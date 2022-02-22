Long-tail SEO — как продвигаться по низкочастотным запросам и зачем это нужно

Семантическое ядро из ключевых слов — основа для продвижения сайта в поисковых системах. Сами ключи делятся на несколько типов по частотности — числу запросов по ключевой фразе. В среде интернет-маркетологов все еще считают, что запросы с низкой частотностью или состоящие из большого количества слов не подходят для продвижения сайтов. Потому что не могут обеспечить сопоставимый с высокочастотными ключевиками трафик. Но к низкочастотным относятся long-tail запросы. И с ними все обстоит немного иначе. При правильном подходе они могут стать эффективным инструментом для увеличения трафика.

Что такое long-tail запросы?

Long-tail запросы (LT) обладают невысокой частотностью и четко выражают намерения пользователя.

Их длина не имеет значения. В основном низкочастотные запросы состоят из трех и более слов, но точные запросы из одного или двух слов тоже включаются в категорию «длиннохвостых».

Соотношение частотности запроса и конверсии наглядно иллюстрирует кривая поискового спроса:

в мире очень много пользователей интересуется смартфонами, вводя простой и высокочастотный запрос «smartphone»;

можно выделить более узкую аудиторию, которую интересуют только смартфоны компании Samsung — базовый ключ данной категории с меньшей частотностью «samsung smartphones»;

далее по кривой спроса запросы все с меньшей частотностью, например, «Samsung Galaxy smartphone»;

в финальной части специалисты рассматривают длинный список запросов, частотность которых может составлять от одного до пяти показов в месяц или даже быть нулевой, например, «samsung galaxy series list and price».

Кривая поискового спроса показывает: огромное количество ключевых слов с низкой частотностью складывается в так называемый «длинный хвост». Потенциал которого начал возрастать по мере развития поисковых систем и сферы SEO в целом.

Можно выделить три основных категории запросов с длинным хвостом:

тематические;

дополняющие;

смешанные.

Тематические long-tail запросы

Они указывают на конкретную тему. Наиболее точные, подойдут в качестве основных ключей для страниц, которые вы хотите продвигать по низкочастотным запросам.

Например, «как научиться плавать кролем». Частотность запроса низкая: до 540 показов в месяц без уточнения региона. Помимо спецэлементов (блоки с рекламой, видео, списком локальных компаний), выдача по нему полностью состоит из тематических материалов, точно дающих ответ на запрос пользователя.

У тематических длиннохвостых запросов такие характеристики:

относительно сложная формулировка;

высокая детализация;

точный интент.

Выдача по ним низкоконкурентная и состоит из страниц конкретной узкой тематики. Используя грамотную стратегию продвижения, в топ по тематическим LT можно попасть без особых усилий.

Дополняющие long-tail запросы

Они указывают на конкретную тематику, но из-за низкой частотности дополняют одну или несколько более широких тем.

Скажем, запрос «техника шнуровки кроссовок». Его частотность — до 10 показов в месяц. Выдача будет состоять не только из страниц о способах шнуровки кроссовок, но и из страниц о технике шнуровки ботинок.

Частотность запроса «шнуровка ботинок», тоже относящегося к данной тематике, выше — от 1600 показов в месяц. В этом главная особенность дополняющих LT: повышенная конкуренция за счет выведения в выдаче результатов по общим запросам.

Использование такого типа long-tail в продвижении — более тонкий инструмент. Необходимо параллельно продвигаться по запросам высокой или средней частотности.

Смешанные long-tail запросы

Их нельзя точно отнести к какой-либо из двух ранее приведенных категорий. Смешанные LT могут относиться к конкретной узкой теме, но и охватывать несколько более широких.

Примеры смешанных длиннохвостых запросов:

Запросы с ярко выраженной сезонностью — «seo тренды 2022». Названия организаций, конкретных мест, культурные продукты (фильмы, книги, постановки) — «научный музей nemo». Низкочастотные запросы с указанием топонима — «где купить авто в Одессе».

Из-за специфики данных ключевых слов, поисковые системы не получают необходимого объема данных, чтобы предоставить специалистам аналитику по ним в таких инструментах, как Google Ads. Но есть некоторые способы анализа запросов из длинного хвоста и даже конкретные инструменты. О них расскажу дальше.

Почему LT-запросы релевантны для поиска?

По данным Google 15% поисковых запросов новые, пользователи генерируют их каждый день. В основе этой статистики как раз низкочастотные запросы. Из-за уточнения или более сложного формулирования интента, пользователи создают новые поисковые запросы. И они влияют на алгоритмы ранжирования.

Голосовой поиск

Отчасти появление такого большого количества низкочастотных запросов связано с популярностью голосового поиска. Аксессуары, голосовые помощники, продукты вроде Google Home вызвали потребность в поиске на естественном для пользователя языке.

Поисковые системы начали лучше понимать контекст фраз, сленг и подстраиваться под «разговорный» стиль запросов. Разговорная речь развивается динамично, поэтому алгоритмы систем постоянно дорабатываются, чтобы корректно распознавать запросы при голосовом поиске.

Его популяризация работает и в обратную сторону: постоянное генерирование пользователями вариаций одного и того же запроса или фразы заставляет поисковые системы принять их за одинаковые. Это происходит для компенсации все большего числа запросов в поиске.

Форма вопроса

Помимо запросов голосом люди часто используют вопросы. Причем, один и тот же могут задать по-разному (использовать вводные слова, уточняющие детали). И алгоритмы поиска учатся разбираться в этих LT.

При этом системы могут принять вариации одного и того же запроса за одинаковые. Как понять, в каких случаях это происходит и почему?

Проведите N-граммный анализ. N-грамма — определенная последовательность из n элементов. В контексте ключевых слов:

запрос «музыка» является 1-граммой;

запрос «какую музыку можно использовать в тиктоке» — 6-граммой (последовательность из 6 слов).

Представление запроса с помощью N-граммы позволяет понять его естественность, а также вес каждого элемента n в рамках фразы.

Допустим, вы хотите оптимизировать контент под низкочастотные запросы в рамках тематики «велотренажеры». Запрос «какой недорогой велотренажер лучше купить» лучше разбить с помощью n-граммы. И провести неполный n-граммный анализ — вручную изменять каждое отдельное слово во фразе и смотреть, как и насколько сильно меняется поисковая выдача.

В отдельных случаях можно использовать платные и бесплатные инструменты для n-граммного анализа в SEO. Например:

Конкретно в случае с велотренажерами замена слов «недорогой» на «бюджетный», «велотренажер» на «велосипедный тренажер» и даже «купить» на «выбрать» не будет играть существенной роли.

Выдача до изменений:

Выдача после изменений:

Но более заметное изменение поисковой выдачи произойдет при замене слова «недорогой» на «дешевый»:

В любом случае, при анализе выдачи следует учитывать, что основа тематики запроса зависит именно от слова «велотренажер», так как оно в полной степени характеризует интент.

Представление запросов с помощью N-грамм — это не панацея, как и подстраивание под голосовой поиск. Но они показывают, что long-tail релевантны для поиска. Статистика и поведение поисковых систем уже дают сигнал SEO-специалистам — использование низкочастотных запросов в продвижении стоит рассматривать в качестве метода, обладающего большим потенциалом.

Эффективность и преимущества long-tail SEO

Помимо адаптивности под голосовой поиск, продвижение по длиннохвостым ключевым словам предполагает наличие как минимум трех явных преимуществ.

Низкая конкуренция

Большинство сайтов продвигаются по высокочастотным запросам. В Украине по запросу «купить айфон 12» в Google выдается 21,5 тысяча результатов, а по запросу «айфон 12 128 гб купить» — до 100. Малое количество конкурентов по поисковой выдаче может позволить легче и быстрее выйти в топ, но это не означает что конкуренции не будет вообще.

Несмотря на низкую частотность, потребительский спрос может быть на среднем и высоком уровне. Поэтому при продвижении по низкочастотным ключевым словам проверяйте изменения выдачи и уровень конкуренции.

Высокий показатель конверсии

Данную особенность можно рассмотреть под углом воронки продаж.

Она включает в себя:

Осведомленность. На данном этапе пользователь узнает о конкретном товаре и о возможности его приобретения. Интерес. У пользователя появляется интерес к товару и потребность в покупке. Желание. Потребность сформирована, и пользователь хочет приобрести товар. Действие. Человек покупает товар, удовлетворяя потребность.

Например, при запросе «купить зубную щетку» пользователь ещё не находится на стадии полного осознания своей потребности, он не знает виды зубных щеток и не выбрал конкретную модель. А при запросе «купить электрическую зубную щетку орал би» первые два этапа воронки пройдены, человек конкретно знает, чего хочет, и находится в нескольких шагах от покупки.

Специфика низкочастотных запросов в том, что они являются более целевыми: пользователь может конкретнее сформулировать свою потребность, а значит, сильнее настроен на целевое действие.

Существуют и дополнительные преимущества продвижения именно по LT.

Продвижение по общим ключевым словам конкретной тематики

Для раскрытия данной особенности наиболее подходит продвижение по дополняющим длиннохвостым запросам, так как оно предполагает наличие главных тематических высокочастотных запросов. Поисковые системы понимают тематику запроса и могут определить схожие ключевые слова, которые относятся к одному и тому же интенту. Поэтому результат выдачи по LT может включать некоторые результаты и для основного ключа.

Но существует и обратный процесс, который стоит учитывать: при грамотной оптимизации низкочастотные запросы могут поднимать позиции сайта по основным высокочастотным запросам.





Топовые позиции по высокочастотным запросам не всегда досягаемы, особенно в высококонкурентных нишах с большими бюджетами на продвижение. Эти трудности побуждают SEO-специалистов отказаться от простой, банальной и необдуманной стратегии прямой конкуренции с сайтами в топе и обратить внимание на не совсем привлекательные на первый взгляд long-tail запросы. Выбрав более «тонкую» стратегию продвижения в высококонкурентной нише с использованием низкочастотных ключей, можно добиться большего целевого трафика, и, как следствие, большего количества целевых действий. Все три преимущества продвижения по long-tail можно представить через принцип конкурентоспособности:

Как найти long-tail запросы?

Главный подготовительный этап перед продвижением по long-tail — найти их. Сделать это можно несколькими способами.

Поиск LT с помощью Google Search Console

Первым делом, для поиска низкочастотных запросов выгрузите список из вкладки «Эффективность» в Google Search Console. В ней содержатся ключевые слова, по которым уже ранжируется ваш сайт. И, как правило, большинство из них являются низкочастотными.

Так вы найдете готовые базовые long-tail запросы, под которые не придется создавать отдельные страницы и большое количество контента. Поисковые системы изначально распознают их как подходящие для страниц вашего сайта.

Используйте поисковые подсказки

Поисковые подсказки в Google и Яндекс — чуть ли не самый действенный способ найти длиннохвостые запросы. Просто начните вводить фразу в строку поиска. Система сама дополнит ее во всплывающем окне. Причем этот процесс происходит по принципу «чем более длинную фразу вводишь, тем менее частотный запрос получаешь».

Пример в Google:

Пример в Яндекс:

Также следует обратить внимание на дополнительные блоки со связанными запросами на странице поисковой выдачи, они тоже могут содержать полезные низкочастотные запросы.

Никогда не игнорируйте данный метод при подборе списка long-tail ключей, так как все запросы из поисковых подсказок являются реальными и естественными для пользователя.

Поиск через Яндекс.Вордстат

Яндекс.Вордстат — базовый бесплатный инструмент подбора ключевых слов: как высоко-, так и низкочастотных.

Через него можно собирать информационную семантику для любого русскоязычного региона, так как она является геонезависимой.

Поиск через Serpstat

Serpstat — платный инструмент с самым богатым набором функционала по подбору long-tail ключевиков.

Сервис позволяет искать ключевые фразы и фильтровать их по уровню необходимой частотности.

В поиске long-tail запросов вам помогут дополнительные разделы инструмента:

«Похожие фразы». Позволит найти схожие и дополняющие тематику низкочастотные запросы и расширить список;

«Поисковые подсказки». Не содержит статистические данные о запросах, но подойдет для быстрого подбора нативных long-tail ключей — наиболее естественных для повседневной человеческой речи;

через «Поисковые вопросы» вы легко соберете информационную тематику по конкретной теме. Он наиболее подходит для формирования блока FAQ на коммерческих страницах и для создания основы для материалов блога сайта.

Поиск через Ahrefs

Второй платный инструмент в нашем списке. Функциональность схожа с Serpstat: есть возможность подобрать запросы и отфильтровать их по максимальной и минимальной частотности. А отчет Questions покажет поисковые вопросы по нужной тематике.

У сервиса несколько очень удобных особенностей:

Выведение сразу нескольких категорий ключевых слов по вашему запросу. В специальном блоке Keyword ideas вы увидите информацию по ключевых словам, поисковым запросам, дополняющим long-tail и схожим фразам.

Показ топа страниц по конкретному запросу с подробной информацией о ссылочном профиле и главным ключевым словом.

Показ топа страниц схожей тематики.

Инструмент выделяется хорошей базой для англоязычного сегмента поиска. Если вы продвигаетесь под Америку, Европу или другие регионы, обязательно ознакомьтесь с ним.

Существует большое количество сторонних сайтов для подбора низкочастотных запросов с бесплатными или пробными версиями. Например, AnswerThePublic, который может показать целый кластер поисковых вопросов по основному запросу.

Используйте все возможные способы подбора long-tail запросов, исследуйте результаты поисковой выдачи по ним, кластеризируйте списки и отсеивайте ненужное, чтобы в конечном счете составить список наиболее подходящих ключей для продвижения.

Как продвигаться по длинному хвосту

После сбора подходящих запросов необходимо принять решение о правильной стратегии продвижения. Для этого важно знать, как поисковая система формирует выдачу и как понимает интент запроса.

Напомню, есть три типа LT-запросов. И каждый из них характеризует намерения поисковой системы.

Вид запросов Действия поисковой системы Тематические LT-запросы Система включает в результаты по конкретному запросу только целевые тематические страницы. Дополняющие LT-запросы Включает в поиск результаты по более частотным запросам. Смешанные LT-запросы Делает выдачу смешанной.

Продвижение по тематическим long-tail запросам

Поисковая выдача по тематическим LT полностью состоит из тематических материалов, точно дающих ответ на запрос пользователя.

Вот выдача по запросу «как найти низкочастотные запросы».

Она состоит только из материалов, подходящих под конкретный запрос. Поэтому наиболее удачным будет создание отдельной страницы и продвижение ее под тематический LT или семантическую группу запросов.

Семантическая группа может состоять из вариантов ключевой фразы:

«как найти низкочастотные запросы»;

«как собрать низкочастотные запросы»;

«как подобрать низкочастотные запросы».

Выдача по каждому запросу будет выглядеть практически одинаково, но изменения все-таки найдутся. Это дает вам выбор, как продвигаться, в зависимости от бюджета и времени. Можете создавать максимально узконаправленную страницу под каждый элемент из группы и продвигать ее отдельно. Или же создать общую страницу с более масштабным материалом и продвигать его сразу по нескольким вариантам ключевой фразы.

Можно пойти дальше и собрать еще менее частотные запросы, используя геотеги, сравнение одних терминов с другими, усложнение формы вопроса и так далее. Вы можете создать отдельный раздел на сайте под конкретную тематику и включать в него страницы с вопросами и точными ответами, каждая из которых будет продвигаться под конкретный запрос.

Главное в данной схеме продвижения, чтобы выдача не содержала большого количества страниц конкурентов, в которых есть масштабные материалы, продвигаемые по высокочастотным запросам.

Используя такую стратегию, вы соберете больше трафика, выходя в топ по каждому низкочастотному запросу. А это сделать легче, чем продвинуть один или два высокочастотных запроса в топ в конкурентной нише. Каждая из страниц может собирать небольшое количество трафика, но в совокупности они обеспечат немалый объем. Причем, трафик по низкочастотным запросам будет более целевым.

Продвижение по дополняющим long-tail запросам

Выдача по дополняющим LT формируется с большим количеством страниц, продвигаемых по высокочастотным запросам. Выбрав этот тип продвижения, не стоит создавать отдельные страницы под каждый запрос. Потратите много усилий и бюджета, а поисковые системы будут считать их частью другой, более масштабной темы.

Поэтому дополняющие ключевые слова следует использовать в продвижении вспомогательно. Анализируя топ выдачи по ним, вы найдете основные запросы в тематике: они могут быть как тематическими long-tail, так и средне- или высокочастотными запросами.

В таком случае в своей стратегии продвижения опирайтесь на основные запросы, а для дополняющих long-tail фраз создайте дополнительные абзацы или блоки информации, например, блок FAQ.

Если сможете выйти в топ с такой страницей по основному запросу, в топ выйдут и большая часть LT, которые его дополняют. Так вы получите больше трафика по дополняющим long-tail запросам.

Продвижение по смешанным long-tail запросам

В выдачу по смешанному LT включены как страницы с точным удовлетворением интента пользователя, так и страницы, которые относятся к смежной широкой тематике.

Стратегия продвижения для ключевых слов с такой особенностью ранжирования гибкая. Можно продвигать запросы как дополняющие, а можно наоборот — как тематические.

В первом случае необходимо создавать большие материалы, которые будут включать много низкочастотных запросов и блоков с дополнительной информацией, а также значительно увеличивать степень авторитетности страницы для поисковых систем, прокачивая ссылочный профиль. Во втором случае нужен узконаправленный материал или несколько материалов под отдельные запросы с полным раскрытием темы, а также важно связать их между собой и с другими материалами на сайте с помощью внутренних ссылок.

Выбор стратегии зависит от наличия времени, бюджета и ваших умений. Но ясно одно — качественный и уникальный контент, полезный для пользователей, является одним из наиболее важных факторов при продвижении long-tail запросов.

Изучите топ выдачи по ключевым словам и составьте список контента, который необходимо упомянуть на странице, и особенностей, которые делают страницу качественной. Речь о технической оптимизации (скажем, скорость загрузки) или о требованиях поисковика к контенту. Данный список послужит вам основой для наращивания качественного контента вокруг long-tail запросов.

Запомнить

LT — это тип низкочастотных запросов, которые четко выражают намерения пользователя. С развитием голосового поиска в частности и сферы SEO в целом они становятся все более интересны для продвижения. У них низкая конкуренция, высокий показатель конверсии, есть возможность попасть сразу в выдачу по схожим высокочастотным ключам.

Прежде, чем продвигаться по LT, вам нужно их найти. Для этого вам помогут ряд инструментов:

Google Search Console;

поисковые подсказки в Google и Яндекс;

Яндекс.Вордстат;

Serpstat;

Ahrefs;

сайты для подбора низкочастотных запросов, например, AnswerThePublic,

Есть три вида long-tail запросов:

тематические — указывают на конкретную тематику, выдача по ним состоит из целевых страниц;

дополняющие — дополняют одну или несколько более широких тем, в выдачу из-за низкой частотности попадут страницы смежной тематики;

смешанные — относятся как к узкой теме, так и охватывают более широкую, выдача будет смешанная.

Под каждый из этих типов есть свои сценарии продвижения.

Long-tail seo — довольно гибкий инструмент, который в умелых руках может принести огромное количество целевого трафика на сайт. Но не следует зацикливаться на низкочастотных ключевиках и делать упор на создание 100 или 200 узконаправленных страниц, наполненных шаблонным контентом.

Грамотно внедряйте длиннохвостые ключевые слова в семантическое пространство вашего проекта, работайте над качеством контента, анализируйте нишу вашего сайта и следите за глобальной реакцией поисковых систем на LT-ключевики. Все это залог успеха в продвижении сайта по принципу long-tail.