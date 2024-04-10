Просуваємо красиво: як виростити частку органічної видачі на 44% для категорії «Косметологія». Кейс із SEO для Oxford Medical

Просуваємо красиво: як виростити частку органічної видачі на 44% для категорії «Косметологія». Кейс із SEO для Oxford Medical

Робота з оптимізації сторінок сайту в медичній тематиці має свої особливості. Зокрема, включає, крім стандартних ключових пошукових фраз, ще й медичну лексику. Netpeak Agencies Group співпрацює з Oxford Medical уже 16 років. У 2023 спільними зусиллями нам вдалось привести більше цільових користувачів на сайт та обійти конкурентів, використавши медичну термінологію у просуванні собі у плюс. До того ж — особливістю цього кейсу є те, що ми застосували методику покатегорійного просування та розпочали із категорії «Косметологія». Детальніше — далі.

Проєкт: Oxford Medical. Період просування: з 01.03.2023 по 01.05.2023. Регіон просування: Україна. Послуга: SEO. Команда проєкту: Оксана Меркулова, SEO Internet Marketer; Людмила Тюсова, Максим Ковінько, SEO Specialists; Дар’я Ковтун, Анета Галігузова, Project Managers. На стороні клієнта: маркетологиня Ірина Шульга та контент-менеджерка Катерина Ярош.

Хто клієнт

Мережа медичних клінік Oxford Medical має 38 філій у 22 містах України. Місія клініки — забезпечити для більшості українців доступ до якісної медичної допомоги. Сучасні лікувальні заклади Oxford Medical оснащені новим медичним обладнанням, укомплектовані штатом висококваліфікованих фахівців та мають широкий спектр послуг для мешканців України.

Цілі просування

Oxford Medical має амбітні цілі: бути кращим за конкурентів у ніші, пропонувати користувачу більше послуг, які підтримуватимуть здоров’я та надаватимуть доступ до якісної медичної допомоги.

Оскільки з клієнтом працюємо давно, ми вже виконали багато базових SEO-робіт та навіть запускали блог.

Обговорюючи ключові аспекти подальшого просування, вирішили проводити покатегорійну оптимізацію сайту і розпочали із категорії «Косметологія». Запланували:

збільшити кількість сторінок підкатегорій на сайті;

оптимізувати сторінки для користувачів;

збільшити частку органічної видачі по категорії.

Стартовий показник частки органічної видачі по категорії «Косметологія» перед початком оптимізації складав 11,16%.

Стратегія просування

Стратегія просування в основному складалась з аналізу топу видачі та з покращення контенту сторінок.

Забігаючи наперед зазначимо, що на стороні клієнта зміни впроваджувались двічі у травні. Далі ми очікували ефект від просування та займались іншими категоріями, які були в наступних пріоритетах в Oxford Medical.

Дії команди

Аби підвищити ріст категорії у видачі пошукової системи, ми вирішили провести роботу з:

контентом;

перелінкуванням;

посилальною масою.

Робота з контентом

Проаналізувавши контент конкурентів клієнта у медичній тематиці, вирішили покращити та доопрацювати статті, які вже були у блозі Oxford Medical. Цей вид роботи був одним із найоб’ємніших.

Також ми виконали низку стандартних SEO-робіт щодо контенту:

провели збір семантики;

сформували ручні метатеги Title, Description, H1;

проаналізували опублікований контент на сторінках сайту та надали рекомендації щодо їхнього покращення. Для нових сторінок створювали ТЗ на написання тексту «з нуля»;

порекомендували додати певні тези, які найчастіше використовуються на схожих сторінках у конкурентів;

запропонували додати корисні блоки та рубрики на сторінку, наприклад, інформацію про лікарів, які виконують процедуру, або блок з цінами, FAQ.

Ми керувалися вимогами E-E-A-T при створенні контенту на сторінках. Оскільки система ранжування Google пропонує насамперед корисні матеріали, орієнтовані на людей, а не на поліпшення позиції ресурсу в результатах пошуку.

Алгоритми Google аналізують контент сайту і шукають інформацію, яка найбільшою мірою відповідає вимогам E-E-A-T:

досвід;

експертність, компетентність;

авторитетність;

довіра до контенту, репутація, сумлінність.

До того ж медична тематика проєкту відноситься до YMYL — сайтів з інформацією, яка може вплинути на здоров’я або фінансове становище користувача.

Робота з перелінкування

У цьому напрямі нам був необхідний додатковий аналіз. Для пошуку ключових запитів, які додавали на сторінки як тексти посилань (анкорів), ми використовували Serpstat — платформу з пошукової оптимізації.

Окремо працювали над коректним розподіленням рейтингу між сторінками для покращення їх видимості у Google. Для цього ми робили посилання зі сторінок блогу на пріоритетні категорії. І навпаки: з категорій на сторінки блогу й на нові сторінки категорій.

Робота з посилальною масою

Оскільки проєкт доволі великий, важливо було правильно розподіляти бюджет на лінкбілдинг між сторінками: ми шукали сторінки таким чином, щоб їхнє покращення швидше принесло результат. А саме: враховували частотність ключів, типи вже розміщених анкорів та різновиди текстів посилань на сторінках конкурентів.

Виростили кількість посилань по категорії «Косметологія» на 55%.

До речі, у роботі над Oxford Medical з іншими сторінками категорій отримали цікавий досвід. Після випуску апдейту одна з категорій просіла, і нам довелось швидко на неї розподілити частину бюджету та нашого часу. Ми проаналізували ситуацію та створили рекомендації з покращення цієї категорії. Мораль — необхідно моніторити зміни у видачі та швидко на них реагувати, тому що навіть невелика втрата позиції в топ-10 може суттєво зменшити кількість клієнтів з пошуку.

Також не варто забувати, що у просуванні сайту завжди є три робочі сторони: перша — це клієнт, друга — агенція, третя — Google, який може змінювати правила гри.

Результати просування

У результаті роботи отримали ріст органічного трафіку по категорії «Косметологія» на 80% у порівнянні з 2021 роком*.

*не можемо порівнювати з 2022, через початок повномасштабного вторгнення, і, як наслідок, викривлені дані за цей рік

Ріст видимості на 122% по категорії: з 11,32% у березні по 25,14% у кінці червня 2023.

Нам вдалось збільшити частку ринку з 11,16 до 16,05%, отримавши таким чином зростання частки органічної видачі на 44%.

Висновки

Описані вище результати вдалось отримати завдяки злагодженим діям між командою Netpeak Agencies Group і клієнтом, а також правильно підібраним діям для просування категорії. Окремо хочеться відзначити Oxford Medical за миттєвий фідбек. Без цього б було неможливо погоджувати певні питання у роботі, наприклад, суперечливі моменти по семантиці.

Далі плануємо розробку нової стратегії. Будемо ростити інші категорії, покращувати сайт для користувачів та шукати різні способи залучення трафіку на сайт.

Відгуки про співпрацю

Ірина Шульга, маркетологиня Oxford Medical