Як проаналізувати конкурентів онлайн-бізнесу: алгоритм дій

Для розвитку власного онлайн-бізнесу та формування ефективної SEO-стратегії потрібно знати відвідуваність та видимість конкурентних сайтів, а також ключові фрази, за якими вони просуваються. У цій статті розкажу, як проводить аналіз конкурентів команда Serpstat і яким чином отримати максимум інформації про конкурентні сайти та їхній трафік.

Чим корисний аналіз сайтів-конкурентів

Вивчивши конкурентів, можна виявити їхні стратегії просування та оцінити оптимізацію для кожної пошукової системи. Це важливо для:

визначення сильних та слабких сторін конкурентів;

проведення ринкового аналізу;

розуміння потреб аудиторії;

покращення користувальницького досвіду;

оновлення маркетингової стратегії.

Результати аналізу дають знання ринку й ідеї для просування власного бізнесу.

Serpstat проводить аналіз конкурентів у пошукових системах Google та Bing. Остання стає популярною завдяки впровадженню Bing Chat, який базується на технології ШІ-пошуку з використанням GPT-4.

Ключові цілі SEO-аналізу конкурентних вебсайтів

Вивчення SEO-тактик конкурентів та їхньої адаптивності до ринкових вимог. Виявлення нових напрямків, які використовуються конкурентами для знаходження можливостей росту онлайн-бізнесу. Виявлення помилок, які дозволили конкурентам в чомусь обійти вас, та пошук шляхів їхнього виправлення. Дослідження стратегій зовнішньої оптимізації конкурентів. Аналіз рекламних кампаній і маркетингових стратегій для виявлення нових можливостей. Оцінка конкурентоспроможності ключових слів у конкретній тематиці для успішного просування.

Приклади SEO-аналізу конкурентних сайтів

Розгляну кілька прикладів, що ілюструють висновки такого аналізу.

Наприклад, конкурент — невеликий інтернет-магазин органічних продуктів.

Аналіз: має високий трафік, але низьку повторну відвідуваність через погане юзабіліті сайту.

Висновок для власного бізнесу: треба покращити швидкість та зручність сайту, оптимізувати процес оформлення замовлення.

Конкурент — інтернет-магазин одягу з високим трафіком.

Аналіз: має високий трафік і добре юзабіліті, але займає низькі позиції в органічному пошуку через слабку оптимізацію.

Висновок для власного бізнесу: необхідне проведення активної оптимізації власного сайту, використання контекстної реклами та просування у соцмережах.

Конкурент зі схожим сайтом.

Аналіз: сайт має добру оптимізацію, активно ведуться сторінки у соцмережах, є оголошення у контекстній рекламі.

Висновок для власного бізнесу: потрібна робота в напрямах:

оптимізація власного сайту, з акцентом на юзабіліті та швидкість;

запуск контекстної реклами та просування в соцмережах;

створення унікального контенту для підвищення привабливості.

Важливо розуміти, що аналіз конкурентів надає інформацію про загальний стан ринку та стратегії конкурентних проєктів. Однак, копіювання їхньої стратегії не гарантує швидкого підняття власного сайту на перші позиції видачі. Це вимагає відданості довгостроковій роботі над просуванням онлайн-бізнесу та прийняття уроків з власного досвіду, включно з помилками та успіхами.

Як знайти прямих конкурентів

Конкуренти в бізнесі можуть не відповідати тим, з якими ви змагаєтеся в пошуковій видачі. Тут кілька прикладів для належного розуміння:

інтернет-магазин аксесуарів для мобільних телефонів не є прямим конкурентом для інтернет-магазину електроніки та побутової техніки;

спеціалізований онлайн-магазин по продажу екопродуктів не конкурує безпосередньо зі супермаркетом загального асортименту;

інтернет-магазин високоякісних кавових зерен не є безпосереднім конкурентом для магазину, який спеціалізується на різноманітних сортах кави й сумішах чаю.

Тому важливо визначити лідерів саме у вашій ніші.

Для аналізу отримайте зворотний зв’язок від клієнта. Це допоможе дізнатися про переваги та недоліки власного бізнесу та звертати увагу на ці моменти у конкурентів.

Ось перелік з 10 питань для отримання зворотного зв’язку від клієнтів. Як ви оцінюєте загальний досвід користування нашим продуктом/послугою? Чи є аспекти нашого продукту, що вам подобаються найбільше? Є щось, що ми можемо покращити або змінити, щоб задовольнити ваші очікування? Як ви оцінюєте якість нашої підтримки клієнтів? Наскільки часто ви використовуєте наш продукт? Чи порекомендували б ви наш продукт іншим особам? Чи відповідає досвід використання нашого продукту вашим очікуванням? Чи ми можемо полегшити процес покупки нашого продукту? Які ще можливості ви б хотіли бачити у наших продуктах у майбутньому? Чи є щось, що ви хочете додати або поділитися з нами, щоб поліпшити відносини?

Як вручну знайти онлайн-конкурентів

Спочатку потрібно створити семантичне ядро — список фраз, за якими клієнти шукають ваш продукт чи послугу в інтернеті. Використовуйте найпопулярніші ключі з семантичного ядра в пошуку, щоб дізнатися, які ресурси найвище ранжуються.

Для отримання коректних результатів без індивідуалізації рекомендую використовувати режим анонімного перегляду.

Внесіть сайти, що знайшли в топі при пошуку за ключовими словами у таблицю, щоб наочно побачити загальну ситуацію по конкурентах.

У пошуку конкурентів вручну існують певні недоліки, які необхідно брати до уваги:

Суттєві часові витрати. Можливість пропустити важливі ключові слова та загубити через це релевантних конкурентів. Не точна картина по обраній ніші. Складне відстежування змін та актуалізація інформації по ситуації на ринку.

Визначення сайтів-конкурентів в Serpstat

Для ефективного збору максимальної кількості даних про прямих конкурентів рекомендую використовувати SEO-сервіси, такі як Serpstat. Введіть адресу сайту в пошуковий рядок Serpstat, оберіть пошукову базу, щоб отримати повну інформацію щодо ключових SEO-параметрів вашого домену, а також графік його конкурентів.

Сайти, які є безпосередніми конкурентами і визначаються на основі перетину семантики, розташовані найближче до аналізованого домену на графіку. Щоб дізнатися повний перелік конкурентів для домену, перейдіть в «Аналіз домену» — «SEO-аналіз» — «Конкуренти».

У Serpstat також доступна перевірка конкретної сторінки чи категорії ресурсу. Для отримання цих даних виберіть «URL починається з» для категорії чи «Точний URL» — для сторінки та вкажіть її адресу.

Збір загальної інформації про конкурентні ресурси

Використовуйте для отримання загальної інформації різноманітні способи:

вивчіть ресурси вручну;

ознайомтесь з відгуками про роботу компаній;

проаналізуйте ресурси за допомогою спеціальних сервісів;

ознайомтесь зі сторінками конкурентів у соцмережах тощо.

Намагайтесь зрозуміти причини, через які клієнт обирає сайт конкурента, щоб покращити юзабілті, рівень сервісу, роботу команди підтримки на своєму ресурсі.

Як дізнатися про особливості бізнесу конкурентів

Дослідіть наступні аспекти сайтів-конкурентів:

розмаїття товарів у асортименті;

унікальність продукту чи послуги;

ціни на товари;

ефективність маркетингових стратегій та реклами;

умови акцій, програм лояльності та бонусних пропозицій;

відгуки та коментарі покупців;

особливості роботи сервісу онлайн-підтримки;

умови оплати та доставки замовлень;

відгуки та зауваження клієнтів;

робота конкуренту над підвищенням впізнаваності бренду.

Аналіз цих аспектів дозволить зрозуміти, чому клієнти можуть вибрати сайт конкурента, і як вдосконалити свій бізнес, щоб уникнути цього.

