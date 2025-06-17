Продвижение сайта в Google: как получать трафик из Google в 2025

Продвижение сайта в Google: как получать трафик из Google в 2025

Когда речь заходит о продвижении сайта в Google, нам ум сразу приходит SEO, ключевые слова, ссылки, технический аудит. Но сегодня это лишь часть возможностей. Если ваша цель — стабильно получать трафик из Google, сделать это можно и без классического SEO.

Существует гораздо больше способов продвижения в Google, и стоит о них знать, чтобы понимать, какой именно использовать в вашем случае. Методы продвижения будут различаться в зависимости от типа сайта и бизнеса, сроков запуска или имеющихся ресурсов. Сегодня в распоряжении маркетолога десятки инструментов для привлечения пользователей из Google — от нишевых сервисов и видео до автоматизированных кампаний и оптимизации под выдачу AI-систем.

В этом гайде собрал 13 актуальных методов, которые помогут получать трафик из Google.

Некоторые специалисты делят методы продвижения на платные и бесплатные. Но это не совсем корректно — в любом случае придется вкладывать время или другие ресурсы. Поэтому далее буду использовать деление на органический трафик (неоплачиваемый) и рекламный (из платной рекламы).

Органические методы продвижения в поисковых системах

Классическое SEO

Вы определяете ключевые слова, важные для вашего бизнеса, а SEO-специалисты дают рекомендации по созданию нужных страниц для их охвата, оптимизации и продвижения сайта в Google.

Что это такое

Оптимизация сайта для повышения его позиций в органической выдаче Google по релевантным запросам. Основная цель продвижения в Google — привлечь заинтересованную аудиторию, которая ищет ваши товары, услуги или сопутствующую информацию.

Что охватывает

Комплекс работ включает:

техническую оптимизацию сайта — скорость загрузки, адаптивность, структура;

контентную оптимизацию — использование ключевых слов, качество и уникальность текстов;

построение внешних ссылок — получение качественных линков с других ресурсов;

улучшение пользовательского опыта (UX).

Как запустить

Чтобы сайт начал работать эффективно, стоит:

провести комплексный SEO-аудит;

собрать семантическое ядро;

создать качественный и релевантный контент;

оптимизировать метатеги, изображения, внутреннюю перелинковку;

работать над получением качественных обратных ссылок;

следить за техническим состоянием сайта.

Как поддерживать эффективность

Чтобы SEO оставалось эффективным, стоит регулярно анализировать результаты через Google Search Console и Google Analytics, следить за изменениями в алгоритмах Google, обновлять и дополнять контент, улучшать пользовательский опыт и постепенно выстраивать качественный ссылочный профиль.

Преимущества

Долгосрочный эффект. Высокое доверие пользователей к органическим результатам. Относительно низкая стоимость привлечения одного клиента в перспективе. Стабильный трафик.

Кому подойдет

SEO — оптимальное решение для сайтов, ориентированных на стабильный и целевой трафик в долгосрочной перспективе: интернет-магазинов, блогов, корпоративных сайтов, сайтов сервисов.

Локальное продвижение в сервисах Google

В локальном продвижении, помимо классического SEO, важную роль играет регистрация и оптимизация профиля в Google Business Profile (ранее — Google My Business). Это позволяет людям рядом с вами легко находить ваши услуги в поиске и на карте.

Что это такое

Улучшение видимости бизнеса для пользователей, которые ищут товары или услуги в определенной географической локации.

Что охватывает

Локальное продвижение охватывает:

оптимизацию профиля Google Business Profile (Google Карты) — добавление адреса, часов работы, фото, отзывов;

NAP (Name, Address, Phone) — размещение упоминаний о компании в локальных справочниках и каталогах;

создание локализованного контента на сайте.

Как запустить

Начните с регистрации компании в Google Business Profile. Создайте профиль, тщательно заполнив все поля. Затем подтвердите свою локацию.

Поощряйте клиентов оставлять честные отзывы и реагируйте на них — это повышает доверие к бренду и улучшает позиции в локальном поиске.

Как поддерживать эффективность

Чтобы сохранять высокую видимость в локальной выдаче, стоит:

следить за актуальностью информации в GBP;

добавлять новые фото и публиковать посты;

активно работать с отзывами;

использовать локальные ключевые слова в профиле и на сайте.

Преимущества

Высокая конверсия — пользователи уже ищут услуги поблизости. Привлечение «горячих» клиентов. Качественное формирование репутации через отзывы

Кому подойдет

Локальное продвижение особенно эффективно для бизнесов с физическим адресом, в частности: кафе и ресторанов, магазинов, салонов красоты, медицинских центров, мастерских, адвокатских офисов, частных клиник.

Использование каталогов и сайтов, которые уже ранжируются

Во многих нишах, особенно в сфере услуг, стоит использовать авторитетные сайты, которые уже занимают высокие позиции в выдаче Google. Это позволяет заявить о себе еще до того, как ваш собственный сайт начнет ранжироваться. Достаточно собрать список таких ресурсов и разместить на них информацию о вашем бизнесе.

Что это такое

Размещение данных о компании на сторонних ресурсах и в каталогах, которые уже имеют стабильный трафик и доверие со стороны Google. Это один из элементов SERM (управление репутацией в поиске) и эффективный способ привлечения видимости на старте.

Что охватывает

Публикацию информации о бизнесе, продуктах или услугах на тематических агрегаторах, досках объявлений, сайтах с отзывами, отраслевых каталогах и других площадках с высоким доверием у Google.

Как запустить

Определите ключевые запросы, по которым хотите продвигаться. Найдите топовые сайты, которые уже ранжируются по этим запросам — бизнес-каталоги, рейтинги, тематические форумы. Разместите свое предложение или профиль на выбранных платформах.

Как поддерживать эффективность

Чтобы ваше присутствие на внешних платформах оставалось результативным:

заполняйте профиль полной и актуальной информацией;

добавляйте качественные, репрезентативные фотографии;

реагируйте на отзывы — как положительные, так и отрицательные;

регулярно обновляйте объявления и другую информацию.

Преимущества

Быстрый способ получить видимость. Использование доверия Google к авторитетным платформам. Дополнительный трафик и потенциальные лиды.

Кому подойдет

Новым бизнесам, компаниям, предоставляющим услуги, eCommerce-проектам в нишах с активными маркетплейсами и агрегаторами, которые занимают высокие позиции в Google.

Продвижение в Google Discover

Google Discover — это персонализированная лента новостей и публикаций, которая показывает пользователям контент на основе их интересов, истории поиска и взаимодействия с сайтами. По сути, это ответ Google на ленты социальных сетей с акцентом на релевантность.

Сервис стал важным источником трафика для СМИ и информационных сайтов, так как позволяет охватить аудиторию еще до того, как она введет запрос в поиск.

Что это такое

Показ вашего контента в персонализированной ленте Google Discover на мобильных устройствах. Алгоритм работает на основе поведения, интересов и истории поиска конкретного пользователя.

Что охватывает

Создание высококачественного, актуального, уникального и интересного контента, который вызывает эмоции и соответствует интересам широкой аудитории.

Как запустить

Чтобы попасть в ленту Google Discover:

Создавайте ценный, актуальный контент с потенциалом вирусного распространения. Добавляйте качественные, привлекательные изображения к каждой публикации. Соблюдайте требования Google по качеству контента и технической оптимизации сайта. Убедитесь, что сайт индексируется Google и добавлен в Google Search Console.

Как поддерживать эффективность

Чтобы сохранять видимость в Google Discover и регулярно попадать в ленты пользователей:

следите за актуальными темами и трендами в вашей нише;

создавайте контент с яркими, четкими заголовками и визуально привлекательными изображениями;

обновляйте старые материалы, которые могут снова стать актуальными.

Преимущества

Возможность получить огромный объем трафика без прямого SEO. Охват широкой аудитории, которая еще не знакома с вашим ресурсом.

Кому подойдет

Новостным порталам, СМИ, блогам, сайтам с развлекательным, информационным или вирусным контентом.

Оптимизация под Google News

Google News — классический канал дистрибуции новостного контента, особенно важный для СМИ. Он позволяет быстро доставлять новости целевой аудитории через специальный раздел сервиса или непосредственно в поисковой выдаче.

Что это такое

Размещение новостного контента вашего издания в специальном разделе Google Новости, а также в основной поисковой выдаче по релевантным запросам.

Пример отображения новостей разных интернет-изданий

Что охватывает

Чтобы попасть в Google Новости, сайт должен соответствовать техническим требованиям платформы, в частности:

иметь понятную структуру URL и четкие заголовки;

указывать точное время публикации каждой новости;

избегать дублированного контента;

регулярно публиковать оригинальные, актуальные материалы.

Как запустить

Чтобы начать показ в Google Новостях, нужно подать сайт на рассмотрение через Google Publisher Center.

Перед подачей стоит убедиться, что ресурс соответствует всем требованиям Google к новостным изданиям: имеет технически корректную структуру, прозрачную информацию об авторе или редакции, оригинальный контент и соблюдает редакционные стандарты.

Как поддерживать эффективность

Публиковать новости оперативно. Следить за качеством контента. Использовать четкие заголовки. Соблюдать журналистские стандарты.

Преимущества

Оптимизация под Google Новости позволяет:

быстро индексировать новости и появляться в поиске по актуальным запросам;

получать значительный объем трафика от заинтересованной аудитории;

повышать авторитет и узнаваемость издания в глазах читателей и поисковых систем.

Кому подойдет

Новостным агентствам, онлайн-СМИ, информационным порталам, которые регулярно публикуют новости.

Товарные позиции (Organic Shopping)

Хотя может показаться, что это исключительно рекламный инструмент, сайты уже давно получают трафик из Organic Shopping — бесплатного отображения товаров в результатах поиска.

Что это такое

Бесплатный показ ваших товаров в блоке «Покупки» Google, а также иногда — непосредственно в основной поисковой выдаче по релевантным запросам.

Что охватывает

Создание и загрузка актуального товарного фида в Google Merchant Center, содержащего подробную информацию о каждом продукте — название, описание, цену, наличие, ссылку на изображение и страницу товара.

Как запустить

Чтобы начать показ товаров в Organic Shopping:

Создайте аккаунт в Google Merchant Center. Подготовьте и загрузите товарный фид в соответствии с требованиями Google. Убедитесь, что фид не содержит ошибок и регулярно обновляется. Свяжите Merchant Center с Google Search Console для подтверждения прав на сайт.

Как поддерживать эффективность

Чтобы товары стабильно появлялись в Organic Shopping и привлекали трафик, стоит:

регулярно обновлять товарный фид;

использовать качественные, четкие изображения;

оптимизировать названия и описания товаров под поисковые запросы;

следить за актуальностью цен, наличием и соответствием данных в Merchant Center.

Преимущества

Привлечение готовых к покупке пользователей, бесплатный трафик.

Кому подойдет

Интернет-магазинам, любым eCommerce-проектам, которые продают физические товары.

YouTube

Видео с YouTube регулярно появляются в органической выдаче Google по информационным и товарным запросам. Поэтому продвижение через YouTube — еще один способ получать трафик из поиска Google.

Что это такое

Оптимизация видеоконтента для повышения его видимости в поиске YouTube и обычной поисковой выдаче Google.

Пример подборки видео с Youtube по запросу «лучшие пылесосы»

Что охватывает

Чтобы видео с YouTube попадали в органическую выдачу Google и привлекали трафик, необходимо:

оптимизировать названия, описания и теги под поисковые запросы;

добавлять субтитры или транскрипции для улучшения индексации;

создавать привлекательные миниатюры, которые повышают кликабельность;

поощрять зрителей к взаимодействию — комментариям, лайкам и подпискам.

Как запустить

Создавать качественный видеоконтент, регулярно публиковать его, заполнять все поля при загрузке видео..

Как поддерживать эффективность

Чтобы YouTube-контент стабильно привлекал трафик из поиска:

исследуйте ключевые слова для каждого видео и используйте их в названиях и описаниях;

анализируйте популярные ролики в вашей нише — смотрите, какие форматы, темы и подача работают;

улучшайте техническое качество контента — звук, изображение, монтаж;

добавляйте четкие призывы к действию — подписка, переход на сайт, комментарий;

оптимизируйте описание видео, добавляя активные ссылки для перенаправления трафика на сайт.

Преимущества

Высокая вовлеченность пользователей. Возможность донести информацию в удобном формате. Расширение охвата аудитории за пределы YouTube.

Кому подойдет

Блогерам, образовательным платформам, компаниям, которые создают обзоры продуктов, инструкции, вебинары.

Нишевые сервисы Google

Google предлагает ряд специализированных платформ для отдельных отраслей, которые позволяют привлекать целевой трафик. Например, Google Hotels — для гостиничного бизнеса, Google Jobs — для размещения вакансий, Google Flights — для авиаперевозок.

Что охватывает

Регистрацию и оптимизацию профиля на соответствующих сервисах.

Как запустить

Начните с регистрации в нужном сервисе Google. Важно предоставить полную, достоверную и актуальную информацию об услугах или товарах: название, описание, цены, наличие, контактные данные.



Для некоторых платформ, таких как Google Hotels или Google Flights, требуется интеграция с партнерскими системами — системами бронирования или агрегаторами, которые передают данные напрямую в Google. Это обеспечивает корректное отображение вашего предложения в соответствующем сервисе.

Как поддерживать эффективность

Чтобы оставаться конкурентоспособными на специализированных платформах Google, важно:

регулярно обновлять данные о ценах, наличии, услугах или предложениях;

обеспечивать точность и актуальность информации;

следить за отзывами пользователей и оперативно на них реагировать;

поддерживать высокий рейтинг, так как он влияет на видимость и доверие к бренду.

Преимущества

Привлечение максимально целевого трафика. Высокая конверсия. Отображение в специальных визуально привлекательных блоках Google.

Кому подойдет

Отелям, туристическим компаниям, рекрутинговым агентствам, авиакомпаниям, компаниям, продающим билеты на транспорт.

Рекламные методы

Поисковая реклама (Google Search Ads)

Классический формат текстовой рекламы, которая появляется непосредственно в поисковой выдаче. Вы предоставляете список целевых запросов — и реклама приводит пользователей, которые ищут именно это.

Что это такое

Текстовые объявления, которые отображаются в верхней или нижней части страницы результатов поиска Google по выбранным ключевым словам. Оплата производится за клик по объявлению (PPC — Pay Per Click).

Что охватывает

Запуск Google Search Ads предполагает:

создание рекламных кампаний в Google Ads;

подбор релевантных ключевых слов, включая минус-слова;

написание объявлений с привлекательными заголовками и описаниями;

определение целевой аудитории и географии показа;

настройку бюджета и стратегии ставок.

Как запустить

Чтобы запустить поисковую рекламу в Google:

Создайте аккаунт в Google Ads. Подберите релевантные ключевые слова. Настройте кампанию с эффективными объявлениями. Подключите целевые страницы с высокой вероятностью конверсии.

Как поддерживать эффективность

Поддержание эффективности поисковой рекламы предполагает постоянную работу с кампанией:

анализируются результаты по ключевым словам;

при необходимости корректируются ставки;

тестируются новые варианты объявлений для повышения их привлекательности и CTR.

Параллельно улучшаются целевые страницы для повышения конверсии, а также дополняется список минус-слов, что помогает избежать нецелевого трафика.

Преимущества

Поисковая реклама позволяет:

Быстро получить целевой трафик на сайт. Точно контролировать расходы. Гибко настраивать кампании в соответствии с бизнес-целями.

Кому подойдет

Любому бизнесу, которому нужны быстрые результаты: интернет-магазинам, сервисным компаниям, локальному бизнесу, компаниям с сезонными предложениями.

Товарная реклама (Google Shopping Ads)

Товарная реклама (Google Shopping Ads) — незаменимый инструмент для eCommerce. Она показывает товары в ответ на поисковые запросы пользователей — сразу с фото, ценой и названием. Это значительно повышает вероятность покупки.

Что это такое

Формат объявлений в Google, который показывает потенциальному покупателю изображение товара, название, цену и магазин, где его можно купить. Такие объявления появляются в верхней части поисковой выдачи или на вкладке «Покупки» и работают по модели оплаты за клик (PPC).

Что охватывает

Загрузку товарного фида в Google Merchant Center. Создание торговых кампаний в Google Ads. Настройку ставок и таргетинга.

Как запустить

Чтобы запустить товарную рекламу, убедитесь, что ваш интернет-магазин соответствует требованиям Google Merchant Center.

Затем создайте фид с данными о товарах и загрузите его в аккаунт Merchant Center. После этого настройте торговую кампанию в Google Ads, указав страну продаж, бюджет, стратегию ставок и целевую аудиторию.

Как поддерживать эффективность

Чтобы кампания в Google Shopping Ads оставалась результативной, стоит:

улучшать качество фида — четкие названия, описания, качественные изображения;

оптимизировать ставки по товарам;

использовать сегментацию товаров;

анализировать показатели эффективности — CTR, конверсии.

Преимущества

Высокая визуальная привлекательность. Привлечение «горячих» покупателей, которые уже готовы к покупке. Высокий коэффициент конверсии.

Кому подойдет

Интернет-магазинам и всем, кто продает товары онлайн.

Медийная реклама (Google Display Ads)

Баннерная реклама часто имеет репутацию неэффективной — мол, только тратит бюджет. Но современные инструменты Google Display полностью меняют правила игры. Правильно настроенная кампания может точно попасть в целевую аудиторию, повысить узнаваемость бренда и стимулировать продажи.

Что это такое

Размещение графических (баннерных) или текстовых объявлений на сайтах, в мобильных приложениях и видео в рамках контекстно-медийной сети Google (GDN). Цель — привлечь внимание, повысить узнаваемость бренда и привлечь потенциальных клиентов.

Что охватывает

Медийная реклама охватывает:

создание баннеров в разных форматах и размерах;

написание коротких текстовых объявлений;

выбор типа таргетинга — по интересам, демографии, тематике сайтов или конкретным площадкам размещения;

настройку ремаркетинга для возврата пользователей, которые уже взаимодействовали с брендом.

Как запустить

Создать креативы, определить целевую аудиторию и места размещения, настроить кампанию в Google Ads.

Как поддерживать эффективность

Чтобы поддерживать эффективность медийной рекламы, нужно регулярно заниматься ее оптимизацией:

тестировать разные визуалы и тексты, чтобы найти самые результативные комбинации;

корректировать таргетинг в зависимости от изменений в поведении аудитории;

исключить неэффективные площадки;

оптимизировать ставки для повышения рентабельности;

использовать ремаркетинг для возврата заинтересованных пользователей.

Преимущества

Широкий охват аудитории позволяет:

Установить визуальный контакт с брендом. Точно настраивать таргетинг. Эффективно работать на повышение узнаваемости.

Кому подойдет

Брендам, которые стремятся:

повысить узнаваемость;

напомнить о себе тем, кто уже посещал сайт;

привлечь новую аудиторию на начальном этапе воронки продаж.

Автоматизированные кампании (Performance Max, Discover и Demand Gen)

Современная реклама все больше опирается на автоматизацию. Такие кампании позволяют Google самостоятельно подбирать оптимальные форматы, аудитории и места размещения, чтобы достичь ваших целей.

Что это такое

Современные многоканальные кампании Google Ads, которые используют машинное обучение для автоматизации показа рекламы с конкретными целями по всей сети Google — поиск, YouTube, Gmail, Discover, Карты.

Что охватывает

В рамках автоматизированных кампаний нужно загрузить все доступные креативы — тексты, изображения, видео — и указать цель, например, «увеличить продажи». Далее алгоритмы Google самостоятельно выбирают, кому, где и когда показывать объявления, чтобы достичь заданной цели.

Как запустить

Для запуска кампании нужно подготовить качественные и разнообразные креативы — тексты, изображения, видео — и четко определить цели. После этого система начинает обучение и автоматически оптимизирует показы для достижения наилучших результатов.

Как поддерживать эффективность

Чтобы повысить результативность, стоит:

регулярно добавлять новые креативы;

анализировать показатели конверсий и реагировать на изменения;

передавать в систему как можно больше данных о конверсиях;

по возможности — использовать ценность конверсий для более точной оптимизации.

Преимущества

Максимальная автоматизация. Широкий охват всех каналов Google. Высокая эффективность благодаря алгоритмам машинного обучения. Потенциально более высокая рентабельность инвестиций (ROI).

Кому подойдет

Автоматизированные кампании лучше всего подходят бизнесам, которые стремятся получать максимальные результаты без глубокого погружения в технические настройки. Они идеальны для eCommerce и проектов, ориентированных на генерацию лидов.

Gemini

Gemini — сравнительно новый, но стремительно развивающийся канал для привлечения трафика из Google. В игру вступают AI Overview, чат-бот на базе ИИ, агенты и API. Чтобы не упустить этот канал на старте, уже сейчас стоит настроить трекинг трафика из Gemini и следить за его влиянием на поведение пользователей и воронку продаж.

Что это такое

Внедрение и адаптация контента в экосистему искусственного интеллекта Gemini (ранее Bard), который все глубже интегрируется в поисковые сервисы Google. Теперь ответы на запросы формируются не только на основе страниц, но и напрямую из контента, который алгоритмы способны интерпретировать без перехода на сайт.

Что охватывает

Подготовку структурированного, достоверного и авторитетного контента, который легко считывается искусственным интеллектом. В фокусе — прямые ответы на вопросы, краткие резюме, логические блоки и понятные сравнения.

Как запустить

Начните с оптимизации бренда под Google Knowledge Graph (граф знаний Google), чтобы система лучше «понимала», кто вы и чем занимаетесь. Затем создавайте качественный, структурированный контент, ориентированный на конкретные запросы пользователей. Используйте четкие заголовки, маркированные списки, таблицы и блоки с ответами на популярные вопросы (FAQ), чтобы сделать информацию максимально понятной для искусственного интеллекта.

Как поддерживать эффективность

Регулярно проверять точность контента, обновлять информацию, которая может использоваться Gemini, следить за новыми рекомендациями Google по работе с AI-контентом.

Преимущества

Ваш контент может стать источником для прямых ответов Gemini, появляясь в выдаче еще до перехода на сайт. Это обеспечивает высокую видимость, быстрый контакт с аудиторией и дополнительное доверие благодаря статусу рекомендованного источника от Google.

Кому подойдет

Сервисам, SaaS-платформам, информационным и образовательным ресурсам, блогам и компаниям, публикующим экспертный контент о своих продуктах или услугах.

Как меняется SEO

Современное SEO стремительно меняется под влиянием сразу нескольких факторов:

рост количества «zero-click» запросов, когда пользователь получает ответ прямо в выдаче, не переходя на сайт;

развитие AI Overview и появление чат-ботов на основе искусственного интеллекта;

смещение внимания пользователей на другие платформы, такие как TikTok, которые все чаще становятся отправной точкой поиска.

Это означает, что бизнесу стоит переосмыслить свои SEO-стратегии. Необходимо работать не только над позициями в классической поисковой выдаче, но и сосредоточиться на расширенных блоках, интеграциях в видеоплатформах, генеративных ответах и новых источниках трафика, которые обеспечивают более быстрый эффект.

Выводы

Чтобы успешно привлекать трафик на сайт, важно помнить ключевые моменты: