SEO Аудит сайта — каким должен быть?

SEO-аудит сайта — это проверка вашего сайта на соответствие требованиям Google и других поисковых систем, подготовка рекомендаций для устранения проблем, мешающих продвижению.

Обычно SEO-аудитом ошибочно называют именно технический аудит сайта. Поэтому, как его результат, привыкли получать файл с малопонятными техническими требованиями. Например, добавьте «это» в robots.txt, закройте «те» ссылки в nofollow. Однако поисковые системы активно развиваются, а значит и требования к сайту меняются.

Почему SEO-аудит должен быть комплексным?

Продвижение сайта всегда делается из чисто практических целей. Часто такая цель — получение заявок или увеличение прибыли. То есть конечной целью является не получение позиций или трафика, а монетизация результата этих работ.

Поможет ли получение поискового трафика конечной цели, если форма заявки не отправляется? Или если сайт не вызывает доверия? Или если у конкурентов давно уже намного выгоднее условия или шире ассортимент?

Скорее всего посетитель так и не станет покупателем и пойдет искать дальше, что в свою очередь может привести к снижению позиций вследствие поведенческих факторов.

Каким должен быть результат аудита сайта?

Конечным результатом не должен быть просто список ошибок на вашем сайте. Нередко исправление ошибок может привести к созданию новых, более критичных. Поэтому результатом всегда должен быть файл с четкими требованиями и рекомендациями.

После ознакомления с поисковым аудитом клиент должен сразу увидеть ответы на 2 вопроса:

Что именно нужно исправить? Каким должен быть конечный результат исправления?

Поэтому если вам прислали только часть «это сделано неправильно», требуйте и доработать часть «как именно это исправить».

Что даст проведение SEO-аудита?

Спойлер — ничего.

Да, сам по себе аудит ничего не изменит, потому что для получения результата недостаточно знать пути исправления проблем. Их нужно исправлять. Поэтому будьте готовы к дополнительным затратам на внедрение изменений.

Аудит нужен, чтобы получить план действий, распределить ответственность и работы. В результате комплексного аудита может быть создан план на 3-10 месяцев, который должен включать работу разработчиков, маркетологов, копирайтеров и многих других специалистов.

Из чего состоит комплексный SEO-аудит веб-сайта?

В аудит должно входить довольно много различных проверок: от технических проблем до удобства использования. Однако для разных сайтов набор может быть разным. К примеру, сайту СМИ с высоким поисковым трафиком более важен поиск точек роста, чем технический аудит. Можно предположить, что сайт не имеет критических технических проблем, если он уже получает большой трафик и отсутствует отрицательная динамика. Тогда как молодой сайт с растущим трафиком наоборот может не раскрывать свой полный потенциал из-за технических проблем.

Общий аудит сайта в 2023 году состоит из 12 частей.

1. Внутренний или технический аудит

Это неизменная основа основ. Невозможно продвигать сайт, который не индексируется поисковыми системами.

В рамках этого аудита проверяются:

настройка сканирования и индексации сайта;

доступность всех важных страниц для краулера (поискового робота) Google;

наличие битых ссылок или ненужных переадресаций страниц;

корректность формирования URL дружественных к SEO;

микроразметка;

уязвимость к дублированию или проблемам с rel="canonical";

формирование нужных карт сайта;

валидность или наличие корректных HTTP заголовков и тому подобное.

Результат: малопонятный неспециалисту файл с техническими рекомендациями.

2. Аудит быстродействия сайта (Website Performance Audit)

С мая 2020 года Google заявил, что включает метрики скорости загрузки сайта в факторы ранжирования. Насколько сильно это влияет на ранжирование до сих пор обсуждается специалистами, однако неоспоримым фактом является то, что пользователи лучше относятся к сайтам, которые загружаются быстрее, следовательно, и поведенческие факторы у таких сайтов будут конкурентные.

В рамках этого аудита проверяются все метрики загрузки сайта, но особое внимание уделяется так называемым Core факторам:

LCP (Largest Contentful Paint) — скорость загрузки основного контента страницы;

FID (First Input Delay) — время ожидания взаимодействия;

CLS (Cumulative Layout Shift) — совокупное смещение макета;

INP (Interaction to Next Paint) — задержка при взаимодействии (в ближайшем будущем заменит FID в Core Web Vitals).

Результат: рекомендации действий для улучшения важных метрик загрузки страницы.

3. Аудит контента

Content is king — говорят маркетологи, и они правы. Вы не добьетесь успеха в поисковом продвижении, если страницы вашего сайта не оптимизированы или не содержат контента, удовлетворяющего intent (намерение) пользователя.

В рамках аудита содержимого сайта проверяется:

наличие и оптимизация метатегов страниц;

структура и форматирование текстов;

наличие ответов на вопросы пользователя;

анализ типов страниц и их наполнение;

актуальность страниц с наибольшим процентом посещений;

соответствие контента бизнес целям и тому подобное.

Результат: рекомендации — как оптимизировать имеющийся контент, что и как писать в будущем.

4. Аудит внешних ссылок

Если контент король, то ссылки — рыцари. Именно ссылки придают силы контенту. Без сильных ссылок не будет высоких позиций, и наоборот, плохие ссылки могут блокировать выход сайта в топ выдачи.

В рамках этой проверки нужно провести:

сбор из разных источников списка внешних ссылок;

проверку на спамность или низкое качество;

анализ анкорных текстов;

проверку утерянных ссылок (на удаленные страницы или сломанную переадресацию).

Результат: дашборд с вашими ссылками и рекомендации, от каких ссылок стоит отказаться, какие страницы стоит вернуть или переадресовать.

5. On-page аудит

Пользователи обычно приходят не на сайт в целом, а на одну из его страниц. Поэтому стоит проверять, все ли сделано правильно в рамках посадочной страницы.

On-page аудит включает в себя:

проверку структуры заголовков;

наличие технических заголовков;

проверку кода страницы;

оптимизация изображений на странице;

наличие ненужных элементов и тому подобное.

Результат: рекомендации по доработке важных посадочных страниц.

Этот аудит включает 2 проверки: контента и ссылок. В рамках аудита контента конкурентов проверяются:

тексты;

ассортимент;

межстраничные ссылки;

SEO-структура и тому подобное.

Аудит ссылок включает в себя:

сбор данных о ссылках конкурентов;

анализ динамики;

анализ страниц, на которые ссылаются;

анализ анкорного текста;

создание сравнительной таблицы.

Результат: сравнительная таблица, где четко видно разницу (или ее отсутствие) в ссылках, и план действий по наращиванию ссылочной массы вашего сайта.

7. Аудит онлайн репутации (SERM аудит)

Ваши продажи напрямую зависят от доверия покупателей. Поэтому важно мониторить, что о вас пишут, и какие сайты занимают топ выдачи по вашим брендовым запросам.

В рамках Search Engine Reputation Management аудита требуется:

выделить важные брендовые запросы;

проанализировать тональность отзывов;

настроить мониторинг отзывов о вашем бизнесе.

Результат: рекомендации по работе с отзывами, улучшению выдачи и план действий для уменьшения негатива в топе выдачи.

8. Юзабилити аудит

Аудит удобства сайта ставит целью выявление проблем, которые мешают пользователям совершать целевые действия: транзакции, отправка заявок или поиск контента.

Юзабилити аудит содержит:

визуализацию пути пользователя по сайту;

анализ поведения пользователей в сервисах типа Clarity, Hotjar;

анализ тепловых карт и карт скролла (прокрутки);

QA проверку основных действий пользователей и тому подобное.

Результат: список проблем с возможными вариантами исправления и гипотезы для A/B тестирования.

9. Аудит аналитики

Вебаналитика — это именно то, чем большинство руководствуется при принятии тех или иных решений в digital-маркетинге. Однако часто эти решения принимают на неполных или неправильных данных. Именно «чистоту» данных и должен проверять этот аудит.

Аудит аналитики включает в себя:

проверку правильности подключения сервисов;

наличие всех страниц в аналитике;

отсутствие дублирования данных;

наличие всех важных событий, конверсий и тому подобное.

Результат: рекомендации для исправления ошибок и measurement план по дополнению важных данных в аналитике.

10. Анализ имеющихся данных

Google Search Console и другие инструменты аналитики содержат много инсайтов о вашем сайте. Именно получение таких инсайтов и ставит целью эта проверка.

Аудит данных аналитики может включать:

поиск типов контента, которые лучше всего приводят или конвертируют трафик;

анализ страниц, потерявших трафик;

анализ упущенной семантики и тому подобное.

Результат: рекомендации по дополнению, обновлению или созданию нового контента.

11. Аудит E-E-A-T и коммерческих факторов

Google создает все больше требований не только к контенту, но и к авторам и их экспертизе. Именно об этом и говорит принцип E-E-A-T — Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness (опыт, экспертиза, авторитетность и надежность).

В рамках этого аудита проверяется:

необходимая микроразметка;

подтверждение экспертизы и персоны автора;

наличие важных коммерческих страниц;

дополнительные факторы доверия к сайту или контенту.

Результат: рекомендации по созданию или дополнению важных страниц.

12. Поиск точек роста

Одна из основных задач аудита — найти дополнительные методы роста. К сожалению, этот анализ невозможно сделать без предыдущих пунктов, именно поэтому он проводится последним.

Анализ возможных точек роста включает:

поиск пропущенных типов контента;

анализ эффективности конкурентов;

анализ внутреннего потенциала сайта;

анализ потенциала фраз и тому подобное.

Результат: прогноз трафика и предложения по созданию новых типов контента (или оптимизации существующих).

Нужен ли вам комплексный SEO-аудит?

Если вам нужна золотая пилюля или кнопка «сделать хорошо», тогда нет. Аудит вряд ли даст желаемое.

Если вы хотите увеличивать органический трафик, масштабироваться и готовы вкладывать энергию в улучшение сайта и бизнеса, тогда однозначно да. Но впереди будет очень много работы.

Запомнить

SEO-аудит сайта — это проверка сайта на соответствие требованиям поисковых систем и подготовка рекомендаций для устранения проблем, мешающих продвижению. Результатом аудита должен быть файл с четкими требованиями и рекомендациями по улучшению сайта. SEO-аудит охватывает следующие этапы:

технический аудит;

аудит быстродействия сайта;

аудит контента;

аудит внешних ссылок;

on-page аудит;

аудит основных конкурентов;

аудит онлайн-репутации;

аудит юзабилити;

проверка аналитики;

аудит имеющихся данных;

аудит Е-Е-А-Т;

изучение коммерческих факторов;

также поиск точек роста.