Продвигаем красиво: как вырастить долю органической выдачи на 44% для категории «Косметология». Кейс по SEO для Oxford Medical
В оптимизации страниц сайта в медицинской тематике есть свои особенности. В частности, она включает, кроме стандартных ключевых поисковых фраз, еще и медицинскую лексику. Netpeak Agencies Group сотрудничает с Oxford Medical уже 16 лет. В 2023 году совместными усилиями нам удалось привести больше целевых пользователей на сайт и обойти конкурентов, используя медицинскую терминологию в продвижении себе в плюс. К тому же — особенность этого кейса в том, что мы применили методику покатегорийного продвижения и начали с категории «Косметология». Подробнее — далее.
Проект: Oxford Medical.
Период продвижения: с 01.03.2023 по 01.05.2023.
Регион продвижения: Украина.
Услуга: SEO.
Команда проекта: Оксана Меркулова, SEO Internet Marketer; Людмила Тюсова, Максим Ковинько, SEO Specialists; Дарья Ковтун, Анета Галигузова, Project Managers.
На стороне клиента: маркетолог Ирина Шульга и контент-менеджер Екатерина Ярош.
Кто клиент
Сеть медицинских клиник Oxford Medical имеет 38 филиалов в 22 городах Украины. Миссия клиники — обеспечить для большинства украинцев доступ к качественной медицинской помощи. Современные лечебные учреждения Oxford Medical оснащены новым медицинским оборудованием, укомплектованы штатом высококвалифицированных специалистов и имеют широкий спектр услуг для жителей Украины.
Цели продвижения
У Oxford Medical амбициозные цели: быть лучше конкурентов в нише, предлагать пользователю больше услуг, поддерживающих здоровье, и предоставлять доступ к качественной медицинской помощи.
Поскольку с клиентом работаем давно, мы уже выполнили много базовых SEO-работ и даже запускали блог.
Обсуждая ключевые аспекты дальнейшего продвижения, решили проводить покатегорийную оптимизацию сайта и начали с категории «Косметология». Запланировали:
- увеличить количество страниц подкатегорий на сайте;
- оптимизировать страницы для пользователей;
- увеличить долю органической выдачи по категории.
Стартовый показатель доли органической выдачи по категории «Косметология» перед началом оптимизации составлял 11,16%.
Стратегия продвижения
Стратегия продвижения в первую очередь состояла из анализа топа выдачи и улучшения контента страниц.
Забегая вперед, отметим, что на стороне клиента изменения внедрялись дважды в мае. Далее мы ожидали эффект от продвижения и занимались другими категориями, попавшими в следующие приоритеты в Oxford Medical.
Действия команды
Чтобы повысить рост категории в выдаче поисковой системы, мы решили провести работу с:
- контентом;
- перелинковкой;
- ссылочной массой.
Работа с контентом
Проанализировав контент конкурентов клиента в медицинской тематике, решили улучшить и доработать статьи, которые уже были в блоге Oxford Medical. Этот вид работ был одним из самых объемных.
Также мы выполнили ряд стандартных SEO-работ по контенту:
- провели сбор семантики;
- сформировали ручные метатеги Title, Description, H1;
- проанализировали опубликованный контент на страницах сайта и дали рекомендации по их улучшению. Для новых страниц создавали ТЗ на написание текста «с нуля»;
- порекомендовали добавить определенные тезисы, которые чаще всего используются на похожих страницах у конкурентов;
- предложили добавить полезные блоки и рубрики на страницу, например, информацию о врачах, выполняющих процедуру, или блок с ценами, FAQ.
Мы руководствовались требованиями E-E-A-T при создании контента на страницах. Так как система ранжирования Google предлагает прежде всего полезные материалы, ориентированные на людей, а не на улучшение позиции ресурса в результатах поиска.
Алгоритмы Google анализируют контент сайта и ищут информацию, которая в наибольшей степени соответствует требованиям E-E-A-T:
- опыт;
- экспертность, компетентность;
- авторитетность;
- доверие к контенту, репутация, добросовестность.
К тому же медицинская тематика проекта относится к YMYL — сайтам с информацией, которая может повлиять на здоровье или финансовое положение пользователя.
Работа по перелинковке
В этом направлении нам был необходим дополнительный анализ. Для поиска ключевых запросов, которые добавляли на страницы в качестве текстов по ссылки (анкоров), мы использовали Serpstat — платформу по поисковой оптимизации.
Отдельно работали над корректным распределением рейтинга между страницами для улучшения их видимости в Google. Для этого мы делали ссылки со страниц блога на приоритетные категории. И наоборот: из категорий на страницы блога и на новые страницы категорий.
Работа со ссылочной массой
Поскольку проект довольно большой, важно было правильно распределять бюджет на линкбилдинг между страницами: мы искали страницы таким образом, чтобы их улучшение быстрее принесло результат. А именно: учитывали частотность ключей, типы уже размещенных анкоров и разновидности текстов ссылок на страницах конкурентов.
Увеличили ссылочную массу по категории «Косметология» на 55%.
Кстати, в работе над Oxford Medical с другими страницами категорий получили интересный опыт. После выпуска апдейта одна из категорий просела, и нам пришлось быстро на нее распределить часть бюджета и нашего времени. Мы проанализировали ситуацию и создали рекомендации по улучшению этой категории. Мораль — необходимо мониторить изменения в выдаче и быстро на них реагировать, потому что даже небольшая потеря позиции в топ-10 может существенно уменьшить количество клиентов из поиска.
Также не стоит забывать, что в продвижении сайта всегда есть три рабочие стороны: первая — это клиент, вторая — агентство, третья — Google, который может менять правила игры.
Результаты продвижения
В результате работы получили рост органического трафика по категории «Косметология» на 80% по сравнению с 2021 годом*.
*Не можем сравнивать с 2022 из-за начала полномасштабного вторжения, и, как следствие, искаженных данных за этот год.
Рост видимости на 122% по категории: с 11,32% в марте по 25,14% в конце июня 2023.
Нам удалось увеличить долю рынка с 11,16 до 16,05%, получив таким образом рост доли органической выдачи на 44%.
Выводы
Описанные выше результаты удалось получить благодаря слаженным действиям между командой Netpeak Agencies Group и клиентом, а также правильно подобранным действиям для продвижения категории. Отдельно хочется отметить Oxford Medical за мгновенный фидбек. Без этого было бы невозможно согласовывать определенные вопросы в работе, например, спорные моменты по семантике.
Далее планируем разработку новой стратегии. Будем растить другие категории, улучшать сайт для пользователей и искать различные способы привлечения трафика на сайт.
Отзывы о сотрудничестве
Ирина Шульга, маркетолог Oxford Medical
Мы обратились в Netpeak, потому что уже имели положительный опыт продвижения других категорий сайта с агентством.
Больше всего запомнился эпизод, когда я увидела структуру категории «Косметология», которую разработал и расширил для нас Netpeak. Все четко в соответствии с нашим прайсом для каждой страницы, собрано свое семантическое ядро. Вся информация была полной и хорошо структурированной, с ней было легко и приятно работать. Это именно то, чего всегда ожидаешь от хорошего подрядчика.
Самым сложным было ожидание. SEO не работает так быстро как, скажем, реклама в соцсетях или контекстная реклама. Поэтому ты всегда делаешь все возможное для лучшего результата, а потом ждешь и надеешься, что так все и получится.
SEO — это всегда совокупность многих факторов, но, пожалуй, основной из них — это скрупулезная систематическая работа: сбор семантического ядра, анализ конкурентов, закупка внешней ссылочной массы, правильное распределение внутренней ссылочной массы, работа с внутренними техническими факторами сайта.
Насколько бы Netpeak не оправдывал ваши ожидания, всегда хочется большего. Планируем и дальше улучшать и укреплять наши позиции в выдаче, а также увеличивать процент конверсии с SEO трафика.
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