ваш сайт надає онлайн-сервіси — переконайтесь, що його легко знайти за брендовими запитами. Перевірте, чи з’являються головна та ключові сторінки у видачі за назвою компанії.

Використовуйте Google Search Console, аналізуйте підказки пошуку та відстежуйте показники клікабельності у звітах.

Трансакційні запити

Демонструють високий рівень готовності користувача до конверсії — покупки, замовлення послуги чи іншої цільової дії.

Приклади:

купити iPhone 15;

замовити піцу онлайн;

реєстрація на вебінар.

Кому підходять: інтернет-магазини, сайти послуг.

Якщо ваш бізнес продає товари або надає послуги, оптимізація під такі запити напряму впливає на зростання продажів. Використання точних ключових слів, що описують конкретний продукт або сервіс, підвищує видимість сайту в пошукових системах.

На практиці сайти часто поєднують усі три типи запитів для оптимізації різних сторінок.

Розгляну це на прикладі інтернет-магазину спортивного одягу та обладнання.

Для створення інформативного блогу варто використовувати інформаційні запити:

як обрати бігові кросівки;

користь йоги для здоров’я;

кращі вправи для зміцнення м’язів спини.

Такий контент приваблює цільову аудиторію на ранньому етапі ухвалення рішення про покупку та допомагає сформувати довіру до бренду.

Для оптимізації головної сторінки, сторінки «Про нас» і контактів слід використовувати навігаційні запити:

[назва бренду] офіційний сайт;

[назва бренду] інтернет-магазин;

[назва бренду] контакти.

Це спрощує пошук сайту та необхідної інформації для користувачів. Трансакційні запити доречні для сторінок категорій і товарів:

купити бігові кросівки онлайн;

знижки на спортивний одяг;

замовити гантелі з доставкою.

Приклад комплексного використання ключових запитів:

Інформаційний запит. Користувач шукає, як обрати бігові кросівки, читає поради в блозі магазину й продовжує дослідження. Навігаційний запит. Пізніше він вводить назву магазину в Google, щоб переглянути асортимент. Транcакційний запит. Прийнявши рішення про покупку, користувач вводить запит «купити бігові кросівки» та переходить на категорійну або товарну сторінку.

Таким чином, магазин супроводжує потенційного клієнта на всіх етапах прийняття рішення, використовуючи різні типи запитів для залучення й утримання аудиторії.

Більше про збирання семантики — у покроковому гіді від експерта Netpeak Ukraine.

А тепер перейду до процесу підбору ключових слів.

Визначення цільової аудиторії

Перший крок — зрозуміти, хто ваша цільова аудиторія. Важливо сегментувати її за параметрами, які найбільше відповідають специфіці вашого бізнесу. Для цього можна скористатися методикою 5W:

Хто? Хто буде користуватися вашим продуктом? Опишіть клієнта — його інтереси, поведінку, професійну сферу. Що? Що саме ви пропонуєте? Які очікування та потреби має клієнт щодо вашого продукту? Чому? Навіщо клієнту потрібен цей продукт? Яку проблему він допомагає вирішити? Коли? У яких ситуаціях клієнту необхідне ваше рішення? Де? Де знаходяться клієнти і як вони можуть взаємодіяти з вашим продуктом?

Чим точніше ви відповісте на ці запитання, тим ефективніше зможете підібрати ключові слова, якими користуються ваші потенційні клієнти.

Аналізувати й сегментувати аудиторію можна різними способами — далі розгляну, як це зробити.

Google Analytics

Цей метод дає цінну інформацію про наявних відвідувачів вашого сайту. Щоб отримати ці дані:

Увійдіть до свого акаунта Google Analytics. Перейдіть у розділ «Атрибути користувача» → «Огляд».

Проаналізуйте дані про вік, стать, інтереси та місцезнаходження ваших відвідувачів.

Ці дані допоможуть зрозуміти, хто вже цікавиться вашим сайтом, і адаптувати стратегію під цю аудиторію.

Створення персон покупців

Персона покупця — це деталізований портрет вашого ідеального клієнта. Щоб створити таку модель, варто:

зібрати демографічні дані (вік, стать, місцезнаходження, рівень доходу);

визначити інтереси, проблеми й цілі клієнта;

врахувати онлайн-поведінку та переваги у пошуку інформації.

Приклад персони для магазину спортивного одягу: Анна, 28 років, менеджер середньої ланки. Живе у великому місті, цікавиться фітнесом і здоровим способом життя. Шукає якісний спортивний одяг, який підходить як для тренувань, так і для повсякденного носіння. Часто використовує Instagram і YouTube, щоб дізнаватися про новинки у фітнесі та спортивній моді.

Створивши дві-три таких персони, ви зможете точніше визначити, які саме ключові слова використовує ваша аудиторія під час пошуку. Комбінуйте цей підхід з іншими методами, щоб отримати чітке уявлення про свою ЦА. Це дозволить підібрати релевантні ключові слова та створювати контент, який дійсно «зачіпає» потенційних клієнтів.

Аналіз намірів користувачів з урахуванням ЦА

Під час вибору ключових слів важливо враховувати не лише їхню релевантність до продукту, а й намір користувача, що стоїть за запитом. Іноді фрази, які здаються доречними, на практиці можуть залучати нецільову аудиторію. Наведу приклад.

SaaS-компанія пропонує CRM-систему для бізнесу. Її цільова аудиторія — B2B-сегмент: від стартапів до великих компаній. Серед функцій продукту — імпорт і експорт даних у форматі Excel. На перший погляд, ключові фрази «crm with excel» або «excel crm» чудово підходять для сторінки з описом цієї функції. Але детальніший аналіз показує, що користувачі, які вводять такі запити, найчастіше шукають інструкції зі створення простої CRM у самому Excel, а не професійне SaaS-рішення. З цього випливає, що оптимізація під такі запити може привести на сайт аудиторію, яка не готова платити за повноцінну CRM-систему, а шукає безплатні або самостійно створені рішення.

Аналіз конкурентів

Вивчіть інших гравців ринку, щоб зрозуміти, які ключові слова вони використовують. Це можна зробити вручну, аналізуючи видачу в пошуковій системі, або за допомогою платних інструментів — таких як Ahrefs чи Serpstat, які надають детальні звіти.

Проаналізуйте контент конкурентів і зверніть увагу на ті ключові слова, що приносять їм найбільше трафіку.

Повний алгоритм аналізу конкурентів — у статті.

Один із найефективніших підходів — Gap Analysis. Метод полягає у виявленні ключових слів, які вже використовують конкуренти, але які ще не охоплені у вашій SEO-стратегії.

Мета — не копіювання чужої стратегії, а пошук нових можливостей для зростання.

Завжди перевіряйте, наскільки знайдені запити відповідають бізнес-моделі та потребам вашої цільової аудиторії.

Як провести Gap Analysis:

Визначте основних конкурентів у пошуковій видачі. Скористайтеся інструментами Ahrefs, SEMrush або Serpstat, щоб сформувати список ключових слів, за якими конкуренти отримують трафік. Порівняйте список ключових слів конкурентів зі своїм.У Serpstat для цього є інструмент Keyword Gap, який показує, які запити працюють у конкурентів, але відсутні у вас.

Виділіть ключові слова, яких немає у вашому семантичному ядрі, але які приносять трафік іншим. Це потенційні точки зростання для вашого сайту. Оцініть релевантність цих запитів вашому бізнесу.Не всі запити мають сенс для вас — обирайте ті, що відповідають потребам вашої цільової аудиторії.

Приклад: У вас інтернет-магазин спортивного взуття. Провівши аналіз, ви помічаєте, що конкурент отримує значний трафік за запитом «кросівки для волейболу», а у вас цього запиту немає.Це може свідчити про те, що на сайті немає окремої сторінки для цього запиту або навіть відповідного товару. Таке спостереження може стати приводом для розширення асортименту або створення цільового контенту під цей сегмент попиту.

Більше про глибокий SEO-аналіз конкурентів — у нашому покроковому гіді.

Мозковий штурм

Ефективна тактика для пошуку додаткових ключових слів і синонімів. Можна залучити штучний інтелект для генерації ідей або застосувати метод «снігової кулі» — почати з базового запиту й поступово розширювати семантику за допомогою модифікаторів.

Переваги цього підходу:

допомагає знайти низькочастотні ключі з довгим хвостом, які мають меншу конкуренцію;

охоплює різні аспекти використання продукту чи послуги;

сприяє створенню більш релевантного та різноманітного контенту.

Як працює метод:

Почніть з основного ключового слова, яке найточніше описує продукт, послугу або сторінку сайту. Поступово додавайте модифікатори:

прикметники — на позначення якості кольору, розміру;

дієслова, що описують дію з продуктом;

цільову аудиторію;

запити, пов’язані з потребами чи болями користувачів;

синоніми та схожі за значенням слова.

Для кожного нового словосполучення повторюйте процес — додавайте нові уточнення та модифікатори.

Наприклад, потрібно оптимізувати сайт, на якому продаються бігові кросівки. Починаю з базового ключового слова «бігові кросівки» і поступово додаю модифікатори:

прикметники — легкі бігові кросівки, професійні бігові кросівки;

— легкі бігові кросівки, професійні бігові кросівки; дії — купити бігові кросівки, обрати бігові кросівки;

— купити бігові кросівки, обрати бігові кросівки; цільова аудиторія — жіночі бігові кросівки, чоловічі бігові кросівки;

— жіночі бігові кросівки, чоловічі бігові кросівки; задачі — бігові кросівки для плоскостопості, бігові кросівки для марафону;

— бігові кросівки для плоскостопості, бігові кросівки для марафону; синоніми — кросівки для бігу, взуття для бігу.

Обираю одне з отриманих словосполучень, наприклад «легкі бігові кросівки», і продовжую процес:

купити легкі бігові кросівки;

легкі бігові кросівки для марафону;

жіночі легкі бігові кросівки.

Важливо: не всі ключові слова, згенеровані таким чином, будуть однаково корисними. Після мозкового штурму проведіть аналіз отриманих фраз — оцініть їхню релевантність, частотність та конкурентність.

Инструменти для пошуку ключових слів

Існує безліч безплатних інструментів, які дають змогу зібрати ключові запити та визначити їхню частотність. Ось найпопулярніші з них.

Google Keyword Planner

Один із найпопулярніших інструментів. Дає змогу знаходити нові ключові слова, оцінювати їхню частотність і рівень конкуренції. Для користування потрібно створити акаунт у Google Ads.

Переваги:

безплатний;

детальні дані напряму від Google.

Недоліки:

для доступу до даних про частотність потрібно активувати акаунт Google Ads і поповнити баланс;

обмежена аналітика щодо конкуренції — лише загальні показники, без глибшого розуміння стратегії конкурентів;

орієнтований переважно на платне просування — інструмент створено для планування рекламних кампаній, тому більшість функцій заточено під PPC;

не відображає запити для заборонених тематик — наркотики, тютюн, вейпи, зброя, вибухові речовини.

Ubersuggest

Ще один потужний інструмент для пошуку ключових слів. Він генерує ідеї, аналізує конкурентів і надає дані про частотність запитів.

Переваги:

простий у використанні;

надає інформацію про частотність і рівень конкуренції;

пропонує ідеї для контенту.

Недоліки:

обмежений функціонал у безплатній версії;

іноді дані менш точні, ніж у Google Ads чи платних сервісах.

Google Trends

Безплатний сервіс від Google для аналізу популярності та сезонності пошукових запитів. Дозволяє відстежувати зміни інтересу до ключових слів у часі, порівнювати запити між собою та аналізувати географічні дані.

Переваги:

показує динаміку популярності запитів у різні періоди;

дає змогу порівнювати до п’яти запитів одночасно;

аналізує географію запитів і пов’язані теми.

Недоліки:

відображає відносну популярність, а не точні числові значення;

обмежений часовий діапазон для деяких тем;

не підходить для низькочастотних запитів — показує лише популярні, а рідкісні може не виводити зовсім.

Платні інструменти для пошуку ключових слів

Платні інструменти надають глибший і точніший аналіз ключових слів.

Serpstat

Інструмент для комплексного аналізу ключових слів, конкурентів і SEO-показників. Підходить фахівцям, які потребують детальної аналітики.

Переваги:

багатофункціональний сервіс;

детальні звіти;

можливість фільтрувати запити за типами.

Недоліки:

не дозволяє отримати дані на глобальному рівні — результати обмежені лише окремими країнами;

може бути складним для новачків — інтерфейс і функціонал потребують часу для освоєння.

Ahrefs

Відомий завдяки високій точності та великій базі даних. Дозволяє аналізувати ключові слова, зворотні посилання та сайти конкурентів.

Переваги:

дуже точні дані;

повноцінний аналіз конкурентів.

Недоліки:

обмежена база даних для нових або маловідомих сайтів;

функціонал потребує часу на освоєння;

ліміти на кількість запитів — у кожному тарифі передбачено обмеження на тиждень або місяць.

Бонус: чистка ключових слів і методи кластеризації

Збір семантичного ядра — лише перший крок. Важливо правильно кластеризувати ключові слова та видалити нерелевантні запити. Кластеризація впорядковує ключові слова за темами та намірами, що допомагає краще структурувати контент і підвищити його релевантність.

Ручна кластеризація за допомогою Excel

Цей метод — надійний, але потребує часу. Він особливо корисний для невеликих проєктів, де точність важливіша за швидкість.

Що потрібно зробити:

Створіть таблицю для збирання всіх ключових слів. Розділіть її на кілька стовпців: ключове слово, частотність, конкуренція, тематика. Очистіть таблицю — перевірте на дублікати та сміттєві запити. Видаліть або об’єднайте їх за потреби. Згрупуйте ключові слова. Проаналізуйте запити й розподіліть їх за темами. Наприклад, для сайту про подорожі це можуть бути групи за напрямами, типами відпочинку або сезонними пропозиціями. Визначте намір за кожним запитом — інформаційний, навігаційний чи транзакційний. Це допоможе зрозуміти, які запити ефективніші для окремих розділів сайту.

Site Submit

Site Submit підходить для автоматичної кластеризації ключових слів. Інструмент корисний для швидкого аналізу великих обсягів даних, однак результати варто перевіряти вручну.

Щоб скористатися:

Введіть список неструктурованих ключових слів у поле Keywords.

Натисніть кнопку Keywords to Groups — інструмент автоматично розіб’є запити на кластери.

Free SERP Keyword Clustering Tool

Free Keyword Clustering Tool дозволяє швидко кластеризувати ключові слова, хоча можливі похибки. Використовуйте його для первинної кластеризації, а потім доопрацьовуйте результати вручну. Це зручне рішення для проєктів середньої складності, де важливі і швидкість, і точність.

Як користуватись:

Введіть список ключових слів. Оберіть країну, мову та встановіть мінімальний відсоток збігу.

За бажанням введіть домен сайту — інструмент перевірить, чи ранжується ваш сайт за цими запитами. Завантажте сформований CSV-файл.

У файлі ви знайдете перелік кластерів, самі ключові слова, їхній обсяг та інші корисні метрики.

Висновки

Ось ключові моменти, які допоможуть швидко зорієнтуватися в процесі створення семантичного ядра та його кластеризації: