Збір семантичного ядра: покрокове керівництво для інтернет-магазинів

Створити чи оптимізувати контент для покращення видимості сайту пошуковою системою, вивчити конкурентів та клієнтів, продумати маркетингову стратегію чи рекламну кампанію — усе це можна зробити за допомогою правильно зібраного семантичного ядра. На прикладі збору семантичного ядра для інтернет-магазину я покажу покроковий підбір ключових запитів, а також необхідні інструменти.

Що таке семантичне ядро?

Семантичне ядро ​​сайту — це набір ключових слів та фраз за найбільш релевантною тематикою сайту, об’єднаних в окремі групи. Важливо, щоби пошукові запити семантичного ядра максимально точно описували вміст сайту та його сторінок, допомагаючи пошуковим системам визначити, до якої ніші належить сайт, які послуги та товари він пропонує.

Семантичне ядро ​​— важлива складова сайту, що впливає на подальше ранжування в пошуковій видачі. Чим точніше за допомогою пошукових запитів описаний вміст сторінки для пошукових систем — тим більше шансів, що вона буде показана за одним із цих ключових запитів.

Структура семантичного ядра

Три основні правила формування семантичного ядра:

Усі ключові запити поєднуються за кластерами (групами). Група запитів містить у собі всі ключові слова та фрази, що відповідають одній конкретній сторінці сайту. Усі запити всередині кластера повинні відповідати одному типу ключових запитів.

Типи ключових фраз і слів можна розділити на три основні групи:

Навігаційні. Запит містить назву конкретного магазину або топонім.

Інформаційні. Містять питання (коли, чому, скільки тощо), а також слова шкода, користь, форум, фото, відео.

Комерційні. Ключові запити зі словами «купити», «ціна», «інтернет-магазин», точні запити, з додатковою інформацією про товар або послугу (модель бренд, колір, смак та інші характеристики).

Тип Приклад ключових запитів Навігаційні спортивне харчування розетка

спортивне харчування Україна

спортивне харчування Дніпро Інформаційні коли пити протеїновий коктейль?

чому не можна часто їсти протеїнові батончики?

шкода від спортивного харчування Комерційні (трансакційні) купити спортивне харчування

скільки коштує спортивне харчування

спортивне харчування biotech usa

спортивні добавки ціна

Різні типи запитів відповідають різним цілям користувача. Немає сенсу просувати сторінку блогу, яка розповідає про те, чим шкідливе спортивне харчування за комерційними ключами «купити спортивне харчування», оскільки вміст сторінки не відповідає ключовому запиту. Користувач, який хотів просто купити спортивне харчування, швидко покине сторінку. Таку поведінку пошукова система вважатиме сигналом зниження сторінки в ранжуванні, оскільки вона не задовольняє запит користувача.

При формуванні кластера враховується частотність ключового запиту. Частотність ключового слова чи фрази вказує, скільки разів запит був введений користувачами в пошукову систему за певний період часу.

Приклад даних про частотність із сервісу Serpstat:

Виділяють три типи частотності ключових запитів:

ВЧ (високочастотні). СЧ (середньочастотні). НЧ (низькочастотні).

При формуванні кластера семантичного ядра використовуються всі три типи частотності, крім запитів із частотністю «0».

Візуалізація структури семантичного ядра має такий вигляд:

Збір семантичного ядра сайту покроково

Для наочності, я використаю приклад створення семантичного ядра для інтернет-магазину: від формування базових запитів до кластеризації.

Важливо: Не видаляйте проміжні результати збору семантики. Створюйте кожен крок на новій вкладці, щоб завжди мати можливість повернутися до початкового обсягу даних та мати можливість швидко вносити зміни на будь-який етап.

Формування базових (маркерних) запитів

Маркерні запити — це основні ключові слова, що широко описують тематику сайту. Складання списку маркерних запитів дасть змогу вам створити скелет семантичного ядра для подальшого збору семантики.

Щоб утворити маркерні запити:

1. Використовуйте власний досвід та знання про продукт. Спортивне харчування, яке буде представлене в інтернет-магазині, відноситься до двох популярних загальновідомих категорій: протеїну та амінокислот. Після швидкого вивчення асортименту варто виділити ще одну категорію — гейнер. На першому етапі список маркерних запитів виглядає так:

спортивне харчування;

білок;

амінокислоти;

гейнер.

2. Досліджуйте нішу. Вивчення теми за допомогою Google-пошуку допоможе отримати додаткову інформацію про види та класифікацію продукту. Звертайте увагу на синоніми та альтернативні назви, які використовуються в результатах пошуку за вашими запитами.

Ще один швидкий спосіб заглибитись у тему — використовувати можливості штучного інтелекту: (ChatGPT, NotionAI та інші). Безкоштовної версії інструментів вистачить, щоб отримати додаткову інформацію або одразу запросити список ключів на тему.

Приклад генерації ключових слів у Notion AI:

Зверніть увагу: Попри розвиток та популярність AI-інструментів, ChatGPT або Notion AI все ще не є повноцінними інструментами для збору семантичного ядра, оскільки знаходяться на стадії доопрацювання та не містять останньої актуальної інформації в базі даних.

3. Вивчіть конкурентів. Назва категорій, фільтрація — усе це може стати маркерними запитами, а також допомогти створити власну структуру сайту. Варто враховувати, що навіть якщо ви орієнтуєтеся на конкурентів, які знаходяться на перших рядках пошукової видачі, не варто просто копіювати структуру та ключові слова з іншого сайту без попереднього аналізу частотності ключових запитів.

Після вивчення продукту та конкурентів, список маркерних запитів виглядає так:

спортивне харчування;

білок;

амінокислоти;

гейнер;

спортивні добавки;

креатин;

BCAA;

аргінін.

Збір семантичного ядра та вибір інструментів

Ключові слова та фрази для семантичного ядра вибираємо, комбінуючи наступні способи та сервіси:

аналіз сайтів конкурентів;

збір пошукових підказок Google за кожним з маркерних запитів;

використання інструментів на основі штучного інтелекту;

використання SEO-інструментів, наприклад, Serpstat, Semrush, Ahrefs, Keywordtool.io;

робота з планувальником ключових слів Google Ads.

Зібрати семантичне ядро ​​безкоштовно можна за допомогою пробних версій SEO-інструментів та планувальника Google Ads. Основним мінусом такого способу є неминуче втрачені ключові слова.

Для збору семантики рекомендую використовувати відразу кілька інструментів і комбінувати їх залежно від ваших завдань, наприклад, Serpstat та Google Ads — це найкраще рішення для збору семантики російською та українською мовами, а також пошуку низькочастотних та рідкісних запитів, які також необхідно враховувати під час збору семантичного ядра.

Зверніть увагу. Точну частоту ключових запитів буде відображено лише під час використання SEO-інструментів або в планувальнику ключових слів від Google Ads (за умови, що на вашому обліковому записі є активна рекламна компанія).

Збір ключових запитів за допомогою Serpstat

Встановіть регіон пошуку та вставте одне з ключових слів.

Натисніть «Enter», Serpstat автоматично перенаправить вас у режим сумарного звіту за запитаним ключовим словом.

За введеним ключовим запитом у Serpstat буде доступно 7 основних SEO-звітів.

Звіт Тип звіту Підбір фраз Основний звіт по ключовому запиту Схожі фрази Синоніми та схожі запити Пошукові підказки Підказки, що пропонує пошукова система Google при введені ключового запита Пошукові запити Інформаційна семантика Сторінки-літери



Звіт для вивчення конкурентів Конкуренти Топ по фразі

Щоб зібрати ключові запити для вже наявних сайтів, використовуйте звіт «Конкуренти», щоби переглянути конкурентів вашої ніші в заданому регіоні та інструмент «Порівняння доменів».

Введіть адресу вашого сайту та двох конкурентів ніші.

Serpstat надасть звіти про перетин ключових запитів між усіма аналізованими доменами, а також унікальні ключові запити для кожного домену.

Для нових сайтів важливо використовувати звіти «Підбір фраз» та «Схожі фрази», для отримання повнішої семантики також рекомендується опрацьовувати звіт «Пошукові підказки».

Використовуйте фільтрацію Serpstat, щоб уточнити пошук та відфільтрувати непотрібні вам запити.

Експортуйте звіти в таблиці Google або інший зручний для вас формат подальшої роботи із семантикою.

Збір ключових запитів за допомогою Google Ads

Створіть обліковий запис у Рекламі Google. З детальною інструкцією про створення облікового запису можна ознайомитись у довідці Google.

Після створення облікового запису ви будете перенаправлені до вашого рекламного кабінету. Виберіть у верхньому меню пункт «Інструменти та налаштування», а потім натисніть «Планувальник ключових слів».

Виберіть «Знайти нові ключові слова», введіть не більше 10 маркерних запитів та натисніть кнопку «Отримати результати».

Зверніть увагу: Встановлені регіональні налаштування пошуку нових ключових слів мають відповідати регіону просування та мові семантики.

У звіті Google відобразить доступні синоніми та схожі запити, для розширення пошуку є додаткові фільтри, щоб уточнити результати пошуку та безпосередньо ключові слова.

Якщо у вашому рекламному обліковому записі відсутня активна рекламна кампанія, дані про частотність ви будете бачити у форматі діапазону «від… до…». Якщо на вашому обліковому записі GoogleAds запущена реклама, ви побачите точну кількість запитів за місяць та графік, що відображає динаміку популярності запиту:

Використовуйте підказки та фільтри для уточнення ключових слів, збережіть отримані дані для подальшої роботи із семантикою.

Формування списку стоп-слів

Щоби правильно розподілити зібране семантичне ядро ​​по сторінках сайту, а також на етапі збору видалити непотрібне сміття, необхідно скласти список стоп-слів.

Стоп-слова — слова чи фрази, що характеризують запит чи групу запитів, які не релевантні вашому семантичному ядру.

Оскільки в прикладі я розглядаю варіант комерційного семантичного ядра, мені необхідно виключити із семантики всі інформаційні запити:

що;

чому;

навіщо;

фото;

відео;

огляд;

форум і т. д.

Зверніть увагу, що запити можуть бути змішаного типу й бути конверсійними. Наприклад, запити «скільки коштує», «де купити» можуть давати в результаті пошуку як з посиланнями на інтернет-магазини, так і посилання на статті та огляди.

Аби перевірити, вбийте в пошук ключовий запит і перегляньте першу сторінку видачі Google:

Якщо всі посилання на ній ведуть на статті та блоги, це інформаційний запит, якщо результати пошуку містять інтернет-магазини або змішану видачу — запит можна віднести до комерційних.

До універсальних стоп-слів у комерційній семантиці варто віднести назви магазинів конкурентів, а також регіони, у яких неможливо зробити замовлення у вашому інтернет-магазині.

Формування списку стоп-слів за допомогою лематизації

Якщо ваш набір ключових запитів та фраз занадто великий, для формування ширшого списку стоп-слів використовуйте метод лематизації. Його суть полягає в тому, щоб уніфікувати ключові запити: конвертувати в називний відмінок в однині. Це допоможе знайти унікальні слова, які не належать до семантичного ядра, яке ви формуєте.

Для приведення ключових запитів до єдиного виду використовуйте сервіс cst.dk:

Виберіть мову вашої семантики та встановіть такі налаштування сервісу:

Скопіюйте або завантажте список ключових запитів у сервіс cst.dk та натисніть кнопку «Submit my text» («Behandl min tekst»). Дочекайтеся виконання завдання, внизу з’явиться список ключових слів і лема до них:

Скопіюйте отриманий список лем у зручний для вас формат документа (наприклад, блокнот або гугл-таблиці) і вивчіть його на наявність нерелевантних слів, які можна додати до списку стоп-слів.

У цьому випадку, слова які містять «дропшипінг» додаю в список стоп-слів, а слово «домашній» необхідно перевірити в контексті ключового запиту. Воно може використовуватися в таких релевантних запитах як «спортивне харчування для домашнього тренування», так і в нерелевантних «як приготувати спортивне харчування в домашніх умовах».

Саме тому при формуванні стоп-слів важливо звірятися з оригінальними ключовими запитами, а також перевіряти пошукову видачу за запитами, які викликають у вас сумнів.

Етап формування стоп-слів це кропіткий ручний процес, який вимагатиме від вас часу та терпіння, але значно полегшить останній етап створення семантичного ядра — кластеризацію.

Фільтрація семантичного ядра: стоп-слова та частотність

Щоб зменшити кількість сміттєвих запитів у зібраній семантиці, перед застосуванням списку стоп-слів варто скористатися даними частотності та видалити всі запити, частотність яких дорівнює нулю.

Для цього актуалізуйте отримані дані щодо частотності ключових запитів через Serpstat або Google Ads. Важливо, щоби попри те, скільки джерел ви використовували для збору семантики, показник частотності всіх запитів був перевірений через один сервіс.

Актуалізація в Google Ads

Перейдіть до інструмента перегляду кількості запитів та прогнозів. Ви можете відразу скопіювати ваші ключові слова та фрази або завантажити їх у вигляді CSV файлу.

За один раз можна перевірити частотність трохи понад 20 000 запитів.

Для завантаження отриманих даних виберіть один із форматів у розділі «Історичні показники плану».

Актуалізація в Serpstat

Перейдіть до категорії меню «Пакетний аналіз — Пакетний аналіз ключових фраз».

Створіть новий проєкт, обов’язково перевірте коректність виставленого регіону.

Додайте ключові слова та натисніть «Створити».

Використовуйте один зі зручних для вас форматів для експорту звіту.

В отриманому звіті Google Ads або Serpstat відфільтруйте та видаліть усі ключові запити із частотністю «0».

Тепер отриману семантику треба очистити за допомогою списку стоп-слів, який ми складали раніше.

Для цього використовуйте спеціальний шаблон таблиць Google, що працює через регулярні формули.

Завантажити шаблон можна за посиланням.

До колонки А — додайте список ключових запитів. У стовпчику С — додайте список стоп-слів. У колонці E автоматично генерується список ключових запитів, які містять стоп-слова. У колонці G з’явиться список ключових запитів, які містять стоп-слова.

Обов’язково перевірте отримані списки помилок. Можливо, якесь зі стоп-слів виявилося некоректним і стосується релевантних запитів.

Кластеризація семантичного ядра

Для кластеризації сервіси можуть використовувати два різновиди алгоритмів:

За наслідками видачі. Ключові слова формують групи на основі того, наскільки схожі результати видачі в пошуковій системі. Такий спосіб кластеризації використовується в Serpstat. За схожістю фраз. Усі схожі запити потраплять до однієї групи, навіть якщо результати видачі за ними сильно відрізнятимуться. У такий спосіб кластери створює безкоштовний сервіс Streamlit.app.

Найкращим способом є кластеризація семантики за результатами пошукової видачі, оскільки групування запитів за подібністю може не завжди відповідати фактичному розподілу запитів користувачів.

Для того, щоб кластеризувати ключові слова в Serpstat:

Перейдіть до розділу «Кластеризація» в лівому боковому меню та створіть новий проєкт:

Заповніть дані проєкту та вставте не більше 1000 ключових слів для кластеризації:

Натисніть кнопку «Зберегти» й дочекайтеся процесу кластеризації:

Важливо: Автоматична кластеризація не гарантує 100 % результату.

Готові згруповані в кластери запити розподіляйте на сторінках сайту, використовуйте для створення контенту та прописування метатегів.

Приклад кластеризації ключових запитів Serpstat:

Як використовувати семантичне ядро

Після всіх етапів очищення та кластеризації я отримала список ключових слів, розбитих на кластери. Приклад зібраної семантики для тематики «Спортивне харчування»:

Ключові запити, що мають додаткові «хвости», об’єднуються в дрібніші групи запитів (субкластери) пов’язані між собою уточнювальною характеристикою. Основні кластери варто використати для категорій та підкатегорій за типами продуктів, а субкластери — для формування нових посадкових сторінок, фільтрів.

Наприклад, у кластері запитів «Амінокислоти» можна виділити субкластери за типом амінокислот (лейцин, ізолейцин, валін, аргінін) за призначенням (для жінок, для чоловіків), формою випуску (порошок, таблетки, рідкі). Усі ці субкластери можна використовувати для створення фільтрів, які не тільки допомагають підвищити зручність використання сайту, але і при оптимізації сторінок фільтрів приносять трафік.

Що треба запам’ятати?