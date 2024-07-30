Что такое Google Search Console, и Как использовать этот инструмент

Что такое Google Search Console, и Как использовать этот инструмент

Google Search Console (GSC) — бесплатный инструмент. Он помогает понять, как Google показывает сайт в результатах поиска, и оптимизировать работу веб-ресурса. В этой статье расскажу, что такое GSC, как настроить этот инструмент и какие функции он выполняет.

Что такое Google Search Console

Google Search Console предоставляет важную информацию о производительности сайта, включая данные о поисковых запросах, коэффициент кликов (CTR) и общую видимость в результатах поиска.

Пользователи видят:

какие запросы приводят посетителей на сайт;

насколько хорошо страницы работают в поиске;

есть ли проблемы со скоростью;

как индексируется сайт;

статистику сканирования;

количество бэклинков и тому подобное.

По данным My Codeless Website, правильное использование Google Search Console увеличивает органический трафик на 28%.

Регистрация домена в Google Search Console

Для использования Google Search Console (GSC), нужно выполнить несколько шагов.

Шаг 1. Войдите в Google Search Console.

Шаг 2. Нажмите кнопку Начать.

Шаг 3. Выберите Тип собственности из двух вариантов:

домен : опция охватывает URL-адреса во всех субдоменах и протоколах (http и https). Это комплексный метод, но требует проверки DNS (Domain Name System);

: опция охватывает URL-адреса во всех субдоменах и протоколах (http и https). Это комплексный метод, но требует проверки DNS (Domain Name System); префикс URL-адреса: параметр охватывает только URL-адреса по введенному адресу и по указанному протоколу (например, https://www.example.com). Он позволяет несколько методов проверки.

Шаг 4. Верифицируйте сайт, чтобы доказать право собственности. Есть два основных типа его подтверждения.

1. Подтверждение DNS: выберите Домен в качестве типа ресурса;

скопируйте TXT-запись, предоставленную GSC;

перейдите к поставщику доменных имен (например, GoDaddy, Namecheap);

добавьте TXT-запись в конфигурацию DNS;

вернитесь в GSC и нажмите Проверить.

2. Проверка префикса URL-адреса. Рекомендуемый способ подтверждения — загрузка HTML-файла: выберите Префикс URL в качестве типа ресурса;

загрузите HTML-файл проверки, предоставленный GSC;

добавьте файл в корневой каталог сайта;

нажмите Проверить в GSC.

Есть и другие способы подтверждения, к примеру:

1. Добавление метатега на домашнюю страницу сайта: скопируйте предложенный метатег и вставьте его на домашнюю страницу. Он должен появиться в разделе <head> перед первым разделом <body>;

нажмите Подтвердить. 2. Использование учетной записи Google Analytics: добавьте на домашнюю страницу сайта фрагмент analytics.js или gtag.js;

разместите код отслеживания в разделе <head> страницы;

убедитесь, что имеете права на редактирование;

нажмите Подтвердить. 3. Использование учетной записи Google Tag Manager: используйте контейнерный фрагмент;

убедитесь, что имеете разрешения на публикацию;

нажмите Подтвердить. 4. Связывание записи DNS с Google: выберите поставщика доменного имени из списка;

нажмите Начать проверку.

Шаг 4. После завершения процесса верификации, Google сообщит, прошла ли она успешно. Если нет, попробуйте право собственности еще раз.

Ключевые функции Google Search Console

Отчет об эффективности (Performance)

Имеет три основных инструмента: Search results, Google News и Discover.

Помогает отслеживать поисковый трафик, выявлять тенденции и оптимизировать сайт. Перечислю, что включает этот отчет.

1. Клики (Total clicks). Количество раз, когда пользователи нажали на URL-адрес из результатов поиска Google. Клики являются прямым показателем качества трафика из поиска, демонстрируя, какие запросы приводят пользователей на сайт.

2. Показы (Total impressions). Количество раз, когда какой-либо URL-адрес сайта появлялся в результатах поиска Google.

