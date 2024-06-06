Что такое SERP, и Как формируется страница результатов поиска

Что такое SERP, и Как формируется страница результатов поиска

SERP, или страница результатов поиска — это страница, которая отображается после ввода запроса в поисковую систему, например, Google, Bing, Yahoo. Результат поиска содержит список веб-страниц, которые считаются наиболее релевантными для запроса пользователя.

В этом материале рассмотрю, как формируется поисковая выдача и могут ли владельцы сайтов на нее повлиять.

Что такое страница результатов поисковой системы

Search Engine Results Pages (SERP) отображается после ввода поискового запроса пользователем. Результаты поиска делятся на несколько видов.

Рекламные объявления в поисковой выдаче

Появляются в верхней или нижней части страницы и отмечены как реклама.

Органическая поисковая выдача

Органические результаты — список веб-страниц, которые поисковая система считает наиболее соответствующими запросу.

В SERP Google, кроме ленты выдачи, есть также дополнительные блоки. Они являются частью органической выдачи, но имеют отличный от обычной ленты вид и поэтому привлекают больше внимания пользователей. К ним относятся:

Местные результаты (Places) показываются, когда пользователь ищет местные товары или услуги. Блок содержит карту с маркерами компаний и сведения о ближайших к нему предприятиях.

Рекомендации (People also ask) — вопросы, которые часто задают пользователи, в виде списков. Пользователи могут разворачивать эти списки, чтобы получить дополнительную информацию.

Выделенные фрагменты (Featured Snippets) предоставляют краткий ответ на вопрос пользователя или наиболее релевантную информацию по конкретной теме. Они отображаются выше органических результатов.

Панель знаний (Knowledge Card) содержит основные данные о компании, человеке или продукте, которые могут быть полезными для пользователей. Например, краткое описание, ссылки на сайт, общую информацию.

Изображения (Images). Если запрос пользователя имеет визуальный характер, такой как «картинки котиков», в поисковой выдаче могут появиться блоки с соответствующими изображениями.

Видео (Video). Отображает видео, связанные с поисковым запросом пользователя. Этот блок включает ролики с различных платформ, в частности YouTube, Vimeo, Dailymotion и других видеохостингов.

Блок новостей (News Box), который отображает новости, связанные с определенным запросом пользователя.

Также отдельным блоком могут стать посты из X (Twitter), Reddit, соответствующие запросу, подборка товаров из разных интернет-магазинов, карусель из фильмов по выбранному жанру или с участием актера, имя которого было в поисковом запросе.

Как формируется SERP

Страница результатов поиска формируется поисковиком на основе алгоритмов, которые оценивают различные факторы. Основные шаги формирования SERP:

Получение запроса. Когда пользователь вводит поисковый запрос, система начинает поиск соответствующих результатов. Индексация. Поисковая система выбирает наиболее подходящие результаты из своей базы (индекса). Ранжирование. Система определяет порядок отображения результатов. Форматирование. Результаты организуются в специфическом формате, который может включать органические результаты, рекламные блоки, специальные виджеты, изображения и видео. Вывод. Система отображает сформированную SERP пользователю.

Этот процесс динамичен, поэтому страница выдачи по одному и тому же запросу, в одной и той же системе может отличаться в разные промежутки времени.

Какие факторы влияют на результат поиска

Чтобы сайт попал в поисковую выдачу, прежде всего он должен быть проиндексирован. Далее, на этапе ранжирования определяется на какой именно позиции будет сайт, и факторы ранжирования различаются в зависимости от того, в какую именно выдачу попадает сайт: платную или органическую.

Платные результаты

Платные результаты SERP — это рекламные объявления, которые настроены и оплачены рекламодателем. Блок платной рекламы в SERP формируется на основе нескольких факторов:

Релевантность ключевых слов. Рекламодатели указывают ключевые слова и фразы, по которым хотят, чтобы их объявление отображалось. Эти слова должны соответствовать или быть связаны с поисковым запросом пользователя. Рекламный бюджет. Рекламодатели указывают бюджет на рекламную кампанию и цену за каждый клик (ставку) на их объявление. Чем выше бюджет или ставка, тем больше вероятность, что объявление выиграет аукцион среди всех рекламодателей по этому запросу и будет отображено выше в выдаче. Качество рекламного контента. Google также оценивает качество рекламного контента, учитывая релевантность объявления и посадочной страницы, на которую оно ведет, четкость, побуждение к действию и тому подобное. Рекламные объявления с более высоким качеством имеют больше шансов отображаться в блоке платной рекламы.

Подробнее о том, как работает платная реклама, читайте в материалах:

Органическая выдача

Органическая выдача SERP зависит от того, насколько соответствующим поисковая система считает контент на сайте поисковому запросу. Формируется она на основе ряда факторов, в частности:

Релевантность контента. Поисковые алгоритмы оценивают, насколько соответствует контент страницы поисковому запросу пользователя. Качество контента. Оценивается качество текста, использование ключевых слов, уникальность и полезность информации для пользователя. Авторитет сайта. Поисковые системы учитывают авторитетность сайта, его историю, а также релевантность к конкретному запросу. Структура сайта и технические показатели. В частности, скорость загрузки страницы, дружественность к мобильным устройствам, структуру URL и другие технические аспекты. Внутренние и внешние ссылки. Рейтинг страницы растет за счет ссылок, происходящих с других авторитетных сайтов, а также улучшения внутренней структуры. Местонахождение и персонализация. Поисковые системы учитывают геолокацию пользователя, его историю поисковых запросов, другие персонализированные факторы.

SEO-специалисты занимаются оптимизацией страниц и сайтов, чтобы они занимали более высокие позиции в поисковой выдаче.

Выводы