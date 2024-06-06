Що таке SERP, та Як формується сторінка результатів пошуку

Що таке SERP, та Як формується сторінка результатів пошуку

SERP, або сторінка результатів пошуку — термін для опису сторінки, яка відображається після введення запиту у пошукову систему, наприклад, Google, Bing, Yahoo. Результат пошуку містить список вебсторінок, які вважаються найбільш релевантними для запиту користувача.

В цьому матеріалі розгляну, як формується пошукова видача та чи власники сайтів можуть на неї вплинути.

Що таке сторінка результатів пошукової системи

Search Engine Results Pages (SERP) відображається після введення пошукового запиту користувачем. Результати пошуку поділяють на декілька видів.

Рекламні оголошення у пошуковій видачі

З’являються у верхній або нижній частині сторінки і відмічені як реклама.

Органічна пошукова видача

Органічні результати — список вебсторінок, які пошукова система вважає найбільш відповідними запиту.

У SERP Google, окрім стрічки видачі, є також додаткові блоки. Вони є частиною органічної видачі, але мають відмінний від звичайної стрічки вигляд і тому привертають більше уваги користувачів. До них відносяться:

Місцеві результати (Places) показуються, коли користувач шукає місцеві товари або послуги. Блок містить карту з маркерами компаній та відомості про найближчі до нього підприємства.

Рекомендації (People also ask) — запитання, які часто задають користувачі, у вигляді списків. Користувачі можуть розгортати ці списки, щоб отримати додаткову інформацію.

Виділені фрагменти (Featured Snippets) надають коротку відповідь на запитання користувача або найбільш релевантну інформацію щодо конкретної теми. Вони відображаються вище органічних результатів.

Панель знань (Knowledge Card) містить основні дані про компанію, людину чи продукт, які можуть бути корисними для користувачів. Для прикладу, короткий опис, посилання на сайт, загальну інформацію.

Зображення (Images). Якщо запит користувача має візуальний характер, такий як «картинки котиків», у пошуковій видачі можуть з’явитися блоки з відповідними зображеннями.

Відео (Video). Відображає відео, пов'язані з пошуковим запитом користувача. Цей блок включає відео з різних платформ, зокрема YouTube, Vimeo, Dailymotion та інших відеохостингів.

Блок новин (News Box), який відображає новини, пов'язані з певним запитом користувача.

Також окремим блоком можуть стати пости з X (Twitter), Reddit, що відповідають запиту, підбірка товарів з різних інтернет-магазинів або карусель з фільмів за обраним жанром чи з участю актора, ім’я якого було в пошуковому запиті.

Як формується SERP

Сторінка результатів пошуку формується пошуковиком на основі алгоритмів, які оцінюють різні чинники. Основні кроки формування SERP:

Отримання запиту. Коли користувач вводить пошуковий запит, система починає пошук відповідних результатів. Індексація. Пошукова система обирає найбільш відповідні результати зі своєї бази (індексу). Ранжування. Система визначає порядок відображення результатів. Форматування. Результати організовуються в специфічному форматі, який може включати органічні результати, рекламні блоки, спеціальні віджети, зображення та відео. Виведення. Система відображає сформовану SERP користувачеві.

Цей процес динамічний, тому сторінка видачі по одному й тому ж запиту, в одній і тій самій системі може бути різною з різні проміжки часу.

Які чинники впливають на результат пошуку

Щоб сайт попав у пошукову видачу, перш за все він має бути проіндексований. Далі, на етапі ранжування визначається на якій саме позиції буде сайт, і фактори ранжування різняться залежно від того, в яку саме видачу попадає сайт: платну чи органічну.

Платні результати

Платні результати SERP — це рекламні оголошення, які налаштовані та оплачені рекламодавцем. Блок платної реклами у SERP формується на основі кількох факторів:

Релевантність ключових слів. Рекламодавці вказують ключові слова та фрази, за якими хочуть, щоб їх оголошення відображалося. Ці слова повинні відповідати або бути пов’язані з пошуковим запитом користувача. Рекламний бюджет. Рекламодавці вказують бюджет на рекламну кампанію та ціну за кожен клік (ставку) на їхнє оголошення. Чим вищий бюджет або ставка, тим більша ймовірність, що оголошення виграє аукціон поміж всіх рекламодавців по цьому запиту і буде відображено вище у видачі. Якість рекламного контенту. Google також оцінює якість рекламного контенту, враховуючи релевантність оголошення і посадкової сторінки, на яку воно веде, чіткість, спонукання до дії тощо. Рекламні оголошення з вищою якістю мають більше шансів відображатися у блоку платної реклами.

Детальніше про те, як працює платна реклама, читайте в матеріалах:

Органічна видача

Органічна видача SERP залежить від того, наскільки відповідним вважає пошукова система контент на сайті до пошукового запиту. Формується вона на основі ряду факторів, зокрема:

Релевантність контенту. Пошукові алгоритми оцінюють, наскільки відповідає контент сторінки пошуковому запиту користувача. Якість контенту. Оцінюється якість тексту, використання ключових слів, унікальність і корисність інформації для користувача. Авторитет сайту. Пошукові системи враховують авторитетність сайту, його історію, а також релевантність до конкретного запиту. Структура сайту та технічні показники. Зокрема, швидкість завантаження сторінки, дружність до мобільних пристроїв, структуру URL та інші технічні аспекти. Внутрішні й зовнішні посилання. Рейтинг сторінки зростає за рахунок посилань, що походять з інших авторитетних сайтів, а також покращення внутрішньої структури. Місцезнаходження та персоналізація. Пошукові системи враховують геолокацію користувача, його історію пошукових запитів, інші персоналізовані фактори.

SEO-фахівці займаються оптимізацією сторінок і сайтів, щоб вони посідали вищі позиції у пошуковій видачі.

Висновки