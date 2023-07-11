SEO Аудит сайту в 2023 — яким має бути?

SEO-аудит сайту — це перевірка вашого сайту на відповідність вимогам Google й інших пошукових систем та підготовка рекомендацій для усунення проблем, що заважають просуванню.

Зазвичай SEO-аудитом помилково називають саме технічний аудит сайту. Тому як його результат звикли отримувати файл з малозрозумілими технічними вимогами. Наприклад, додайте «це» в robots.txt, закрийте «ті» посилання в nofollow.

Проте пошукові системи активно розвиваються, а отже і вимоги до сайту змінюються.

Чому SEO-аудит має бути комплексним?

Просування сайту завжди робиться із суто практичних цілей. Часто така ціль — отримання заявок, чи збільшення прибутку. Тобто кінцевою ціллю є не отримання позицій чи трафіку, а монетизація результату цих робіт.

Чи допоможе отримання пошукового трафіку кінцевій цілі, якщо форма заявки не відправляється? Чи якщо сайт не викликає довіри? Або якщо у конкурентів давно вже набагато вигідніші умови, чи ширший асортимент?

Скоріше за все відвідувач так і не стане покупцем, і піде шукати далі, що своєю чергою може призвести до зниження позицій внаслідок поведінкових факторів.

Яким має бути результат аудиту сайту?

Кінцевим результатом не має бути просто список помилок на вашому сайті. Нерідко виправлення помилок може призвести до створення нових, критичніших. Тому результатом завжди має бути файл із чіткими вимогами та рекомендаціями.

Після ознайомлення з пошуковим аудитом клієнт має одразу побачити відповіді на 2 питання:

Що саме потрібно виправити? Яким має бути кінцевий результат виправлення?

Тож якщо вам прислали тільки частину «це зроблено неправильно», вимагайте й допрацювати частину «як саме це виправити».

Що дасть проведення SEO-аудиту?

Спойлер — нічого.

Так, сам по собі аудит нічого не змінить, тому що для отримання результату недостатньо знати шляхи виправлення проблем. Їх потрібно виправляти. Тому будьте готові до додаткових витрат на впровадження змін.

Аудит потрібен, щоб отримати план дій, розподілити відповідальність та роботи. В результаті комплексного SEO-аудиту може бути створено план на 3-10 місяців, що має включати роботу розробників, маркетологів, копірайтерів та багато інших спеціалістів.

З чого складається комплексний SEO-аудит вебсайту?

В аудит має входити доволі багато різних перевірок, від технічних проблем до зручності використання. Проте для різних сайтів набір може бути різним. До прикладу сайту ЗМІ з високим пошуковим трафіком більш важливий пошук точок росту, ніж технічний аудит. Можна припустити, що сайт не має критичних технічних проблем, якщо він уже отримує великий трафік і відсутня негативна динаміка. Тоді як молодий сайт зі зростаючим трафіком навпаки може не розкривати свій повний потенціал через технічні проблеми.

Загальний аудит сайту в 2023 році має 12 частин.

1. Внутрішній або технічний аудит

Це незмінна основа основ. Неможливо просувати сайт, який не індексується пошуковими системами.

В рамках цього аудиту перевіряються:

налаштування сканування та індексації сайту;

доступність всіх важливих сторінок для краулера (пошукового робота) Google;

наявність битих посилань чи непотрібних переадресацій сторінок;

коректність формування URL дружніх до SEO;

мікророзмітка;

вразливість до дублювання чи проблем з rel="canonical";

формування потрібних карт сайту;

валідність чи наявність коректних HTTP заголовків тощо.

Результат: малозрозумілий неспеціалісту файл з технічними рекомендаціями.

2. Аудит швидкодії сайту (Website Performance Audit)

З травня 2020 року Google заявив, що включає метрики швидкості завантаження сайту до факторів ранжування. Наскільки сильно це впливає на ранжування досі обговорюється спеціалістами, проте беззаперечним фактом є те, що користувачі краще ставляться до сайтів, які завантажуються швидше, отже, і поведінкові фактори в таких сайтів будуть конкурентні.

В рамках цього аудиту перевіряються всі метрики завантаження сайту, але особлива увага приділяється так званим Core факторам:

LCP (Largest Contentful Paint) — швидкість завантаження основного контенту сторінки;

FID (First Input Delay) — час очікування взаємодії;

CLS (Cumulative Layout Shift) — сукупне зміщення макета;

INP (Interaction to Next Paint) — затримка при взаємодії (в найближчому майбутньому замінить FID в Core Web Vitals).

Результат: рекомендації дій для покращення важливих метрик завантаження сторінки.

3. Аудит контенту

Content is king — говорять маркетологи, і вони праві. Ви не досягнете успіху в пошуковому просуванні, якщо сторінки вашого сайту не оптимізовані, або не містять контенту, що задовольняє intent (намір) користувача.

В рамках аудиту вмісту сайту перевіряється:

наявність та оптимізація метатегів сторінок;

структура та форматування текстів;

наявність відповідей на питання користувача;

аналіз типів сторінок та їхнє наповнення;

актуальність сторінок з найбільшим відсотком відвідувань;

відповідність контенту бізнес цілям тощо.

Результат: рекомендації — як оптимізувати наявний контент, що і як писати в майбутньому.

4. Аудит зовнішніх посилань

Якщо контент король, то посилання — лицарі. Саме посилання надають сили контенту. Без сильних посилань не буде високих позицій, і навпаки, погані посилання можуть блокувати вихід сайту в топ видачі.

В рамках цієї перевірки потрібно провести:

збір з різних джерел списку зовнішніх посилань;

перевірку на спамність чи низьку якість;

аналіз анкорних текстів;

перевірку загублених посилань (на видалені сторінки, чи зламану переадресацію).

Результат: дашборд з вашими посиланнями, та рекомендації, від яких посилань варто відмовитись, які сторінки варто повернути чи переадресувати.

5. On-page аудит

Користувачі зазвичай приходять не на сайт в цілому, а на одну з його сторінок. Тому варто перевіряти, чи все зроблено правильно в рамках посадкової сторінки.

On-page аудит включає:

перевірку структури заголовків;

наявність технічних заголовків;

перевірку коду сторінки;

оптимізація зображень на сторінці;

наявність непотрібних елементів тощо.

Результат: рекомендації з доопрацювання важливих посадкових сторінок.

Цей аудит включає 2 перевірки: контенту та посилань. В рамках аудиту контенту конкурентів перевіряються:

тексти;

асортимент;

міжсторінкові посилання;

SEO-структура тощо.

Аудит посилань включає:

збір даних про посилання конкурентів;

аналіз динаміки;

аналіз сторінок на які посилаються;

аналіз анкорного тексту;

створення порівняльної таблиці.

Результат: порівняльна таблиця, де чітко видно різницю (або її відсутність) в посиланнях, та план дій з нарощування маси зовнішніх посилань вашого сайту.

7. Аудит онлайн репутації (SERM аудит)

Ваші продажі напряму залежать від довіри покупців. Тому важливо моніторити, що про вас пишуть, і які сайти займають топ видачі за вашими брендовими запитами.

В рамках Search Engine Reputation Management аудиту потрібно:

виокремити важливі брендові запити;

проаналізувати тональність відгуків;

налаштувати моніторинг відгуків про ваш бізнес.

Результат: рекомендації по роботі з відгуками, покращенню видачі та план дій для зменшення негативу в топі видачі.

8. Usability аудит

Аудит зручності сайту ставить на меті виявлення проблем, які заважають користувачам робити цільові дії: трансакції, надсилання заявок чи пошук контенту.

Usability аудит містить:

візуалізацію шляху користувача по сайту;

аналіз поведінки користувачів в сервісах типу Clarity, Hotjar;

аналіз теплових карт та карт скролу (прокрутки);

QA перевірку основних дій користувачів тощо.

Результат: список проблем з можливими варіантами виправлення та гіпотези для A/B тестування.

9. Аудит аналітики

Вебаналітика — це саме те, чим більшість керується при прийнятті тих чи інших рішень в digital-маркетингу. Проте часто ці рішення ухвалюють на неповних або неправильних даних. Саме «чистоту» даних і має перевіряти цей аудит.

Аудит аналітики включає:

перевірку правильності підключення сервісів;

наявність всіх сторінок в аналітиці;

відсутність дублювання даних;

наявність всіх важливих подій, конверсій тощо.

Результат: рекомендації для виправлення помилок та measurement план з доповнення важливих даних в аналітиці.

10. Аналіз наявних даних

Google Search Console та інші інструменти аналітики містять багато інсайтів про ваш сайт. Саме отримання таких інсайтів і ставить на меті ця перевірка.

Аудит даних аналітики може включати:

пошук типів контенту, що найкраще приводять чи конвертують трафік;

аналіз сторінок, що втратили трафік;

аналіз упущеної семантики тощо.

Результат: рекомендації щодо доповнення, оновлення чи створення нового контенту.

11. Аудит E-E-A-T та комерційних факторів

Google створює все більше вимог не тільки до контенту, але й до авторів та їхньої експертизи. Саме про це й говорить принцип E-E-A-T — Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness (досвід, експертиза, авторитетність та надійність).

В рамках цього аудиту перевіряється:

необхідна мікророзмітка;

підтвердження експертизи та персони автора;

наявність важливих комерційних сторінок;

додаткові фактори довіри до сайту чи контенту.

Результат: рекомендації зі створення чи доповнення важливих сторінок.

12. Пошук точок росту

Одна з основних задач аудиту — знайти додаткові методи зростання. На жаль цей аналіз неможливо зробити без попередніх пунктів, саме тому він проводиться останнім.

Аналіз можливих точок росту включає:

пошук пропущених типів контенту;

аналіз ефективності конкурентів;

аналіз внутрішнього потенціалу сайту;

аналіз потенціалу фраз тощо.

Результат: прогноз трафіку та пропозиції зі створення нових типів контенту (чи оптимізації наявних).

Чи потрібен вам комплексний SEO-аудит?

Якщо вам потрібна золота пілюля чи кнопка «зробити добре», тоді ні. Аудит навряд чи дасть бажане.

Якщо ви хочете збільшувати органічний трафік, масштабуватись і готові вкладати енергію в покращення сайту та бізнесу, тоді однозначно так. Але попереду буде дуже багато роботи.

Запам’ятати

SEO-аудит сайту — це перевірка сайту на відповідність вимогам пошукових систем та підготовка рекомендацій для усунення проблем, що заважають просуванню. Результатом аудиту має бути файл з чіткими вимогами та рекомендаціями щодо покращення сайту. SEO-аудит охоплює такі етапи:

технічний аудит;

аудит швидкодії сайту;

аудит контенту;

Аудит зовнішніх посилань;

on-page аудит;

аудит основних конкурентів;

аудит онлайн-репутації;

аудит usability;

перевірка аналітики;

аудит наявних даних;

аудит E-E-A-T;

вивчення комерційних факторів;

також пошук точок росту.