3. Коэффициент кликов (Average CTR). Соотношение кликов к показам, выраженное в процентах.

4. Средняя позиция (Average Position). Средний рейтинг URL-адресов сайта по поисковым запросам. Помогает понять, насколько хорошо сайт ранжируется в целом, и определить возможности для улучшения конкретных страниц.

5. Запросы (Queries). Поисковые термины, которые пользователи вводили в Google и которые привели к показам и кликам на сайте. Можете получить представление, что ищут пользователи, и оптимизировать контент в соответствии с их намерениями.

6. Страницы (Pages). Отдельные страницы сайта, которые появились в результатах поиска. Понимание того, какие страницы работают хорошо, помогает повторить успешные стратегии на других страницах и улучшить не работающие.

Количество кликов по запросам и количество кликов по страницам будут разные, потому что часть кликов по запросам Google скрывает.

7. Страны (Countries). Географические локации, из которых поступают показы и клики на сайт. Помогают адаптировать контент и маркетинговые стратегии для более эффективного таргетинга на конкретные регионы.

8. Устройства (Devices). Типы устройств (настольные, мобильные, планшетные), которые используют для доступа к сайту.

9. Диапазон дат (Dates). Анализ показателей за разные периоды времени помогает выявить тенденции, сезонность и влияние усилий SEO или обновлений алгоритмов.

Отчет об индексации (Indexing)

Дает представление, насколько хорошо Google может индексировать сайт, и освещает проблемы, которые препятствуют индексации страниц. Отчет об индексации классифицирует страницы по двум основным статусам:

1. Индексируемые (Indexed).

2. Не индексируемые (Not indexed). Страницы, которые Google не смог проиндексировать из-за серьезных проблем: ошибки сервера (5xx), не найдено (404), ошибки перенаправления и т.д.

Также отчет содержит информацию, почему страницы не проиндексированы (Why pages aren’t indexed). Например, о страницах с тегами noindex, дублированным контентом или заблокированных файлом robots.txt.

Кроме того, отчет советует, какие страницы стоит улучшить (Improve page appearance). Такие страницы проиндексированы, но имеют потенциальные проблемы, требующие внимания. Пример: страницы заблокированы robots.txt или не имеют контента.

Отчет об удобстве (Experience)

Помогает выявлять и исправлять проблемы, которые могут негативно повлиять на пользовательский опыт на сайте. Отчет фокусируется на двух аспектах:

1. Основные показатели (Core web vitals). Показывает качество работы страниц на десктопной и мобильной версиях сайта и скорость загрузки.

2. HTTPS. Показывает количество URL, которые используют защищенный протокол соединения.

Отчет о микроразметке (Enhancements)

Предоставляет информацию, как улучшить присутствие сайта в результатах поиска. Ключевые компоненты отчета об улучшениях:

Хлебные крошки (Breadcrumbs). Показывают путь к определенной странице. Внедрение разметки хлебных крошек помогает Google отображать эту навигацию в результатах поиска. Отчет показывает количество страниц, где она внедрена корректно. Часто задаваемые вопросы (FAQ). Структурированные данные в формате FAQ позволяют отображать вопросы и ответы непосредственно в результатах поиска. Структурированные данные, которые не поддаются анализу (Unparsable structured data). Содержит ошибки, которые мешают Google понимать и использовать структурированные данные. Видео (Videos). Показывает проблемы, связанные со структурированными видеоданными на сайте. Помогает гарантировать, что видеоконтент соответствует критериям расширенной выдачи в Google.

Инструмент проверки URL-адресов

Предназначен для предоставления детальной информации о состоянии конкретного URL-адреса на сайте. Помогает понять, как Google воспринимает страницу, и выявить проблемы, препятствующие ее индексированию или правильному отображению в результатах поиска.

Основные задачи инструмента:

Проверить, проиндексирован ли URL-адрес в Google и включен ли он в результаты поиска. Узнать, как Googlebot сканировал URL-адрес и когда он сканировался в последний раз. Определить, есть ли проблемы с тем, как Google отображает страницу.

Если URL-адрес не индексируется, можете подать запрос, чтобы Google повторно его просканировал и попытался проиндексировать.

Карты сайта (Sitemaps)

Это XML-файлы, которые содержат список URL-адресов сайта, а также дополнительные метаданные о каждом URL-адресе: дату последнего обновления, частоту его изменения и важность относительно других URL-адресов на сайте.

Основные задачи карты сайта:

Помочь поисковым системам понять структуру сайта и найти все страницы, которые стоит проиндексировать. Позволить поисковым системам более разумно сканировать сайт, особенно если страниц много или когда сайт новый с небольшим количеством обратных ссылок. Убедиться, что важные страницы и новый или обновленный контент быстро обнаруживаются и индексируются поисковыми системами.

Отчет показывает имеющиеся карты сайта, их статус и количество URL-адресов.

Отчет о сканировании (Crawl stats)

Предоставляет информацию, как боты Google (поисковые роботы) получают доступ к сайту и взаимодействуют с ним. Он показывает, как часто Googlebot сканирует сайт и как обрабатывает запросы сервера. Эта информация позволяет выявить потенциальные проблемы, которые влияют на индексацию и видимость сайта в поиске.

Этот отчет показывает:

Общее количество запросов, сделанных Googlebot за выбранный период. Объем данных, загруженных Googlebot во время сканирования, в байтах. Среднее время, за которое сервер отвечает на запросы Googlebot. Успешно ли Googlebot достиг сервера или столкнулся с ошибками.

Лучшие практики использования GSC

Чтобы максимизировать преимущества GSC, регулярно мониторьте отчеты, оперативно решайте проблемы и будьте в курсе новых функций и изменений.

Оптимизация на основе данных Google Search Console

Google Search Console (GSC) предоставляет множество данных, которые стоит использовать для оптимизации работы сайта.

Используйте данные отчета об эффективности (Performance), чтобы:

Найти запросы с большим количеством показов, но низким CTR. Если запрос имеет 10 000 показов, но CTR 0,5%, стоит улучшить его заголовок и описание, чтобы они лучше соответствовали поисковым намерениям пользователей. Искать ключевые слова, по которым средняя позиция (Average Position) находится между 5 и 15. Они близки к топовым позициям и работа над ними окупится. Анализировать страницы с высоким количеством кликов, но низкой средней позицией. К примеру, страница, которая получает много трафика, но находится на 12 позиции, может потребовать лучшей структуры контента и дополнительных обратных ссылок, чтобы подняться выше и т.д.

Использование redex

Google Search Console предлагает расширенные возможности фильтрации с помощью регулярных выражений (regex), чтобы помочь проанализировать шаблоны и тенденции в поисковых данных. Regex можно использовать для фильтрации по ключам (запросам) или страницам (URL-адресам).

Чтобы использовать Regex в GSC:

Войдите в свою учетную запись GSC. Перейдите к отчету Performance. Нажмите кнопку New, чтобы добавить новый фильтр.

Фильтрация по запросам (Query):

Выберите Запрос (Query), а затем Сustom (regex) из опций фильтрации. Введите шаблон regex, чтобы отфильтровать поисковые запросы, которые соответствуют указанному шаблону.

Пример: Чтобы отфильтровать запросы, которые содержат слова «купить» или «покупка», можете использовать regex «купить|покупка».

Фильтрация по страницам (Page):

Выберите Page, а затем Custom (regex) из опций фильтрации. Введите шаблон regex, чтобы отфильтровать страницы (URL-адреса), которые соответствуют указанному шаблону.

Пример: Чтобы отфильтровать URL-адреса, которые заканчиваются на «.html» или «.php», вы используйте «\.html$|\.php$».

Читайте больше:

Выводы