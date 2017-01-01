Оптимизация для новичков: HTML-теги и атрибуты в SEO

Первый этап продвижения сайта — его внутренняя оптимизация, важнейшей составляющей которой считается работа с кодом. Поэтому каждый SEO-специалист должен знать основные теги и атрибуты языка HTML, уметь оптимизировать их.

Не все понимают, на чем нужно сфокусировать свое внимание в первую очередь и как правильно использовать тот или иной элемент. В этом посте мы расскажем о тегах и атрибутах, о которых важно помнить начинающему SEO-специалисту.

Теги и атрибуты как составные части языка HTML

Теги и атрибуты составляют основу HTML — языка гипертекстовой разметки. Последовательность тегов и их атрибутов задает структуру документа. Интерпретируя язык разметки, браузер «понимает», о чем страница и как должен отображаться ее контент (текст, картинки, видео).

Теги задают каркас страницы, атрибуты расширяют или модифицируют действия тегов. Они описываются внутри открывающего тега в виде коллекции «имя="значение"». Например: <meta name="description">.

Существует два типа тегов: парные и одиночные. Парные (или контейнерные) теги состоят из пары — открывающий и закрывающий тег <...>...</...>. Одиночные теги состоят лишь из одного открывающего тега. Например, тег <img>.

Стандартно структура HTML-документа содержит такие элементы:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Название документа</title> </head> <body> <h1>Заголовок страницы</h1> <p>Отображаемый на странице контент</p> </body> </html>

<!DOCTYPE> указывает на тип текущего документа. В нашем случае HTML;

тег <html> отмечает границы документа, в нем содержатся обязательные теги <head> и <body>;

тег <head> — контейнер, в него помещается информация для браузеров и поисковых систем. Содержимое тега <head> не отображается напрямую на веб-странице, за исключением тега <title>, с помощью которого устанавливают заголовок вкладки браузера;

тег <body> определяет видимую часть документа, которая отображается в окне браузера. К такой информации относится текст, изображения, результат работы скриптов и другое.

Сперва рассмотрим набор тегов, помещающихся в блоке <head>. Они наиболее значимы для специалиста по поисковой оптимизации.

Что такое тег <title>

Тег <title> один из важнейших в поисковом продвижении, отвечает за наименование документа. Текст в этом теге — заголовок страницы в результатах поисковой выдачи, окна браузера и ссылки в закладках. <title> помогает понять пользователям и поисковым роботам, о чем данная страница. Он влияет на ранжирование документа в поисковой выдаче.

Пример кода:

<title>Тег title - для чего нужен и как его правильно использовать?</title>

Где пользователь может увидеть ваш <title>:





Зачем нужны метатеги

Помимо тега <title>, в <head> располагаются теги типа <meta>, которые предназначены для браузеров и поисковых систем. Корректное использование метатегов позволяет увеличить привлекательность сниппетов, управлять индексацией страниц. Также позволяет правильно отображать страницы сайта пользователям. Далее рассмотрим метатеги: description, robots, charset, viewport и keywords.

Meta description

Текст метатега description — это краткое описание контента страницы. Информация из этого тега напрямую не влияет на ранжирование страницы. При этом большинство поисковых систем использует содержимое метатега description при образовании сниппета. Цепляющий description, который к тому же отвечает на запрос пользователя, поможет привлечь человека на ваш сайт.

Сниппет — фрагмент текста, который представляет сайт в результатах поисковой выдачи. В декабре 2017 года Google расширил длину сниппетов с 160 до 320 символов с пробелами. Для кириллицы следует ориентироваться на длину в 280 символов. Это значение получили ребята из Serpstat, изучив 1 млн сниппетов

Пример кода:

<meta name="description" content="Метатег description - это информативное и продуманное описание страницы. Мы расскажем, как сделать его привлекательным для пользователя и привлечь посетителей на ваш сайт." />

Meta robots

Метатег robots служит для указания правил индексирования конкретных страниц сайта и позволяет следовать по гиперссылкам с данных страниц.

Пример кода:

<meta name="robots" content="index, follow">

Значение атрибута «name» указывает, что директива актуальна для всех роботов. Вы также можете закрыть доступ только одному из них. Для этого в атрибуте «name» следует указать нужного робота, например, основного робота Google — «googlebot» или Яндекса — «yandex».

Основные значения атрибута content:

index — страница доступна для индексации;

noindex — запрет добавления страницы в индекс;

follow — ссылки на странице доступны к индексации и открыты для передачи ссылочного веса;

nofollow — сигнализирует роботу о том, что переходить по ссылкам и передавать ссылочный вес запрещено;

all — инструкция, аналогичная «index, follow», противоположная настройка: «none».

Наличие метатега robots в коде сайта не обязательно. Если meta robots отсутствует, страница открыта для индексации и переходить по ссылкам разрешено.

Meta charset

Метатег с атрибутом «charset» указывает на тип кодировки документа. Он применяется для правильного отображения текста страницы браузером. Для операционной системы Windows и кириллицы используют значения атрибута «utf-8» или «windows-1251». Этот метатег следует размещать в самом начале блока <head> до элементов, которые содержат текст, включая тег <title>.

Пример кода:

<meta charset="UTF-8">

Многие браузеры научились распознавать кодировку документа автоматически, но все же рекомендуется прописать короткую строку, чтобы избежать возможных проблем с выводом информации на странице.

Meta viewport

Метатег «viewport» сообщает браузеру, как следует обрабатывать размеры страницы, изменять ее масштаб под ширину экрана устройства, с которого выполнен переход. Meta viewport — один из пунктов внедрения адаптивного дизайна, когда для всех устройств используется один код с корректировкой по размеру экрана. Для корректного отображения контента сайта на любом устройстве, на всех страницах следует разместить следующий фрагмент кода:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

Если этот элемент отсутствует, мобильные браузеры по умолчанию используют версию страниц для компьютера и пытаются оптимизировать контент собственными силами, подгоняя содержимое под размер экрана. Из-за этого контент страницы может выглядеть непропорционально, и посетителям сайта придется выполнять лишние действия, чтобы прочитать описание товара, посмотреть картинку, видео. Поисковые системы считают такой сайт не адаптированным для мобильных устройств и будут понижать его в результатах поиска.

Meta keywords

Правильно составленный метатег keywords должен содержать 5-7 ключевых слов, описывающих основное содержание страницы. Раньше он сильно влиял на ранжирование по заданным в нем ключевым словам, но утратил значимость из-за действий недобросовестных вебмастеров и постоянного развития поисковых систем. Тем не менее, для метатега keywords еще не все потеряно. Так, в отчете «Яндекс и Google: факторы ранжирования в 2017 году» от «Ашманов и партнеры» представлен вывод о влиянии метатега на продвижение в Google.

Пример кода:

<meta name="keywords" content="HTML, тег, атрибут, поисковая оптимизация, SEO">

Когда использовать теги link

В блоке <head> также располагаются теги <link>, которые устанавливают связь данного документа с другими веб-страницами. Рассмотрим такие атрибуты тега «link»: «canonical», «next / prev», «alternate».

Атрибут canonical

Атрибут «rel="canonical"» используют для решения вопросов с дублирующимся контентом: когда на сайте есть близкие или идентичные по содержанию страницы по разным url. Атрибут canonical указывает поисковым системам, какую из дублирующихся страниц индексировать и показывать в результатах поиска, при этом передавая ей ссылочный вес и другие характеристики дубликатов. Чтобы указать, какая из страниц каноническая, нужно в коде страницы-дубля разместить тег «link» с атрибутом «canonical», где в атрибуте «href» прописать адрес канонической страницы.

Пример кода:

<link rel="canonical" href="URL" />

Особенность canonical в том, что все дублирующиеся страницы остаются доступны для пользователей. Поэтому каноникализацию рекомендуется применять для страниц, которые нужны на сайте, но по определенным причинам являются дубликатами.

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

Атрибут alternate

Атрибут «rel="alternate"» используется, чтобы указывать альтернативные версии страниц сайта, например, указывает на разные языковые версии или мобильную версию сайта. С его помощью поисковые системы определяют, какую версию страницы показывать тому или иному пользователю в результатах поиска.

Указать роботам на наличие нескольких языковых версий можно, разместив на всех страницах сайта фрагмент кода:

<link rel="alternate" hreflang="xx-YY" href="URL" />

вместо «xx» указываем код языка (в формате ISO 639-1), «YY» — региона (ISO 3166-1 Alpha 2);

URL — абсолютный url альтернативной страницы.

Помните, что информация обо всех существующих версиях должна содержаться в коде каждой из них, то есть в коде каждой страницы должен содержаться собственный атрибут «rel="alternate" hreflang="xx-YY"», а также ссылки на все остальные версии.

Сообщить поисковым системам о мобильной версии сайта можно, используя атрибут «media». Как правило, версия для компьютеров размещается в домене www.example.com, а вариант сайта для мобильных устройств — в домене m.example.com.

Таким образом на обычной странице https://www.example.com/page-1 нужно добавить код:

<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://m.example.com/page-1">

На странице для мобильных устройств https://m.example.com/page-1 следует указать «canonical» на версию для компьютеров:

<link rel="canonical" href="https://www.example.com/page-1">

Оптимизация контента сайта

Видимый пользователю контент сайта помещается между тегами <body>...</body>. Уделяйте внимание его оптимизации. Контент с четкой структурой, разметкой легче воспринимается не только поисковыми роботами, но и пользователями, что улучшает поведенческие факторы.

Теги <div>, <span>, <table>

Теги <div>...</div> используют для создания каркаса страницы. <div> — это блочный элемент, предназначенный для управления содержимым определенных фрагментов документа, будь то текст, изображение, ссылка или другое. Особенность блочных тегов в том, что они начинаются с новой строки и занимают всю доступную ширину области, в которой размещены.

С помощью <div> можно задавать стили определенным объектам страницы. Аналогичным образом установить стили для определенной части информации на странице позволяют теги <span>...</span>. Отличие от <div> состоит в том, что <span> — это строчный элемент, поэтому его следует использовать для фрагментов контента, размещенных горизонтально, тогда как <div> отображает элементы друг за другом по вертикали.

Задать фрагменту документа стили можно двумя способами:

использовать внешние таблицы стилей, подключенные с помощью тега <link>:

<link rel="stylesheet" href="style.css">

Нужный фрагмент текста связывается с определенным стилем посредством атрибутов «class» или «id».

использовать атрибут «style», который применяется непосредственно в HTML-коде с указанием правил CSS, например:

<h1 style="color: red">Заголовок красного цвета</h1>

Задавать стили с помощью атрибута следует в единичных случаях. Массовое добавление атрибута «style» к тегам лишь неоправданно увеличит размер кода и скорость его загрузки.

Элемент <table> служит для создания таблиц и является контейнером для элементов, которые определяют содержимое таблицы.

Прямого отношения к поисковой оптимизации перечисленные выше теги не имеют, но ошибки в разметке контента могут повлиять на валидность кода, то есть — соответствие структуры кода стандартам. Некорректная верстка исказит отображение страницы в браузере и может привести к неправильной интерпретации ее содержимого поисковыми системами. А это уже серьезная проблема для SEO-специалиста.

Заголовки H1 — H6

Существует множество тегов для оформления текстового контента сайта. Наиболее важные из них — теги заголовков «Н1 — Н6», и особенно — главный заголовок страницы — «Н1». Наряду с <title> значение этого тега сообщает пользователям и поисковым роботам о содержании конкретной страницы сайта. Также теги заголовков зачастую содержат основные тезисы текста, бегло просмотрев их, пользователь понимает, будет он читать текст целиком или нет.

Пример кода:

<h1>HTML-теги и атрибуты в SEO: что должен знать начинающий оптимизатор</h1>

Внедряя заголовки, важно соблюдать их иерархию: после заголовка «Н1» должен следовать «Н2», если «H2» отсутствует, то «H3» и так далее.

Тег параграфа

Чтобы разделить текст на параграфы, нужно использовать теги <p>...</p>. Будьте предельно внимательны к первому абзацу, который иногда выводится в сниппет страницы в поисковой выдаче. Он должен мотивировать пользователя прочитать текст полностью и содержать ключевые слова.

Оформление списков

Поисковые системы положительно относятся к маркированным и нумерованным спискам в контенте страницы. Они помогают представить информацию в краткой и структурированной форме.

Для формирования списков используют теги:

<ul>...</ul> — для создания маркированного списка;

<ol>...</ol> — обрамляют нумерованные списки;.

<li>...</li> — определяют элементы списка в маркированных и нумерованных списках.

Пример кода:

<ul> <li>элемент маркированного списка</li></ul><ol> <li>элемент нумерованного списка</li></ol>

Теги акцентирования

Наиболее важные мысли в тексте можно выделять тегами <strong>...</strong> и <em>...</em>, которые отображают заключенный в них текст жирным начертанием и курсивом соответственно.

Аналогичного визуального эффекта можно добиться с помощью тегов <b>...</b> (жирный) и <i>...</i> (курсив).

Теги <i> и <b> — теги физической разметки и просто устанавливают начертание текста, в то время как <em> и <strong> — теги логической разметки и подчеркивают важность размеченного ими текста.

В любом случае увлекаться использованием этих тегов, а тем более выделять ими каждое второе ключевое слово, не рекомендуется — такой текст будет неудобно читать пользователям, а поисковые системы воспримут его как спам.

Оформление ссылок

Для создания ссылок используют тег <a>. Подробнее: в атрибуте «href» указываем адрес страницы, на которую происходит переход. Между тегами <a>...</a> прописываем кликабельную часть текста, при нажатии на которую будет осуществляться переход на другую страницу. Согласно рекомендациям поисковых систем, текст ссылки должен отличаться от остального контента страницы и быть заметным пользователю.

Пример кода:

<a href="URL">Текст ссылки</a>

На странице сайта могут быть обнаружены нежелательные ссылки, когда вебмастер не может поручиться за качество документов, на которые ведет ссылка (например, она размещена в комментарии пользователя). Такие ссылки можно закрывать атрибутом «rel="nofollow"», который укажет роботам, что конкретно по этой ссылке следовать и передавать указанной странице вес не нужно.

Пример кода:

<a href="URL" rel="nofollow">Текст ссылки</a>

Существует также возможность запретить индексирование размещенной на странице ссылки или другого фрагмента текста. Для этих целей Яндексом был разработан тег <noindex>...</noindex>. К сожалению, он не работает для Google.

Пример кода:

<noindex><a href="URL">Текст ссылки</a></noindex>

Тег <img>

Тег <img> добавляет изображение в HTML-документ. Обязательный атрибут — «src="URL"» определяет имя и местоположение файла изображения. При необходимости, картинку можно оформить ссылкой на другой файл. Для этого нужно поместить тег <img> в контейнер <a>.

С точки зрения SEO обязательны атрибуты картинок «alt» и «title».

Атрибут «title» — подсказка пользователю: когда он наводит курсор на изображение и видит описание того, что на картинке. Для поисковых систем это скорее вспомогательный тег, но в него все же стоит добавить ключевое слово.

Атрибут «alt» — это альтернативное текстовое описание изображения, которое выводится пользователю, если картинка не может быть загружена. Также содержимое тега «alt» помогает системам поиска картинок проиндексировать изображения с вашего сайта. Текст именно этого тега учитывается в поиске по картинкам, поэтому в него нужно добавлять ключевые слова.

Пример кода:

<img class="aligncenter lazy" data-src="URL" alt="Альтернативный текст картинки" title="Описание картинки" />

Также для картинок нужно указывать атрибут «width» (ширина) или «height» (высота). Лучше задать что-то одно, браузер автоматически подстроит второй параметр, чтобы пропорции не были искажены.

Рекомендуется задавать реальные размеры изображений. Если вы хотите разместить на странице небольшую картинку, просто уменьшите ее реальный размер в любом графическом редакторе. Тем самым вы уменьшите ее вес, что даст плюс к скорости загрузки.

Пример кода:

<img class="aligncenter lazy" data-src="URL" width="350px" />

Тег <script>

Тег <script>...</script> предназначен для подключения скриптов в HTML-документ. Есть два способа добавить код на страницу:

подключить внешний файл с кодом, разместив в теге <script> путь к файлу скрипта с помощью атрибута src:

<script type='text/javascript' src="/js/script.js"></script>

разместить непосредственно сам код в теге <script>.

Предпочтительнее подход, при котором скрипты выносятся во внешний подключаемый файл. Этот метод позволяет использовать одни и те же общие функции на многих веб-страницах и ускоряет их загрузку, потому что внешний файл кэшируется браузером при первой загрузке, и в последующем браузер берет его из своего кэша.

Ускорить загрузку страниц помогут также атрибуты «defer» и «async» тега <script>. Браузер загружает и отображает веб-страницы постепенно, то есть одновременно читает и отображает уже обработанный HTML-код. Обнаружив скрипт, браузер сначала загружает и выполняет его, и лишь потом продолжает обработку оставшейся части страницы.

Решить эту проблему поможет использование атрибутов «async» или «defer». Они позволяют загружать скрипты асинхронно: браузер не ждет загрузки и отработки скрипта, а продолжает обрабатывать HTML-код.

«defer», в отличие от «async», сохраняет относительную последовательность загрузки скриптов на странице, поэтому скрипты будут загружаться в порядке их размещения в коде. Кроме того, они начнут загружаться лишь после полной загрузки HTML.

«Async» следует применять для скриптов, от которых не зависит отображение других элементов страницы, например, для подключения кодов аналитики. Defer — элементов, для которых не обязательна мгновенная загрузка.

Пример кода:

<script type='text/javascript' src="/js/script.js" async></script>

Существует также тег <noscript>, содержащийся в нем текст будет выводиться пользователю, когда его браузер не поддерживает работу со скриптами или их поддержка отключена вручную.



В заключение отметим: нельзя сказать, что тот или иной элемент HTML-кода важнее других. Каждый тег и атрибут выполняют свою функцию, и неправильное использование любого из них может привести к печальным последствиям. Главное — понять, когда, как и зачем их нужно внедрять. И делать контент, в первую очередь для людей, а не для поисковых роботов.

Выводы