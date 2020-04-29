Как запустить рекламную кампанию Discovery Ads

Discovery Ads — кликабельные графические объявления, оптимизированные для мобильных устройств. Они привлекательны визуально и основаны на пользовательских намерениях. А именно, на сигналах, которые фиксирует Google, когда человек посещает веб-сайты, загружает приложения, ищет что-то на картах.
Discovery Ads для пользователей, которые о вас не знают
Новый тип кампаний показывает, что Google отказывается от стандартных поисковых запросов и все больше использует массив пользовательских данных. Эти данные собираются через веб-сайты и партнерские сети. Таким образом объявления демонстрируется аудитории, которая потенциально заинтересована в покупке товара или услуги в тот момент, когда она даже не знает об этом.
Что касается инвентаря для кампаний, эти объявления будут размещаться на домашней странице YouTube, в рекламных акциях и социальных сетях Gmail, а также в новостной ленте Google Discover Feed.
Вот пример трех распространенных мест для рекламных объявлений:
Слева направо: YouTube, Google Discover и Gmail
Discovery Ads уже вышла из бета-тестирования, и если инструмент ещё не появился в вашем аккаунте, обращайтесь к своему представителю Google для подключения.
Создание кампании Discovery
Кампании Discovery можно найти в стандартных типах кампаний:
Чтобы создать новую кампанию, нажмите кнопку «+». Стандартные настройки и группы объявлений вы найдете так же, как и при создании других типов кампаний. Обратите внимание, что Discovery доступны только для таких целей:
- продажи;
- потенциальные клиенты;
- трафик сайта;
- кампания без указания цели.
Укажите тип рекламной кампании «Discovery».
Задайте настройки языкового и географического таргетинга.
Выберите стратегию назначения ставок и задайте дневной бюджет.
Выберите аудиторию. В кампаниях Discovery доступны несколько типов таргетинга на аудиторию:
- особая аудитория по намерениям;
- ремаркетинг;
- аудитория заинтересованных покупателей.
После создания кампании вам предложат создать объявление Discovery:
- Настройте Discovery Carousel с несколькими изображениями.
- Настройте объявление Discovery с изображением.
Теперь настройте объявление Discovery с изображением:
- Введите отображаемый URL объявления.
- Добавьте квадратные или вертикальные (1,91:1) изображения, квадратное лого (которое можно преобразовать в круглое).
- Введите заголовки — это первая строка вашего объявления. Они должны соответствовать описанию, изображениям и содержанию целевой страницы. Вы можете задать до пяти заголовков для одного объявления.
- Введите описание, которое будет дополнять информацию в заголовке и призывать пользователя к действию. Может содержать не более 90 символов.
- Добавьте название компании (до 25 символов).
- Выберите наиболее подходящий призыв к действию из раскрывающегося списка. Если укажете «Автоматически», Google Реклама будет самостоятельно подбирать призыв к действию.
Разница между двумя типами объявлений заключается в том, что Discovery Carousel может обрабатывать от двух до десяти карточек изображений.
Изображения должны быть квадратными или иметь соотношение сторон 1,91:1. У всех изображений для карточек должно быть одинаковое соотношение сторон, в противном случае объявления не будут показываться.
Карточки появятся в объявлении в том порядке, в каком они созданы и отображаются при предварительном просмотре.
Для каждой карточки можно:
- Добавить заголовок.
- Назначить свою целевую страницу.
Ниже приведены некоторые примеры рекламы:
Примечание: В Google Editor нет возможности добавить объявления Discovery Ads. Для того, чтобы добавить их массово в кампанию, нужно создать одно объявление через интерфейс и скопировать его в другие группы объявлений.
Выводы
Существуют ограничения на количество людей, которое вы можете охватить через платный поиск. В конце концов, не каждый потенциальный клиент знает, что он потенциальный клиент.
Discovery Ads — отличный инструмент для тех, кто хочет работать с новой аудиторией и создавать спрос на свой товар. Рекламные кампании сфокусированы на другом способе расширения вашей сферы деятельности и привлечения потенциально более интересной аудитории, чем мы обычно видим в большинстве КМС-кампаний.
По сравнению со средними показами кампаний, в объявлениях Discovery лучше показатели кликов и конверсий. CPL намного дешевле, чем в обычных медийных и поисковых объявлениях.
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти