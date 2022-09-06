11 етапів SEO-просування сайту

Ви вирішили, що без пошукового просування подальший розвиток проєкту неможливий. Знайшли спеціаліста, надали йому доступи. Через деякий час отримуєте значний список рекомендацій для впровадження — на рівні структури сайту, текстів і навіть найсвятішого — дизайну.

Як зрозуміти, що все це дійсно необхідно й що конкретно робить SEO-фахівець для оптимізації вашого ресурсу?

Незалежно від того, чи займаєтеся ви розкруткою сайту в Україні чи США, концентруєтесь на Google або Bing, процес просування загалом не змінюється. Зазвичай, як і в інших сферах, багато залежить від специфіки, але все ж таки існують обов'язкові етапи робіт.

Що таке SEO

Як розшифровується SEO? Це Search Engine Optimization — комплекс заходів та дій, які усувають, запобігають/мінімізують технічні помилки на сайті та покращують читаність ресурсу роботами пошукових систем. Суть SEO у тому, щоб користувач швидше, легше знаходив потрібну йому інформацію і щоб ця інформація максимально точно відповідала тому, що він шукав у Google, Bing, Yahoo та інших пошукових системах.

Пошукова оптимізація — комплекс постійних дій для розвитку вашого сайту в трьох основних напрямах:

внутрішня оптимізація сайту для пошукових систем;

контентний складник для взаємодії з цільовою аудиторією;

робота з факторами поведінки для оптимізації ключових показників ефективності бізнесу.

Втім, наявність інтернет-магазину чи готового сайту — не головна умова для старту робіт із пошукової оптимізації. Коли ж потрібно починати роботи із SEO?

Коли потрібне SEO

Один з основних моментів перед стартом робіт — формування цілей та завдань, які клієнт ставить перед підрядником. Без цього будь-яка співпраця матиме високі ризики. Від цілей і завдань безпосередньо залежить, скільки годин спеціалістів (і яких фахівців — склад та рівень кваліфікації команди агентства) потрібно виділити на їхнє досягнення.

Умовно кажучи, SEO-оптимізація точно потрібна проєкту, якщо його власник має можливість відстежувати і покращувати такі KPI:

Синтетичні KPI — опосередковано впливають на прибуток Бізнес KPI — безпосередньо впливають на прибуток Відсоток цільових сторінок сайту в індексі пошукової системи Кількість реєстрацій / підписок / заявок Видимість сайту в пошуковій системі Кількість конверсій із відвідувачів у клієнти Відвідуваність сайту Сума середнього чека Кількість нових / повторних відвідувань Кількість повторних замовлень ROMI — повернення інвестицій

Важливо зрозуміти, що розкрутка сайту — одна з важливих складових бізнесу. На жаль, сьогодні більш як 90 % сайтів робляться під бачення замовника, а SEO-фахівці залучаються вже на стадії «готового продукту», який потрібно правити, витрачати на це час і, що найголовніше, вбивати потенціал просування сайту в пошукових системах на ранній стадії.

SEO на етапі розроблення — стратегічний крок. Ретельно розроблена оптимізація для пошукових систем дає змогу запобігти помилкам, які негативно позначаться на подальшому просуванні, та врахувати пошуковий попит. Це допоможе збільшити охоплення аудиторії на старті роботи ресурсу, а отже, отримати бажану окупність та прибуток у більш короткий термін.

Крок перший: аналіз сайту, тематики та конкурентів

Для яких проєктів актуальний цей етап:

Інтернет-магазини. Сайти сервісів та продуктів. Новинні сайти. Сайти-візитівки (не односторінки). Дошки оголошень. Корпоративні вебсайти. Форуми.

Коли SEO-фахівець отримує всі доступи до аналітики проєкту та панелей вебмайстрів (або додає туди сайт самостійно), він розпочинає аналіз товарів та послуг проєкту, а також дає загальну оцінку сайту, аби розуміти, які роботи потрібно проводити насамперед.

Саме на цьому етапі формується стратегія просування та детальний план робіт.

Що конкретно робить фахівець?

Аналізує загальну видимість сайту не лише за високочастотними запитами, а й за середньо- та низькочастотними. Проводить аналіз конкурентів, лідерів ринку, щоби розуміти, на чому робити акцент у відповідній тематиці, що в сайтах конкурентів краще. Аналізує структуру сайтів-лідерів у ніші, їхній посилальний профіль. Вказує запити, під які на сайті клієнта потрібно створювати та оптимізувати посадкові сторінки. Проводить як звичайну аналітику з урахуванням пошукової видачі, так і системну, наприклад, за допомогою Serpstat.

Навіщо це все потрібно? SEO-фахівець визначає, чи потрібно одразу проводити глобальні зміни на сайті. Наприклад, змінювати CMS (систему управління контентом), адаптувати сайт під мобільні пристрої, змінювати протокол з http на https тощо.

Про необхідність глобальних змін грамотний спеціаліст повідомляє заздалегідь, щоб уточнити у програмістів, наскільки можливе, наприклад, доопрацювання поточної версії CMS.

Також це дає змогу уточнити весь бюджет на просування сайту — витрати на контент, посилання, інші витрати.

Краще заздалегідь проводити глобальні зміни, інакше на третьому-четвертому місяці робіт із впровадження SEO-аудиту ви опинитеся в глухому куті — зіткнетеся з тим, що оптимізувати фільтри, додавати нові теги чи категорії неможливо суто технічно.

Крок другий: сформувати первинне ядро пошукових запитів

Для яких проєктів актуальний цей етап:

Інтернет-магазини. Сайти сервісів та продуктів. Новинні сайти. Сайти-візитівки (не односторінки). Дошки оголошень. Корпоративні вебсайти. Форуми.

Тепер у вас на руках стратегія просування, план робіт, попередній аналіз сайту та сайтів лідерів ринку. SEO-фахівець за допомогою Serpstat, Wordstat та інших інструментів збору пошукових запитів складає, кластеризує за групами, пробиває частотність семантичного ядра.

Воно знадобиться для:

формування структури сайту;

складання шаблонів генерації та формування метатегів вручну (Title, Description, Keywords), заголовків H1, H2;

написання текстів на посадкових сторінках;

створення грамотного перелінкування;

зовнішньої оптимізації сайту;

аналізу видимості сайту.

Семантичне ядро може складатися як із кількох сотень пошукових запитів (для невеликих сайтів-візитівок), так і кількох сотень тисяч (для інтернет-магазинів).

Це лише незначна частина запитів інтернет-магазину, що продає годинники

Процес складання ядра довгий і, залежно від обсягу сайту, може тривати кілька місяців. Саме тому його розбивають за розділами та категоріями, щоб не гальмувати просування та розширювати семантичне ядро паралельно з іншими роботами.

Крок третій: сформувати широку структуру сайту

Для яких проєктів актуальний цей етап:

Інтернет-магазини. Сайти сервісів та продуктів, крім деяких проєктів із вузькою спрямованістю. Новинні сайти. Сайти-візитівки (не односторінки). Дошки оголошень. Корпоративні вебсайти. Форуми.

Пошукові системи постійно вдосконалюють свої алгоритми та показують найбільш релевантні сторінки під запити користувачів. Якщо ви введете в пошуковій системі «ноутбуки з підсвічуванням клавіатури», побачите на перших місцях найбільш релевантні цим запитам сторінки.

Якщо хочете побачити на цих позиціях свій проєкт, без формування широкої структури сайту не обійтись. Для кожної групи пошукових запитів необхідно створити та оптимізувати свою посадкову сторінку.

Водночас важливо пам'ятати, що під супернизькочастотні запити краще оптимізувати вже конкретні картки товарів, оскільки вони заважатимуть просуванню важливих сторінок, забираючи в них частину внутрішньої статичної ваги.

Супернизькочастотним вважається запит, який вводили не частіше, ніж п'ять разів на місяць.

Під високочастотні запити створюються сторінки категорій, під середньо- та низькочастотні — статичні сторінки фільтрів/перетинів фільтрів.

Звідки брати ідеї для створення нових посадкових сторінок?

Аналіз видачі. Аналіз конкурентів. Внутрішній пошук на сайті. Аналіз товарного асортименту / спектру послуг.

Для великих магазинів із центрами видачі в різних містах, а також дощок оголошень, маркетплейсів, компаній із філіями кількість посадкових сторінок у структурі множиться на кількість міст. Водночас важливо, щоб вміст таких сторінок був унікальним.

Це тривалий процес, і у великих проєктах нові сторінки фільтрів для конкретних категорій створюються навіть через два роки після початку розкрутки сайту. Але все ж таки основний обсяг робіт із розширення структури посадкових сторінок потрібно провести набагато раніше — аби швидше отримати потрібний ефект.

Крок четвертий: сформувати завдання на внутрішню оптимізацію

Для яких проєктів актуальний цей етап:

Інтернет-магазини. Сайти сервісів та продуктів. Новинні сайти. Сайти-візитівки (не односторінки). Дошки оголошень. Корпоративні вебсайти. Форуми.

Фахівець виправляє помилки внутрішньої оптимізації сайту, працює із посадковими сторінками під групи запитів, видаляє дублі сторінок. Для цього проводиться технічний SEO-аудит сайту, на основі якого формується завдання на внутрішню оптимізацію.

Обов'язково виконують такі пункти (у порядку важливості):

Налаштування автоматичного формування Title, Description та заголовків H1 на основі шаблонів для категорій, товарів, фільтрів, перетинів фільтрів, сторінок, створених під геозапити тощо. Формування адрес сторінок на сайті (щоб вони були зрозумілі людині). Оптимізація фільтрів: створення правил формування URL-адрес для фільтрів та їхніх перетинів, метатегів, видимості посилань на фільтри. Збільшення швидкості відповіді сервера, завантаження сторінок сайту. Видалення дублів за допомогою постійних перенаправлень, канонічних адрес, noindex follow. Створення XML-карти сайту. Налаштування мультимовності (у разі наявності мовних версій). Оптимізація сторінок пагінації. Оптимізація коду відповіді сервера та заголовків сторінок. Налаштування мікророзмітки відгуків, інформації на сторінках карток товарів.

Читайте подробиці в статті «Оформлюємо товарну сторінку: п'ять фішок для інтернет-магазинів».

Крок п'ятий: організація внутрішнього перелінкування

Для яких проєктів актуальний цей етап:

Інтернет-магазини. Сайти сервісів та продуктів. Новинні сайти. Дошки оголошень. Корпоративні вебсайти. Форуми.

Часто причиною поганого ранжування сайту стає проблема з наповненням статичною вагою тих сторінок, що просуваються. Про що мова?

Важливо не просто створити посадкові сторінки, а й організувати внутрішнє перелінкування так, щоб користувачі та пошуковий робот могли без проблем потрапити на інші сторінки. В іншому випадку пошукова оптимізація сайтів не спрацює, і вони можуть не з'явитися в індексі пошукових систем.

Зазвичай, така проблема виникає зі сторінками оптимізованих фільтрів — користувач може потрапити на такі сторінки, вибравши фільтр, а пошуковий робот її не бачить.

Також на етапі розкрутки сайту SEO-фахівець вибудовує перелінкування категорій меню за допомогою розроблених скриптів, куди додає раніше зібрані та кластеризовані запити, переливає статичну вагу зі сторінок із низькою конкуренцією (наприклад, з карток товарів, перетинів фільтрів) на сторінки вищого рівня вкладеності.

Крок шостий: оптимізація контенту

Для яких проєктів актуальний цей етап:

Інтернет-магазини. Сайти сервісів та продуктів. Новинні сайти. Сайти-візитівки (не односторінки). Дошки оголошень. Корпоративні вебсайти.

Оптимізатор вручну формує унікальні метатеги (Title, Description, Keywords) та заголовки H1 на основі «довгого хвоста» пошукових запитів для сторінок, де це необхідно. Також для сторінок сайту формуються тексти, що включають зібрані раніше ключові запити, звізно, з урахуванням поточних вимог пошукових систем.

Тексти впливають і на ранжування сторінок за високочастотними запитами, і відображення за запитами з «довгим хвостом».

Крок сьомий: робота з краулінговим бюджетом

Для яких проєктів актуальний цей етап:

Інтернет магазини. Сайти сервісів та продуктів, де є можливість відфільтрувати результати пошуку, провести їхнє сортування. Дошки оголошень.

Краулінговий бюджет пошукового робота — кількість сторінок, яку він може обійти за один раз на сайті.

Часто власники сайтів, прочитавши 1-2 статті з розкрутки сайтів за допомогою оптимізації фільтрів та тегів, створюють сотні сторінок марних фільтрів, під які немає запитів або їх дуже мало. До того ж, не закривають для робота сторінки перетинів двох фільтрів з одного блоку (наприклад, два бренди), перетин чотирьох та більше фільтрів. Не приховують сторінки різних сортувань: за ціною, рейтингом, кількістю товарів на сторінці. Це все значні помилки.

У результаті пошуковий робот може проіндексувати тільки частину сторінок фільтрів — і йде із сайту. Нехай ви навіть грамотно зробите все інше, саме це спричинить непотрапляння сторінок до індексу. Крім того, статична вага сторінок категорій значно знизиться.

З краулінговим бюджетом рекомендується працювати лише фахівцям із досвідом. Щоб грамотно закрити для індексації «сміттєві сторінки», створені лише для зручності користувачів, залишити тільки потрібні фільтри, заборонити роботам здійснювати обхід «сміттєвих сторінок» та закрити посилання на них.

Крок восьмий: покращення юзабіліті сайту

Для яких проєктів актуальний цей етап:

Інтернет-магазини. Сайти сервісів та продуктів. Новинні сайти. Сайти-візитівки (не односторінки). Дошки оголошень. Корпоративні вебсайти. Форуми.

Чи враховують алгоритми пошукових систем поведінкові чинники — те, як користувач взаємодіє із сайтом? Так, враховують.

SEO-фахівці працюють над тим, щоб:

користувач не повертався в пошукову видачу;

зменшувався показник відмов;

збільшувалася тривалість перебування на сторінці.

Адаптація сайту для мобільних пристроїв суттєво підвищить видимість сайту в мобільній видачі, також зростуть конверсії з мобільних пристроїв. Спрощення навігації зменшує показники відмов. Грамотне оформлення сторінки «Про нас» підвищить довіру відвідувачів та пошукових систем.

Крок дев'ятий: зовнішня оптимізація сайту

Для кого це актуально? Для всіх типів сайтів у тематиках із високою конкуренцією.

Та в низці тематик із низькою конкуренцією можна обійтися й без нарощування зовнішньої маси посилань, але в основному зовнішня оптимізація необхідна. Чим більше якісних тематичних майданчиків посилаються на вас, тим авторитетнішим ви стаєте в очах пошукових систем.

Кейс на тему: Контент-маркетинг на США: 51 публікація за 5 місяців.

Є безліч параметрів, за якими потрібно будувати посилальний профіль і відбирати донорів. SEO-фахівці можуть використовувати біржі постійних посилань, додавати природні лінки з форумів, Q/A-сервісів, а також безпосередньо розміщувати їх через вебмайстрів сайтів, які не займаються продажем посилань.

Крім того, ми завжди рекомендуємо власникам розміщувати такий контент, щоб користувачі самі посилалися на них. Це найкорисніші посилання.

Крок десятий: збільшення конверсії з відвідувачів у клієнтів

Для яких проєктів актуальний цей етап:

Інтернет-магазини. Сайти сервісів та продуктів. Новинні сайти. Сайти-візитівки (не односторінки). Дошки оголошень. Корпоративні вебсайти.

Конверсії — не обов'язково продажі. Це може бути як замовлення послуг, так і підписка на розсилку.

Насправді це комплексний етап, що вимагає знання дизайну, юзабіліті, email-маркетингу й навіть навичок створення якісного контенту.

Що ж робить фахівець насамперед?

Виправляє форми замовлень. Додає методи зв'язку з менеджерами через вебсайт. Змінює кольори елементів сторінки. Працює із відгуками. Налаштовує тригерні персональні розсилки.

І це лише сота частка доробок, які підвищують конверсію сайту.

Крок одинадцятий: поетапна оптимізація сторінок

Для яких проєктів актуальний цей етап:

Інтернет-магазини. Сайти сервісів та продуктів. Новинні сайти. Дошки оголошень. Корпоративні вебсайти. Форуми

Ґрунтуючись на ранжуванні сторінок за запитами та аналізом трафіку за категоріями, SEO-фахівці постійно працюють зі структурою сайту, розширюють її, вносять зміни в тексти, метатеги, внутрішню перелінковку, зовнішню масу сторінок. Це тривалий процес.

Усе ускладнює постійне оновлення алгоритмів пошукових систем, тому часто доводиться вносити зміни в стратегію просування сайту і постійно покращувати його для користувачів і пошукових систем.

Запам'ятати

Можна виділити 11 основних етапів роботи SEO-фахівця:

Аналіз сайту клієнта, тематики та конкурентів. Формування стратегії та плану робіт. Актуально для всіх типів сайтів. Збір і кластеризація семантики, формування первинного ядра пошукових запитів. Актуально для всіх типів сайтів. Створення широкої структури сайту. Не актуально для специфічних продуктів і вузькотематичних сервісів, що вирішують конкретні завдання. Проведення аудиту, формування завдання на технічну оптимізацію сайту. Актуально для всіх типів сайтів. Внутрішнє перелінкування, збільшення внутрішньої ваги важливих для просування сторінок. Актуально для всіх, крім невеликих сайтів-візитівок та специфічних продуктів. Контентна оптимізація. Актуально для всіх типів сайтів. Робота із краулінговим бюджетом. Актуально для інтернет-магазинів, дощок оголошень, сервісів, де є можливість відфільтрувати результати та провести сортування за різними параметрами. Покращення юзабіліті ресурсу. Актуально для всіх типів сайтів. Зовнішня оптимізація, робота з профілем посилань. Неактуально для тематик із низькою конкуренцією. Збільшення коефіцієнта конверсії з відвідувачів у клієнтів. Актуально для всіх типів сайтів, за винятком форумів. Поетапна оптимізація сторінок за розділами, категоріями, впровадження доробок на основі аналізу даних. Може бути неактуальним для невеликих сайтів-візитівок.

Практично всі етапи не застосовуються до сайтів-односторінків.

FAQ

1. Що таке SEO простими словами?

SEO простими словами — покращення сайту для зростання кількості відвідувань із пошукових систем. Хоча основна мета SEO — стабільне та довгострокове зростання прибутку. Наприклад, підвищення прибутковості інтернет-магазину залежить від динаміки зростання вхідного трафіку й динаміки зростання його якості (конверсійності).

2. Що включає в себе SEO?

Якщо узагальнити: внутрішню оптимізацію сайту для пошукових систем, роботу з контентом для взаємодії з цільовою аудиторією, роботу з факторами поведінки для оптимізації ключових показників ефективності бізнесу. Хоча проміжних етапів пошукової оптимізації набагато більше.

3. Що потрібно для SEO-оптимізації?

Насамперед — KPI проєкту, які можна виміряти, готовність швидко впроваджувати рекомендації фахівців, розуміння того, що пошукова оптимізація сайту — забіг на довгу дистанцію.

4. Які є види SEO?

SEO-оптимізація умовно розділилася на білі (зовнішня та внутрішня), сірі та чорні методи. За використання сірої та чорної оптимізації можна швидше вийти в топ, але за такої умови підвищується ризик отримати санкції (відповідні заходи у разі порушення правил) від пошукових систем — зниження у видачі або повний бан, виключення з індексу в майбутньому.

Звичайно, існує багато нюансів, які залишилися поза рамками цього огляду. Наприклад, правильне перенесення сайту під час зміни CMS, робота з мобільною версією сайту.