Як перевірити вік сайту та домену

Вплив віку сайту на SEO-просування є значущим. Новим сайтам важче досягти високих позицій, до того ж вони мають чекати початку індексації їхніх сторінок в пошукових системах. Частіше за все у перші 20 результатів видачі потрапляють сайти, яким не менше ніж рік, а у перші п’ять — ресурси, що займають перші позиції приблизно три-чотири роки.

Протягом першого року існування ресурсу формується трастовість, що є показником рівня довіри пошукових систем до сайту. Трастовість залежить від віку сайту, зовнішніх посилань, обсягу, тематики та релевантності.

У Serpstat рівень трастовості визначається за параметром SDR (Serpstat Domain Rank). Показник знаходиться в розділі «Аналіз посилань», де також доступний детальний сумарний звіт щодо посилань.

SDR розраховується, ґрунтуючись на якості зовнішніх посилань домену, присутніх в індексі Serpstat.

Відмінність між віком сайту і віком домену полягає в тому, що сайти інколи змінюють домен впродовж існування.

Вік домену рахується з дати його реєстрації, тоді як вік сайту визначається з моменту його першої індексації на домені. З цього випливає, що визначити вік сайту складніше, оскільки нові ресурси часто створюються на вже наявних доменах, і при зміні домену вік сайту може бути перерваним.

Як визначити вік сайту

Встановлення віку сайту проводять різними способами:

проаналізувавши футер вебсайту, в якому часто є рік створення проєкту;

дізнавшись дату публікації перших матеріалів, з використанням оператору «site:» у Google або пошуку постів на самому вебсайті;

Цей метод ненадійний, оскільки старі пости можуть бути видалені.

звернувшись до адміністраторів ресурсу;

у безплатному плагіні Serpstat SEO Checker.

Як дізнатися вік домену

Для перевірки віку домену застосовують сервіс WhoIs, який до того ж відображає іншу важливу інформацію, наприклад, дані власника домену.



Визначення кількості сторінок в індексі

Якщо сторінки не проіндексовані, немає можливості знайти їх через пошукові системи. Тому чим більше сторінок проіндексовано, тим вищий трафік сайту. Таким чином, регулярна перевірка індексації конкурентних сайтів важлива для аналізу їхньої ефективності та адаптації власної стратегії просування.

Перевірка індексації

Перевірте скільки сторінок проіндексовано в Google через оператор «site:», додавши до нього адресу сайту.

Для свого сайту зручно використовувати Google Search Console, а саме розділ «Індексування — Сторінки». Там відображається кількість проіндексованих і не проіндексованих сторінок.

Також для перевірки індексації власного ресурсу підійде Google Analytics. В сервісі доступна інформація про сторінки, які отримують органічний трафік з пошукових систем, відповідно вони проіндексовані.

При аналізі варто звертати увагу на кількість сторінок, проіндексованих в різних пошукових системах. Велика різниця говорить про значну кількість сміттєвих сторінок, що є проблемою для оптимізації.

Також якщо у конкурентних сайтів значно більше проіндексованих сторінок, інколи це свідчить про складну структуру ресурсу, яка створює складнощі для індексації сторінок пошуковими роботами. У такій ситуації подумайте, як покращити структуру свого сайту на основі аналізу конкурентних проєктів.

Як проаналізувати трафік конкурентних сайтів

Для успішного просування бізнесу враховуйте помилки та залучайте в роботу ефективні стратегії конкурентних проєктів. Для цього проаналізуйте відвідуваність лідерів ніші та інших сайтів, які використовуєте для просування власного ресурсу.

Завдяки перевірці трафіку ресурсів можна:

Оцінити популярність конкурентних сайтів. Визначити конверсію їхніх проєктів. Дізнатися про джерела трафіку конкурентів, щоб покращити власні канали. Визначити результати, на які слід орієнтуватися при просуванні власного проєкту. Дізнатися ключові фрази, за якими просуваються конкуренти. Знайти приклади якісного матеріалу та юзабіліті. Вибрати сайти, щоб опублікувати гостьові пости. Обрати домен для купівлі.

Дізнатися орієнтовний SEO-трафік потрібного ресурсу допоможе Serpstat.



У сумарному звіті Serpstat відображається орієнтовна відвідуваність, яка розраховується з показника CTR, кількості ключових фраз, за якими ранжується ресурс, та позицій, які він займає у видачі за цими фразами.

Також у звіті доступні:

перелік ключових слів для SEO та контекстної реклами;

розподіл фраз по позиціях;

динаміка видимості та трафіку проєкту тощо.

Проаналізуйте не тільки трафік успішних конкурентів, але й інші особливості. Контент, який публікують конкуренти. Регулярність публікацій. Зворотний зв’язок з їхніми клієнтами та контент з максимальним відгуком в авдиторії.

Використання досвіду конкурентів допоможе швидше досягти успіху у власному бізнесі та перевершити конкурентні проєкти.

Як дізнатися про видимість сайтів

Видимість показує наскільки добре сайт ранжується за релевантними ключовими словами у першій двадцятці пошукової видачі Google. Більший показник свідчить про вищу відвідуваність сайту.

Щоб оцінити рівень видимості сайту слід порівнювати його з показниками ресурсів конкурентів, тому що немає еталонного значення. Показники значно відрізняються у різних нішах та залежать від розміру сайтів. Аналіз видимості сайтів важливий, щоб оцінити ефективність SEO-стратегії.

Щоб перевірити та порівняти видимість власного та конкурентних ресурсів, перейдіть в «Сумарний звіт» Serpstat.

Ще корисно проаналізувати динаміку видимості проєкту, яка відображається у звіті в вигляді графіку з означеною мінімальною та максимальною видимістю. Дані доступні за останній рік чи за весь час існування сайту в базі Serpstat.

В Serpstat за допомогою штучного інтелекту можна відстежувати аномальні зміни трьох параметрів: видимості, трафіку та кількості ключових слів.

Для отримання сповіщень про такі події, додайте свій та конкурентні сайти в проєкти. Інформація про різкі зміни ключових показників конкурента допоможе зрозуміти, в який момент у вас з’являються шанси його перевершити.

SEO-аналіз

Мета SEO-аналізу ресурсу у виявленні технічних проблем і помилок, що спричиняють негативний вплив на ранжування вебсайту у пошуковиках. Після аналізу створюється перелік рекомендованих дій для покращення оптимізації. SEO-аналіз складається з ряду етапів. Я розгляну їх далі.

Як проаналізувати ключові слова й визначити втрачені фрази

Спочатку порівняйте обсяги семантичних ядер успішних конкурентних ресурсів, щоб оцінити конкурентоспроможність власного сайту. Визначте максимум ключових слів, що використовують сайти-конкуренти та при цьому вони відсутні на вашому ресурсі. Це допоможе збільшити відвідуваність проєкту й отримати більшу кількість клієнтів.

Проаналізуйте семантику в Serpstat в модулі «Аналіз домену» — «SEO-аналіз / Порівняння доменів». Для аналізу додайте домени конкурентів і натисніть «Порівняти».

Після цього переходьте до аналізу розподілу ключових слів на сторінках.

Як проаналізувати розподіл ключових слів за сторінками?

Буває, що кращі позиції конкурентного сайту порівняно з позиціями вашого ресурсу пов’язані з неграмотним розподілом ключових слів на сторінках. Перевірка розподілу ключів — важливий етап SEO-аналізу, який дозволяє визначити, чи є у кожній сторінки ресурсу унікальний список релевантних ключових слів, що повністю відповідають її змісту. Ще завдяки перевірці визначають не оптимізовані сторінки, щоб удосконалити їх та покращити ранжування.

Якщо розподіл слів неправильний, наприклад, використовуються однакові ключові фрази на різних сторінках, може виникати канібалізація трафіку, тобто сторінки будуть конкурувати між собою у видачі. У такому випадку знижуються позиції усіх цих сторінок.

Перевірка розподілу ключів допоможе знайти такі проблеми, завдяки чому ви коректно оптимізуєте сторінки, покращите ранжування проєкту і збільшите трафік.

Дізнатися розподіл ключових слів можна за допомогою унікального звіту Serpstat «Дерево сайту».

У звіті відображаються сторінки ресурсу та ключові слова, за якими вони ранжуються.

Аналіз структури конкурентних ресурсів

Одним з ключових моментів в успішному просуванні є наявність у сайту логічної та зручної структури з грамотним внутрішнім перелінкуванням. Щоб оцінити рівень зручності структури власного сайту, проаналізуйте структури ресурсів лідерів ніші для вибору вдалих варіантів і покращення SEO-стратегії.

Ще аналіз структури корисний для пошуку варіантів покращення юзабіліті, користувальницького досвіду та формату контенту.

Проведіть аналіз сайту з оцінкою таких параметрів: зручність використання ресурсу та інструментів на ньому;

обсяг, якість та форматування контенту;

наявність блогу та кількість опублікованих постів;

швидкість завантаження сторінок сайту;

фільтри, що розташовані на сайті;

анкорні тексти, що використовуються у внутрішніх посиланнях;

ключові слова, за якими ранжуються найпопулярніші вебсторінки.

Завдяки аналізу цих факторів можна визначити, яким чином розвивати свій ресурс.

Як перевірити швидкість завантаження ресурсу?

Для цього підходять автоматизовані сервіси, наприклад PageSpeed Insights. В ньому можна дізнатися швидкість завантаження вебсторінки й ознайомитись з рекомендаціями для усунення виявлених проблем.

Також перевірка швидкості доступна в «Аудиті сайту» Serpstat.

Визначення топових сторінок конкурентних ресурсів

Щоб дізнатися перелік топових сторінок конкурентів, перейдіть у звіт «Сторінки-лідери» Serpstat, який знаходиться у розділі «Аналіз домену» — «SEO-аналіз».

Сторінки проєкту відображаються в ієрархічному порядку. Також сервіс відображає ключі, за якими ранжуються ці сторінки. Щоб відкрити звіт з їхнім переліком, натисніть в таблиці на їхню кількість.

Потім проаналізуйте контент проєкту.

Контент-розвідка — дуже ефективний метод маркетингу, який дозволяє зрозуміти стратегії конкурентів, що використовуються для ефективного залучення цільової авдиторії. Порівняйте найпопулярніші публікації на конкурентних сайтах із власним, щоб дізнатися, як покращити свій контент. Тільки не копіюйте контент-стратегію конкурентів, а працюйте над удосконаленням власної.

Почніть вивчення конкурентного ресурсу з поетапного аналізу наступних розділів:

головної сторінки;

категорій ресурсу;

сторінок товарів;

блогу.

Перевірте на головній сторінці та категоріях: орієнтовну кількість символів публікацій;

заповнення метатегів description та title;

використання заголовків в матеріалах;

якість, кількість та атрибути alt і title в наявних зображеннях;

правдивість, грамотність та користь контенту для ЦА;

використання ключів;

наявність спамних способів просування.

Цю інформацію та інші важливі для SEO параметри можна дізнатися за допомогою плагіну Serpstat для браузерів.

На сторінках описів перевірте:

наскільки інформативні та читабельні описи товарів;

чи присутні детальні характеристики продуктів;

який обсяг тексту;

чи є переспам ключів;

чи додані відеоогляди товару;

які є варіанти зворотного зв’язку з клієнтами — відгуки, рейтинги тощо.

В публікаціях блогу проаналізуйте:

метатеги та заголовки h1-h6;

кількість опублікованих постів;

кількість символів та основну тематику постів;

які елементи форматування тексту присутні;

зображення та їх параметри.

Завдяки аналізу матеріалів конкурентів можна зрозуміти плюси і мінуси їхніх стратегій та на базі зібраної інформації суттєво покращити власну контент-стратегію.

Як перевірити метатеги та заголовки на конкурентному сайті

Щоб швидко проаналізувати заголовки та метаописи, використовуйте «Аудит сайту» Serpstat. Платформа проаналізує обрані сторінки проєкту та сформує персональний звіт з переліком усіх метатегів.

При аналізі метатегів та заголовків звертайте увагу на: заспамленість ключовими словами;

наявність синонімів основних ключових слів;

використання автоматично згенерованих шаблонів чи заповнення вручну;

структуру метатегів;

наявність інформації про унікальну торгову пропозицію та заклику до дії.

Ще важливим параметром при аудиті сайту є показник SDO (Serpstat Domain Optimization).

Якщо потрібно проаналізувати конкретну вебсторінку конкурента, скористайтесь «Аудитом сторінки». Це дозволить зекономити ліміти у порівнянні з аналізом всього сайту.

PPC-аналіз конкурентів

Щоб коректно налаштувати успішну контекстну рекламу, корисно проаналізувати PPC конкурентів. Так ви зможете підвищити ефективність власної реклами, використавши їх переваги і уникнувши недоліків їхніх кампаній.

При аналізі контекстної реклами Serpstat аналізує семантичні ядра, які використовуються в PPC та на основі цього відображає прямих конкурентів. Для отримання даних про їхні рекламні кампанії перейдіть у звіт «Аналіз домену» — «PPC-аналіз» — «Конкуренти».

Аналіз PPC за ключовими словами

Проаналізувати ключові слова в PPC корисно перед створенням своєї рекламної кампанії. Введіть для аналізу потрібне ключове слово в розділі «PPC-аналіз» — «Конкуренти». Зі звіту ви дізнаєтесь конкурентів по кожному ключу. Запропонованих сервісом конкурентів можна замінити, натиснувши «Змінити список конкурентів».

Зберіть варіанти основних ключів у модулі «Аналіз ключових фраз / PPC-аналіз» — «Ключові фрази».

Для зручності експортуйте дані у вигляді таблиці, натиснувши «Експорт». При відборі ключових слів зверніть увагу на конкурентні оголошення: особливості креативів, заголовків, текстів і спецелементів. Це допоможе зрозуміти позиціювання конкурентів та їхні ефективні способи впливу на авдиторію.

Для зручного аналізу прикладів реклами за потрібною фразою використовуйте звіт Serpstat «PPC-аналіз» — «Рекламні оголошення».

Проаналізуйте такі моменти в рекламних оголошеннях:

які УТП у конкурентів;

чи відрізняється цінова політика від вашої;

які розпродажі, акційні та бонусні пропозиції пропонуються;

на який тип авдиторії розраховані оголошення;

які проблеми та потреби користувачів вирішують товари конкурентів і як про це інформують в оголошеннях.

Потім визначте ключові фрази, які конкуренти додали у свої рекламні кампанії, а ви впустили.

Аналіз семантичних ядер конкурентів у PPC

Для перевірки зайдіть в розділ в «PPC-аналіз» — «Аналіз домену» — «Порівняння доменів», в якому пропонується зрівняння двох чи трьох доменів. Доступне додавання конкурентів в ручному та автоматичних режимах.

У звіті знайдете інформацію про число унікальних та спільних ключів, які використовує кожен домен. Діаграма ілюструє ступінь перетину семантик, які використовують у рекламі аналізовані домени. Щоб перейти до звіту з ключами, натисніть на кількість ключових фраз.

Найголовніше визначити ключі, які використовують відразу три домени конкурентів, тому що ці ключові фрази найбільш релевантні й для вашої реклами. Відберіть актуальні ключові слова, після чого переходьте до аналізу лендінгів.

Перевірка посадкових сторінок у PPC

В кінці PPC-аналізу перевірте лендінги (посадкові сторінки на ресурсі), оскільки саме від вдалого оформлення сторінки, на яку попадає користувач з реклами, залежить чи виконає він цільову дію.

Визначте, що в лендінгах на конкурентних сайтах приваблює потенційних клієнтів. Зверніть увагу на канали комунікації, запропоновані переваги та УТП.

Щоб швидко переглянути лендінги конкурентів, перевіряйте їх в Serpstat за необхідною ключовою фразою чи для конкретного ресурсу. Це доступно в розділі «Аналіз домену» — «PPC-аналіз» — «Посадкові сторінки». У звіті представлений список лендінгів, кількість оголошень та ключів, за якими відображають рекламу.

Аналіз посилальної стратегії сайтів-конкурентів

Якісні зворотні посилання на ресурс — один з ключових факторів ранжування, оскільки їхня наявність свідчить про авторитетність сайту для пошукових систем. Якісний посилальний профіль підвищує позиції ресурсу.

Однак пам’ятайте, що використання заборонених тактик як купівля неякісних посилань призводить до погіршення позицій сайту через потрапляння під фільтри пошукових систем.

Перевірка посилань на ресурс дозволяє:

вивчити анкорні листи конкурентів;

знайти нових актуальних донорів для розміщення власних посилань;

проаналізувати якість посилального профілю власного й конкурентних проєктів;

проаналізувати швидкість нарощування кількості зовнішніх посилань.

Завдяки аналізу посилального профілю конкуренту ви отримаєте актуальну інформацію для лінкбілдинг-стратегії.

Вивчить особливості посилального профілю конкурента:

Якість та кількість доменів та окремих сторінок, які посилаються на ресурс. З яких географічних та доменних зон отримають посилання конкуренти. Скільки є nofollow і follow лінків, які типи посилань використовуються. Анкори посилань, які використовуються. Чи посилаються на конкурентний ресурс шкідливі домени.

Serpstat має свій посилальний індекс, завдяки чому в сервісі доступна необхідна інформація про посилання. Для аналізу цих даних перейдіть до розділу «Аналіз посилань».

У «Сумарному звіті» знайдете ключові дані про посилальну масу: кількість посилань з доменів та вебсторінок, співвідношення follow і nofollow посилань, SDR — показник, який оцінює рівень авторитетності домену з погляду наявного посилального профілю.

Щоб отримати додаткові відомості про домени, перейдіть у відповідні звіти.

Дані про найбільш популярні сторінки ресурсу, які мають максимальну кількість зворотних посилань, доступні у звіті «Сторінки-лідери».

Далі проаналізуйте карту доменних зон для розуміння звідки найбільше посилаються на сайт.

Аналіз анкорних листів конкурентних ресурсів

Анкорне посилання — лінк із текстом, клікнувши на який користувач потрапить на іншу вебсторінку. В якості анкорів використовують ключові фрази, що використовують для просування сторінок, на які ідуть посилання.

Безанкорне посилання — лінк без використання ключових слів у анкорі, наприклад «тут», «детальніше» чи URL-адреса сторінки.

Надлишок анкорних посилань, особливо транзакційних, зі словами «купити» чи «ціна», може призвести до санкцій пошуковиками. Тому дбайте про різноманіття та природність анкорного листу та уникайте переспамленності. Щоб визначити параметри вдалого анкор-листа у конкретній ніші, проаналізуйте лідерів ринку.

Інформація про анкори посилань відображається у відповідному звіті Serpstat.

Якщо потрібно порівняти посилальні профілі кількох конкурентних ресурсів, зручно використовувати «Пакетний аналіз Serpstat».

Щоб покращити ранжування проєкту та уникнути фільтрів пошукових систем, обов’язково перевіряйте посилальні профілі власного та конкурентних проєктів і своєчасно редагуйте лінкбілдинг-стратегію, якщо є така потреба.

Після завершення аналізу конкурентів, виправлення технічних помилок і виявлених недоліків, контролюйте, наскільки оптимізація ефективна за допомогою «Моніторингу позицій» Serpstat. Завдяки цьому інструменту можна відстежувати позиції свого та конкурентних сайтів за завантаженими ключовими фразами.

Висновок

Отже, повний аналіз конкурентів складається з наступних кроків.

Визначення прямих конкурентних сайтів у пошуковій видачі. Збору максимальної кількості важливої інформації про сайти — їхній вік, трафік, кількість сторінок в пошуку тощо. SEO-аналіз сайтів-конкурентів. Аналіз контекстної реклами конкурентних сайтів. Вивчення лінкбілдинг-стратегії суперників.

Після виконання цих кроків в аналізі конкурентних ресурсів ви зможете оптимізувати власну стратегію просування для забезпечення успіху бізнесу.