SEO Аудит сайта — каким должен быть?
SEO-аудит сайта — это проверка вашего сайта на соответствие требованиям Google и других поисковых систем, подготовка рекомендаций для устранения проблем, мешающих продвижению.
Обычно SEO-аудитом ошибочно называют именно технический аудит сайта. Поэтому, как его результат, привыкли получать файл с малопонятными техническими требованиями. Например, добавьте «это» в robots.txt, закройте «те» ссылки в nofollow. Однако поисковые системы активно развиваются, а значит и требования к сайту меняются.
Почему SEO-аудит должен быть комплексным?
Продвижение сайта всегда делается из чисто практических целей. Часто такая цель — получение заявок или увеличение прибыли. То есть конечной целью является не получение позиций или трафика, а монетизация результата этих работ.
Поможет ли получение поискового трафика конечной цели, если форма заявки не отправляется? Или если сайт не вызывает доверия? Или если у конкурентов давно уже намного выгоднее условия или шире ассортимент?
Скорее всего посетитель так и не станет покупателем и пойдет искать дальше, что в свою очередь может привести к снижению позиций вследствие поведенческих факторов.
Каким должен быть результат аудита сайта?
Конечным результатом не должен быть просто список ошибок на вашем сайте. Нередко исправление ошибок может привести к созданию новых, более критичных. Поэтому результатом всегда должен быть файл с четкими требованиями и рекомендациями.
После ознакомления с поисковым аудитом клиент должен сразу увидеть ответы на 2 вопроса:
- Что именно нужно исправить?
- Каким должен быть конечный результат исправления?
Поэтому если вам прислали только часть «это сделано неправильно», требуйте и доработать часть «как именно это исправить».
Что даст проведение SEO-аудита?
Спойлер — ничего.
Да, сам по себе аудит ничего не изменит, потому что для получения результата недостаточно знать пути исправления проблем. Их нужно исправлять. Поэтому будьте готовы к дополнительным затратам на внедрение изменений.
Аудит нужен, чтобы получить план действий, распределить ответственность и работы. В результате комплексного аудита может быть создан план на 3-10 месяцев, который должен включать работу разработчиков, маркетологов, копирайтеров и многих других специалистов.
Из чего состоит комплексный SEO-аудит веб-сайта?
В аудит должно входить довольно много различных проверок: от технических проблем до удобства использования. Однако для разных сайтов набор может быть разным. К примеру, сайту СМИ с высоким поисковым трафиком более важен поиск точек роста, чем технический аудит. Можно предположить, что сайт не имеет критических технических проблем, если он уже получает большой трафик и отсутствует отрицательная динамика. Тогда как молодой сайт с растущим трафиком наоборот может не раскрывать свой полный потенциал из-за технических проблем.
Общий аудит сайта в 2023 году состоит из 12 частей.
1. Внутренний или технический аудит
Это неизменная основа основ. Невозможно продвигать сайт, который не индексируется поисковыми системами.
В рамках этого аудита проверяются:
- настройка сканирования и индексации сайта;
- доступность всех важных страниц для краулера (поискового робота) Google;
- наличие битых ссылок или ненужных переадресаций страниц;
- корректность формирования URL дружественных к SEO;
- микроразметка;
- уязвимость к дублированию или проблемам с rel="canonical";
- формирование нужных карт сайта;
- валидность или наличие корректных HTTP заголовков и тому подобное.
Результат: малопонятный неспециалисту файл с техническими рекомендациями.
2. Аудит быстродействия сайта (Website Performance Audit)
С мая 2020 года Google заявил, что включает метрики скорости загрузки сайта в факторы ранжирования. Насколько сильно это влияет на ранжирование до сих пор обсуждается специалистами, однако неоспоримым фактом является то, что пользователи лучше относятся к сайтам, которые загружаются быстрее, следовательно, и поведенческие факторы у таких сайтов будут конкурентные.
В рамках этого аудита проверяются все метрики загрузки сайта, но особое внимание уделяется так называемым Core факторам:
- LCP (Largest Contentful Paint) — скорость загрузки основного контента страницы;
- FID (First Input Delay) — время ожидания взаимодействия;
- CLS (Cumulative Layout Shift) — совокупное смещение макета;
- INP (Interaction to Next Paint) — задержка при взаимодействии (в ближайшем будущем заменит FID в Core Web Vitals).
Результат: рекомендации действий для улучшения важных метрик загрузки страницы.
3. Аудит контента
Content is king — говорят маркетологи, и они правы. Вы не добьетесь успеха в поисковом продвижении, если страницы вашего сайта не оптимизированы или не содержат контента, удовлетворяющего intent (намерение) пользователя.
В рамках аудита содержимого сайта проверяется:
- наличие и оптимизация метатегов страниц;
- структура и форматирование текстов;
- наличие ответов на вопросы пользователя;
- анализ типов страниц и их наполнение;
- актуальность страниц с наибольшим процентом посещений;
- соответствие контента бизнес целям и тому подобное.
Результат: рекомендации — как оптимизировать имеющийся контент, что и как писать в будущем.
4. Аудит внешних ссылок
Если контент король, то ссылки — рыцари. Именно ссылки придают силы контенту. Без сильных ссылок не будет высоких позиций, и наоборот, плохие ссылки могут блокировать выход сайта в топ выдачи.
В рамках этой проверки нужно провести:
- сбор из разных источников списка внешних ссылок;
- проверку на спамность или низкое качество;
- анализ анкорных текстов;
- проверку утерянных ссылок (на удаленные страницы или сломанную переадресацию).
Результат: дашборд с вашими ссылками и рекомендации, от каких ссылок стоит отказаться, какие страницы стоит вернуть или переадресовать.
5. On-page аудит
Пользователи обычно приходят не на сайт в целом, а на одну из его страниц. Поэтому стоит проверять, все ли сделано правильно в рамках посадочной страницы.
On-page аудит включает в себя:
- проверку структуры заголовков;
- наличие технических заголовков;
- проверку кода страницы;
- оптимизация изображений на странице;
- наличие ненужных элементов и тому подобное.
Результат: рекомендации по доработке важных посадочных страниц.
6. Аудит основных конкурентов
Этот аудит включает 2 проверки: контента и ссылок. В рамках аудита контента конкурентов проверяются:
- тексты;
- ассортимент;
- межстраничные ссылки;
- SEO-структура и тому подобное.
Аудит ссылок включает в себя:
- сбор данных о ссылках конкурентов;
- анализ динамики;
- анализ страниц, на которые ссылаются;
- анализ анкорного текста;
- создание сравнительной таблицы.
Результат: сравнительная таблица, где четко видно разницу (или ее отсутствие) в ссылках, и план действий по наращиванию ссылочной массы вашего сайта.
7. Аудит онлайн репутации (SERM аудит)
Ваши продажи напрямую зависят от доверия покупателей. Поэтому важно мониторить, что о вас пишут, и какие сайты занимают топ выдачи по вашим брендовым запросам.
В рамках Search Engine Reputation Management аудита требуется:
- выделить важные брендовые запросы;
- проанализировать тональность отзывов;
- настроить мониторинг отзывов о вашем бизнесе.
Результат: рекомендации по работе с отзывами, улучшению выдачи и план действий для уменьшения негатива в топе выдачи.
8. Юзабилити аудит
Аудит удобства сайта ставит целью выявление проблем, которые мешают пользователям совершать целевые действия: транзакции, отправка заявок или поиск контента.
Юзабилити аудит содержит:
- визуализацию пути пользователя по сайту;
- анализ поведения пользователей в сервисах типа Clarity, Hotjar;
- анализ тепловых карт и карт скролла (прокрутки);
- QA проверку основных действий пользователей и тому подобное.
Результат: список проблем с возможными вариантами исправления и гипотезы для A/B тестирования.
9. Аудит аналитики
Вебаналитика — это именно то, чем большинство руководствуется при принятии тех или иных решений в digital-маркетинге. Однако часто эти решения принимают на неполных или неправильных данных. Именно «чистоту» данных и должен проверять этот аудит.
Аудит аналитики включает в себя:
- проверку правильности подключения сервисов;
- наличие всех страниц в аналитике;
- отсутствие дублирования данных;
- наличие всех важных событий, конверсий и тому подобное.
Результат: рекомендации для исправления ошибок и measurement план по дополнению важных данных в аналитике.
10. Анализ имеющихся данных
Google Search Console и другие инструменты аналитики содержат много инсайтов о вашем сайте. Именно получение таких инсайтов и ставит целью эта проверка.
Аудит данных аналитики может включать:
- поиск типов контента, которые лучше всего приводят или конвертируют трафик;
- анализ страниц, потерявших трафик;
- анализ упущенной семантики и тому подобное.
Результат: рекомендации по дополнению, обновлению или созданию нового контента.
11. Аудит E-E-A-T и коммерческих факторов
Google создает все больше требований не только к контенту, но и к авторам и их экспертизе. Именно об этом и говорит принцип E-E-A-T — Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness (опыт, экспертиза, авторитетность и надежность).
В рамках этого аудита проверяется:
- необходимая микроразметка;
- подтверждение экспертизы и персоны автора;
- наличие важных коммерческих страниц;
- дополнительные факторы доверия к сайту или контенту.
Результат: рекомендации по созданию или дополнению важных страниц.
12. Поиск точек роста
Одна из основных задач аудита — найти дополнительные методы роста. К сожалению, этот анализ невозможно сделать без предыдущих пунктов, именно поэтому он проводится последним.
Анализ возможных точек роста включает:
- поиск пропущенных типов контента;
- анализ эффективности конкурентов;
- анализ внутреннего потенциала сайта;
- анализ потенциала фраз и тому подобное.
Результат: прогноз трафика и предложения по созданию новых типов контента (или оптимизации существующих).
Нужен ли вам комплексный SEO-аудит?
Если вам нужна золотая пилюля или кнопка «сделать хорошо», тогда нет. Аудит вряд ли даст желаемое.
Если вы хотите увеличивать органический трафик, масштабироваться и готовы вкладывать энергию в улучшение сайта и бизнеса, тогда однозначно да. Но впереди будет очень много работы.
Запомнить
- SEO-аудит сайта — это проверка сайта на соответствие требованиям поисковых систем и подготовка рекомендаций для устранения проблем, мешающих продвижению.
- Результатом аудита должен быть файл с четкими требованиями и рекомендациями по улучшению сайта.
- SEO-аудит охватывает следующие этапы:
- технический аудит;
- аудит быстродействия сайта;
- аудит контента;
- аудит внешних ссылок;
- on-page аудит;
- аудит основных конкурентов;
- аудит онлайн-репутации;
- аудит юзабилити;
- проверка аналитики;
- аудит имеющихся данных;
- аудит Е-Е-А-Т;
- изучение коммерческих факторов;
- также поиск точек роста.
- Сам по себе аудит ничего не изменит, но даст план работ на 3-10 месяцев, результатом которых станет улучшение ранжирования сайта и увеличение заявок с него.
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