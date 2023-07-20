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SEO Аудит сайта — каким должен быть?
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Юрий Мельничук

SEO-аудит сайта — это проверка вашего сайта на соответствие требованиям Google и других поисковых систем, подготовка рекомендаций для устранения проблем, мешающих продвижению.

Обычно SEO-аудитом ошибочно называют именно технический аудит сайта. Поэтому, как его результат, привыкли получать файл с малопонятными техническими требованиями. Например, добавьте «это» в robots.txt, закройте «те» ссылки в nofollow. Однако поисковые системы активно развиваются, а значит и требования к сайту меняются.

Почему SEO-аудит должен быть комплексным?

Продвижение сайта всегда делается из чисто практических целей. Часто такая цель — получение заявок или увеличение прибыли. То есть конечной целью является не получение позиций или трафика, а монетизация результата этих работ.

Поможет ли получение поискового трафика конечной цели, если форма заявки не отправляется? Или если сайт не вызывает доверия? Или если у конкурентов давно уже намного выгоднее условия или шире ассортимент?

Скорее всего посетитель так и не станет покупателем и пойдет искать дальше, что в свою очередь может привести к снижению позиций вследствие поведенческих факторов.

Каким должен быть результат аудита сайта?

Конечным результатом не должен быть просто список ошибок на вашем сайте. Нередко исправление ошибок может привести к созданию новых, более критичных. Поэтому результатом всегда должен быть файл с четкими требованиями и рекомендациями.

После ознакомления с поисковым аудитом клиент должен сразу увидеть ответы на 2 вопроса: 

  1. Что именно нужно исправить?
  2. Каким должен быть конечный результат исправления?

Поэтому если вам прислали только часть «это сделано неправильно», требуйте и доработать часть «как именно это исправить».

Что даст проведение SEO-аудита?

Спойлер — ничего.

Да, сам по себе аудит ничего не изменит, потому что для получения результата недостаточно знать пути исправления проблем. Их нужно исправлять. Поэтому будьте готовы к дополнительным затратам на внедрение изменений.

Аудит нужен, чтобы получить план действий, распределить ответственность и работы. В результате комплексного аудита может быть создан план на 3-10 месяцев, который должен включать работу разработчиков, маркетологов, копирайтеров и многих других специалистов.

Из чего состоит комплексный SEO-аудит веб-сайта?

В аудит должно входить довольно много различных проверок: от технических проблем до удобства использования. Однако для разных сайтов набор может быть разным. К примеру, сайту СМИ с высоким поисковым трафиком более важен поиск точек роста, чем технический аудит. Можно предположить, что сайт не имеет критических технических проблем, если он уже получает большой трафик и отсутствует отрицательная динамика. Тогда как молодой сайт с растущим трафиком наоборот может не раскрывать свой полный потенциал из-за технических проблем.

Общий аудит сайта в 2023 году состоит из 12 частей.

1. Внутренний или технический аудит

Это неизменная основа основ. Невозможно продвигать сайт, который не индексируется поисковыми системами.

В рамках этого аудита проверяются:

  • настройка сканирования и индексации сайта;
  • доступность всех важных страниц для краулера (поискового робота) Google;
  • наличие битых ссылок или ненужных переадресаций страниц;
  • корректность формирования URL дружественных к SEO;
  • микроразметка;
  • уязвимость к дублированию или проблемам с rel="canonical";
  • формирование нужных карт сайта;
  • валидность или наличие корректных HTTP заголовков и тому подобное.

Результат: малопонятный неспециалисту файл с техническими рекомендациями.

2. Аудит быстродействия сайта (Website Performance Audit)

С мая 2020 года Google заявил, что включает метрики скорости загрузки сайта в факторы ранжирования. Насколько сильно это влияет на ранжирование до сих пор обсуждается специалистами, однако неоспоримым фактом является то, что пользователи лучше относятся к сайтам, которые загружаются быстрее, следовательно, и поведенческие факторы у таких сайтов будут конкурентные. 

В рамках этого аудита проверяются все метрики загрузки сайта, но особое внимание уделяется так называемым Core факторам:

  • LCP (Largest Contentful Paint) — скорость загрузки основного контента страницы;
  • FID (First Input Delay) — время ожидания взаимодействия;
  • CLS (Cumulative Layout Shift) — совокупное смещение макета;
  • INP (Interaction to Next Paint) — задержка при взаимодействии (в ближайшем будущем заменит FID в Core Web Vitals).

Результат: рекомендации действий для улучшения важных метрик загрузки страницы.

3. Аудит контента

Content is king — говорят маркетологи, и они правы. Вы не добьетесь успеха в поисковом продвижении, если страницы вашего сайта не оптимизированы или не содержат контента, удовлетворяющего intent (намерение) пользователя.

В рамках аудита содержимого сайта проверяется:

  • наличие и оптимизация метатегов страниц;
  • структура и форматирование текстов;
  • наличие ответов на вопросы пользователя;
  • анализ типов страниц и их наполнение;
  • актуальность страниц с наибольшим процентом посещений;
  • соответствие контента бизнес целям и тому подобное.

Результат: рекомендации — как оптимизировать имеющийся контент, что и как писать в будущем.

4. Аудит внешних ссылок

Если контент король, то ссылки — рыцари. Именно ссылки придают силы контенту. Без сильных ссылок не будет высоких позиций, и наоборот, плохие ссылки могут блокировать выход сайта в топ выдачи.

В рамках этой проверки нужно провести:

  • сбор из разных источников списка внешних ссылок;
  • проверку на спамность или низкое качество;
  • анализ анкорных текстов;
  • проверку утерянных ссылок (на удаленные страницы или сломанную переадресацию).

Результат: дашборд с вашими ссылками и рекомендации, от каких ссылок стоит отказаться, какие страницы стоит вернуть или переадресовать.

5. On-page аудит

Пользователи обычно приходят не на сайт в целом, а на одну из его страниц. Поэтому стоит проверять, все ли сделано правильно в рамках посадочной страницы.

On-page аудит включает в себя:

  • проверку структуры заголовков;
  • наличие технических заголовков;
  • проверку кода страницы;
  • оптимизация изображений на странице;
  • наличие ненужных элементов и тому подобное.

Результат: рекомендации по доработке важных посадочных страниц.

6. Аудит основных конкурентов

Этот аудит включает 2 проверки: контента и ссылок. В рамках аудита контента конкурентов проверяются:

  • тексты; 
  • ассортимент;
  • межстраничные ссылки;
  • SEO-структура и тому подобное.

Аудит ссылок включает в себя:

  • сбор данных о ссылках конкурентов;
  • анализ динамики;
  • анализ страниц, на которые ссылаются;
  • анализ анкорного текста;
  • создание сравнительной таблицы.

Результат: сравнительная таблица, где четко видно разницу (или ее отсутствие) в ссылках, и план действий по наращиванию ссылочной массы вашего сайта.

7. Аудит онлайн репутации (SERM аудит)

Ваши продажи напрямую зависят от доверия покупателей. Поэтому важно мониторить, что о вас пишут, и какие сайты занимают топ выдачи по вашим брендовым запросам.

В рамках Search Engine Reputation Management аудита требуется:

  • выделить важные брендовые запросы;
  • проанализировать тональность отзывов;
  • настроить мониторинг отзывов о вашем бизнесе.

Результат: рекомендации по работе с отзывами, улучшению выдачи и план действий для уменьшения негатива в топе выдачи.

8. Юзабилити аудит

Аудит удобства сайта ставит целью выявление проблем, которые мешают пользователям совершать целевые действия: транзакции, отправка заявок или поиск контента.

Юзабилити аудит содержит:

  • визуализацию пути пользователя по сайту;
  • анализ поведения пользователей в сервисах типа Clarity, Hotjar;
  • анализ тепловых карт и карт скролла (прокрутки);
  • QA проверку основных действий пользователей и тому подобное.

Результат: список проблем с возможными вариантами исправления и гипотезы для A/B тестирования.

9. Аудит аналитики

Вебаналитика — это именно то, чем большинство руководствуется при принятии тех или иных решений в digital-маркетинге. Однако часто эти решения принимают на неполных или неправильных данных. Именно «чистоту» данных и должен проверять этот аудит.

Аудит аналитики включает в себя:

  • проверку правильности подключения сервисов;
  • наличие всех страниц в аналитике;
  • отсутствие дублирования данных;
  • наличие всех важных событий, конверсий и тому подобное.

Результат: рекомендации для исправления ошибок и measurement план по дополнению важных данных в аналитике.

10. Анализ имеющихся данных

Google Search Console и другие инструменты аналитики содержат много инсайтов о вашем сайте. Именно получение таких инсайтов и ставит целью эта проверка.

Аудит данных аналитики может включать:

  • поиск типов контента, которые лучше всего приводят или конвертируют трафик;
  • анализ страниц, потерявших трафик;
  • анализ упущенной семантики и тому подобное.

Результат: рекомендации по дополнению, обновлению или созданию нового контента.

11. Аудит E-E-A-T и коммерческих факторов

Google создает все больше требований не только к контенту, но и к авторам и их экспертизе. Именно об этом и говорит принцип E-E-A-T — Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness (опыт, экспертиза, авторитетность и надежность).

В рамках этого аудита проверяется:

  • необходимая микроразметка;
  • подтверждение экспертизы и персоны автора;
  • наличие важных коммерческих страниц;
  • дополнительные факторы доверия к сайту или контенту.

Результат: рекомендации по созданию или дополнению важных страниц.

12. Поиск точек роста

Одна из основных задач аудита — найти дополнительные методы роста. К сожалению, этот анализ невозможно сделать без предыдущих пунктов, именно поэтому он проводится последним.

Анализ возможных точек роста включает:

  • поиск пропущенных типов контента;
  • анализ эффективности конкурентов;
  • анализ внутреннего потенциала сайта;
  • анализ потенциала фраз и тому подобное.

Результат: прогноз трафика и предложения по созданию новых типов контента (или оптимизации существующих).

Нужен ли вам комплексный SEO-аудит?

Если вам нужна золотая пилюля или кнопка «сделать хорошо», тогда нет. Аудит вряд ли даст желаемое.

Если вы хотите увеличивать органический трафик, масштабироваться и готовы вкладывать энергию в улучшение сайта и бизнеса, тогда однозначно да. Но впереди будет очень много работы.

Запомнить

  1. SEO-аудит сайта — это проверка сайта на соответствие требованиям поисковых систем и подготовка рекомендаций для устранения проблем, мешающих продвижению. 
  2. Результатом аудита должен быть файл с четкими требованиями и рекомендациями по улучшению сайта.
  3. SEO-аудит охватывает следующие этапы: 
  • технический аудит; 
  • аудит быстродействия сайта;
  • аудит контента;
  • аудит внешних ссылок;
  • on-page аудит;
  • аудит основных конкурентов;
  • аудит онлайн-репутации;
  • аудит юзабилити;
  • проверка аналитики;
  • аудит имеющихся данных;
  • аудит Е-Е-А-Т;
  • изучение коммерческих факторов;
  • также поиск точек роста.
  1. Сам по себе аудит ничего не изменит, но даст план работ на 3-10 месяцев, результатом которых станет улучшение ранжирования сайта и увеличение заявок с него. 
Юрий Мельничук

В интернет-маркетинге с 2011 года. В SEO прошел путь от региональных сайтов до крупных порталов.
Сейчас SEO-специалист в Netpeak Agency.

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