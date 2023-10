Текстова релевантність: як перевірити та виправити. Інструкція для новачків

Текст — головний інструмент комунікації між бізнесом і покупцем у світі digital, найпростіший і водночас найскладніший шлях спілкування. Він зустрічається в різних формах: написи на кнопках, рекламні слогани на банерах, заклики до дій, статті на сторінках категорій і в блозі.

Є два традиційні варіанти використання цього потужного інструменту:

1. «Щоб було»

З приходом у наш світ ChatGPT, можна генерувати тексти середньої якості безплатно і всього за кілька хвилин. Ну і що, як головний сенс тексту ховається в п’ятому абзаці з кінця? Головне, що ключові слова є!

Існує кілька ознак неякісного тексту:

відсутні сенси — текст говорить про все, але ні про що конкретно;

лексична бідність або надмірна складність тексту — повторення одних і тих самих слів або використання застарілих, специфічних словоформ;

відвертий абсурд — особливо часто зустрічається під час написання текстів штучним інтелектом без подальшої перевірки редактором;

З реальних прикладів: в українськомовному тексті з психології замість слова «горювання» використовували слово «горіння».

стилістичні невідповідності — наприклад, якщо текст написаний у фамільярному і безглуздому тоні для бренду дорогого чоловічого одягу, який у соціальних мережах тримає офіційний тон спілкування;

смислові невідповідності — слід обережно використовувати фразеологізми, особливо в текстах іноземними мовами;

перенасичення ключовими словами — може призвести навіть до штрафних санкцій від пошукових систем.

Використання таких текстів може негативно вплинути на конверсію і навіть згубно позначитися на ранжируванні сайту в пошукових системах.

2. Якісний текстовий контент

В ідеальному варіанті текст має відповідати на кілька ключових параметрів. Про якісний текстовий контент можна сказати:

написаний грамотно;

тематика тексту відповідає ключовим словам;

використані LSI-слова;

орієнтований на читачів, відповідає на їхні запити або вирішує їхню проблему;

тримається в одному стилі з голосом бренду;

розділений на абзаци, нумеровані або марковані списки для кращого користувацького досвіду;

красиво оформлений — використані різні блоки й елементи, можливо навіть цитати.

Якісний текст радує око читачеві та допомагає йому зберегти приємне враження про ваш сайт.

Підготовка технічного завдання

Написання тексту починається зі створення технічного завдання. Насамперед визначтеся з параметрами майбутнього тексту:

Ключові слова. Це слова або словосполучення, що задають вектор написання тексту. Вони описують, про що буде текст. Можуть використовуватися як у прямій (тобто в повністю ідентичній морфологічній формі), так і в непрямій формі. Важливо не перенасичувати текст ключовими словами. Обсяг тексту. Зазвичай замовник дає діапазон символів, але ідеальний обсяг тексту — це повна відповідь на запитання користувача. Можна орієнтуватися на текст конкурента. Тези. Короткі основні теми тексту, майбутні підзаголовки. Унікальність. Відсотковий показник відмінності тексту від тих, що існують в інтернеті. Повинен бути якнайближчим до 100%.

Після того, як стаття написана, її важливо вичитати і перевірити на відповідність технічному завданню.

Крок 1. Перевірка тезового плану

Берете готовий текст, читаєте і зіставляєте з тезами технічного завдання. Універсального рецепта з перевірки не існує, але в тексті має бути чітка «відповідь» на тезу.

Наприклад, дано тези:

Що таке великодній декор? Види великоднього декору. Як підготувати будинок до Великодня? 3 найкращі ідеї для великоднього декору.

Після прочитання ви маєте дізнатися про кожну з тез. Якщо цього не сталося, дописуйте текст і додавайте інформацію.

Крок 2. Перевірка унікальності

Унікальність — відсотковий показник відмінності тексту від тих, що існують в інтернеті.

Я розгляну кілька програм перевірки унікальності.

Serpstat

Якщо ви SEO-фахівець, який знайомий із Serpstat не з чуток, могли помітити появу нових функцій. Одна з них якраз і є перевіркою на плагіат. Для того, щоб скористатися новою можливістю, слід бути користувачем із підпискою Lite і вище.

Для використання Serpstat потрібно увійти в акаунт і виконувати такі кроки:

Натисніть кнопку «AI Content Tools», а потім виберіть «Plagiarism checker».

Ви опинитеся на сторінці, де потрібно ввести свій Serpstat API токен. Він знаходиться у вкладці «Account Management».

Перевірити кількість лімітів, що залишилися для функціонала «API для контенту», можна у вкладці «Мій профіль», у графі «Інструменти».

Кількість витрачених кредитів, внутрішньої валюти Serpstat, для перевірки на плагіат обчислюється в запитах:

1 запит = 500 кредитів для англійської мови;

1 запит = 750 кредитів для інших мов.

Після того, як було введено токен, з’являється вікно з можливістю введення тексту на перевірку. Мінімальна кількість символів — 256, максимальна — 10240.

Слід обрати мову, якою проводитиметься пошук плагіату. На червень 2023 року для перевірки доступно 26 мов:

романські — іспанська, французька, італійська, румунська, португальська;

германські — англійська, данська, німецька, нідерландська, шведська;

слов’янські — болгарська, чеська, польська, російська, словацька, словенська, українська;

азійські — японська, китайська;

тюркські — турецька;

фіно-угорські — естонська, фінська, угорська;

балтійські — литовська, латиська;

інші — грецька.

Ви можете вказати, які сайти не варто враховувати під час аналізу на плагіат. Їх потрібно вводити через кому.

Після того, як ви ввели ваш текст і вибрали налаштування для нього, натисніть кнопку «Calculate».

Результати подаються у відсотковому співвідношенні плагіату та з посиланнями на сайти, де було знайдено схожі фрагменти тексту.

Також буде дана оцінка URL — це таблиця зі сторінками з найбільшим відсотком збігів тексту. У кожному URL у цьому блоці є Score — частка пропозицій, які були знайдені на цій сторінці. Наприклад, якщо оцінка 0,1, це означає, що 10% речень із доданого тексту було знайдено на цій сторінці.

Плюси: великий вибір мов;

не потрібно окремо докуповувати доступ до сервісу;

зрозумілий інтерфейс. Мінуси: дорогувато, якщо немає потреби використовувати інші функції Serpstat;

функція нова, тому можуть бути технічні недоліки.

Plagiarismdetector.net

Для послуг безплатної версії сервісу Plagiarismdetector.net не потрібно реєструватися або мати акаунт. Можете просто зайти на сайт і слідувати інструкції.

Введіть текст у програму. Для цього є кілька способів:

скопіюйте потрібний для перевірки текст і вставте його у вікно введення;

знайдіть і завантажте файл з робочого столу через функцію «Upload File» або через DropBox;

завантажте URL сторінки з текстом за допомогою вікна «Check By URL».

Цей спосіб використання я не рекомендую, оскільки підтягується не вся інформація і можна втратити важливу частину тексту. Можуть підтягнутися і частини опису з футера та інших технічних елементів.

У полі «Exclude URL» введіть посилання сайтів, які не повинні враховуватися під час перевірки на плагіат.

Після цього натисніть на «Check Plagiarism» і почекайте кілька хвилин.

Результат висвічується вгорі праворуч, показуючи співвідношення оригінального контенту до плагіату. Внизу представлені джерела плагіату з відсотком їхнього використання в представленому тексті.

Звіт можна зберегти в документі Word. Різниці між Download Report і Download Word Report немає, обидва посилання відправляють на сторінку конвертації файлу PDF у Word.

Після конвертації ви отримаєте файл зі скріном результатів перевірки. Редагувати його неможливо.

Plagiarismdetector.net дозволяє проводити перевірку на плагіат 16 мовами:

романські мови — іспанська, португальська, французька, італійська;

германські мови — англійська, німецька, шведська, нідерландська;

слов’янські мови — російська;

азійські — в’єтнамська;

тюркські — турецький;

інші — хінді, арабська, індонезійська, філіппінська, малайська.

Української мови на момент червня 2023 року додано не було.

Вартість використання PRO версії починається від 5 доларів за тиждень за 50 сторінок тексту. Річна мінімальна підписка коштуватиме від 110 доларів.

Плюси: великий вибір рідкісних мов країн архіпелагів;

можна купити ПРО-версію на тиждень. Мінуси: не можна перевіряти більше 1000 слів у безкоштовній версії;

неякісна конвертація у Word;

немає української мови.

Duplichecker

Як і попередній сайт, Duplichecker не вимагає реєстрації для використання безплатної версії. Щоб перевірити текст, дотримуйтесь інструкції.

Завантажте текст для перевірки в поле, скористайтеся завантаженням файлів у текстових форматах. У сервісу є можливість перевірки через URL-адресу, але мені він видав помилку, каже, що тексту на сторінці занадто мало.

Після введення тексту, пройдіть Captcha і натисніть «Check Plagiarism».

Ознайомтеся з результатами перевірки:

відсоткова кількість плагіату та унікального контенту;

посилання на сторінку, з якої було скопійовано текст;

кількість слів.

Можете зберегти результати перевірки в pdf або word форматах. На відміну від Plagiarismdetector.net, результат конвертації можна редагувати.

Duplichecker підтримує перевірку на плагіат 18 мовами:

романські мови — іспанська, португальська, італійська, французька, румунська;

германські мови — англійська, німецька, нідерландська, шведська, данська, норвезька;

слов’янські мови — російська;

азійські — в’єтнамська, корейська, японська;

тюркські — турецька;

інші — індонезійська, арабська.

Мінімальна вартість підписки за 30.000 слів — 10 доларів на місяць.

Плюси: є безплатна версія;

є рідкісні європейські та азійські мови. Мінуси: мінімальна підписка на платну версію — 1 місяць;

немає української мови.

Як вибрати сервіс для перевірки на плагіат?

Є кілька важливих критеріїв, на які варто звертати увагу під час вибору сервісу для перевірки на плагіат.

Які мови потрібно перевіряти.

У кожного з представлених сервісів є свої особливості в плані виборів мов:

Serpstat має найбільший список слов’янських мов, включно з польською, словацькою та болгарською, це єдиний сайт, до якого включено українську мову;

Plagiarismdetector чудово підходить, якщо ви працюєте з рідкісними мовами, як-от індонезійська, малайська або хінді;

Duplichecker.com приходить на допомогу, якщо вам потрібно перевірити скандинавські або корейську, мови.

Ціна передплати.

Залежно від кількості символів і слів, які вам потрібно перевірити, варіюється і вартість підписки. Для прикладу мінімальна вартість пакета на місяць:

Duplichecker.com — 10$ за 30.000 слів (є можливість оплачувати тижневі тарифи);

Plagiarismdetector.net — 20$ за 71.000 слів;

Serpstat — перевірка унікальності входить до стандартного пакета в 69$, але це загальна вартість доступу до безлічі іншого SEO функціоналу.

Ринок програм і пристроїв для перевірки на плагіат досить великий, тож цілком можливо знайти сервіси перевірки на плагіат для більшості мов світу.

Крок 3. Перевірка використання ключових слів у тексті

На етапі створення технічного завдання фахівець підбирає ключові слова і фрази для копірайтера. Залежно від призначення тексту, вимоги до використання ключів варіюються.

Усі показники частотності ключових фраз дуже приблизні — на них можна орієнтуватися під час побіжного первинного аналізу тексту, але висновок про якість тексту може зробити тільки фахівець після вичитки.

Щоб швидко перевірити ключові слова в тексті, можна використати програму ISTIO — безплатний сервіс для підбору LSI слів і перевірки тексту.

Наразі сервіс підтримує пошук слів чотирма мовами:

англійська;

російська;

українська;

німецька.

Як працює ISTIO?

Введіть текст для перевірки одним із двох способів:

скопіюйте посилання сторінки, у цьому разі сервіс сам підтягне весь текст сторінки на перевірку (включно з текстовими частинами кнопок та інших елементів);

скопіюйте і введіть потрібний текст вручну.

Можете вказати, які ключові слова має знайти сервіс.

Натисніть на «Key Selection».

Мінус цього сервісу — він не знаходить long-tail keywords, а розбиває їх на кілька частин. Наприклад, ключове слово «Ukrainian military» буде розділене на «Ukrainian» і «military», яке буде підсвічуватися в усьому тексті.

Ознайомтеся зі звітом результатів перевірки, а саме:

кількістю ключових слів такого типу в тексті («Count»);

наскільки представлене ключове слово корелюється з темою тексту («Relevance»);

відсотком ключового слова у співвідношенні до всіх важливих слів у тексті (% in core);

слів у тексті (% in core); відсотком ключового слова у співвідношенні до всіх (тобто включно зі стоп-словами) слів у тексті (% in text).

Стоп-слова — це прийменники та вставні слова. Вони автоматично вписані в роботу сервісу і вводити їх вручну не потрібно.

Використання ключів у тексті також можна перевірити ручним методом через функцію «Пошук» будь-якого текстового редактора.

Рекомендую вивчити «гарячі клавіші» для «Пошук»:

PC — Ctrl + f;

MacOS — ⌘ + f;

ChromeOS — Ctrl + f.

Найважливіший показник якості під час перевірки тексту на входження ключових фраз (або слів) — його читабельність. Якщо в процесі вичитки тексту, щоб зрозуміти текст, вам довелося перечитати фразу кілька разів — речення потрібно переписувати. Пам’ятайте, що текст пишеться для читача.

Крок 4. LSI-копірайтинг. Перевірка використання LSI

Як уже зазначалося раніше, LSI (latent semantic indexing — латентно-семантичне індексування) — це слова, що задають тематику, за винятком ключових фраз. Прочитавши список цих слів, одразу стає зрозуміло, про що текст, хоча жодного ключа в списку немає.

Наприклад, у пошуку вбивається слово «плита». Плита — надто неоднозначний ключ, якщо розглядати тільки його, але, підключивши LSI «кухонна, газова, конфорки, електрична, техніка, доставка», стає зрозуміло, що йдеться про кухонну плиту, а не, наприклад, про бетонну.

Існує кілька популярних безплатних методів для підбору LSI-ключів.

Пошукові підказки та рекомендації пошукових систем

Ввівши потрібне ключове слово в пошуковий рядок будь-якої пошукової системи (Google, Bing тощо), ви знайдете пропозиції видачі, які можуть виступати LSI-словами.

Використовуйте автоматичні сервіси для підбору, такі як Serpstat.

Як використовувати Serpstat для пошуку LSI-слів?

Введіть потрібне вам ключове слово в простір «Keyword». На панелі ліворуч виберіть пункт «Keyword research» — «Search suggestions». Після цього вгорі виберіть регіон пошуку. Наприклад, США. Опціонально можете вибрати теги з-поміж найпопулярніших слів «Most popular words». Готово. Ознайомтеся із запропонованими варіантами слів, можете відфільтрувати їх і експортувати за потреби.

Використання автоматичних сервісів на кшталт Serpstat значно полегшує пошук LSI ключів і допомагає отримати найточнішу інформацію.

ISTIO

Можна скористатися і вже згаданим сервісом ISTIO, у якого є багатий функціонал для виділення LSI слів у тексті конкурентів:

Кнопка «Map» показує важливість різних слів у тексті на основі кількості їхніх згадок. Що важливіше слово для розуміння тексту — то воно більше і чорніше. Прийменники, вставні слова та абревіатури зазвичай виділяються світло-сірим.

За допомогою кнопки «Analysis» ви отримаєте звіт із перерахуванням усіх важливих LSI-слів у тексті.

Натиснувши на кнопку «Dictionary», отримаєте доступ до всіх слів, крім стоп-слів, знайдених у цьому тексті. Їх легко можна копіювати.

Праворуч від аналізу знаходиться довідка з головними характеристиками тексту.

У цьому вікні можна знайти багато корисної інформації для розуміння якості тексту:

кількість символів із пробілами та без них;

кількість усіх слів у тексті;

кількість унікальних слів;

кількість «води» — тобто слів, які не несуть інформаційного навантаження;

частотність повторюваних однакових слів, ступінь спамності тексту;

кількість унікальних слів без стоп-слів;

тема тексту (визначається не завжди);

мова тексту;

10 найбільш використовуваних слів у тексті.

Уся ця інформація може допомогти довести текст до досконалості і домогтися поставлених маркетингових цілей.

Чи варто довіряти показнику «води» тексту?

Рекомендується перевіряти ще раз результати автоматичного аналізу текстів, адже вони доволі відносні й мають розглядатися тільки в загальному контексті.

Наприклад, ISTIO вважає прийменники «водою», але відмовитися від них неможливо через особливості англійської мови. Такі сервіси допомагають побачити нагромадження і надмірності, але вони не повинні вважатися аксіомою.

Крок 5. Вичитування тексту

Найважливіший етап перевірки тексту. Під час вичитування обов’язково уважно і вдумливо перечитайте текст. Якщо ви кілька разів перечитуєте фрази або речення, — сміливо переписуйте їх заново або викидайте.

Завжди потрібно враховувати цільову аудиторію сайту. Наприклад, текст написаний для молодих матусь і для професійних юристів матиме абсолютно різне стилістичне забарвлення.

Щільність ключових слів, відповідність тематиці і водність — всі ці показники не дають точної оцінки, на відміну від вичитки.

Головне правило на цьому етапі — текст має легко сприйматися, фрази не повинні «різати слух» і стаття має бути цікавою.

Окремо варто уникати поняття канцеляризму — тобто складних конструкцій і слів, які ускладнюють розуміння тексту.

Які сервіси використовувати для вичитки тексту?

Для перевірки текстів пропоную використовувати наступні сервіси. Усі вони мають платну версію, але основний функціонал може бути використаний і безплатно:

Grammarly допоможе знайти орфографічні та пунктуаційні помилки, а також канцеляризми англійською мовою. Команда Grammarly працює над власним штучним інтелектом, який допомагатиме покращувати текст. Наразі додаток перебуває в бета-версії та доступний користувачам.

Hemingway App допомагає зробити текст «легшим» стилістично. Сервіс підкреслює надто довгі речення, зловживання пасивним станом дієслів і прислівниками. Працює тільки з англійською мовою.

Languagetool теж підкреслює орфографічні, стилістичні та пунктуаційні помилки. На відміну від інших сервісів, Languagetool підтримує безліч мов, включно з українською.

Загалом, варто з обережністю використовувати будь-які сервіси з автоматичною перевіркою тексту, оскільки вони не є панацеєю від помилок у тексті. Радше варто розглядати їх як інструмент, який допоможе запобігти хибодрукам і «замиленому погляду».

Універсальні поради для поліпшення тексту

Є кілька правил, яких потрібно дотримуватися для поліпшення загальної якості тексту:

Якщо можете використовувати активні дієслова замість пасивних — зробіть це. Звісно, якщо це не науковий текст, де якраз рекомендують пасивний стан.

Приклади:

«юристи захистили підсудного в суді» звучить краще, ніж «підсудний був захищений у суді юристами».

«наші вітаміни покращать ваш зір» краще, ніж «ваш зір буде покращено нашими вітамінами».

Уникайте канцеляризмів і штампів.

Усталені фрази не завжди звучать красиво. Якщо ви не використовуєте такі поєднання у звичайному мовленні, варто задуматися про їхню доречність у тексті.

Приклади канцеляризмів:

проводити поливання квітів = поливати квіти;

здійснювати молитву = молитися;

надавати благотворний ефект = допомагати, покращувати.

Розумійте свого читача.

Якщо потрібно використати спеціалізовані терміни, професіоналізми, діалектизми, абревіатури, англіцизми або архаїзми — поясніть їх читачеві. Якщо ви пишете про фейки в молодіжному журналі, можна розраховувати, що читачі розуміють, що це таке. А ось аудиторія журналу про сад і город може такі слова і не знати.

Англіцизми раджу використовувати обережно і за можливості замінювати аналогами. Наприклад, у звичайному медіа рекомендується замінювати:

«скаміть» на «обманювати, займатися шахрайством»;

«оптимізувати процеси» — «покращувати процеси»;

іти на «мітинг» — «брати участь в онлайн-зустрічі».

Якщо пишете за допомогою ChatGPT, перевіряйте всі незнайомі слова на стилістичні особливості. AI часто використовує складні стилістичні конструкції та вирази замість простих синонімів.

Наприклад, в англійській статті про нерухомість для Туреччини було використано слово «covet», що перекладається як «забажати»/«сильно хотіти». Це слово має яскраве значення і використовується в Біблії також у контексті «You shall not covet your neighbor’s wife» — «Не забажай дружину ближнього свого». За змістом слово підходить, але стилістично і, найголовніше, контекстуально воно надто складне для тексту на регіон із невисоким середнім рівнем англійської.

Також конструкції на кшталт «Familiarize yourself with» зазвичай можна замінити на просте «learn».

Якщо не впевнені в тому, що точно розумієте контекстуальний зміст англійського слова чи його доречність, рекомендую перевіряти себе за допомогою Cambridge Dictionary, де окремо підкреслюється формальність слова.

Відчуття тексту — ось, що має бути головним при його перевірці. Якщо погляд чіпляється за якісь абзаци — їх потрібно правити. Особливо, якщо це невеликий комерційний текст. Якщо не впевнені в його якості — читайте вголос, адже це допоможе відстежити його логічність і послідовність.

Висновок

Перевірка текстів — процес творчий і для нього не існує шаблонів та універсальних правил. Перевіряйте основні параметри, але обов’язково керуйтеся здоровим глуздом.

Основні етапи перевірки текстів: